Rockszene Nachrichtenblitz

17.01.2017, 17:58 Uhr: Hammerhai auf der Suche nach neuem Schlagzeuger



www.facebook.com/HAMMERHAI-278753912152554 Die hannoversche Offbeat-Punk-Rock-HipHop-Reggae-Band Hammerhai spielt seit vielen Jahren in konstanter Besetzung. Für Außenstehende durchaus überraschend, haben sich kürzlich die Wege von Hammerhai und ihrem lanjährigen Drummer Herr K. getrennt. Nun hat die Band unter anderem über Facebook die Suche nach einem neuen Schlagzeuger gestartet.+++

17.01.2017, 17:54 Uhr: "Herri-Musiknacht" präsentiert weiterhin lokalen Punk-Rock



www.facebook.com/SpiderPromotion Lokaler Punk-Rock ist offensichtlich weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt bei der losen Veranstaltungsreihe "Herri-Musiknacht" im Béi Chéz Heinz. In diesem Rahmen haben in den letzten Jahren auch schon einige Male Fat Belly aus Hannover gespielt und für stimmungsvolle Abende gesorgt. So setzen die Organisatoren von Spider Promotion und der Privatbrauerei Herrenhausen auch am Samstag, den 25.März wieder voll auf die Karte Punk-Rock und haben abermals Fat Belly eingeladen, die an diesem Termin dann mit der ebenfalls aus Hannover stammenden Hardcore-/Punk-Rock-Band One Strike Left die Bühne im "Heinz" teilen werden.+++

16.01.2017, 17:23 Uhr: Fish plant Komplettaufführung von "Clutching At Straws"



www.facebook.com/derek.dick Der schottische Progressive-Rocksänger und Songpoet Fish will nach "Misplace Childhood" nun auch das Marillion Album "Clutching At Straws" noch einmal komplett und in chronologischer Abfolge live aufführen. Es soll auch das letzte Mal sein, dass er "Clutching At Straws" mit seiner Band komplett spielt, berichtet Fish in einem Facebook-Post. In den kommenden Monaten will er zunächst sein neues Studioalbum "Weltschmerz" fertigstellen und im Dezember 2017 in England und Schottland seine Europatour starten, von der viele Konzerte erst 2018 über die Bühne gehen werden. Die Setlist dieser Shows soll einige Songs von "Weltschmerz" beinhalten und zusätzlich aus dem kompletten Marillion-Album "Clutching At Straws" bestehen. Dieses Studioalbum -ursprünglich 1987 erschienen- war das letzte Album von Fish als Sänger von Marillion.+++

16.01.2017, 17:15 Uhr: The Noisy Blacks planen Shows, EP und Video



www.facebook.com/thenoisyblacks Dreiviertel der hannoverschen Rockband The Noisy Blacks planen derzeit die Bandaktivitäten für die kommenden Monate. Während Drummer Fabian sich auf Kuba entspannt und neue Energien sammelt, kümmern sich David, Pascal und Laura um Organisatorisches. Geplant sind für dieses Jahr unter anderem einige Konzerte, die Produktion einer EP und eines Musikvideos. Das gab die Band via Facebook bekannt.+++

16.01.2017, 17:10 Uhr: Wandkunst in der Nordstadt mit Live-Rock eingeweiht



www.facebook.com/StrangriedeStage Es war unter Insidern schon lange ein Thema, das geplante Wandkunstgemälde an einer Häuserwand direkt am Platz vor der Strangriede Stage in der Nordstadt. Nun ist alles fertig und so wurde am vergangenen Samstag das Wandkunstgemälde offiziell eingeweiht. Zur Feier hatte der Engelbosteler Nordstadt e.V., gleichzeitig auch Ausrichter des Strangriede Festes, für das Rahmenprogramm gesorgt. Auf einer kleinen Open Air-Bühne traten unter anderem DUCS und Lukas Dolphin auf, in der Strangriede Stage selbst spielten später am Abend Vertical Planet.+++

13.01.2017, 20:05 Uhr: Hannoverscher Multiinstrumentalist Micky Schröder verstorben



www.facebook.com/micky.schroder.1 Der hannoversche Multiinstrumentalist Micky Schröder ist am 10. Januar nach kurzer Krankheit verstorben. Mit seiner Westernhagen-Coverband Mit 18 spielte er viele Jahre auf dem Maschseefest, außerdem war er in der Band Park Avenue aktiv. Seit 1975 spielte Micky Schröder außerdem neben Gunter Gabriel bei den Nashville Playboys. "Micky hatte ein großes Herz, war ein lieber Mensch. Wie so vieles, was geschieht - ist auch dieser Verlust unfair", trauert beispielsweise Musikerkollege Ossy Pfeiffer. Schröder wurde nur 59 Jahre alt.

13.01.2017, 14:44 Uhr: Terror im April im Kulturzentrum Faust



www.facebook.com/terrorhardcore Die US-Hardcoreband Terror wird am 15. April im Kulturzentrum Faust in Hannover zu Gast sein. Unterstützung gibt es von Born From Pain und Higher Power. Die Band aus Los Angeles hat 2015 ihr letztes Album "The 25th Hour" veröffentlicht. Bald soll eine neue EP folgen. Tickets für die Show des Hardcore-Dreierpackages gibt es bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

13.01.2017, 14:17 Uhr: Roger Waters back to work



www.facebook.com/rogerwaters Der ehemalige Pink Floyd-Frontmann Roger Waters arbeitet aktuell wieder an neuem Material. Das veranschaulichte Waters über sein Instagram-Profil, auf dem er ein Bild von sich nebst Radiohead-Produzenten Nigel Godrich mit den Worten „Back To Work“ zeigt. Weitere Details zu einer möglichen neuen Platte sind allerdings bis dato nicht bekannt.

12.01.2017, 08:54 Uhr: Anti-Flag kündigen Livealbum an



www.youtube.com/watch?v=ELIV3YUjcM4 Bereits am 20. Januar wird die US-Polit Band Anti-Flag ihr neues Livealbum "Live Vol. 1" veröffentlichen. Zum Song "Death Of A Nation" wurde außerdem ein Video veröffentlicht. Dies zeigt verschiedene Live-Auftritte der Band.

11.01.2017, 19:39 Uhr: Neue Fat Belly EP ab dem 3. Februar digital erhältlich



www.youtube.com/watch?v=GcMilZQl7Zw Nachdem die hannoversche Punkrock Band Fat Belly bei Die Fette Caroline Kann Fliegen im Dezember im Kulturzentrum Faust ihre neue EP "Music's A Business" kostenlos verschenkt hat, teilt die Band nun über Facebook mit, dass das neue Werk ab dem 3. Februar überall digital erhältlich sein wird. Passend dazu wurde ein Teaser veröffentlicht.

11.01.2017, 14:26 Uhr: Greg Graffin mit Vorgeschmack auf neues Soloalbum



www.soundcloud.com/antirecords/greg-graffin-making-time Bad Religion Frontmann Greg Graffin kündigt für den 10. März sein neues Soloalbum „Millport“ an. Als Backgroundband hat er sich Jonny „Two Bags“ Wickersham sowie Brett Harding und David Hidalgo von Social Distortion ins Boot geholt. Mit „Making Time“ gibt er einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Release.

11.01.2017, 12:33 Uhr: Rantanplan mit neuem Album auch in Hannover



www.youtube.com/watch?v=N3TJYCpfl64 Am kommenden Freitag bringen die Ska Punk Band Rantanplan ihr neues Album „Licht und Schatten“ auf den Markt. Passend dazu wurde just eine neue Single namens „Zur Liebe zu Fuß“ nebst Video veröffentlicht. Am 25. Februar werden die Hamburger im Béi Chéz Heinz in Hannover zu Gast sein, um ihre neue Platte live zu präsentieren.

10.01.2017, 14:20 Uhr: Excrementory Grinfuckers vor Europa-Shows mit neuem Video



www.facebook.com/grindbook Die hannoversche Grindcore-Band Excrementory Grindfuckers hat zum Titelsong ihres neuen Albums "Vorsprung durch Hektik" ein Musikvideo veröffentlicht. Entstanden ist der Clip im Do-It-Yourself (DIY) Verfahren. Demnächst spielen Excrementory Grindfuckers einige Shows im europäischen Ausland und treten dabei in loser Folge in Österreich, in der Schweiz, in Spanien und in Portugal auf. Auch einige Konzerte in Deutschland sind geplant. Mehr über den Link unten.+++

09.01.2017, 18:32 Uhr: Konzert von Fiddler´s Green am Samstag ausverkauft



www.livingconcerts.de Das Konzert der Folk-Rock-Band Fiddler´s Green am kommenden Samstag, den 14.Januar, im Pavillon in Hannover ist bereits ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts soeben mit.+++

09.01.2017, 14:32 Uhr: Radio Havanna und Marathonmann mit Split EP



www.radiohavanna.de Die Punk-Rock-Band Radio Havanna wird am 20.Juni gemeinsam mit der Band Marthonmann eine Split-EP zu Gunsten der Organisation Pro Asyl herausbringen. Die Veröffentlichung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Label Redfield Records. Bei der EP handelt es sich um eine auf 518 Stück limitierte 7"-Schallplatte, die zumindest von Radio Havanna neue Songs enthält. Sämtliche Verkaufserlöse sollen an Pro Asyl gehen. Diese Menschenrechtsorganisation setzt sich für den Schutz und die Rechte verfolgter und geflüchteter Menschen in Deutschland ein.+++

09.01.2017, 12:02 Uhr: U2 mit im Juli mit exklusiver Stadionshow in Berlin



www.livenation.de Die irische Rockband U2 spielt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Album-Klassikers "The Joshua Tree" in diesem Jahr einige ausgesuchte Stadionkonzerte. In Deutschland wird am 12.Juli eine exklusive U2-"The Joshua Tree"-Show im Berliner Olympiastadion über die Bühne gehen. Als spezielle Gäste im Vorprogrogramm sind Noel Gallagher´s High Flying Birds mit dabei. Tickets gehen ab dem kommenden Montag, den 16.Januar in den allgemeinen Vorverkauf. Zuvor gibt es auf u2.com einen exklusiven Vorabvorverkauf. Für U2-Fans aus Hannover und der Region dürfte der alte Spruch "Berlin ist immer eine Reise wert" in diesem Fall wieder einmal zutreffen.+++

08.01.2017, 19:08 Uhr: Alex Jahnke aus Hannover bei DSDS im Recall



www.facebook.com/AlexJahnkeMusic Gute Stimmung bei Alex Jahnke aus Hannover, dem früheren Sänger der Punk-Rock-Band Call Me Names und in der Hannover- Szene auch durch sein früheres Projekt Chiller´s Rock bekannt und auf einigen Bühnen: In der ersten Runde der neuen Staffel der TV-Musikshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat es der Sänger, der nunmehr im Pop und Rock unterwegs ist in die nächste Runde, den so genannten "Recall" geschafft. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Alex (siehe Link unten).+++

06.01.2017, 17:18 Uhr: Banana Roadkill jetzt bei Spider Promotion



www.spider-promotion.de In jüngerer Vergangenheit stoßen mehr und mehr Bands zur hannoverschen Booking-und Promotionagentur Spider Promotion. Jüngster Neuzugang ist das Alternative-Rock-Duo Banana Roadkill. Das verkündete die Agentur am heutigen Freitagnachmittag. Zuletzt hatten dort Lady Crank unterschrieben , außerdem verzeichnete Spider Promotion mit Wisecräcker eine recht prominenten Band, für die ab sofort das Booking übernommen wird. +++

06.01.2017, 17:08 Uhr: Father Nuke heute und morgen in Hannover



www.facebook.com/FatherNuke Die hannoversche Alternative-Rockband Father Nuke spielt an diesem Wochenende gleich zwei Konzerte in ihrer Heimatstadt. Am heutigen Freitagabend im Dreierpack mit Run, Melos! und Candy Trip Down im Béi Chéz Heinz und am morgigen Samstag, den 7.Januar zum Jahresauftaktkonzert 2017 in der Strangriede Stage. Dort werden Father Nuke die Band Pegel als Gäste dabei haben, die im Dezember beim ersten Emergenza-Vorrundenkonzert im Mephisto auf sich aufmerksam gemacht haben.+++

06.01.2017, 17:04 Uhr: Salford mit Jeremias als Gast im Februar live in Hannover