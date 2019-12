Rockszene Nachrichtenblitz

Tex sagt TV Noir Konzert ab



Der Auftritt von Tex beim morgigen TV Noir Konzert im LUX muss aus gesundheitlichen Gründen leider ausfallen. Als Krankheitsvertretung wird stattdessen Naima Husseini zu Gast sein und zusammen mit Matze Rossi den Abend musikalisch gestalten. Falls man die Karten dennoch zurückgeben möchte, kann man noch bis zu Beginn der Veranstaltung die Vorverkaufsstelle kontaktieren, bei der man die Tickets erworben hat.+++

www.livingconcerts.de 13.12.2019, 17:36 UhrDer Auftritt von Tex beim morgigen TV Noir Konzert im LUX muss aus gesundheitlichen Gründen leider ausfallen. Als Krankheitsvertretung wird stattdessen Naima Husseini zu Gast sein und zusammen mit Matze Rossi den Abend musikalisch gestalten. Falls man die Karten dennoch zurückgeben möchte, kann man noch bis zu Beginn der Veranstaltung die Vorverkaufsstelle kontaktieren, bei der man die Tickets erworben hat.+++

Guns N`Roses kommen nach Deutschland



Guns N`Roses werden nächstes Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Mit den Gründungsmitgliedern Duff McKagan, Slash und Axl Rose werden sie zunächst am 26. Mai im Münchener Olympiastadion spielen, ehe sie am 2. Juni im Volksparkstadion in Hamburg zu Gast sind. Der allgemeine Vorverkauf startet am 18. Dezember um 10 Uhr.+++

www.gunsnroses.com 13.12.2019, 13:34 UhrGuns N`Roses werden nächstes Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Mit den Gründungsmitgliedern Duff McKagan, Slash und Axl Rose werden sie zunächst am 26. Mai im Münchener Olympiastadion spielen, ehe sie am 2. Juni im Volksparkstadion in Hamburg zu Gast sind. Der allgemeine Vorverkauf startet am 18. Dezember um 10 Uhr.+++

Rage veröffentlichen neuen Song



Die Power-Metalband Rage hat heute den Song „Chasing The Twilight Zone“, samt Lyrik-Video veröffentlicht. Neben „True“ und „Let Them Rest In Peace“ ist er schon der dritte Vorbote ihres Albums „Wings of Rage“, das am 10. Januar auf den Markt kommen soll. Im Januar und Februar gehen Rage dann auch auf Tour und spielen unter anderem am 6. Februar im Hamburger Grünspan.+++

www.youtube.com/watch?v=6NZwdg7JNTc 13.12.2019, 12:41 UhrDie Power-Metalband Rage hat heute den Song „Chasing The Twilight Zone“, samt Lyrik-Video veröffentlicht. Neben „True“ und „Let Them Rest In Peace“ ist er schon der dritte Vorbote ihres Albums „Wings of Rage“, das am 10. Januar auf den Markt kommen soll. Im Januar und Februar gehen Rage dann auch auf Tour und spielen unter anderem am 6. Februar im Hamburger Grünspan.+++

Peter Framton geht auf Abschiedstour



Der britische Rockmusiker Peter Framton wird Anfang Juni 2020 zum letzten Mal in Deutschland zu Gast sein. Aufgrund einer seltenen Muskelerkrankung wird er sich nach und nach aus dem Live-Geschäft zurückziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Doch zuvor spielte noch vier Konzerte bei uns. Seine Hits wie „Show Me The Way“, „Baby I Love Your Way“, „Do You Feel Like We Do?“ und „I’m In You“ wird er am 2. Juni in der Münchener Philharmonie, am 4. Juni im Berliner Tempodrom, am 6. Juni in der alten Oper Frankfurt und am 7. Juni im Beethovensaal der Liederhalle in Stuttgart dem Publikum präsentieren. Tickets für alle Konzerte sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.+++

www.frampton.com 13.12.2019, 12:41 UhrDer britische Rockmusiker Peter Framton wird Anfang Juni 2020 zum letzten Mal in Deutschland zu Gast sein. Aufgrund einer seltenen Muskelerkrankung wird er sich nach und nach aus dem Live-Geschäft zurückziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Doch zuvor spielte noch vier Konzerte bei uns. Seine Hits wie „Show Me The Way“, „Baby I Love Your Way“, „Do You Feel Like We Do?“ und „I’m In You“ wird er am 2. Juni in der Münchener Philharmonie, am 4. Juni im Berliner Tempodrom, am 6. Juni in der alten Oper Frankfurt und am 7. Juni im Beethovensaal der Liederhalle in Stuttgart dem Publikum präsentieren. Tickets für alle Konzerte sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.+++

Radio Havanna veröffentlichen „Coole Kids“



Die Punk-Rockband Radio Havanna hat heute ein Video zu ihrem Song „Coole Kids“ veröffentlicht. Mit diesem Song möchten sie eine politische Messsage senden. So kann man in der offiziellen Pressemitteilung unter anderem lesen: „Das ist ein Lied für alle coolen Leute da draußen: Für die, die trotz Verbot aus dem Unterricht schleichen, um eine Fridays for future Demo zu besuchen und den Planeten zu retten. Für die Leute, die ihr Coming-Out durchziehen und für alle Trans-Kids. Für die, die rassistischer Hetze im Netz widersprechen.“ „Coole Kids“ ist der dritte Vorbote ihres Albums „VETO“, das am 17. Januar erscheinen soll.

www.youtube.com/watch?v=Rpdb159v2YU 13.12.2019, 12:40 UhrDie Punk-Rockband Radio Havanna hat heute ein Video zu ihrem Song „Coole Kids“ veröffentlicht. Mit diesem Song möchten sie eine politische Messsage senden. So kann man in der offiziellen Pressemitteilung unter anderem lesen: „Das ist ein Lied für alle coolen Leute da draußen: Für die, die trotz Verbot aus dem Unterricht schleichen, um eine Fridays for future Demo zu besuchen und den Planeten zu retten. Für die Leute, die ihr Coming-Out durchziehen und für alle Trans-Kids. Für die, die rassistischer Hetze im Netz widersprechen.“ „Coole Kids“ ist der dritte Vorbote ihres Albums „VETO“, das am 17. Januar erscheinen soll.

Rock am Deister 2020 - "Katze im Sack"-Tickets ausverkauft



Anfang letzter Woche hatten die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals den Vorverkauf der stark ermäßigten und in limitierter Stückzahl verfügbaren "Katze im Sack"-Tickets gestartet. Diese Tickets sind nun ausverkauft. Der reguläre Kartenverkauf für das Open-Air in Springe-Völksen startet am 15. Dezember. Das Rock-am-Deister-Festival in seiner 10. Jubiläumsausgabe findet am 25. Juli 2020 statt.+++

www.rock-am-deister.de 12.12.2019, 16:49 UhrAnfang letzter Woche hatten die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals den Vorverkauf der stark ermäßigten und in limitierter Stückzahl verfügbaren "Katze im Sack"-Tickets gestartet. Diese Tickets sind nun ausverkauft. Der reguläre Kartenverkauf für das Open-Air in Springe-Völksen startet am 15. Dezember. Das Rock-am-Deister-Festival in seiner 10. Jubiläumsausgabe findet am 25. Juli 2020 statt.+++

Konzert mit Thees Uhlmann in Hannover ist ausverkauft



Frisch reingekommen ist die Information, dass das Konzert Thees Uhlmann und Band am kommenden Montag, 16. Dezember, im Capitol in Hannover nun ausverkauft ist. Wir haben derzeit eine Verlosung von Freikarten laufen (siehe Artikel in der heutigen Ausgabe). Diese Verlosung, verbunden mit einem Preisrätsel, läuft noch bis zum morgigen Freitag, 13. Dezember, 15 Uhr.+++

www.livingconcerts.de 12.12.2019, 16:23 UhrFrisch reingekommen ist die Information, dass das Konzert Thees Uhlmann und Band am kommenden Montag, 16. Dezember, im Capitol in Hannover nun ausverkauft ist. Wir haben derzeit eine Verlosung von Freikarten laufen (siehe Artikel in der heutigen Ausgabe). Diese Verlosung, verbunden mit einem Preisrätsel, läuft noch bis zum morgigen Freitag, 13. Dezember, 15 Uhr.+++

Heiko Kamann stellt "NYC" vor



Der vielseitige hannoversche Musiker Heiko Kamann hat vor wenigen Tagen mit "NYC" den ersten Song aus seinem bald erscheinenden Album "The American Years" veröffentlicht. Zu diesem Song, der zusammen mit Katja Arff (Co-Gesang) und Hartmut Brandt, aufgenommen wurde, ist auch ein Musikvideo erschienen. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=uhddUc3pMbo 11.12.2019, 18:13 UhrDer vielseitige hannoversche Musiker Heiko Kamann hat vor wenigen Tagen mit "NYC" den ersten Song aus seinem bald erscheinenden Album "The American Years" veröffentlicht. Zu diesem Song, der zusammen mit Katja Arff (Co-Gesang) und Hartmut Brandt, aufgenommen wurde, ist auch ein Musikvideo erschienen. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

Huey Lewis & The News stellen weiteren Song aus neuem Album vor



Die US-amerikanische Soul- und Rock´n´Roll-Band Huey Lewis & The News stellt mit "While We´re Young" ein weiteren Song aus ihrem am 14. Februar erscheinenden Album "Wheater" vor. Direkt zum Song-Stream geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=3aT4g-fu-R4 11.12.2019, 16:35 UhrDie US-amerikanische Soul- und Rock´n´Roll-Band Huey Lewis & The News stellt mit "While We´re Young" ein weiteren Song aus ihrem am 14. Februar erscheinenden Album "Wheater" vor. Direkt zum Song-Stream geht es über den Link unten.+++

Parkway-Drive-Doku im Januar im CinemaxX am Raschplatz



Am 22. Januar wird in mehr als 60 Kinos in Deutschland und Österreich ein Dokumentationsfilm über die australische Metalcore-Band Parkway Drive gezeigt. "Viva The Underdogs", so der Titel, gibt einen Einblick in die 15-jährige Bandgeschichte, inklusive Tour-und Behind-The-Scenes-Material. In Hannover läuft der Film am 22. Januar um 20 Uhr im CinemaxX-Kino 4 am Raschplatz. Karten können bereits im Vorverkauf erworben werden.+++

www.cinemaxx.de 11.12.2019, 16:27 UhrAm 22. Januar wird in mehr als 60 Kinos in Deutschland und Österreich ein Dokumentationsfilm über die australische Metalcore-Band Parkway Drive gezeigt. "Viva The Underdogs", so der Titel, gibt einen Einblick in die 15-jährige Bandgeschichte, inklusive Tour-und Behind-The-Scenes-Material. In Hannover läuft der Film am 22. Januar um 20 Uhr im CinemaxX-Kino 4 am Raschplatz. Karten können bereits im Vorverkauf erworben werden.+++

Morgen Freikartenverlosung für Thees Uhlmann in Hannover



Am kommenden Montag, 16. Dezember, tritt Thees Uhlmann mit seiner Band in Hannover im Capitol auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Am morgigen Donnerstag starten wir eine Verlosung von Freikarten für die Show. Haltet bei Interesse die Augen offen. Darüber hinaus sind jetzt noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 11.12.2019, 16:19 UhrAm kommenden Montag, 16. Dezember, tritt Thees Uhlmann mit seiner Band in Hannover im Capitol auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Am morgigen Donnerstag starten wir eine Verlosung von Freikarten für die Show. Haltet bei Interesse die Augen offen. Darüber hinaus sind jetzt noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.+++

Rock am Ring gibt weitere Acts bekannt



Die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park haben dreißig weitere Acts für die Zwillingsfestivals vom 5. bis 7. Juni bekannt gegeben. Darunter befinden sich unter anderem Alter Bridge, Rea Garvey, Airbourne, NF, Royal Republic, Babymetal, Eskimo Callboy, Skillet, SSIO und Bush. Tickets gibt es weiterhin im Vorverkauf. Es sind jedoch bereits über 125.000 der 160.000 Wochenendtickets verkauft worden.+++

www.rock-am-ring.com 10.12.2019, 14:10 UhrDie Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park haben dreißig weitere Acts für die Zwillingsfestivals vom 5. bis 7. Juni bekannt gegeben. Darunter befinden sich unter anderem Alter Bridge, Rea Garvey, Airbourne, NF, Royal Republic, Babymetal, Eskimo Callboy, Skillet, SSIO und Bush. Tickets gibt es weiterhin im Vorverkauf. Es sind jedoch bereits über 125.000 der 160.000 Wochenendtickets verkauft worden.+++

The Baseballs geben ihr Comback



Das Rock`n`Roll Trio The Baseballs hat soeben sein Comeback angekündigt. Nächstes Jahr soll es für die drei Berliner wieder auf die Bühnen der Bundesrepublik gehen. Mit dabei haben sie dann auch ihr siebtes Studioalbum „Hot Shots“, an dem sie zurzeit fleißig arbeiten. Wann das Album genau auf den Markt kommen soll wurde allerdings noch nicht verraten. Die Termine für die Tour haben sie aber schon veröffentlicht. Im Herbst 2020 werden sie insgesamt elf Konzerte in Deutschland geben. Am 13. Oktober sind sie im Capitol Hannover zu Gast. Karten für die Shows sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.thebaseballs.com 10.12.2019, 12:37 UhrDas Rock`n`Roll Trio The Baseballs hat soeben sein Comeback angekündigt. Nächstes Jahr soll es für die drei Berliner wieder auf die Bühnen der Bundesrepublik gehen. Mit dabei haben sie dann auch ihr siebtes Studioalbum „Hot Shots“, an dem sie zurzeit fleißig arbeiten. Wann das Album genau auf den Markt kommen soll wurde allerdings noch nicht verraten. Die Termine für die Tour haben sie aber schon veröffentlicht. Im Herbst 2020 werden sie insgesamt elf Konzerte in Deutschland geben. Am 13. Oktober sind sie im Capitol Hannover zu Gast. Karten für die Shows sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Lenny Kravitz veröffentlicht Video zu „Here To Love“



Der US-amerikanische Musiker Lenny Kravitz hat soeben ein Video zu seinem Song „Here To Love“ veröffentlicht. Mit dem Titel aus seinem aktuellen Album „Raise Vibration“ setzt er sich in breiter Front gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie Diskriminierung und für weltweite Einheit und Gleichheit ein. Das Video zu „Here To Love (#FightRacism)" erscheint in Partnerschaft mit dem Büro der Vereinten Nationen für Menschenrechte!+++

www.youtube.com/watch?v=tM_DQmzEOew&feature=youtu.be 09.12.2019, 17:47 UhrDer US-amerikanische Musiker Lenny Kravitz hat soeben ein Video zu seinem Song „Here To Love“ veröffentlicht. Mit dem Titel aus seinem aktuellen Album „Raise Vibration“ setzt er sich in breiter Front gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie Diskriminierung und für weltweite Einheit und Gleichheit ein. Das Video zu „Here To Love (#FightRacism)" erscheint in Partnerschaft mit dem Büro der Vereinten Nationen für Menschenrechte!+++

The Neal Morse Band kündigt Live-Album an



Die US-amerikanischen Rocker von The Neal Morse Band haben für den 6. März ein neues Live-Album angekündigt. „The Great Adventour – Live in Brno 2019“ wird als Doppel-CD und als Blu-Ray erscheinen. Beide enthalten einen Livemitschnitt ihres Konzert im tschechischen Brno. Auf der Blu-Ray ist neben den insgesamt 24 Songs noch jeweils eine Dokumentationen über ihre Tour in Europa und den USA, sowie das Musikvideo zu ihrem Song „The Great Adenture“ zu sehen.+++

www.nealmorse.com 09.12.2019, 15:15 UhrDie US-amerikanischen Rocker von The Neal Morse Band haben für den 6. März ein neues Live-Album angekündigt. „The Great Adventour – Live in Brno 2019“ wird als Doppel-CD und als Blu-Ray erscheinen. Beide enthalten einen Livemitschnitt ihres Konzert im tschechischen Brno. Auf der Blu-Ray ist neben den insgesamt 24 Songs noch jeweils eine Dokumentationen über ihre Tour in Europa und den USA, sowie das Musikvideo zu ihrem Song „The Great Adenture“ zu sehen.+++

Volbeat zu Gast in Hannover



Die dänische Alternative-Rockband Volbeat kommt nächsten Sommer für zwei Konzerte nach Deutschland. Unter dem Motto „Rewind, Replay, Rebound“ spielen sie am 8. Juni auch auf der Expo Plazza in Hannover. Der zweite Auftritt findet am 7. Juli auf der Berliner Waldbühne statt. Tickets für die beiden Shows gibt es für Mitglieder des Rebels and Angels Fanclubs ab morgigen Dienstag um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet kommenden Freitag, den 13. Dezember ebenfalls ab 10.+++

www.volbeat.dk 09.12.2019, 10:39 UhrDie dänische Alternative-Rockband Volbeat kommt nächsten Sommer für zwei Konzerte nach Deutschland. Unter dem Motto „Rewind, Replay, Rebound“ spielen sie am 8. Juni auch auf der Expo Plazza in Hannover. Der zweite Auftritt findet am 7. Juli auf der Berliner Waldbühne statt. Tickets für die beiden Shows gibt es für Mitglieder des Rebels and Angels Fanclubs ab morgigen Dienstag um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet kommenden Freitag, den 13. Dezember ebenfalls ab 10.+++

KAAK mit neuem Video am Start



Im Oktober berichteten wir erstmals über die hannoversche Band KAAK, die aus der Alternative-Rockband Boy Adam hervorgegangen ist. Mit neuem Namen, einem neuen Sound und Texten auf deutsch wagten sie einen Neuanfang. Nun haben sie ihren Song „Tic Tac Toe“ samt Video veröffentlicht. Es ist nach „Gib mir alles“ und „Ich komme wieder“, das dritte Musikvideo der Band.+++

www.youtube.com/watch?v=BtvcHd2MtAk 06.12.2019, 12:58 UhrIm Oktober berichteten wir erstmals über die hannoversche Band KAAK, die aus der Alternative-Rockband Boy Adam hervorgegangen ist. Mit neuem Namen, einem neuen Sound und Texten auf deutsch wagten sie einen Neuanfang. Nun haben sie ihren Song „Tic Tac Toe“ samt Video veröffentlicht. Es ist nach „Gib mir alles“ und „Ich komme wieder“, das dritte Musikvideo der Band.+++

Hannoversche Band Kasimir Effekt veröffentlicht neue Single



Das hannoversche Trio Kasimir Effekt hat heute eine Single samt Video veröffentlicht. Der Song „The Other“ ist ein Instrumentalwerk, das von Synthesizern dominiert wird. In ihrem offiziellen Pressetext kann man über ihre Musik lesen: „Couragiert statt introvertiert breiten die hannoverschen Musiker irgendwo zwischen ironischem Captain Future-Abenteuer und faktisch unendlichen Weiten den Zuhörenden freundlich zugewandt einen weichen Tanzteppich aus.“ „The Other“ ist die erste Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum „KFX“, das am 21. Februar auf „grünen Space Vinyl“ beim Label „quadratisch rekords“ erscheinen soll.+++

www.youtube.com/watch?v=2Puc6lyDz2 06.12.2019, 12:46 UhrDas hannoversche Trio Kasimir Effekt hat heute eine Single samt Video veröffentlicht. Der Song „The Other“ ist ein Instrumentalwerk, das von Synthesizern dominiert wird. In ihrem offiziellen Pressetext kann man über ihre Musik lesen: „Couragiert statt introvertiert breiten die hannoverschen Musiker irgendwo zwischen ironischem Captain Future-Abenteuer und faktisch unendlichen Weiten den Zuhörenden freundlich zugewandt einen weichen Tanzteppich aus.“ „The Other“ ist die erste Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum „KFX“, das am 21. Februar auf „grünen Space Vinyl“ beim Label „quadratisch rekords“ erscheinen soll.+++

Sunrise Avenue spielen Zusatzshow in Hannover



Vor Kurzem hat die finnische Rockband Sunrise Avenue ihren Abschied bekannt gegeben. Dementsprechend war der Ansturm auf die Tickets ihre letzten Konzerte in Deutschland sehr groß. Innerhalb von wenigen Minuten waren alle Konzert ausverkauft. Daher entschloss man sich Zusatzshows anzubieten. Eine von ihnen führt die Band auch nach Hannover. Sunrise Avenue werden am 30. Juli in der TUI-Arena zu Gast sein. Karten für diese und alle anderen Zusatzshows sind ab sofort über den Eventim-Presale erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am 9. Dezember ab 12 Uhr.+++

www.sunriseave.com 06.12.2019, 12:29 UhrVor Kurzem hat die finnische Rockband Sunrise Avenue ihren Abschied bekannt gegeben. Dementsprechend war der Ansturm auf die Tickets ihre letzten Konzerte in Deutschland sehr groß. Innerhalb von wenigen Minuten waren alle Konzert ausverkauft. Daher entschloss man sich Zusatzshows anzubieten. Eine von ihnen führt die Band auch nach Hannover. Sunrise Avenue werden am 30. Juli in der TUI-Arena zu Gast sein. Karten für diese und alle anderen Zusatzshows sind ab sofort über den Eventim-Presale erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am 9. Dezember ab 12 Uhr.+++

Madsen covern Selig