Freitag Freikartenverlosung für The Pineapple Thief



Mit unserer morgigen Freitagausgabe bieten wir unserern Leserinnen und Lesern 3 x 2 Freikarten in Form von Gästelistenplätzen zur Show von The Pineapple Thief feat.Gavin Harrison am kommenden Dienstag, 18.September im MusikZentrum Hannover zur Verlosung an. Natürlich wieder verbunden mit einem kleinen, charmanten Preisrätsel. Fans der Band, die eine Chance haben wollen, kostenlos zur Show zu kommen, sollten ab Mitternacht die Augen offenhalten. Das Konzert der britischen Progressive-Rockband in Hannover wird am Dienstag vorraussichtlich gut bis sehr gut besucht sein. Noch gibt es Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Freitag neue CD-Besprechungen

Am morgigen Freitag gibt es in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" wieder eine neue Rutsche mit aktuellen Album-Besprechungen. Einige Platten sind ganz frisch auf den Markt gekommen, anderen erscheinen in wenigen Tagen. Wir haben uns mit den neuesten Veröffentlichungen von The Pineapple Thief, Lenny Kravitz, Per Gessle und Go March beschäftigt. Die Rezensionen dazu, könnt ihr ab kurz nach Mitternacht bei uns im Magazin lesen.+++

The Boss Hoss 2019 in großen Hallen



Mit ihrem Ende Oktober erscheinenden neuen Album "Black Is Beautiful" geht die Berliner Country-Rock´n´Roll Band The Boss Hoss Anfang 2019 auf Tournee. Dieses Mal hat sich die Band für die ganz großen Hallen und Indoor-Arenen Deutschlands entschieden. In Hannover werden The Boss Hoss am 22.März 2019 in der TUI-Arena erwartet. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am morgigen Freitag, 14.September.+++

Mark Hoppus im Studio mit Ryan Tedder



Mark Hoppus von blink-182 im Studio mit OneRepublic-Sänger Ryan Tedder? In ihren instagram-stories teilten die beiden Musiker dieses Zusammentreffen in Form eines Videos. Genauere Details, welchen Hintergrund das gemeinsame Treffen im Studio hat, gaben die beiden in dem Video nicht bekannt. Markiert sind neben Hoppus und OneRepublic außerdem der neuseeländische Produzent und mit einem Grammy Award-ausgezeichnete Songwriter Joel Little, sowie Musikproduzent und Songwriter Benny Blanco, der seinerseits ein Video von Ryan Tedder in seiner instastory veröffentlichte. Das Video zeigt den Kopfhörer-tragenden OneRepublic-Frontmann im Smalltalk mit den anderen Studiogästen, vor einem Mikrophon stehend, offensichtlich zwischen den Einsing-Takes. Das Ergebnis einer weiteren musikalischen Zusammenarbeit mit Sir Paul McCartney feierte Tedder kürzlich mit den Songs "Nothing For Free" und "Fuh You" aus McCartneys aktuellem Album "Egypt Station".+++

Von Wegen Lisbeth kündigen Tour für 2019 an



Von Wegen Lisbeth haben ihre „Britz-California“-Tour 2019 angekündigt. Die deutsche Indie-Pop-Band aus Berlin wird im kommenden Jahr auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee gehen. Abgesehen von der ersten Show in Berlin im Mai, geht es im September so richtig los. In Norddeutschland spielen die fünf Berliner am 27. September in der Moya Kulturbühne in Rostock, einen Doppeltermin am 28. und 29. September in der Großen Freiheit 36 in Hamburg, am 02. Oktober im Hyde Park in Osnabrück, am 26. Oktober im Pier2 in Bremen und am 01. November in der Warsteiner Music Hall in Dortmund. Den Tourabschluss bildet das Konzert am 02. November in der Swiss Life Hall in Hannover. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Ganz nebenbei deutet die Band in einer Pressemitteilung an, dass es im nächsten Jahr auch neue Musik geben werde.+++

The Distillers veröffentlichen neue Musik



Nachdem sich die US-amerikanische Punkrock-Band The Distillers Anfang diesen Jahres nach einer fast dreizehnjährigen Trennung für eine US-Tour zurückgemeldet hatte, gibt es nun die neuen Singles „Man vs. Magnet“ und „Blood in Gutters“. Der Song „Blood in Gutters“ trägt denselben Namen wie ein Titel aus Brody Dalles Solo-Album „Diploid Love“, das 2014 erschienen ist. Abgesehen von dem geteilten Namen sind es allerdings zwei völlig eigenständige Songs. Neben Frontfrau Brody Dalle gehören auch Andy Granelli, Ryan Sinn und Tony Bradley wieder zur aktuellen Besetzung.+++

Joan Jett and the Blackhearts mit neuem Song



Nach fünf Jahren veröffentlichen Joan Jett and the Blackhearts mit ihrer Single „Fresh Start“ neue Musik. Der Song wird Teil des Soundtracks zur kommenden autobiografischen Dokumentation „Bad Reputation“ sein, die am 28. September erscheint. Am selben Tag wird der Soundtrack erhältlich sein, der Hits aus der gesamten Karriere der US-amerikanischen Rocksängerin und Gitarristin und ihrer Zeit mit The Runaways enthält. Die Musik nahm sie gemeinsam mit Bikini Kill, Miley Cyrus und Laura Jane Grace auf. Außerdem ging Jetts Label Blackheart kürzlich einen Deal mit Sony Music Entertainment und Legacy Recordings ein, um Kult-Alben wie unter anderem „Bad Reputation“ und „I Love Rock ‘n’ Roll“ für Streaming verfügbar zu machen. Bislang waren vier ihrer Alben auf Streamingdiensten zu hören.+++

Architects mit "Holy Hell" Anfang 2019 live in Deutschland



Die britische Metalcore-Band Architects kündigt für den 9.November die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Holy Hell" und gleichzeitig eine Deutschlandtour für Anfang 2019 an. Zwischen dem 10.Januar und 8.Februar 2019 wollen Architects hierzulande sechs Konzerte geben. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist zum Abschluss am 8.Februar in der Hamburger Sporthalle angesetzt. Die Termine im einzelnen: 10.Januar, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall - 2.Februar, Leipzig, Haus Auensee - 3.Februar, Offenbach, Stadthalle - 5.Februar, Berlin, Verti Music Hall - 6.Februar, München, Zenith und 8.Februar, Hamburg, Sporthalle. Als Gäste sind die Band Beartooth und Polaris mit dabei. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 14.September um 10 Uhr. Am heutigen Mittwoch hat bereits der Vorverkauf von so genannten MagentaEINS Prio Tickets begonnen. Dieser läuft 48 Stunden. Mehr über den Link unten.+++

Angels and Airwaves arbeiten an neuem Album



Die US-amerikanische Rockband Angels and Airwaves arbeitet derzeit im Studio an einem neuen Album. Das bekannteste Gesicht der Band ist vor allem Sänger und Gitarrist Tom DeLonge, den man als Gründungsmitglied von blink-182 kennt. Derzeit widmet sich der kalifornische Musiker allerdings anderen kreativen Projekten, welche er im Rahmen seiner Multi-Media-Entertainment-Company To The Stars betreibt. Darunter fällt auch Angels and Airwaves. Die Space-Rock-Band wurde 2005 von Tom DeLonge gegründet, nachdem er damals blink-182 erstmals verließ. Offizielle Mitglieder von Angels and Airwaves sind derzeit DeLonge und Multiinstrumentalist Ilan Rubin, der u.a. für seine Arbeit mit Nine Inch Nails, Paramore und Fenix*TX bekannt ist. Doch auf instagram verriet DeLonge, dass sowohl Gitarrist David Kennedy und Bassist Matt Wachter wieder zur Band gestoßen seien. Gemeinsam schreibe man an einem Album. „Diese Songs werden Teil eines Albums sein, das den Strange Times Feature Film begleiten wird“, so DeLonge. Kürzlich teilte die Band zwei Ausschnitte von Demo-Songs mit den Fans. Der Frontmann bestätigte in den Kommentaren unter dem instagram-Post, dass es auch eine Tour geben werde. +++

Tom Odell: Hannover-Konzert erst im Januar



Das für den 30.Oktober 2018 im Capitol in Hannover geplante Konzert des britischen Sängers, Pianisten und Songschreibers Tom Odell wird auf den 17.Januar 2019 verlegt. Das teilt der örtliche Veranstalter sunday*entertainment auf seiner Website und auf Facebook mit. Auch die Tourshows in Brüssel und München werden neu terminiert. Bereits für den 30.Oktober gekaufte Konzertkarten bleiben auch für den neuen Termin am 17.Januar gültig. Das Hannover-Konzert von Tom Odell wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Keine Karten mehr für The Wedding Present



Der Konzertmarkt boomt in Hannover seit einigen Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Selten gab es so viele "Ausverkauft"-Meldungen wie im Jahr 2018, oft Tage, Wochen oder gar Monate vor den eigentlichen Konzertterminen. Auch Hannovers zweitgrößter Konzertveranstalter -Living Concerts- meldet regelmäßig volle Häuser. Heute betrifft das neben der Show von Clueso im November im Capitol auch das Konzert der Band The Wedding Present am 28.September im LUX. Auch hierfür sind keine Karten mehr erhältlich.+++

Clueso-Konzert in Hannover bereits ausverkauft



Mit seinem neuen Album "Handgepäck" zieht es Clueso zu Konzerten wieder in Clubs. In Hannover tritt Clueso -wir berichteten bereits- am 29.November im Capitol auf. Knapp drei Wochen nach Bekanntgabe und Vorverkaufsstart ist das Clueso-Konzert schon ausverkauft. Das meldete der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag.+++

You Me at Six kündigen Europa-Tour an



Die britische Rockband You Me at Six kehren im Januar für eine Handvoll Shows nach Deutschland zurück. Im Rahmen ihrer Europa-Tournee stellt die Band um Sänger Josh Franceschi ihr neues Album „VI“ vor, das am 05. Oktober veröffentlicht wird. Für Deutschland stehen Konzerte in Köln, Berlin, München und Frankfurt auf dem Tourplan. Als bisher einzige Show in Norddeutschland ist die Show am Freitag, den 18. Januar, im Grünspan in Hamburg bestätigt. In diesem Festival-Sommer traten You Me at Six unter anderem auf dem Deichbrand-Festival an der Nordsee auf. Im vergangenen Oktober spielte die fünfköpfige Band im Rahmen ihrer Headline-Show im Kulturzentrum Faust in Hannover. Die Show wurde unter anderem von Rockszene präsentiert. Aus dem kommenden Album „VI“ sind bereits die Tracks „3 AM“, „Fast Forward“, „Back Again“ und „I O U“ erschienen. Zu letzterem Song präsentierte die Band kürzlich einen „Track Breakdown“ in Form eines Videos aus dem Format IGTV auf Instagram, in dem die Bandmitglieder von der Entstehung des Songs im Studio erzählen.+++

Paramore schicken “Misery Business” in den Ruhestand



Der Song „Misery Business“ von Paramore wird oft als Durchbruch-Hit der US-amerikanischen Band angesehen. In dem Song aus ihrem 2007 erschienenen Pop-Punk-Album „Riot!“, das 2016 den Doppel-Platin-Status erhielt, rechnet die damals 17-jährige Hayley Williams mit einer Mitschülerin ab. Der Songtext von „Misery Business“ wurde vor allem wegen Lyrics wie: „Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry that‘ll never change“ besonders kritisiert. Diese Message widerspricht den heutigen Ansichten von Frontfrau Hayley Williams, die besonders für ihre feministische Einstellung einsteht und für viele junge Frauen ein Vorbild ist. In einem Blogpost aus dem Jahr 2015 schrieb die Sängerin, dass sie seit Jahren nicht mehr hinter den Lyrics des Songs steht. Aus diesem Grund spielte Paramore den Song bei ihrem Event „Art + Friends“ in ihrer Heimat Nashville vergangenen Freitag, welches als Abschlussauftritt des aktuellen Albums „After Laughter“ gilt, vorerst zum letzten Mal.+++

Callejon mit speziellem Album in Hannover



Die Metal-und Metalcore-Band Calljon liebäugelt mit Deutsch-Rap. Das soll sich mit dem neuen Album "Hartgeld im Club", das im Januar 2019 erscheinen soll zeigen. Unter dem Motto "Metal meets HipHop" werden Callejon auf ihrer neuen Platte auch spezielle Coverversionen von Tracks von unter anderem Marteria, Deichkind oder Bonez MC & RAF Camora präsentieren. Live gibt es das Ganze auch im Rahmen einer Tour, die für den Februar 2019 terminiert ist. Auch in Hannover sind Callejon Stammgäste. Bislang trat die Band hier in der Regel im MusikZentrum auf, am 15.Februar 2019 wird das Callejon-Konzert allerdings in der größeren 60er-Jahre-Halle im Kulturzentrum Faust über die Bühne gehen. Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.+++

Tom Odell im Duett mit Alice Merton - Album-VÖ verschiebt sich



Der britische Sänger und Songschreiber Tom Odell hat mit "Half As Good As You" eine weitere Single aus seinem neuen Album "Jubilee Road" ausgekoppelt. Dort singt er im Duett mit der in Berlin lebenden Sängerin Alice Merton. Begleitend ist auch ein Musikvideo mit den beiden erschienen. Die Veröffentlichung des neuen Tom-Odell-Albums wird sich indes auf den 26.Oktober verschieben, heißt es in einer Medienmitteilung. Ursprünglich sollte die Platte zwei Wochen vorher auf den Markt kommen. Am 17.Januar 2019 tritt Tom Odell im Verlauf seiner Herbsttournee in Hannover im Capitol auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Fiddler´s Green 2019 zurück in Hannover



Die Speedfolk-Band Fiddler´s Green besucht im Verlauf ihrer Tourneen seit vielen Jahren auch regelmäßig Hannover. Mit ihrem neuen Album "HEYDAY" wird die Band am 9.Mai 2019 im Capitol zu sehen und zu hören sein. Karten gibt es im Vorverkauf. Als support sind The Moorings angekündigt.+++

Lenny Kravitz 2019 auf der Expo-Plaza in Hannover



Der US-amerikanische Rockstar Lenny Kravitz wird im kommenden Jahr im Rahmen des NDR Plaza Festivals auf der Expo-Plaza in Hannover auftreten. Kravitz wird am Freitag, dem 24.Mai 2019 Headliner sein. Vor wenigen Tagen erschien sein neues Studioalbum "Raise Vibration". Eine Besprechung folgt demnächst in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen". Tickets für das NDR-Plaza-Festival 2019 sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Alternative Punk-Rock Trio Therapy? veröffentlicht neue Single



Das Alternative Punk-Rock Therapy? hat für heute ein Lyric Video zu ihrem Song „Wreck It Like Beckett" angekündigt. Der Titel ist, neben „Callow“, die zweite Singleauskopplung aus ihrem Album „Cleave“, das am 21. September erscheinen soll. Diesen Herbst ist die Band auch auf Tour durch Deutschland und spielt unter anderem am 16. Oktober ein Konzert in Hamburg.+++

Guns`n`Roses Gitarrist Slash kommt nach Deutschland