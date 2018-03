Rockszene Nachrichtenblitz

Limp Bizkit im August in Hannover in der Swiss Life Hall



Die NuMetal-Band Limp Bizkit hat ihre Konzertplanungen für Deutschland im Sommer ausgeweitet. Nachdem bereits einige Shows ausverkauft sind, wurden nun zusätzliche Termine bestätigt. Ein weiteres Limp Bizkit-Konzert findet dabei am Mittwoch, dem 15.August in der Swiss Life Hall in Hannover statt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 21.März.+++

Caliban mit rarer Club-Show im Frühsommer in Hannover



Die in der Szene bedeutende Metalcore-Band Caliban wird in der Festivalsaison zusätzlich zwei rare Clubkonzerte in Deutschland spielen. Eines findet am 15.Juni in Bremen statt, das andere am Samstag, dem 16.Juni in Hannover im MusikZentrum. Der Vorverkauf hat am heutigen Montag begonnen. Am 6.April stellen Caliban ihr neues Studioalbum "Elements" vor, das sicherlich auch im MusikZentrum ausführlich live präsentiert wird. Darüber hinaus spielen Caliban unter anderem bei Rock am Ring, Rock im Park und beim With Full Force Festival.+++

Gewinnspiel für Marteria-Freikarten ist beendet



Unsere Verlosung für die Freikarten für das Konzert von Marteria am morgigen Dienstag, 20.März, in der Swiss Life Hall in Hannover ist erfolgt, das Gewinnspiel beendet. Bis zum Einsendeschluss am gestrigen Sonntagabend, 23 Uhr, erreichten uns sehr viele E-Mails. Lediglich zweimal wurde eine falsche Lösung genannt, ansonsten wussten alle die richtige Antwort auf die Preisfrage nach dem Titel des Films, der zum Marteria-Album "Roswell" erschienen war: Die richtige Antwort war "b) Antimarteria." Wir haben die ausgelosten Gewinner inzwischen direkt per E-Mail benachrichtigt. Einlass am morgigen Dienstag in der Swiss Life Hall ist ab 18.30 Uhr, der Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen. Als special guest ist der Rapper 3Plusss dabei, der den Abend musikalisch eröffnen wird. Marteria wird vorraussichtlich wieder zwei Stunden spielen. Das Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Black As Chalk stellen "Snake Handler" vor - neues Album kommt bald



Die Göttinger Indie-Rock-Band Black As Chalk, im Dezember in Hannover mit einem beeindruckenden Set als support von Terry Hoax im Capitol zu Gast, gibt einen ersten Einblick in ihr kommendes Studioalbum. "Snake Handler" ist der Titel eines neuen Songs, zu dem jetzt ein Musikvideo erschienen ist. Am 14.September soll "Ouro", das vierte Album der Band, über das hiesige Label Magic Mile Music auf den Markt kommen. Eine der beiden "Record Release"-Shows ist für den 29.September in Hannover im LUX terminiert, die andere wird am 15.September in Göttingen im Exil über die Bühne gehen. Zuvor werden Black As Chalk Hannover am 10.Mai einen Besuch abstatten, dann spielt man beim Hoffest des Béi Chéz Heinz.+++

Lady Crank präsentieren "Die From A Little"



Die hannoversche Grunge-/Alternative-Rockband Lady Crank hat am vergangenen Freitag ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Die From A Little" veröffentlicht. In den kommenden Wochen und Monaten ist das Trio auch wieder live unterwegs. In Hannover werden Lady Crank am 30.Juni im Béi Chéz Heinz und am 24.August auf dem Strangriede-Open-Air auf der Bühne erwartet.+++

Verlosung für Heaven Shall Burn erfolgt - Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung der 3 x 2 Freikarten für das Konzert von Heaven Shall Burn, August Burns Red, Whitechapel und In Hearts Wake am kommenden Montag, 19.März, im Capitol Hannover ist erfolgt. Einsendeschluss war der gestrige Donnerstag um 17 Uhr. Die richtige Lösung für unsere Preisfrage, wo und und mit welchen Bands August Burns Red zuletzt in Hannover aufgetreten waren, war die Antwort c) mit Silverstein und Beartooth 2016 im Capitol. Viele der sehr zahlreichen Teilnehmer wussten sogar noch das Datum der damaligen Show, es war der 26.Juni 2016. Die Gewinner der Freikarten haben wir heute Vormittag direkt per E-Mail benachrichtigt. Für das Konzert am Montag im Capitol sind zum jetztigen Zeitpunkt noch Karten im Vorverkauf erhältlich, möglicherweise wird es Montagabend auch noch Tickets an der Abendkasse geben.+++

Lagwagon im Sommer in Deutschland - Show im August in Bremen



Die Punk-Rock-Band Lagwagon um Sänger Joey Cape kommt im August auf Deutschlandtour. Sechs Konzerte sind vorgesehen. Das meldete soeben zielmlich exklusiv vorab das Visons Magazin. Die einzige Club-Show in Norddeutschland ist demnach für den 22.August im Schlachthof in Bremen terminiert. Der Kartenvorverkauf dürfte demnächst starten. Aktuell ist auf eventim.de lediglich das Konzert in Nürnberg am 17.August angekündigt. In den nächsten Stunden sollten erfahrungsgemäß auch Updates von Seiten der Band selbst, der Tourneeagentur und den örtlichen Veranstaltern folgen.+++

Five Finger Death Punch mit neuem Album im Mai



Die Alternative-Metal-Band Five Finger Death Punch hat gestern ihr neues Studioalbum "Justice Of None" für den 18.Mai zur Veröffentlichung angekündigt. Die Standard-Version von "Justice For None" wird 13 Songs enthalten, auf der Deluxe Version sind noch drei Bonus-Tracks enthalten. Im Frühjahr und Sommer wird die Band ausgiebig durch die USA touren, einige Shows als Doppel-Headliner-Konzerte mit Breaking Benjamin. Weitere Gäste auf der Tour sind Bad Wolves und Nothing More. In einigen Städten werden Five Finger Death Punch ausschließlich mit Bad Wolves spielen, in anderen wiederum in der Konstellation Five Finger Death Punch, Breaking Benjamin und Bad Wolves. Die aktuelle Single von Five Finger Death Punch "Gone Away", eine Interpretation eines Hits von The Offspring aus dem Jahr 1997, läuft derzeit sehr Erfolgreich+++

Beatsteaks mit neuer EP aus den Berliner Hansa-Studios



Die Punk-Rock-Band Beatsteaks hat es in ihrer Heimatstadt Berlin in die legendären Hansa-Studios gezogen. Im dortigen Meistersaal nahmen sie einige Songs im Rahmen einer One-Take-Session auf. Das Ergebnis gibt es ab dem 20.März auf der neuen Beatsteaks-EP "FEVER DELUXE (DELUXE MUSIC SESSION Spezial aus dem Meistersaal" zu hören. Eine TV-Premiere wird es am 23.März um 22 Uhr bei Deluxe Music geben. Markus Kavka interviewt dabei auch die Beatsteaks Musiker Arnim Teutoburg- Weiß und Torsten Scholz. Am 24.März starten die Beatsteaks im Hallenbad Wolfsburg eine weitere Tournee. Diese und auch weitere Shows, unter anderem am in Bremen, Bielefeld und Frankfurt sind bereits ausverkauft.+++

Marteria nächsten Dienstag: Nur noch wenige Karten für Hannover-Show



Am kommenden Dienstag, 20.März kommt Marteria im Rahmen des zweiten Teils seiner "Roswell" Tour zurück nach Hannover. Wie der örtliche Veranstalter Living Concerts über Facebook bekannt gibt, sind nur noch wenige Karten für die Show in der Swiss Life Hall vorhanden. Wer dabei sein will, dem wird jetzt empfohlen, schnell noch den Vorverkauf zu nutzen. Auch das zweite "Roswell"-Tour-Konzert von Marteria in Hannover wird von Rockszene.de präsentiert. Als support wird am Dienstag der Act 3Plusss dabei sein.+++

Comeback-Album von Fargo für Ende Mai erwartet



Die hannoversche Hardrockband Fargo meldet sich nach 36 Jahren mit einem neuen Studioalbum zurück. "Constellation", so der Titel, soll am 25.Mai über Steamhammer/SPV auf den Markt kommen. Die erste Singleauskopplung nebst Video daraus, wird am 23.März erwartet. Am 26.Mai will die Band ein Album-Release-Konzert in der Beatbox Hannover spielen. Mehr dazu in Kürze auf Rockszene.de.+++

Per Gessle´s Roxette touren in Deutschland



Per Gessle, Gitarrist und Songschreiber des schwedischen Pop-Rock-Duos Roxette, kommt unter dem Namen Per Gessle´s Roxette im Herbst auf Tour. Dabei sind auch Konzerte in Deutschland geplant. Die Termine: 11.Oktober, Hamburg, Laeiszhalle, 22.Oktober, Berlin, Admiralspalast und 23.Oktober, Köln, E-Werk. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 16.März. Auf dieser Tour wird Roxette-Sänger Marie Fredriksson nicht dabei sein. Die Musikerin hatte sich 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Per Gessle hat aus Mitglieder der Original-Tourband und anderen Musikern eine neue Gruppe formiert. „Natürlich ist und bleibt Marie unersetzlich, aber sie begleitet uns mit ihren besten Wünschen", wird Per Gessle in einer Medieninformation des Tourneeveranstalters Live Nation zitiert.+++

N-Joy Starshow auf der Expo-Plaza bereits ausverkauft



Die diesjährige N-Joy Starshow am Samstag, dem 26.Mai auf der Expo-Plaza in Hannover ist bereits jetzt ausverkauft. Das meldeten die Veranstalter heute Morgen. Bei der N-Joy Starshow treten unter anderem Macklemore, James Arthur, Alma, Bausa, Nico Santos und Burak Yeter auf. Für das NDR 2 Plaza-Festival am Vortag, Freitag, 25.Mai, sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Für das NDR 2 Plaza-Festival sind unter anderem The Script, James Blunt, Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss und Lotte angekündigt.+++

Zusatzkonzert von Das Pack in Hannover



Nach ihrer ausverkauften Show am vergangenen Samstag im LUX, wird die Hamburger Band Das Pack in Hannover ein Zusatzkonzert geben. Dieses ist für den 26.Oktober an gleicher Stelle terminiert. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Itchy stellen "Black" vor und spielen bald in Hannover



Das Punk-Rock-Trio "Itchy" hat am vergangenen Freitag ein Video zu ihrem Song "Black" vorgestellt, einer Auskopplung aus ihrem im letzten Jahr erschienenen Album "All We Know". Der Clip enthält Impressionen vom ersten Teil der Release-Tour zur Platte, die die Band im Herbst 2017 spielte. Im Frühjahr sind Itchy zum zweiten Teil ihrer Release-Tour erneut unterwegs und treten im Verlauf der neuen Konzertreise auch in Hannover auf. Der Termin: 27.April im MusikZentrum.+++

Rockpalast-Shows von The Mission und Van der Graf Generator auf CD/DVD



Das hannoversche Label MiG-Music kündigt die Veröffentlichung von zwei weiteren CD/DVD-Produktionen aus der Reihe "Live At Rockpalast" an: Zum einen gibt es einen Mitschnitt von zwei Shows der der Wave-/Rock- Band The Mission aus den Jahren 1990 und 1995 zum anderen die Aufzeichnung eines Rockpalast-Konzerts der niederländischen Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator aus dem Jahr 2005. Das 2CD/DVD-Set von The Mission soll am 27.April in den Handel kommen, das von Van der Graaf Generator am 25.Mai.+++

Heute Abschiedskonzert von Schiefer im Stumpf Hannover



Die hannoversche Angrypop-Band Schiefer gibt am heutigen Donnerstagabend im Stumpf ihr Abschiedskonzert. Mit dabei sind der Akustik-Punker Cosmo Thunder, der das Konzert gegen 21.30 Uhr eröffnen soll und die aus Berlin und Trier stammende Emo-Band East, die gegen 23.15 Uhr auf der Bühne erwartet wird. Den mittleren Slot übernehmen Schiefer selbst, dieser ist für 22.15 Uhr vorgesehen. Zum Abschied haben Schiefer heute auch nochmal ein Musikvideo zu ihrem Song "AmphetaminE" auf YouTube veröffentlicht. Die ursprünglich für den heutigen Abend im Stumpf angekündigten Crashcaptains fallen krankheitsbedingt aus.+++

Video-Premiere: Foreigner spielen mit Sinfonie-Orchester



Die Rock-und Hardrock-Band Foreigner hat viele ihrer Hits und Klassiker gemeinsam mit einem 58-köpfigen Sinfonieorchester und einem 60-köpfigen Chor neu arrangiert und aufgenommen. Am heutigen Donnerstag ist das erste Video dieser besonderen Kollaboration auf YouTube veröffentlich worden. Foreigner präsentieren in der genannten Großbesetzung ihren Song "Double Vision". Auf einem Album wird das Ganze ab Ende April erhältlich sein. Der Titel: "Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus".Mitte Mai werden Foreigner drei Konzerte in Deutschland, darunter am 20.Mai im Stadtpark in Hamburg.+++

Fährmannsfest kündigt The Esprits und Antiheld an



Das Fährmannfest hat für das diesjährige Hannover-Open Air vom 3.-5.August heute die Teilnahme der Bands The Esprits und Antiheld angekündigt. Die Indie-Rocker von The Esprits, deren Mitglieder aus verschiedenen Städten Niedersachsens stammen, sind in Hannover wohlbekannt. Im vergangenen Herbst verkaufte das Quartett bereits zum zweiten Mal das LUX aus. An gleicher Stelle war die Stuttgarter "Straßenköter-Pop"-Band Antiheld letztes Jahr im November im Verlauf ihrer "Keine Legenden"-Tour zu Gast. Vor kurzem wurde bereits die Band Alex Mofa Gang für das Fährmannsfest bestätigt. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. In den kommenden Wochen sollen weitere Bands für das Open-Air-Festival am Zusammenfluss von Leine und Ihme bekannt gegeben werden.+++

The Noisy Blacks supporten Le Butcherettes