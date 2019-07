Rockszene Nachrichtenblitz

Grossstadtgeflüster mit neuem Song und neuem Album



Die Berliner Elektro-Pop-Band Grossstadtgeflüster gehörte 2017 zu den Headlinern des hannoverschen Fährmannsfestes und trat zum Abschluss des Festivals vor zwei Jahren eine riesige Party auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme los. In diesen Tagen stellen Grossstadtgeflüster ihren neuen Song "Hallus" vor. Dieser stammt aus dem neuen Album "Trips & Tricks", das am 16. August auf den Markt kommen soll. Im August und im September spielen Grosstadtgeflüster einige Festival-Shows, darunter am 9. August auf dem Hamburger Wutzrock.+++

Premiere für Maschseefest-Merchandise



Am morgigen Mittwoch, 31. Juli startet in Hannover das diesjährige Maschseefest. Das Open-Air ist aus musikalischer Sicht auch dieses Mal ein Eldorado für Classic-Rock-Cover-und Tribute-Bands und deren Anhänger. Erstmals wird es dieses Jahr Maschseefest-Merchandise-Artikel zu kaufen geben: T-Shirts, Hoodies, Kissen und Kaffeebecher etc. Die Idee dazu hatten Susanne Flohr und Volker Reckhoff von der Yacht-und Segelschule Nord. Die Artikel der Kollektion sind am Stand am Anfang des "Foodvillages Ost" am Rudolf von Bennigsen Ufer. Das Besondere: Je 1 Euro pro verkauftem Artikel soll an die Hannöversche Kindertafel gespendet werden. Mehr zum Maschseefest, besonders zum Musikprogamm in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Lagwagon mit neuem Material und raren Konzerten



Die Skate-Punk-Band Lagwagon hat am gestrigen Montag ihre neue neue Single "Bubble" veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Lagwagon-Album "Railer", das am 4. Oktober im Handel erwartet wird. Im Verlauf einer sehr kurzen Europa-Tour wird die Band um Sänger Joey Cape im November nur zwei Konzerte in Deutschland spielen, diese aber in typischen Punkrock-Clubs. Die Termine: 19. November, Berlin, SO36 und 20. November, Münster, Skater´s Palace.+++

High Fidelity mit One-Shot-Video auf LaMosiqa



Die hannoversche Band High Fidelity hat mit dem ebenfalls in der niedersächsischen Landeshauptstadt ansässigen Video-Produktion-Team von LaMosiqa den Song "Come With Me" in Bild und Ton festgehalten. Pur, akustisch, in idyllischer Umgebung nah eines Flusses. Am vergangenen Wochenende hatten High Fidelity beim Rock-am-Deister-Festival in Völksen gespielt, Ende August steht die Folk-/Roots-/Americana-Rockband im Line Up des "An der Strangriede Festes" in der Nordstadt. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Fibre vor Live-Comeback



Die hannoversche Indie-/Alternative-Rockband Fibre hatte sich vor knapp sechs Jahren mit einem vorerst letzten Konzert im LUX in Hannover in eine Pause auf unbestimmte Zeit verabschiedet. Diese Pause ist nun offensichtlich vorbei. Für Samstag, den 25. Januar 2020 kehren Fibre ins LUX zurück und geben ihr Live-Comeback. Als musikalische Gäste werden The Eternal Love aus Berlin erwartet. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Sabaton zum ersten Mal auf der Pole-Position



Mit ihrem neunten Studioalbum „The Great War“ ist es der schwedischen Power-Metal-Band Sabaton zum ersten Mal gelungen Rang 1 in den deutschen Albencharts zu erreichen. Das Album, das am 19. Juli erschien, setzt sich thematisch mit dem 1. Weltkrieg auseinander.+++

Blink-182 veröffentlichen „Darkside“



Die US-amerikanische Punkrock-Band Blink-182 hat soeben ihren Song „Darkside“ veröffentlicht. Er ist bereits die vierte Singleauskopplung aus ihrem Album „Nine“, das für den 20. September angekündigt wurde. Dieses soll insgesamt fünfzehn Songs enthalten und als limitierte Colored Vinyl, Kassette, CD und digital erscheinen.+++

Alter Bridge veröffentlichen neuen Song



Die US-amerikanische Rockband Alter Bridge haben heute ihren Song „Pay No Mind“ veröffentlicht. Laut der offiziellen Pressemitteilung „bietet [der Song] einen tieferen Einblick in den erweiterten Sound, den Myles Kennedy für Gesang / Gitarre, Mark Tremonti für Gesang / Gitarre, Brian Marshall für Bass und Scott Phillips für Schlagzeug bei ihrer kommenden Veröffentlichung übernommen haben“. Mit der kommenden Veröffentlichung ist ihr Album „Walk The Sky“ gemeint, das am 18. Oktober erscheinen soll. „Pay No Mind“ ist nach „Wouldn’t You Rather“ bereits der zweite Vorgeschmack auf das neue Album.+++

Heute erscheint Soundgarden Konzertfilm



Heute erscheint der Soundgarden Konzertfilm „Live From The Artists Den“ . Er zeigt die fast 2,5-stündige Show, die am 17. Februar 2013 im The Wiltern in Los Angeles stattfand. Damals waren Soundgarden mit „King Animal“ unterwegs, das ihr erstes Album nach 16-jährigen Pause war. Nehmen Songs aus diesem Album haben sie natürlich auch ihre größten Hits gespielt. Die insgesamt 21 Songs sind ab sofort als 2CD, Blu-Ray, Ltd. Super Deluxe Box, Ltd. 4LP Black, Ltd. 4LP Color Vinyl und digital erhältlich.+++

Rätsel gelöst, Gewinnspiel beendet, Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung der fünf Gewinnerpakete für das Rock-am-Deister-Festival am kommenden Samstag bestehend aus Festival-Freikarten, Alben und einem Treffen mit der Alex Mofa Gang im Backstage ist beendet. Heute um 17 Uhr war Einsendeschluss. Die richtige Antwort auf unsere Preisfrage, in welchen Bands einzelne Mitglieder der Alex Mofa Gang früher gespielt haben, war die Antwort b) Generation Fuck, Alive At Last. Die Auslosung ist erfolgt und die glücklichen Gewinner wurden durch uns per E-Mail benachrichtigt.+++

CJ Ramone heute Abend im LUX ausverkauft



Das Konzert von CJ Ramone, dem früheren Bassisten und Co-Sänger der legendären Punk-Rock-Band Ramones heute Abend im LUX in Hannover ist ausverkauft. Keine Möglichkeiten also mehr für Kurzentschlossene.+++

Deine Cousine mit zwei Shows an einem Tag in Hannover



Großes Interesse am Konzert von Deine Cousine am 30. November im LUX in Hannover. Für den Termin sind jetzt nur noch wenige Karten verfügbar, so dass sich die Band und die Veranstalter entschieden haben, am gleichen Tag noch ein weiteres Konzert im LUX anzusetzen. Das bedeutet: Show Nr.1 startet um 17.30 Uhr (Einlass 17.00 Uhr), Show Nr.2 beginnt um 22.00 Uhr (Einlass 21.00 Uhr). Karten für beide Konzerte von Deine Cousine am 30. November im LUX sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Extrabreit und The Esprits beim Whitestock-Festival in Kirchrode



"The Sound Of Inclusion" so ist das Motto des hannoverschen Whitestock-Festivals, das in diesem Jahr am Sonntag, dem 25. August im BVN Park der Sinne in Hannover-Kirchrode stattfindet. Das traditionelle Open-Air des Blinden-und Sehbindertenverbandes Niedersachsen ist am 25. August für die Zeit vom frühen Nachmittag bis frühen Abend terminiert. Headliner sind in diesem Jahr Extrabreit, zuvor spielen Marquess und The Esprits. Auch bei diesem Konzert des BVN steht das "erlebende Miteinander von sehenden und seh- und anderweitig beeinträchtigten Menschen im Vordergrund – auf der Bühne und davor", wie der Veranstaltung in einer Ankündigung mitteilt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich (Laporte, Eventim etc.)

Neues Thees Uhlmann-Album Mitte September - live in Hannover im Dezember



"Junkies und Scientologen" ist der Titel des dritten Solo-Albums des früheren Tomte-Sängers Thees Uhlmann. Am 20. September soll es über das Label Grand Hotel van Cleef in den Handel kommen. Am 16. Dezember wird Thees Uhlmann mit einer neu formierten Band im Zuge seiner Deutschland-Tour in Hannover im Capitol auftreten. Der Vorverkauf dafür läuft bereits seit einiger Zeit. Weitere Infos zum Album folgen demnächst auch bei uns, Infos und Tickets zum Konzert gibt es unter anderem auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Kuersche nun doch mit Band - Zeiten für Rock am Deister stehen



In der letzten Woche hatten wir gemeldet, das der hannoversche Musiker Kuersche kurzfristig beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival auftreten wrid. Zunächst war eine Solo-Show des Sänger und Gitarristen geplant, nun kommt Kuersche aber doch mit Band, wie uns der Veranstalter mitteilte. Unterdessen hat Rock am Deister den Zeitplan für das Open-Air am kommenden Samstag bekannt gegeben. Alle Bands und alle geplanten Auftrittszeiten und vieles mehr findet man über den Link unten.+++

Das Video zu „Bohemian Rhapsody“ schreibt Geschichte



Das Video zum Song „Bohemian Rhapsody“ hat Geschichte geschrieben. Als erstes Video, das vor 1990 veröffentlicht wurde, überschritt es vor kurzem die 1 Milliarden View-Grenze auf Youtube. Um diese Erfolg zu feiern haben Queen eine neue remasterte HD-Version des Videos auf ihrem offiziellen Kanal verfügbar gemacht. Als kleines Extra kann man jetzt auf die Songtexte in mehreren Sprachen zugreifen, während man sich das Video ansieht. Zu den Sprachen zählen Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Deutsch, Indonesisch Bahass, Koreanisch, Tschechisch, Russisch und Türkisch.+++

Weniger Müll beim Hurricane und Southside



Die beiden Festivals Hurricane und Southside haben dieses Jahr das Müllaufkommen reduziert. Normalerweise ließen die Besucher des Hurricane und Southside an einem viertägigen Festivalwochenende pro Kopf sechs bis acht Kilogramm Haus- und Sperrmüll zurück. Mit ein paar Maßnahmen seitens der Veranstalter konnte der Müll dieses Jahr erstmals auf 4,5 Kilogramm reduziert werden. Eine wichtige Rolle spielte dabei eine breit angelegte Informationskampagne für Gäste, ein Einwegplastik-Verbot für alle Händler, Sponsoren und Gastronomen und zahlreiche Wasserspender, an denen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wiederverwendbare Flaschen gekühltes Trinkwasser abzapfen konnten. Diesen eingeschlagenen Weg möchte die beiden Festivals auch in Zukunft weitergehen.+++

Slash veröffentlicht Konzertfilm



In den letzten Monaten war der Guns N`Roses-Gitarrist Slash mit Myles Kennedy & The Conspirators auf großer Tour, die sie im Juni auch nach Hannover führte. Für alle, die ihre Konzerte verpasst haben oder sich noch einmal an ihren Auftritt erinnern wollen, gibt es ab dem 20. September den Konzertfilm „Living The Dream Tour“. Dieser zeigt zwei Stunden Songs aus den letzten vier Solo-Alben des Gitarristen wie zum Beispiel „Call of the Wild“, „By The „Starlight“, „World On Fire“ und „Anastasia“. Zusätzlich gibt es noch eine Dokumentation mit Material aus London sowie Interviews mit Slash und Myles und Einblicke hinter die Kulissen der Tour. „Living The Dream Tour“ soll auf DVD+2CD, Blu-Ray+2CD, 3LP Black Vinyl, Limited Edition 3LP Red Vinyl sowie digital erscheinen. +++

Mandoki Soulmates präsentieren Video zu „Young Rebels“



Die Mandoki Soulmates haben ein Video zur ersten Singleauskopplung aus ihrem, am 11. Oktober auf den Markt kommenden, Doppelalbum „Living In The Gap + Hungarian Pictures“ veröffentlicht. Damit bekommt der Song „Young Rebels“, der bereits letzte Woche auf den Markt kam, nun auch eine visuelle Ebene. Im Video sind, dem Text entsprechend, diverse Szenarien der Umweltverschmutzung zu sehen gegen die man laut Song als „Rebel“ kämpfen sollte.+++

Folksänger Adam Green mit neuem Video