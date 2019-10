Rockszene Nachrichtenblitz

Eleine präsentieren Clip zu "Enemies"



Im März 2020 supporten die schwedischen Symphonic-Metaller Eleine die tunesische Progressive-Metal-Band Myrath auf deren Europatour. In Hannover werden Eleine für Myrath am 18. März 2020 im MusikZentrum eröffnen. Diese Show wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Heute haben Eleine ihre neue Single "Enemies" samt Musikvideo vorgestellt (siehe Link unten). "Enemies" stammt von der neuen EP "All Shall Burn", die am 22. November auf den Markt kommen wird. Tickets für das Konzert von Eleine und Myrath am 18. März 2020 in Hannover sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Wisecräcker stellen "Pop The Bubble" vor



Die hannoversche Ska-Punk-Band Wisecräcker hat heute mit "Pop The Bubble" die erste Single aus ihrem 2020 erscheinenden neuen Album veröffentlicht. Dazu gibt es auch ein Musikvideo (siehe Link unten). Am morgigen Samstag spielen Wisecräcker bei der Ska & Punk Invasion in der Glocksee. Das Konzert ist bereits ausverkauft.+++

Großes Interesse an Kyles-Tolone-Konzerten



Die Göttinger Alternative-Rockband Kyles Tolone ist derzeit auf ihrer "Low Spirits & Fireworks"-Tour. Großes Interesse an den Shows der Band gibt es offensichtlich in Hannover (26.Oktober), Göttingen (30. November) und Hamburg (25.Oktober). In diesen Städten sind bereits jetzt die Hälfte der zur Verfügung stehenden Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. In Hannover werden Kyles Tolone am Samstag, dem 26. Oktober im LUX auftreten. Als support sind bei diesem Konzert die Hannoveraner Escape mit von der Partie. Wer die Show nicht verpassen möchte, ist sicher gut beraten, sich rechtzeitig Karten im Vorverkauf zu sichern.+++

Beth Hart 2020 im Kuppelsaal in Hannover



Beth Hart gilt als Ausnahmekünstlerin in Sachen Rockmusik. Die US-amerikanische Sängerin hatte in jüngerer Vergangenheit ein gemeinsames Abum mit dem populären Blues-Gitarristen Joe Bonamassa eingespielt, das Anfang 2018 mit dem Titel "Black Coffee" erschien. Vor wenigen Tagen hatte Beth Hart ihr neues Album "War In My Mind" veröffentlicht. Unter diesem Titel geht die Musikerin und Sängerin auf Tour und wird im Verlauf ihrer Konzertreise am Freitag, dem 13. November 2020 im Kuppelsaal in Hannover auftreten. Karten sind in verschiendenen Kategorien im Vorverkauf erhältlich.+++

Aus Boy Adam wurde KAAK



Die hannoversche Band Boy Adam hat ihren Namen in KAAK geändert und heute ihre neue Single "Gib mir alles" inklusive Musikvideo vorgelegt (Siehe Link unten). Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Heute Abend Shows und Partys zum Feiertag



In einigen Clubs, Kneipen und Hallen Hannovers finden am heutigen Abend anlässlich des morgigen Feiertages "Tag der deutschen Einheit" Partys und Konzerte statt. In anderen Locations gibt es themenunabhängig ebenfalls Partys und Konzerte. Ein kurzer Einblick: Im Anschluss an das Konzert der Bad Nenndorf Boys startet das Béi Chéz Heinz heute um 23.00 Uhr seine "11. Große EinHeinz-Party". Unter dem Motto "Looking For Freedom" lädt das Heartbreak Hotel um 21.00 Uhr zur Party zur deutschen Einheit. Zeitgleich tritt David Hasselhoff in der Swiss Life Hall auf und wird bestimmt auch seinen Hit "Lokking For Freedom" singen. Mit 18 spielen im Alten Bahnhof Anderten, im bereits ausverkauften Capitol wird Mero spielen, das Rocker öffnet um 21 Uhr zur "Rock Reunion". Weitere Konzerte und Partys findet man bei uns im Veranstaltungskalender (siehe Link unten).+++

Anti-Flag kommen für fünf Konzert nach Deutschland



Die US-amerikanische Punkrock-Band Anti-Flag hat fünf Konzerte in Deutschland angekündigt. Ihr erster Halt wird am 21. Januar in Berlin im SO36 sein. Danach folgen Auftritte in München, Nürnberg, Chemnitz und Köln. Das einzige Konzert im Norden findet am 28. Januar in der Fabrik in Hamburg statt. Tickets kann man ab dem 4. Oktober kaufen.+++

Pet Shop Boys veröffentlichen neuen Song



Die Pet Shop Boys haben mit „Dreamland“ den ersten Vorboten aus ihrem kommenden Album, das ab 24. 01. im Handel sein soll, veröffentlicht. Zu dem Song, den sie mit Olly Alexander geschrieben haben, gibt es auch ein Lyric Video. Als dazugehörige Kulisse dienten die Stationen Berliner U-Bahn.+++

Huey Lewis & The News mit erstem Song seit 10 Jahren



Die US-amerikanische Rockband Huey Lewis & The News haben, pünktlich zu ihrem 40. Bandjubiläum, den Song „Her Love is Killin`Me“ veröffentlicht. Es ist das erste Lebenszeichen der Band seit zehn Jahren und der Start in eine neue musikalische Zukunft, die nächstes Jahr mit einem neuen Album fortgesetzt werden soll.+++

Keane auf Europatour



Die britische Indie-Pop Band Keane geht nächstes Jahr auf Europatour. Im September veröffentlichte das Quartett, das mit Hits wie „Somewhere Only We Know“, „Bend and Break“ oder „Everybody’s Changing“ bekannt wurde, ihr erstes Album seit fast sieben Jahren. Mit „Cause and Effect“, so der Titel des Albums, sind Keane im Februar 2020 für zwei Konzerte in Deutschland. Am 3. Februar spielen sie in der Verti Music Hall in Berlin und am 10. Februar sind sie in den Hamburger Docks zu Gast. Der allgemeine Vorverkauf startet kommenden Freitag, den 4. Oktober um 10 Uhr. +++

Steve Mann verlässt Ignore The Sign



Der Gitarrist der hannoverschen Band Ignore The Sign Steve Mann hat seinen Rückzug aus derselbigen erklärt. Auf Grund von anderen musikalischen Verpflichtungen sah er sich leider zu diesem Schritt gezwungen, wie er in einem offiziellen Statement erklärt: „Mit Bedauern muss ich meinen Abschied von der Band Ignore The Sign bekannt geben. Ich bin nicht nur Mitglied von Michael Schenker Fest und Lionheart, sondern habe auch Tourneen mit The Sweet und Produktionsarbeiten in meinem Studio, und es ist derzeit schwierig, Zeit für andere Projekte zu finden. Es war mir eine Ehre, mit so hochkarätigen Musikern in einer Band zu spielen, von denen ich jeden meinen guten Freund nennen konnte.“ +++

Vorverkauf für Simple Minds Konzert startet Mittwoch



Simple Minds blicken dieses Jahr auf eine 40-jährige Bandgeschichte zurück. Aus diesem Anlass veröffentlichen sie im Oktober das 4-CD-Set „Live In The City Of Angels“ und im November das Best Of-Album „40: The Best Of – 1979 -2019“. Um ihr Jubiläum dann auch live mit ihren Fans hierzulande zu feiern gehen sie im Frühjahr 2020 auf große Deutschlandtour, die sie am 18. März auch in die Swiss Life Hall nach Hannover führt. Der Presale für die Tickets startet am kommenden Mittwoch, der allgemeine Vorverkauf am kommenden Freitag.+++

System of a Down nächstes Jahr in Berlin



Die Alternative-Metal-Band System of a Down kommt im Sommer nächsten Jahres für sieben Konzerte nach Europa. Das einzige Deutschlandkonzert findet am 8. Juni auf der Berliner Waldbühne statt. Als Support-Act wurden Ego Kill Talent aus São Paulo angekündigt. Der allgemeine Vorverkaufsstart startet Freitag, den 4. Oktober ab 10 Uhr.+++

Kartenvorverkauf für Thees Uhlmann Lesung gestartet



Am 15. Januar 2020 kommt Thees Uhlmann in den Pavillon nach Hannover um sein Buch „Die Toten Hosen“ vorzustellen, das am 10. Oktober erscheint. Das Buch ist eine Liebeserklärung an die gleichnamige Düsseldorfer Punkband, die er seit 30 Jahren begleitet. Was als Fanbeziehung begann entwickelte sich mit der Zeit zu einer echten Freundschaft zwischen ihm und den Toten Hosen. In seiner Lesung möchte Thees Uhlmann über diese besondere Beziehung erzählen. Die Karten vor die Lesung sind seit heute im Vorverkauf erhältlich.+++

Cinemaxx zeigt Metallica & San Francisco Symphony: S&M2



Als sich Metallica und das San Francisco Symphony 1999 zu ersten Mal zusammengetan haben, entstand ein Meilenstein in der Geschichte des musikalischen Crossover. Nun, 20 Jahre später standen die Metalband und das Symphonieorchester erneut auf der Bühne um „S&M2“ aufzunehmen. Einen Mitschnitt von zwei Auftritten im September kann man bald auf der großen Leinwand sehen. Am 9. und 14. Oktober zeigt das Cinemaxx den Konzertfilm in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland, unter anderem auch in Hannover.+++

John Diva veröffentlicht neues Video



Die Hardrockband John Diva & The Rockets of Love hat soeben ein Video zu ihrem Song „Wild Life“ veröffentlicht. Die bereits fünfte Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum „Mama Said Rock is Dead“ „ist eine Hymne an das Lebensgefühl, wie es nur der gute alte Rock`N`Roll zu vermitteln versteht“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Live erleben kann man die Band auf ihrer Deutschlandtour, die am 5. Oktober startet und sie am 3. April 2020 ins MusikZentrum nach Hannover führt.+++

Mongolische Metalband The Hu erobert Charts



Die mongolische Metalband The Hu schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle. Nach eingen Auftritten bei großen Festvials in diesem Sommer haben The Hu am 13. September ihr Debütalbum „The Gereg“ veröffentlicht. Nun konnte sich das Album bemerkenswerte Platzierungen in den weltweiten Charts sichern. Gerade auf dem amerikanischen Kontinent sind sie sehr erfolgreich. In den USA ist ihr Album gleich in sechs verschiedenen Top Ten vertreten. So stehen sie unter anderem auf dem ersten Platz in den „Top New Artists“ und in den „Billboard World Albums“ Charts. In Deutschland erreichten sie bisher Rang 24 in den Album Charts.+++

Hardrockband H.E.A.T kündigt neues Album an



Die schwedische Hardrockband H.E.A.T hat für Anfang nächsten Jahres ihr sechstes Studioalbum „H.E.A.T II” angekündigt. Für die Schweden, die letzten November auch in Hannover waren, ist es das erste Album, das die Band komplett alleine produziert hat. Einen ersten Vorboten kann man mit „One by One“ bereits jetzt schon hören.+++

Depeche-Mode-Konzertfilm im November im CinemaxX



In den Jahren 2017 und 2018 war die weltweit populäre Elektro-Pop-Band Depeche Mode auf "Global Spirits" Tournee und trat dabei auch in Hannover im Stadion auf. Das Abschlusskonzert fand in der Berliner Waldbühne statt. Dazu gibt es einen Konzertfilm und eine Band-Dokumentation mit dem Titel "Depeche Mode: Spirits In The Forest", der am 21. und 24. November in einigen ausgesuchten CinemaxX Kinos in Deutschland auf großer Leinwand gezeigt werden wird, darunter auch im CinemaxX Hannover. Kinokarten gibt es im CinemaxX Vorverkauf.+++

