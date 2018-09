Rockszene Nachrichtenblitz

Hamburger Band Abwärts veröffentlicht Video zu „Going Down“



Die Hamburger Punkband Abwärts hat ein Video zu ihrer Single „Going Down“ veröffentlicht. Es zeigt unter anderem die Vergänglichkeit von Pflanzen, Tieren und Menschen auf. „Going Down“ ist die zweite Vorabveröffentlichung aus ihrem Album „Smart Bomb“, das am 28. September auf den Markt kommen soll.+++

HalfNoise tritt im November in Hamburg auf



HalfNoise ist das Alternative-Pop-Rock-Projekt von Zac Farro, den man vor allem als Drummer der US-amerikanischen Band Paramore kennt. Nach einigen EPs und zwei Studioalben ist im Mai die aktuelle EP mit dem Titel „Flowerss“ erschienen. Bei den Live-Auftritten bekommt Zac Farro oftmals musikalische Unterstützung von Logan McKenzie, Joey Mullen, Daniel Kadawatha und Joey Howard, die auch Paramore als Live-Mitglieder erweitern. Bei Home-Shows in ihrer Heimatstadt Nashville standen auch schon seine Paramore-Bandkollegen Taylor York und Hayley Williams mit Farro auf der Bühne. Im November geht es für den Schlagzeuger auf „Flowers“-Tournee durch Europa. Für Deutschland sind zwei Konzerte angesetzt. Am 11. November spielt HalfNoise im Headcrash in Hamburg und am folgenden Tag im Musik & Frieden in Berlin.+++

Boy George and Culture Club veröffentlichen Video zu „Let Somebody Love You“



Die 80er Jahre Band Boy George and Culture Club hat ihr erstes Video nach ihrem überraschenden Comeback veröffentlicht. Der Clip zum Song „Let Somebody Love You“, das von dem RegisseurHoward Greenhalgh betreut wurde, zeigt Boy George in einer typisch englischen Speaker`s Corner, wo er dazu aufruft, „über jene Dinge zu sprechen, die man liebt als über jene, die man nicht liebt“, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. „Let Somebody Love You“ ist der erste Vorbote zum neuen Album „Life“, das am 26. Oktober erscheinen soll.+++

Zebrahead spielen morgen im MusikZentrum



Die kalifornische Pop-Punk-Band Zebrahead hat ihre europäische Sommer-Tournee nach einigen Festivalauftritten ausgeweitet, um eine weitere Woche in deutschen Clubs aufzutreten. Am morgigen Mittwoch tritt die fünfköpfige Band im MusikZentrum in Hannover auf. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von der deutschen Punkrock-Band Alex Mofa Gang. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Good Charlotte mit neuem Song und Deutschland-Tour 2019



Das neue Album „Generation Rx“ der US-amerikanischen Pop-Punk-Band Good Charlotte erscheint am 14. September. Die aktuelle Single „Prayers“ soll am morgigen Mittwoch veröffentlicht werden. Auf Facebook ist bereits ein Teaser für das dazugehörige Musikvideo zu sehen, in dem es um das Schicksal eines Sohns von US-Immigranten geht. Für 2019 hat die Band um die Brüder Benji und Joel Madden eine Europa-Tournee angekündigt. In Norddeutschland tritt Good Charlotte am 16. Februar in der Sporthalle in Hamburg auf.+++

Todesursache von We Came as Romans-Sänger bekannt gegeben



Nach dem unerwarteten Tod von Kyle Pavone, Sänger der US-amerikanischen Metalcore-Band We Came as Romans, hat die Band in einem Statement nun die Todesursache bekannt gegeben. Demnach ist der 28-Jährige an einer versehentlichen Drogen-Überdosis gestorben. Zu Ehren ihres Bandmitglieds hat die Band die Kyle Pavone Foundation gegründet, um anderen Künstlern mit ähnlichen Problemen zu helfen. Außerdem planen We Came As Romans ihren verstorbenen Frontmanns bei einer öffentlichen Veranstaltung Anfang Oktober in Detroit zu gedenken.+++

Ozzy Osbourne kündigt Abschiedstour an



Das Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Mitglied Ozzy Osbourne kommt im Februar 2019 für fünf Konzerte nach Deutschland. Sie sind Teil seiner „No More Tours 2“ Tour. Die Konzerte sollen Osbournes Abschied von der großen Bühne feiern. Als Special Guest wurde die Band Judas Priest angekündigt. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Freitag ab 10 Uhr. Das einzige Konzert im Norden findet am 17. Februar in der Barclaycard Arena in Hamburg statt.+++

Hannoversche Band Deamon’s Child veröffentlicht Video



Die hannoversche Stoner-Noise-Doom-Punk Band Deamon’s Child hat gerade das Video zu ihrem Song „Krone meiner Schöpfung“ veröffentlicht. Inhaltlich beschäftigt es sich mit der Ausbeutung von Tieren durch den Menschen. Drehort war ein ehemaliger Schlachthof. Kombiniert wurden diese Szenen mit Bildern aus dem Weltraum. „Krone meiner Schöpfung“ ist das erste Video aus ihrem aktuellen Album „Angstparade“. Eine Kritik zum Album befindet sich in unserer Rubrik „Gehört und Gesehen.+++

Black As Chalk veröffentlichen Video zu „Tearjerker"



Das Göttinger Indie-Rock Trio Black As Chalk hat gerade ihr Video zur Single „Tearjerker“ veröffentlicht. Es zeigt die Mitglieder beim performen des Songs auf der Bühne. „Tearjerker“ ist der Vorbote ihres Albums „Ouru“, das ab dem 14. September erhältlich sein soll. Live erleben kann man Black As Chalk am 29. September im Lux in Hannover.+++

The Cranberries bringen Debütalbum erneut heraus



25 Jahre nach der ersten Veröffentlichung bringen The Cranberries „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ erneut auf den Markt. Ihr Debütalbum soll am 19. Oktober als Boxset, Doppel-CD, CD, Doppel-LP und Digital erscheinen. Es ist die erste Veröffentlichung der Band seit dem Tod von Dolores O’Riordan im Januar 2018.+++

Madsen spielen Konzert gegen Rechts in Chemnitz



Nachdem sich bereits viele Bands auf die Initiative von Kraftklub dazu entschlossen haben in Chemnitz zu spielen, haben jetzt auch Madsen ein Konzert angekündigt. Die Alternative-Band aus dem Wendland ist dem Ruf des „Bündnis Chemnitz Nazifrei“ gefolgt und gibt am morgigen Samstag ein kostenloses Konzert vor der Chemnitzer Johanniskirche. Weitere Künstler sollen noch angekündigt werden.+++

Ed Sheeran veröffentlicht Dokumentation über sein Leben



Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran hat eine Dokumentation mit dem Titel „Songwriter" veröffentlicht. Die Dokumentation, die im Februar bei der Berlinale Weltpremiere feierte, zeigt unter anderem bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus seiner Kindheit und Schulzeit. Sein Cousin und enger Freund Murray Cummings begleiteten ihn zehn Jahre mit der Kamera. Die Dokumentation „Songwriter" ist ab sofort online erhältlich.+++

Kraftklub organisieren Konzert gegen Rechts in Chemnitz



Unter dem Motto „Wir sind mehr“ haben sich verschiedene Musiker zusammengetan um am Montag den 3. September in Chemnitz ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zu spielen. Der von Kraftklub ins Leben gerufenen Initiative sind unter anderem auch Die Toten Hosen, Marteria und Casper gefolgt. Das kostenlose Konzert findet um 17 Uhr am Karl-Marx-Denkmal in der Chemnitzer Innenstadt statt. +++

Tom Odell veröffentlicht Video zu Single „Half As Good As You“



Der 27-jährige Komponist, Produzent, Arrangeur, Pianist und Sänger Tom Odell hat ein Video zu seiner Single „Half As Good As You“ angekündigt. Am morgigen Freitag soll das Video veröffentlicht werden. Bei dem Song handelt es sich um eine Singleauskopplung aus seinem Album „Jubilee Road“, das am 12. Oktober auf den Markt kommt. Für „Half As Good As You“ konnte Tom Odell die Sängerin Alice Merton als Duettpartnerin gewinnen. Am 30. Oktober spielt Tom Odell im Capitol in Hannover.+++

Österreichische Band Granada veröffentlicht Video zu „Kopfverlorn“



Die Österreichische Band Granada hat gerade ihr Video zu ihrem Song „Kopfverlorn“ veröffentlicht. Es ist eine Singleauskopplung aus ihrem aktuellen Album „Ge Bitte“ mit dem sie ab Oktober auf Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz sind. In Hannover spielen Granada am 23. November im Lux. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Ex-Genesis Sänger Ray Wilson kündigt DVD an



Der ehemalige Genesis Sänger Ray Wilson hat für den 05. Oktober eine Live DVD mit CD angekündigt. Der Live-Mitschnitt mit dem Titel „Ray Wilson ZDF@Bauhaus“ soll insgesamt 14 Titel enthalten. Darunter befinden sich seine Solowerke wie zum Beispiel „Take It Slow“, „Alone“, „Lemon Yellow Sun“ und auch die Genesis Songs „Mama“, „No Son Of Mine“ und „Follow You Follow Me“. Einen kleine Teaser gibt es bereits auf den gängigen Videoportalen zu sehen.+++

Leto präsentieren "Karma" - im Oktober im Béi Chéz Heinz



Die Hamburger Post-Punk- und Punk-Rockband Leto hat mit "Karma" eine weitere Video-Single aus ihrem am 31.August erscheinenden Album "Vor die Hunde" veröffentlicht. Am 4.Oktober werden Leto im Verlauf ihrer Herbsttournee in Hannover im Béi Chéz Heinz auftreten. Special guest dort werden Lester sein.+++

Prog-Metalband Haken 2019 in Deutschland



Die britische Progressive-Metalband Haken hatte im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Jetzt, im elften Jahr bringen Haken ihr neues Studioalbum "Vector" auf den Markt. Die Veröffentlichung ist für den 26.Oktober vorgesehen. 2019 gehen die Band auf Deutschlandtournee. Sieben Konzerte sind geplant, darunter eine Norddeutschland-Show am 21.Februar im Uebel & Gefährlich in Hamburg. Weitere Haken-Shows sind für folgende Städte terminiert: 19.Februar 2019, Köln, Essigfabrik - 20.Februar 2019 Frankfurt, Batschkapp - 26.Februar 2019 Berlin, Columbia Theater - 04.März 2019 Leipzig, Conne Island - 06.März 2019 Stuttgart, Im Weizmann und am 07.März 2019 München, Backstage Halle. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

C For Caroline präsentieren Album bei Sonderbusfahrt



Die hannoversche Punk-Pop-Band C For Caroline kündigt für den 29.September die Veröffentlichtung ihres neuen Studioalbums "Headstrong/Heartstrong" an. Die neue Platte will die Band mit einem so genannten "Special Event" befeiern und live der Öffentlichkeit vorstellen. Mit einem original amerikanischen Schulbus wollen C For Caroline am 29.September ab 19 Uhr durch Hannover fahren und auf diesem Bus ein Gratis-Konzert spielen. Im Anschluss an diese Bustour soll in der Safrans Bar (Café Safran) in der Königsworther Straße die After-Show-Party steigen.+++

