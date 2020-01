Rockszene Nachrichtenblitz

Supergrass veröffentlichen neues Video



www.youtube.com/watch?v=AZh0zIbHO14 09.01.2020, 16:31 UhrDie britische Rockband Supergrass hat soeben ein Video zum Song „Bury My Heart“ veröffentlicht. Der Titel wurde ursprünglich für ihr 2008er Album „Diamond Hoo Ha“ aufgenommen, hatte es damals aber nicht auf die Platte geschafft. „Bury My Heart“ wird auch auf ihrem limitierten Box-Set „The Strange Ones, 1994-2008“ zu finden sein, das am 24. Januar auf den Markt kommt. +++

Green Day suchen einen Fan, bei dem sie eine Party feiern können



www.instagram.com/p/B7CQXPrlOkf 09.01.2020, 14:43 UhrGreen Day-Frontmann Billie Joe Armstrong hat sich mit einem instagram-Video an seine Fans gerichtet. Im Zuge der anstehenden Album-Veröffentlichung von „Father of All Motherfuckers“ am 7. Februar stecke die Band in den Vorbereitungen und plane allerhand. - Eine Hinterhof-Party bei einem Fan zu Hause, um genau zu sein. Dazu suchen sie jemanden in Kalifornien, der sein Haus, seine Garage, seine Scheune oder sogar eine Kirche zur Verfügung stellen könnte.+++

The Who erobern Vinyl-Charts



www.offiziellecharts.de/charts/vinyl 09.01.2020, 14:24 UhrDie britische Rockband The Who hat mit ihrem aktuellen Album „Who“ die Spitze der deutschen Vinyl-Charts erklommen ist damit der höchste Neueinsteiger. Ebenfalls als Neueinsteiger in den Top Ten sind auch die Kompilation „The Later Years: 1987-2019“ von Pink Floyd, auf Rang fünf und das Album „Messios“ vom deutschen Rapper Ssio, das sich den zehnten Platz sichern konnte.+++

The Amity Affliction veröffentlichen "Soak Me In Bleach"



www.youtube.com/watch?v=iF6tDQiQJm4 09.01.2020, 14:09 UhrDie australische Hardcore-Band The Amity Affliction hat mit „Soak Me In Bleach" die zweite Single ihres Albums „Everyone Loves You Once You Leave Them“, das am 21. Februar auf den Markt kommen soll, veröffentlicht. „Die Single ist für Amity-Verhältnisse ein untypisch melodischer und sich dezent steigernder Core-Hit geworden und steigert sich langsam zu einem fulminanten Chorus", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Ab Anfang Februar ist das Quartett auch auf Deutschlandtour. Die Konzerte sind allerdings schon restlos ausverkauft.+++

Silverstein mit neuem Album im März



www.silversteinmusic.com 08.01.2020, 17:01 UhrDie kanadische Post-Hardcore-Band Silverstein kündigt ein neues Album für den 6. März an. Es trägt den Titel „A Beautiful Place to Drown“. Die neue Single „Infinite“ daraus ist ab jetzt zu hören. Als Feature-Gast ist Aaron Gillespie auf dem Track dabei. Er ist vor allem als Schlagzeuger und klarer Sänger der Metalcore-Band Underoath und als Leadsänger und Rhythmusgitarrist der alternativen Rockband The Almost bekannt. Für den Song „Burn It Down“ haben sich die Fünf Caleb Shomo, den man als Leadsänger der Metalcore-Band Beartooth und ehemals von Attack Attack! kennt, ins Boot geholt.+++

Musikstreams knacken erstmals die 100-Milliarden-Marke



www.offiziellecharts.de 08.01.2020, 12:28 UhrLaut Pressemitteilung von GfK Entertainment und BVMI haben die Musikstreams in Deutschland 2019 erstmals die 100-Milliarden-Marke geknackt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 107 Milliarden Abrufe getätigt. Im Vergleich waren es 2018 79,5 Milliarden und 2017 lediglich rund 56,4 Milliarden Streams. Besonders an Heiligabend und an Silvester schnellten, traditionsgemäß, die Abrufe nach oben. Mit mit 431 Millionen bzw. 407 Millionen Abrufen waren diese beiden Tage, die bisher streamingreichsten der Geschichte.+++

My Chemical Romance mit Show in Großbritannien?



www.facebook.com/MyChemicalRomance 08.01.2020, 12:13 UhrEs war schon eine kleine Sensation, als die US-amerikanische Rockband My Chemical Romance Ende letzten Jahres ihre Reunion bekannt gab. Nun stehen auch immer mehr Konzerte auf ihrer Liste. Neben den bereits fünf bestätigten Shows in Australien, Neuseeland und Japan, scheint nun auch ein Auftritt in Großbritannien möglich zu sein. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite postete die Band ein Foto von einem Skelett in schwarzer Kutte. Kommentiert wurde dies lediglich mit einer kleinen britischen Flagge. Ob die Band, wie die Fans vermuten, wirklich ein Konzert auf der Insel geben ist damit allerdings noch unklar.+++

Michael Stipe veröffentlicht Benefiz-Song



www.michaelstipe.com 07.01.2020, 18:00 UhrDer ehemalige R.E.M. Sänger Michael Stipe hat vor Kurzem den Song „Drive To The Ocean“ veröffentlicht, den man auf seiner offiziellen Webseite herunterladen kann. Zusätzlich zum Song als AAC Master und im hochauflösendem Audioformat bekommt man unter anderem verschiedene Videos und Hintergründe für den PC, das Mobiltelefon und das Tablet. Den Preis für das Set kann jeder Käufer selbst bestimmen, solange er über 0,77$ liegt. Der gesamte Erlös geht an die Organisation „Pathway to Paris“, die sich mit verschiedenen Aktionen für die Einhaltung der Pariser Klimaziele einsetzt. Mehr Informationen gibt es über die Webseite des Künstlers.+++

Song von Ozzy Osbourne und Elton John



www.twitter.com/TheTalkCBS 07.01.2020, 14:25 UhrOzzy Osbourne und Elton John arbeiten an einem gemeinsamen Song. Dies teilte seine Frau und Managerin Sharon Osbourne in einem Interview bei der US-amerikanischen TV Talk Show "The Talk" am gestrigen Montag mit. Als sie von der Co-Moderatorin gefragt wurde, was ihr Mann 2020 vor hat, sagte sie: „Viele gute Dinge. Wellness. Und zu seinen Fans zurück zukehren, um das zu tun, was er liebt, auf Tour mit seinen Fans da draußen zu sein. Und ja, es gibt neue Musik und es ist großartig. Er hat alle seine Freunde, die darauf spielen. Er macht einen Song mit Elton. Es gibt so viele gute Sachen. Gute Dinge." Wann der Song genau auf den Markt kommt und ob er auf seinem kommenden Album „Ordinary Man“ sein wird ist allerdings noch unklar.+++

Foo Fighters teilen Bilder von ungewöhnlichen Aufnahmeorten



www.twitter.com/foofighters 06.01.2020, 18:26 UhrDrummer Taylor Hawkins hatte bereist im August vergangenen Jahres verraten, dass die Foo Fighters an einem neuen Album werkeln. Zum Jahresbeginn teilen die Foo Fighters auf twitter Fotos und Videos von Trommeln in einem Treppenhaus, Musikschnipsel und einem Mikrofon in einer Badewanne. Der Aufnahmeprozess für den Nachfolger von „Concrete and Gold“ aus 2017 scheint also in vollem Gange zu sein. Die Posts sind mit den Hashtags #FF2020 und #FF25 versehen. In diesem Jahr feiert die Band um Dave Grohl ihr 25. Bestehen. Vor drei Tagen ist mit der EP „00959525“ ein weiterer Teil aus ihrem „Foo Files“-Archiv erschienen.+++

Zusammenarbeit von Kvelertak und Mastodon



www.youtube.com/watch?v=VTgGTLys078 06.01.2020, 13:14 UhrDie norwegische Metalband Kvelertak hat einen Song mit dem Mastodon-Frontmann Troy Sanders aufgenommen. „Crack of Doom“, so der Titel, wurde vor Kurzem veröffentlicht und zählt zu den ersten Songs der Band, der komplett auf Englisch gesungen wird. Er ist nach „Bråtebrann“ bereits der zweite Vorbote ihres Albums „Splid“, das am 14. Februar auf den Markt kommen soll. Parallel zu Veröffentlichung sind Kvelertak auch auf Deutschlandtour und spielen unter anderem am 28. Februar im Hamburger Grünspan.+++

Pet Shop Boys veröffentlichen „Monkey business“



www.youtube.com/watch?v=Qpdd-XgsfMc 06.01.2020, 11:42 UhrDie Pet Shop Boys haben vor Kurzem den Titel „Monkey business“ veröffentlicht. Zu dem elektronischen Song mit Funk-Elementen sagen sie: „Wir haben tatsächlich fast zum ersten Mal in unserer Karriere einen Groove-Song geschrieben.“ Er ist bereits der dritte Vorbote ihres Albums „Hotspot“, das am 24. Januar erscheinen soll. Im Mai sind die Pet Shop Boys mit ihrer „Dreamworld: The Greatest Hits Live"-Tour für sieben Konzerte in Deutschland unterwegs und spielen unter anderem am 22. Mai in der Barclaycard Arena in Hamburg.+++

Five Finger Death Punch mit neuem Song



www.youtube.com/watch?v=llwQCOo4Kws 06.01.2020, 11:32 UhrDie US-amerikanische Metalband Five Finger Death Punch hat mit ihrem Song „Full Circle“ nun den zweiten Vorboten ihres kommenden Albums „F8“ veröffentlicht. Ein Video gibt es zu dem Titel aber nicht. Das komplette Album soll am 28. Februar auf den Markt kommen, also erst nach ihrer Deutschlandtour. Diese startet nämlich schon am 3. Februar in der Max-Schmeling Halle in Berlin. Das einzige Konzert im Norden findet ein Tag später in der Hamburger Sporthalle statt.+++

Nikki Puppet veröffentlichen neues Video



www.youtube.com/watch?v=OrtdgHG17t8 03.01.2020, 10:49 UhrDie hannoversche Metalband Nikki Puppet hat gerade ein Video zum ihrem neuen Song „Shadows and Lies“ veröffentlicht. Der Titel ist der erste Vorbote ihres Albums „Into the Wild“, das am 14. Februar auf den Markt kommen soll. Am selben Tag findet auch eine offizielle Release-Party im Subkultur statt.+++

Geishecker präsentieren Live-Session-Video zu "Wintersonnen"



www.youtube.com/watch?v=VewHNj1mVHk 02.01.2020, 18:24 UhrDie hannoversche Indie-Rock-Band Geishecker hat vor gut einer Stunde ein Live-Session-Video zu ihrem Song "Wintersonnen" auf YouTube veröffentlicht. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

Gavin Harrison gewinnt erneut Leser-Poll vom Prog Magazine



www.facebook.com/prog 02.01.2020, 17:04 UhrGavin Harrison von The Pineapple Thief und King Crimson wurde von den Leserinnen und Lesern des Prog Magazine erneut zum besten Schlagzeuger des Jahres 2019 gewählt. Auf Platz zwei schaffte es Schlagzeuger Craig Blundell (Steve Hackett, Steven Wilson u.a.), auf Platz drei schaffte es Danny Carey von der Band Tool. Weitere Progressive-Rock-Drummer in den Top 10 des Prog Magazine sind unter anderem Ian Mosley (Marillion), Nick D´Virgilio (Big Big Train, ex-Spock´s Beard), Mike Portnoy (Flying Colors, The Neal Morse Band), Mike Magini (Dream Theater) und Nick Mason (Pink Floyd).+++

Queen-Drummer Roger Taylor vom britischen Königshaus mit Orden geehrt



www.instagram.com/p/B6oHgaIBeBp/ 02.01.2020, 15:29 UhrRoger Taylor, Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Rockband Queen ist vom britischen Königshaus mit dem Ritterorden OBE geehrt worden. OBE steht für "Officer of the Order of the British Empire". Der Orden würdigt Verdienste in den Bereichen Kunst und Wissenschaft, der Arbeit für gemeinnützige und Wohlfahrtsorganisationen sowie den öffentlichen Dienst. Queen-Gitarrist Brian May wurde vor einigen Jahren mit dem CBE "Commander of the Order Of British Empire" geehrt. May gratuliert Taylor über Instagram und erklärt die Systematik und das Ranking der Orden +++

Kulturzentrum Faust in Kürze mit neuer Soundanlage



www.kulturzentrum-faust.de 31.12.2019, 14:04 UhrIn Sachen Lärm-/Anwohnerschutz hat das Kulturzentrum Faust in den vergangenen Monaten jede Menge unternommen und auch umgesetzt. Umbaumaßnahmen wurden vollzogen und auch eine neue Soundanlage für die 60er-Jahre-Halle angeschafft, was ab Ende Januar zu einschneidenden Weiterentwicklungen in puncto Klang, vor allem in den Bereichen Brillanz und Druck führen soll. Die Aussteuerung des Sounds soll zukünftig digital an den Raum angepasst werden, Top-Teile der P.A. werden zukünftig unter der Decke hängen, die Bass-Boxen in der Bühne verschwinden. Das über mehr als 20 Jahre genutzte Soundsystem mit den auf der Bühne gestackten Boxen werde letztmalig am 17. Januar beim Konzert der Punkband Slime zum Einsatz kommen, erklärt die Faust. Mehr dazu in unserer Donnerstagsausgabe, 2. Januar.+++

Hayley Williams von Paramore kündigt neues Musik/Solo-Projekt an



www.twitter.com/yelyahwilliams 30.12.2019, 20:46 UhrDie Paramore-Frontfrau Hayley Williams hat sich vor wenigen Tagen via Social Media für die Geburtstagswünsche ihrer Fans bedankt. Im Zuge dessen kündigte die Sängerin neue Musik für das kommende Jahr an. "Mithilfe einiger meiner engsten Freunde habe ich etwas erschaffen, dass ich mein Eigen nennen werde", schreibt die 31-Jährige auf twitter. Den ersten Vorgeschmack auf das besondere Projekt soll es bereits im Januar geben. Paramore pausiert derzeit nach intensiven Tourneen für das aktuelle, 2017 erschienene Album "After Laughter" für unbestimmte Zeit.+++

Jahresrückblick-Serie startet am morgigen Samstag

27.12.2019, 15:43 Uhr

Unsere vierteilige Serie "Der Rockszene.de-Jahresrückblick 2019" startet am morgigen Samstag, 28. Dezember, mit dem ersten Teil. Dort blicken wir zurück auf die von uns bemerketen und behandelten musikalischen Ereignisse der Monate Januar - März 2019. Online nachher ab Mitternacht.+++