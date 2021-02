Rockszene Nachrichtenblitz

Breed 77 melden sich acht Jahre nach ihrem letzten Album zurück



Die Band Breed 77 versteht sich auf die Vereinigung von Metal mit Rock mit Flamenco und orientalischen Klängen. Acht Jahre nach ihrem Album "The Evil Inside" meldet sich die Band nun zurück. Im Lockdown ist eine Akustiv-Version des Songs "A Matter Of Time" entstanden und nicht nur das: Breed 77 haben offiziell ihre Reunion verkündet. Zum Video zu "A Matter Of Time" geht es über den Link unten.+++

Wolfgang van Halen kündigt Debütalbum für Juni an



Wolfgang van Halen, Sohn des im Herbst 2020 verstorbenen Gitarristen Eddie van Halen und zuletzt Bassist der Band Van Halen, kündigt für den 11. Juni die Veröffentlichung seines selbstbetitelten Solo-Albums an. Das Ganze läuft unter Mammoth WVH. Auf dieser Platte hat Wolfgang alle Instrumente selbst eingespielt. Die erste Single daraus "Distance" befindet sich auf Platz drei der U.S. Active Rock Charts.+++

Five Finger Death Punch mit Nummer-eins-Erfolg und neuem Lyric Video



Die Rockband Five Finger Death Punch hat es mit ihrer aktuellen Single "Living The Driving" auf Platz eins der U.S. Active Rock Radio Charts geschafft. Das ist die elfte Nummer-eins-Platzierung der Band. Aktuell stellen Five Finger Death Punch ein Lyric-Video zu ihrer Alternative-Rock-Power-Ballade "The Tragic Truth" vor. Dorthin geht es über den Link unten.+++

Greta van Fleet stellen neue Single aus kommendem Album vor



Die US-amerikanische Rockband Greta van Fleet stellt mit "Heat Above" eine neue Single aus ihrem kommenden Album vor. Dieses wird den Titel "The Battle At Garden´s Gate" tragen und am 16. April in den Handel kommen. Zum Audiostream von "Heat Above" geht es über den Link unten.+++

Zuletzt nicht mehr erhältliche Alben von Anne Clark werden wiederveröffentlicht



Jetzt im Februar und dann im März werden drei Alben der britischen New-Wave/Elektronik Künstlerin Anne Clark wiederveröffentlicht, die zuletzt nicht mehr erhältlich waren. Am 19. Februar kommt das ursprünglich 2008 erschienene "The Smallest Act Of Kindness" wieder auf den Markt, am 12. März "Enough" aus dem Jahr 2012 und ebenfalls am 12. März das Spoken-Word-Album "Notes Taken, Traces Left". Darüber hinaus erscheint am 19. Februar eine Vinyl-Version des Live-Akustik-Albums "Psychometry: Anne Clark And Friends, Live At The Passionskirche, Berlin" in einer limitierten Auflage von 300 Stück. Alle Alben kommen über FDA/Rough Trade in den Handel.+++

Odeville bei Crestwood Records unter Vertrag - Single am 19. Februar



Die auch in Hannover gut bekannte und des Öfteren im hiesigen Horus Studio tätige Band Odeville hat beim zur Loud Media GmbH gehörenden Label Crestwood Records einen Plattenvertrag unterschrieben. A & R Manager bei Crestwood ist übrigens der von unter anderem Terry Hoax bekannte Jens Gallmeyer. Am 19. Februar wollen Odeville eine Single veröffentlichen, am 20. Februar spielt die ursprünglich aus Stade stammende Band ein Streaming-Konzert in der Reihe "Press Play". Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Jendrik Sigwart vertritt Deutschland beim ESC 2021



Der 26-jährige Jendrik Sigwart wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest am 22. Mai in Rotterdam vertreten. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hatten sich zwei Jurys für den Sänger, Songschreiber und Musical-Darsteller, der an der Hochschule in Osnabrück studiert hat, entschieden. Welchen Song Jendrik präsentierten wird, soll Ende Februar vom NDR bekannt gegeben werden.+++

Konzept der Strandkorb-Open-Airs in weiteren Städten Deutschlands



2020 fanden in Mönchengladbach einige corona-konforme Open-Air-Konzerte statt, bei denen die Besucher isoliert und mit Abstand in Strandkörben Platz nahmen. Dieses Konzept wird nun auf andere Städte in Deutschland ausgeweitet. Über 100 Strandkonzerte sollen zwischen Juni und September in Mönchengladbach, St. Wendel, Augsburg, Wiesbaden, Cham und in der Nähe von Berlin stattfinden. Präsentiert werden Acts aus Deutschland aus den Bereichen Comedy, Pop und Rock, darunter Helge Schneider, Schandmaul, In Extremo, VNV Nation, Mono Inc. , Element Of Crime, Gentleman und Culcha Candela. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Fiddler`s Green veröffentlichen neues Video



Die Folk Punk Band Fiddler`s Green hat heute ein Video zu ihrem Coversong „Auld Lang Syne“ veröffentlicht. Der Clip zeigt Ausschnitte ihrer großen Jubiläumshows, die letztes Jahr im Dezember stattfand. +++

Johnossi planen Hannover-Show



Die schwedische Indie-Rockband Johnossi hat ihre Tour erneut verschoben. Die Shows, die eigentlich ab diesen April stattfinden sollten, werden jetzt erst von Dezember an starten. Zusätzlich haben Johnossi nun aber auch einen Termin in Hannover angekündigt. Am 18. Dezember möchten sie im Kulturzentrum Faust auftreten. +++

Alice Cooper spendiert zum Geburtstag kostenlosen Song-Download



Der als Schock-Rocker bekannt gewordene Sänger und Live-Rock-Entertainer Alice Cooper feiert am heutigen 4. Februar seinen 73. Geburtstag. Aus diesem Anlass spendiert Cooper einen kostenlosen Downloads seines neuen Songs "Social Debris". Der Song, der von dem neuen, am 26. Feburar erscheinenden Alice Cooper Album "Detroit Stories" stammt, kann bis zum morgigen Freitagnachmittag über die Website des Künstlers heruntergeladen werden (siehe Link unten).+++

The Mighty Mighty Bosstones stellen "The Final Parade" vor.



Die Ska-Core-Band The Mighty Mighty Bosstones haben einen Plattenvertrag mit Hellcat Records geschlossen. Jüngst erschienen ist der Song "The Final Parade" inklusive achtminütigen, aufwändig animiertem Video. Zahlreiche, teils prominente musikalische Gäste waren an "The Final Parade" beteiligt. Zum Video-Clip geht es über den Link unten+++

Stoppok zum 65. Geburtstag mit Streaming-Konzert



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Stoppok wird 65 Jahre jung. Aus diesem Anlass gibt er am 21. Februar ein Live-Streaming-Konzert aus dem Politbüro in Hamburg, zudem auch einige musikalische Gäste erwartet werden. Weitere Infos über den Link unten.+++

Long Distance Calling zeigen erstes Video aus neuer Jam-EP



Wie auch unserer Musikmagazin bereits berichtete, will die Post-Rock-Band Long Distance Calling am 26. Februar ihre Jam-EP "Ghosts" veröffentlichen. Darauf enthalten ist auch das Stück "Black Shuck", zu dem am vergangenen Freitag bereits ein Video erschienen ist. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

U.D.O. mit Live-DVD von großem Corona-conformen Open-Air in Budapest.



Im vergangenen September war es deutschen Heavy-Metal-Band U.D.O. um Sänger Udo Dirkschneider möglich, ein Corona-conformes Open-Air-Konzert in Bulgarien zu spielen. Für immerhin 2500 anwesende Konzertbesucherinnen und -besucher. Dieses vergleichsweise außergewöhnliche Konzert in einem alten Freiluftheater in Plovdiv wurde audiovisuell mitgeschnitten. Am 19. März erscheint das Ganze auf einer Live-DVD.+++

René Wermke hat Video Reihe "Blues Harp lernen" gestartet



Vor einigen Monaten hatten wir ein Interview mit Sänger, Gitarrist und Blues-Harp-Spezialist René Wermke veröffentlicht. Mittlerweile hat der Musiker und Dozent auf YouTube seine Reihe "Blues Harp lernen" gestartet. Dort gibt er Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene, die sich näher mit dem Instrument und dem Spiel darauf beschäftigen möchten. Seit Ende Januar sind bereits drei Folgen im Netz. Zur ersten Einstiegsfolge gelangt man über den Link unten.+++

beatbar Mitte Februar mit neuem Album



Nach nur einem Jahr legt die hannoversche Band beatbar gleich das nächste Album vor. "No Buyers Found" ist der Titel und wird ab dem 16. Februar erhältlich sein. Als Gastmusiker konnten beatbar Daniel Zeinoun von Brazzo Brazzone gewinnen.+++

Antilopen Gang erweitert Tour 2022 - Show in Hannover dazugekommen



Das Rap-Trio Antilopen Gang hat seine "Aufbruch Aufbruch" Tournee in das Jahr 2022 verschoben und noch zahlreiche Konzerte obendrauf gebucht. Neu ist unter anderem eine Show in Hannover, die am 20. Januar 2022 im Capitol über die dortige Bühne gehen soll. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Tierschutz und Heavy Metal



Eine Gruppe von Metalfans setzt sich für das Wohl von Tieren ein und versteigert über ihre Website allerlei Dinge, die das Herz von Metallern höher schlagen lassen dürften. Das sind insbesondere Tonträger und Merchartikel die von Bands, Labels und Privatpersonen gespendet werden. Die Einnahmen aus den Versteigerungen gehen zu 100 % an Tierschützerinnen und Tierschützer sowie Vereine im In-und Ausland. Mehr über den Link unten.+++

Source Of Rage stellen neues Video vor