Pussycat Boys lösen sich auf - Abschiedskonzert im April



Die hannoversche Rockband Pussycat Boys hat vor wenigen Minuten auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie sich "auf unbestimmte Zeit aus Deutschland zurückziehen" werde Ab Mitte des Jahres will man auf mehrjährige Japan-Tournee gehen und auch andere Länder "erobern". Wie unser Magazin erfuhr, steckt dahinter nichts anderes als die Auflösung der Band. Am 13.April wollen die Pussycat Boys, die in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Gelegenheiten auch auf hiesigen Bühnen regelmäßig zu sehen und zu hören waren, ein Abschiedskonzert im LUX geben. Gäste und Überraschungen werden im Zuge dessen schon einmal in Ausssicht gestellt. Mehr dazu zu gegebebener Zeit auch hier auf Rockszene.de.+++

Zugezogen Maskulin in Hannover ausverkauft



Das Konzert des Berliner HipHop-Duos Zugezogen Maskulin am kommenden Donnerstag, dem 22.Februar im MusikZentrum Hannover ist bereits ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

Massendefekt mit "Pazifik" bald in Hannover



Am heutigen Freitag hat die Düsseldorfer Punkrock-Band Massendefekt ihr von vielen Fans lange erwartetes neues Studioalbum veröffentlicht. Dieses trägt den Titel "Pazifik". Zuletzt waren zwei Musikvideos zu den Songs "Schlechter Optimist" und dem Titeltrack des Albums bei YouTube erschienen. Im Verlauf ihrer Deutschlandtour spielen Massendefekt am 13.April im MusikZentrum in Hannover.+++

Prada Meinhoff mit Debütalbum auf Tour mit Mia



Auf dem Fährmannsfest in Hannover zählte das Berliner Duo Prada Meinhoff im letzten Jahr zu den Acts, über die am meisten gesprochen wurde. Im August war die Band Headliner auf der Kulturbühne auf der Faustwiese. Inzwischen haben Prada Meinhoff ihr selbstbetiteltes Debütalbum fertiggestellt, das am 6.April in den Handel kommen soll. Aktuell haben Christin Nichols und René Riewer ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Schluss" draußen. Von den Berliner Kollegen der Band Mia wurden Prada Meinhoff als support für deren Jubiläumstournee im April eingeladen. Im Zuge dessen tritt das Elektro-Chanson-Punk-Duo am 20.April im Hamburger Grünspan auf.+++

Fu Manchu im März in Deutschland



Für Hannover ist zwar kein Termin gebucht, aber für ein Konzert der Stoner-Rock-Legende Fu Manchu, wird der eine oder andere möglicherweise auch mal ein paar Kilometer fahren. Im März kommen Fu Manchu auf Deutschlandtour und werden hierzulande fünf Shows spielen. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am Freitag, dem 23.März in der Hamburger Markthalle statt. Weitere Termine: 5.März, Berlin, 20.März, München, 21.März, Wiesbaden und 24.März Köln. Tickets gibt es im Vorverkauf.+++

Früher Beginn beim The-Menzingers-Konzert in der Faust



Am morgigen Freitag sind The Menzingers zu Gast in Hannover. Das Konzert im Kulturzentrum Faust wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Heute hat der örtliche Veranstalter Living Concerts einige Detailinfos bezüglich des Ablaufs für den morgigen Abend bekannt gegeben. Da The Menzigerns zwei support-Bands dabei haben und im Anschluss an die Show eine Party in der 60er-Jahre-Halle steigt, wird die erste Band des Abends - Cayetana- bereits um 19.30 Uhr beginnen. Im Anschluss spielen Pup, danach The Menzingers. Frühzeitiges Erscheinen scheint sehr ratsam, auch, weil es -nach aktuellem Stand- jetzt nur noch Restkarten für das Konzert gibt. Ob noch Karten an der Abendkasse erhältlich sein werden und wie lange ist eher ungewiss. Einlass in die 60er-Jahre-Halle ist morgen ab 19.00 Uhr.+++

Blumfeld sind zurück: Konzert in Hannover im MusikZentrum



Blumfeld gelten als wegweisende und stilprägende Band des deutschsprachigen Indie-Rock. Die Band um Sänger und Gitarrist Jochen Distelmeyer gehört zu den prominentesten Vertretern der so genannten Hamburger Schule. Eigentlich hatten sich Blumfeld vor zehn Jahren aufgelöst. Ende 2017 fassten die Musiker jedoch den Entschluss, 2018 wieder gemeinsam auf Tournee zu gehen und an neuen Songs zu arbeiten. Am 30.Mai werden Blumfeld in Hannover im MusikZentrum auftreten. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Critical Mess kündigen Debütalbum an



Die hannoversche Metalband Critical Mess hat einen Deal mit dem Label Metalville abgeschlossen. Am 29.März soll das Debütalbum “HUMAN PRÆY" in den Handel kommen. Wie bereits kürzlich hier im "Nachrichtenblitz" vermeldet, werden Critical Mess im Frühjahr die Band Six Feet Under auf deren Europatournee supporten.+++

Kettcar stellen neues Video zu "Benzin und Kartoffelchips " vor



Erst vor kurzem spielten Kettcar eine ihre ausverkauften Shows im Capitol in Hannover und stellten dabei ihr aktuelles Album "Ich vs. Wir" vor. Nun ist seit rund einer Stunde das Video zum Song "Benzin und Kartoffelchips" online. Mit Unterstützung zahlreicher Jungschauspieler sowie der Schauspielerin und Musikerin Anna Loos erzählen Text und Bild zwei unterschiedliche Ansichten der Dinge und begeistern die Fans, die mit "Was will man mehr?" oder "Toller Song, toller Film" in den sozialen Netzwerken kommentierten. +++

Neuer Schlagzeuger bei It´s M.E.



Wenn die hannoversche Band It´s M.E. um Martina Maschke und Ecki Hüdepohl in Trio-oder voller Bandbesetzung auftrat, saß in den letzten Jahren meist Werner Löhr am Schlagzeug. Löhr, ein Urgestein der hiesigen Musikszene, will zukünftig etwas kürzer treten und so wird Alex Holtzmeyer von der Band Slow Horses zukünftig als Schlagzeuger bei It´s M.E. aktiv werden. Das "special concert" von It´s M.E. am 14.April in der Marlene werde Werner Löhr aber noch regulär spielen, informiert die Band per Medienmitteilung. Darüber hinaus werde Werner Löhr auch weiterhin, neben Christian Prescher, Gunnar Hoppe und Hilmar Kahl als Vertretungschlagzeuger zur Verfügung stehen, heißt es weiter.+++

Ignore The Sign stellen "Days Of Thunder" vor



Die hannoversche Rockband Ignore The Sign hat am vergangenen Freitag mit "Days Of Thunder" einen weiteren Song aus ihrem am 23.Februar erscheinenden Debütalbum "A Line To Cross" ausgekoppelt. Ein Musikvideo ist dazu ebenfalls ins Netz gegangenen. Mit "Days Of Thunder" rockt die Band um Ossy Pfeiffer, Anca Graterol, Lars Lehmann, Momme Boe, Steve Mann und Kristof Hinz mit 70er-Deep-Purple-Touch und zeigt eine Facette ihres abwechslungsreichen Albums im Classic-Rock-Gewand. Einen Artikel zum Thema findet ihr in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Papa Roach mit einzigem Deutschland-Festival-Gig 2018 beim Reload



Das die US-Rock-und Metal-Band Papa Roach auf dem diesjährigen Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen auftreten wird, dürften schon einige Szene-Kenner wissen. Dass dieser Gig der einzige von Papa Roach 2018 bei einem Festival in Deutschland sein wird, ist für einige womöglich noch neu. Das Reload-Festival findet am 24.und 25.August in Sulingen statt. Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Fête de la Musique 2018 - Bewerbungsschluss am 15.Februar



Für die Fête de la Musique 2018 in Hannover ist am morgigen Donnerstag, 15.Februar, Bewerbungsschluss. Bands, Einzelkünstler, Chöre, Klassik-Ensemble, Big Bands und Orchester, die am 21.Juni bei der Fête de la Musique in Hannovers Innen-und Altstadt dabei sein wollen, können sich noch bis morgen offiziell um einen Auftritt auf einer der Bühnen und sonstigen Spielflächen bewerben. Darüber hinaus sei auch "spontanes Musizieren" am Tag der Fête in Hannover-City erlaubt, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Mehr dazu über den Link unten in der Infobox.+++

Critical Mess touren mit Six Feet Under



Die hannoversche Metalband Critical Mess, die sich im vergangenen Jahr in der hiesigen Szene einen Namen gemacht hat, wird im Mai und Juni die US-Death-Metalband Six Feet Under supporten. Zehn Shows über ganz Europa verteilt sind geplant.+++

The-Menzingers-Verlosung beendet - Gewinner benachrichtigt



Die Verlosung der 3 x 2 Gästelistenplätze für das Konzert der Punk-Rock-Band The Menzingers am kommenden Freitag, 16.Februar in der Faust in Hannover ist beendet. Die richtige Lösung unseres Preisrätsels war a) Béi Chéz Heinz. Die Gewinner Freikarten/Gästelistenplätze haben wir bereits direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

A Summer´s Tale bestätigt zahlreiche neue Künstler für 2018



Das A Summer´s Tale Festivals, das vom 1.-4.August 2018 im niedersächsischen Luhmühlen über die dortigen Bühnen gehen wird, hat zahlreiche neue Acts bekannt gegeben. So werden beim A Summer´s Tale 2018 neben den bereits seit längerem bestätigten Kettcar, Passenger, Gisbert zu Knyphausen und Fury In The Slaughterhouse unter anderem auch Mando Diao, Editors, New Model Army und Tocotronic erwartet. Mehr dazu über den Link unten.+++

Sobi plant erstes Album



Die Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin Sobi schmiedet Pläne für ein erstes Album. Sobi stammt aus London, lebt aber seit 2015 in Hannover. 2016 und 2017 hatte sie hier in der Stadt unter anderem beim Sixpack-Bandcontest vordere Plätze belegt und durch ihre intensive musikalische Darbietung positiv beeindruckt (Rockszene.de berichtete). Vor knapp zwei Jahren hatte Sobi, die sowohl solo, als auch mit Band auftritt ihre EP "Biting Back" herausgebracht. Im März spielt sie einige Konzerte außerhalb Hannovers, wird aber voraussichtlich noch im April eine Show in der Leinemetrople spielen. Mehr dazu in der morgigen Dienstagsausgabe von Rockszene.de.+++

The Flaming Lips beim Rolling Stone Weekender 2018



Die US-Alternative-/Progressive-Rockband The Flaming Lips zählt zu den ersten Acts die ihren Auftritt auf dem diesjährigen Rolling Stone Weekender Anfang November am Weissenhäuser Strand zugesagt haben. Shows dieser Band in Deutschland sind eher selten. Zuletzt waren The Flaming Lips im Januar 2017 in Berlin zu Gast. Außerdem haben Bands wie Motorpsycho, Kettcar, Narda Surf und Die Höchste Eisenbahn ihre Gigs bestätigt. Tickets für das "Komfort Festival", das 2018 sein 10-jähriges Jubiläum feiert, sind im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos über den Link unten.+++

Ausverkaufte Konzerte in Hannover - aktuelle Übersicht



Der Konzertmarkt in Hannover boomt weiter. Beinahe täglich trudeln neue Meldungen über zum Teil lange im Voraus ausverkaufte Shows ein. Der Veranstalter Hannover Concerts hat am heutigen Nachmittag zahlreiche seiner Veranstaltungen neu als ausverkauft gemeldet. Eine Auswahl: Keine Karten gibt es mehr für die Konzerte von: Satanic Surfers am 30.April im LUX, Bonnie Tyler am 25.März im Theater am Aegi, Chris Norman am 24.März im Theater am Aegi und Prinz Pi am 9.März im Capitol.+++

Peace Development Crew im März im UJZ Kornstraße