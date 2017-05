Rockszene Nachrichtenblitz

Guttermouth mit neuem Song "A Boy And His Love Gun"



Die Punkrock-Veteranen Guttermouth aus Südkalifornien haben einen neuen Song "A Boy And His Love Gun" aus ihrem kommenden Doppel-Album "The Whole Encilada" veröffentlicht. Das neue Studioalbum soll am 23. Juni erscheinen. Im vergangenen Jahr brachten die Punkrocker bereits zwei EPs "Got It Made" und "New Car Smell" heraus. "The Whole Enchilada" besteht aus neuaufbereiteten Greatest-Hits der Band in einer Live-Umgebung, drei unveröffentlichten Songs und einer re-mastered Version der beiden letzten EPs.

Stone Sour kündigen Deutschlandshows an



Im November und Dezember kommt die US-Rockband Stone Sour für fünf Headlinershows nach Deutschland. Die einzige Norddeutschlandshow findet am 27. November in der Sporthalle in Hamburg statt. Am 30. Juni wird die Band rund um Frontmann Corey Taylor (auch bekannt als Sänger der Band Slipknot) ihr neues Album „Hydrograd“ veröffentlichen.

Rise Against streamen neuen Song "House On Fire"



Die US-Punkrock Band Rise Against präsentiert mit "House On Fire" einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album "Wolves". Das neue Werk wird am 9. Juni erscheinen. Am 29. Mai wird die Band aus Chicago eine exklusive Deutschlandclubshow im SO36 in Berlin spielen. Außerdem sind Rise Against für das Taubertal Festival, das Rocco Del Schlacko Festival sowie das Open Flair Festival in diesem Jahr bestätigt.

Maximo Park mit neuem Video zu "What Equals Love?"



Die britische Band Maximo Park präsentiert zum Song "What Equals Love?" ein neues Musikvideo. Das Lied stammt vom aktuellen Album "Risk To Exist". Frontmann Paul Smith über das Video: „Wir wünschten uns, dass das Video eine Weiterführung des Artworks des neuen Albums, das von Deborah Bower entworfen wurde, ist. Ihre Idee war es die handgezeichneten Animationen mit 16mm Filmaufnahmen von körperlosen und zur Musik tanzenden Händen zu verschmelzen. Verspielte und surreale Bilder für einen überbordenden und rhythmischen Song.“

Itchy mit neuem Video zu "Keep It Real"



Die deutsche Punkband Itchy (früher Itchy Poopzkid) hat mit "Keep It Real" einen neuen Song veröffentlicht. Dieser stellt einen weiteren Vorboten auf das kommende Album "All We Know", das am 21. Juli auf den Markt kommt. Am 26. Juli werden Itchy als Support für die US-Punkrock Band Bad Religion im Capitol in Hannover zu Gast sein.

Metal-Band Dystopolis gewinnt Emergenza-Finale in Hannover



Die Bremer Metal-Band Dystopolis hat mit einem sehr beeindruckendem Auftritt am gestrigen Samstagabend das Regio-Finale Hannover des Emergenza-Bandwettbewerbs in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust gewonnen. Die Band reist somit zum Emergenza-Deutschland-Finale am 1.und 2.Juni nach Berlin ins Columbia Theater. Platz 2 ging an die Cave Comrades , Platz 3 an Massentrend, Platz 4 an die Band Pegel und Platz 5 an Raum 12. Insgesamt nahmen neun Bands am Emergenza-Regio-Finale in Hannover teil. Außer Konkurrenz spielten Lady Moustache als special guest. Einen Konzertbericht und eine Fotostrecke findet ihr noch heute Nacht hier auf Rockszene.de.+++

Cryptex kündigen "Anthems Of Glory"-Tour an.



Die hannoversche Progressive-Rock-Band Cryptex kündigt für diesen Herbst ihre "Anthems Of Glory"-Tour an. Zwischen Anfang Oktober und Dezember wird das Quartett nach jetzigem Stand zehn Shows spielen. Hannover, wo Cryptex zuletzt im LUX auftraten (wir berichteten), ist im Rahmen dieser Konzertreise kein Konzert geplant. Dafür sind im Norden Konzerte in Osterholz-Scharmbek, Bremen, Hamburg und Braunschweig vorgesehen.+++

The Brew und Failed At Scoring neu für das Fährmannsfest bestätigt



Das Fährmannsfest gibt zwei neue Bands für sein diesjähriges Open-Air bekannt. Die aus Hannover stammende Alternative-Rock / Pop-Punk-Band Failed At Scoring wird ebenso mit dabei sein, wie die britische Blues-Rock-Band The Brew, die jüngst bei ihrem Tourkonzert in Hannover im LUX für einen besonders stimmungsvollen Abend sorgten. Das Fährmannsfest findet vom 4.-6.August statt. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Ruts DC mit Die Toten Hosen "Zurück auf dem Bolzpatz"



Die britische Punkrock-Band Ruts DC wird neben eigenen Shows in Deutschland Die Toten Hosen bei ihrer "Zurück auf dem Bolzplatz"-Tour bei zwei Konzerten unterstützen. Am 29. Mai spielen sie gemeinsam in der Getec-Arena in Magdeburg und am 30. Mai in der Flens-Arena in Flensburg. Zuvor treten Ruts DC am 27. Mai im LUX in Hannover auf (wir berichteten).

It´s M.E. aus Hannover arbeiten an neuer CD



Die aus Hannover stammende Band It´s M.E. um Sängerin Martina Maschke und Keyboarder Ecki Hüdepohl arbeitet derzeit an einer neuen CD, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Auf Facebook hat die Band einen entsprechenden Videoclip veröffentlicht, der Martina Maschke beim Einsingen eines neuen Songs mit dem Titel "Riding On The Wind" im heimischen Fuchsbau Studio zeigt.+++

Terry Hoax kündigen "Thrill" für September an



Die hannoversche Rockband Terry Hoax kündigt die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Thrill" für den 8.September an. An diesem Tag will die Band ihr neues Werk im Rahmen eines Instore-Gigs bei 25music auf der Lister Meile vorstellen.+++

Sportfreunde-Stiller-Konzert im Capitol steuert auf "ausverkauft" zu



Für das Konzert der Münchner Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller am kommenden Dienstag, den 23.Mai im Capitol in Hannover sind nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf erhältlich. Das melden die Band und der örtliche Veranstalter auf ihren Facebook-Präsenzen. Leserinnen und Leser von Rockszene.de haben aktuell die Möglichkeit Freikarten für das Konzert zu gewinnen. Mit unserer heutigen Donnerstagsausgabe ist eine Ticketverlosung gestartet (siehe unsere Rubrik News auf der Startseite).+++

Soundgarden-Sänger Chris Cornell ist tot



Chris Cornell, der Sänger und Hauptsongschreiber der einflussreichen Grunge-Band Soundgarden ist am gestrigen Mittwoch im Alter von 52 Jahren gestorben. Das melden Medien und Agenturen unter Bezugnahme auf Cornells Manager Brian Bumbery. Gründe für den Tod des populären Sängers wurden nicht genannt. Cornell sei "plötzlich und unerwartet" verstorben, heißt es in den Meldungen übereinstimmend. Neben seiner Rolle als Sänger und Frontmann von Soundgarden, die neben Nirvana und Pearl Jam zu den besonders prägenden Bands des Grunge gehören, war Chris Cornell Sänger der Band Audioslave und verfolgte zudem eine Solo-Karriere mit einigen Album-Veröffentlichungen.+++

Kenny Wayne Shepherd mit erstem Song aus achtem Album



Der US-Blues-Rock-Gitarrist Kenny Wayne Shepherd bringt Mitte Juli sein achtes Studioalbum heraus. "Lay It Down" wird der Titel sein und soll musikalisch teilweise eine "völlig neue Richtung" einschlagen, wie es eine aktuelle Medieninformation ausdrückt: "Ein paar Songs haben richtig Eier und rocken ziemlich hart", heißt dort wörtlich. Für erfahrene Rockfans dürfte diese Orientierungshilfe eindeutig sein. Ein erster Song daraus -"Baby Got Gone"- ist seit einigen Tagen als Stream und Download erhältlich. In der zweiten Juli-Hälfte kommt Kenny Wayne Shepherd zu einigen Festival-Shows nach Süddeutschland und in die Schweiz.+++

Rolling-Stones-Shows in Deutschland bereits ausverkauft



Die drei für September und Oktober terminierten Deutschlandkonzerte der britischen Rock-Legende The Rolling Stones sind bereits ausverkauft. Das teilt FKP Scorpio Konzertproduktion, in Kopperation mit der Deag Veranstalter der Shows, mit. Insgesamt wurden in den letzten Tagen 180.000 Tickets abgesetzt. Zurzeit gebe es lediglich noch Kontingente für spezielle VIP-Pakete und Premium-Pakete, die neben den Tickets noch Zusatzleistungen wie etwa Catering inkludieren, informiert FKP Scorpio auf seiner Website.+++

Mogwai mit neuer Musik auf Deutschland-Besuch



Die britische Post-Rock-Band Mogwai kündigt für den 1.September die Veröffentlichung ihres bereits neunten Studioalbums an. "Every Country´s Sun" wird der Titel sein, das Album insgesamt elf Tracks beinhalten. Am 10.Oktober starten Mogwai ihre Welttournee, in Deutschland wir die Band unter anderem am 14.Oktober in der Berliner Columbiahalle und am 16.Oktober im Hamburger Docks auftreten. Weitere Deutschland-Shows von Mogwai sind auf den 17.Oktober in Köln und auf den 3.November in München terminiert.+++

Papa Roach touren mit Callejon und Frank Carter & The Rattlesnakes



Die kalifornische Metal-und Rock-Band Papa Roach wird mit ihrem am kommenden Freitag erscheinenden Album "Crooked Teeth" im September auf Deutschland-Tour gehen. Die Tournee startet am 15.September in der Sporthalle Hamburg. Diese Show wird gleichzeitig die einzige in Norddeutschland sein. Weitere Konzerte sind wie folgt terminiert: 16.September, Berlin - 21.September, München - 25.September, Ludwigsburg - 27.September, Fürth - 28.September, Offenbach - 3.Oktober, Oberhausen. Als special guest werden Papa Roach von der Metalcore-Band Callejon begleitet. Als support sind Frank Carter & The Rattlesnakes mit von der Partie. Am Mittwoch, den 17.Mai, starten Karten-Vorab-Vorverkäufe, der allgemeine Vorverkauf beginnt am 19.Mai.+++

hertzschlag mit "Reaktion" - Burgdorfer Band stellt neues Album vor.



Die aus Burgdorf in der Region Hannover beheimatete NDH-Band hertzschlag stellt mit "Reaktion" ein neues Album vor. Die CD sei aus dem Presswerk zurück, informiert die Band, über die das Album vorerst zu beziehen sein wird. In Kürze wird "Reaktion" auch über Plattformen wie Amazon zu beziehen sein. Die nächste Hannover-Show ist für den 19.Mai im Rahmen des "Schrei" Festes in der Subkultur in der Nordstadt sein. Mehr zu hertschlag und ihrer neuesten Produktion in den nächsten Tagen hier auf Rockszene.de.+++

Hannoveraner Songwriter Jeremias mit Band am Sonntag im Ballhofcafé



In den vergangenen knapp zwei Jahren hat der hannoversche Sänger und Songschreiber Jeremias des Öfteren auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem nahm er mit seiner Band erfolgreich am Sixpack-Contest, Hannovers traditionsreichstem Wettbewerb teil und erreichte eine vordere Platzierung. Jeremias & Band spielten zudem beim Strangriede-Open-Air und beim Sommerfestival auf dem Raschplatz. Am kommenden Sonntag werden die jungen Musiker im Herzen von Hannovers Altstadt im Ballhofcafé eine weitere Show spielen. Das Ballhofcafé gehört zum Theater am Ballhof und präsentiert dann und wann gern hiesige Nachwuchskünstler. Das Konzert von Jeremias & Band am Sonntag, den 14.Mai soll gegen 20 Uhr beginnen. Neben tendenziell melancholischen Songs befinden sich auch mitreißende, packende Lieder im Repertoire der hannoverschen Band. Der Eintritt am Sonntag im Ballhofcafé ist kostenlos.+++

Die Toten Hosen wieder einmal auf Platz 1 der Charts