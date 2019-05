Rockszene Nachrichtenblitz

Falsche Tickets: Fans bei Rammstein-Shows abgewiesen



Bei den ersten Rammstein-Konzerten der aktuellen Europa-Tour in Gelsenkirchen sind einige Fans nicht ins dortige Stadion eingelassen worden. Der Grund: Sie besaßen offenbar keine über eventim.de gekaufte personalisierten Original-Tickets. Das berichten derzeit übereinstimmend mehrere Medien. Besagte Fans hätten sich auf dem so genannten Sekundär-Markt bei anderen Anbietern im Netz Tickets gekauft, die nicht gültig sind. Rammstein und die Veranstalter hatten in den Wochen und Monaten zuvor mehrfach darauf hingewiesen, sich ausschließlich personalisierte Karten über eventim.de zu besorgen. In Hannover werden Rammstein am 2. Juli in der HDI-Arena auftreten. Das Konzert ist seit längerem restlos ausverkauft+++

Lorimer Burst stellen Debütalbum beim Platzprojekt vor



Das hannoversche Post-Rock-Trio-Lorimer Burst will am 12. Juli ihr Debütalbum "Dispersion" herausbringen. Das Album-Release-Konzert findet einen Tag später, am 13. Juli beim OSCO Platzprojekt in Hannover-Linden, statt. Am 11. August treten Lorimer Burst auf dem Fährmannsfest auf.+++

Springsteen plant offenbar Aufnahmen mit der E-Street-Band



Erst vor kurzem hatte Bruce Springsteen sein neues Solo-Album "Western Stars" für den 14. Juni angekündigt. Mit "Hello Sunshine" ist daraus bereits eine erste Single erschienen. Im Herbst dieses will Springsteen offenbar wieder mit seiner E-Street-Band ins Studio gehen und Songs für ein Bruce Springsteen & the E-Street-Band-Album aufnehmen. Eine anschließende Bandtour soll dann auch folgen. Das berichtet der Rolling Stone in seiner Online-Ausgabe unter Berufung auf ein Interview, das Bruce Springsteen der italienischen Zeitung "Repubblica" gegeben hat.+++

Live-Material von Elton John von 1975 aufgetaucht



Vor wenigen Tagen noch spielte Elton John ein von vielen umjubeltes und von einigen Medien gefeiertes Konzert in der TUI-Arena in Hannover. Derzeit im Fokus steht außerdem der biografische Elton-John-Film "Rocketman". Hier wurde bislang unveröffentlichtes Live-Material des Rock-, Pop-und Rock´n´Roll-Musikers aus dem Jahr 1975 eingbunden, woraus kürzlich der Song "The Bitch Is Back" für ein YouTube-Video extrahiert wurde. Dieser Live-Clip zeigt Elton John mit seiner vielköpfigen Band bei der Performance des Songs im Dogdger Stadium in Los Angeles. 1975 war auch Billie Jean-King ein noch aktiver Tennis-Star. Sie gewann in jenem Jahr unter anderem das Wimbledon Turnier und ist bei dieser Elton-John-Show als Gastsängerin mit auf der Bühne. Direkt zum Live-Video geht es über den Link unten+++

Ron Nox mit "Grün Gelb Rot" aus "LOA"



Eigentlich lebt Ron Nox inzwischen in Düsseldorf und arbeitet dort als Schauspieler, viele kennen ihn aber als Rapper in der hannoverschen Musikszene. Hier, insbesondere in Hannover-Linden entstand auch der Videocclip zu seinem neuen Track "Grün Gelb Rot" bei dem der hiesige Rapper Modou als featuring artist mitwirkt. "Grün Gelb Rot" stammt aus dem neuen Album "LOA", das Ron Nox am 7. Juni veröffentlichen will.+++

Fury in the Slaughterhouse weiter aktiv - Neue Tour 2020



Die hannoversche Pop-Rock-Band Fury in the Slaughterhouse ist weiterhin aktiv. Nach ihrer ausgedehnten Tournee anlässlich des 30 - jährigen Bandjubiläums in den Jahren 2017 und 2018, hat sich die Band entschlossen, weiter am Ball zu bleiben. Für das Jahr 2020 ist die nächste Tournee mit zunächst sechs Open-Air-Shows angekündigt. Karten werden ab dem 29. Mai im Vorverkauf erhältlich sein. Die Stationen für 2020: 12. Juni Wiesbaden, Brita Arena, 13. Juni Mönchengladbach, Sparkassenpark, 18. Juli Trier, Amphitheater, 24. Juli Oranienburg, Schloss, 7. August, Bad Oyenhausen, Parklichter Open Air und 8. August Creuzburg, Burg Creuzburg+++

Fährmannsfest kündigt neue Bands an



Die Veranstalter des Fährmannsfest haben gerade zwei weitere Acts für das Musikfestival in Linden angekündigt. Neben den bereits bestätigten Bands, wie MIA, Volter und Dritte Wahl, werden jetzt auch Fortuna Ehrenfeld und Emerson Prime auf der Bühne stehen. Die Kölner Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld spielt am Freitag, den 9. August und Emerson Prime, die aus Hannover stammen, bringen ihre Mischung aus Soul, Funk, Hip-Hop und Jazz am Sonntag dem Publikum näher.+++

John Diva veröffentlicht neue Single



Die Glamrock-Band John Diva & The Rockets Of Love haben heute ihre Single "Rocket Of Love" und das dazugehörige Video veröffentlicht. Der Sänger selber sagt über den Song: "Musik für Space Shuttles — die aber auch zur Beschallung der heimischen Straßen gut geeignet ist, wenn man der ganzen Welt seine gute Laune mitteilen will. Ein Song zum laut aufdrehen und noch lauter mitsingen." Der Song ist die vierte Auskopplung aus ihrem Debütalbum "Mama Said Rock is Dead".+++

Godslave stellen "10/10" vor



Am 14. Juni will die Thrash-Metal-Band Godslave ihr neues Album "10/10" auf den Markt bringen. Bereits am gestrigen Mittwoch ist der Titelsong aus diesem Album erschienen und ein dazugehöriges Video ins Netz gegangen.+++

"Lucky Dip" Tickets für Phil Collins jeden Mittwoch



Eine exklusive Aktion des Ticketverkäufers eventim.de: Für die Deutschland-Konzerte von Phil Collins bietet eventim.de jeweils mittwochs so genannte "Lucky Dip" Tickets zu den günstigsten Konditionen, aber in limitierter Auflage an. Kartenkäufer und damit die Konzertbesucher erfahren erst am Veranstaltungstag, in welcher Kategorie sich ihre Plätze befinden. Das soll durch ein Losverfahren ermittelt werden. Den Vorteil für Kartenkäufer erklärt der Ticketanbieter wie folgt: Der Käufer zahlt den günstigsten Preis, hat aber die Chance auf einen Platz in der besten Kategorie. Die "Lucky Dip"-Tickets werden am Veranstaltungstag an einem gesonderten Schalter am Veranstaltungsgelände ausgegeben. In Hannover tritt Phil Collins am 14. und 15. Juni im Stadion auf.+++

Frank Carter & The Rattlesnakes mit neuem Album und Video



Frank Carter & The Rattlesnakes stellen aktuell ein Video zu ihrem Song "Kitty Sucker" aus dem am 3. Mai veröffentlichten Album "End Of Suffering" vor. Im Juli und August wird die Punk-Rock-Band zwei Festival-Shows in Deutschland spielen, im November folgen noch weitere Club-Termine. Im April waren Frank Carter & The Rattlesnakes in Hannover im Béi Chéz Heinz aufgetreten.+++

Debüt von Der Moderne Man wird wiederveröffentlicht



Im Jahr 1980 veröffentlichte die seinerzeit frisch gegründete Punk/Post-Punk/New Wave-Band Der Moderne Man ihr Debütalbum "80 Tage auf See". 1979 wurde die zuweilen experimentell agierende Band in Hannover gegründet. Anlässlich des 40-jährigen Bandjubiläums veröffentlich Rockers Records in Hannover die LP neu. Die Erstausgabe auf rotem Vinyl ist auf 200 Stück limitiert. In ihrer Besetzung 1981/82 wird Der Moderne Man am 31. Mai im Hamburger Hafenklang auftreten und dort die LP präsentieren. Das Line-Up besteht aus E.K.T., Jens Gallmeyer, Felix Wolter und Mattus.+++

Kuersche stellt "Tried To Call" vor



Der hannoversche Musiker und Entertainer Kuersche bringt am 31. Mai seine neue Single "Tried To Call" vor. Anfang August soll voraussichtlich ein neues Album folgen. Zu den Highlights der diesjährigen Kuersche-Konzerte zählt ein Auftritt auf dem Haldern Pop Festival.+++

Friday And The Fool und Matagalpa bei Rock am Deister



Die aus Ratingen bei Düsseldorf stammende Pop-, Funk-, Soul-und Indie-Band Friday And The Fool wird in diesem Jahr ebenso beim Rock-am-Deister-Festival auftreten wie das hannoversche Alternative-Rock-Duo Matagalpa. Matagalpa werden übrigens zwei vollverstärkte Sets auf Bühne 2 spielen, auf der in den Jahren zuvor hauptsächlich Akustik-Acts aufgetreten waren. Somit sind für das Open Air am 27. Juli in Völksen bereits vier Bands bekannt: Alex Mofa Gang, Friday And The Fool, High Fidelity und Matagalpa. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

Myrath im November in Hannover



Die hoch gehandelte tunesische Progressive-Metal-Band Myrath, die Anfang des Monats ihr Album "Shehili" herausgebracht hatte, wird am 1. November als special guest der Metal-Band Beast In Black in Hannover im MusikZentrum auftreten. Karten für diese Show sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos gibt es unter anderem über die Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts. Mit Myrath-Sänger Zaher Zorgati hatten wir kürzlich ein Interview geführt. Das ist in unserer Rubrik "Menschen und Hintergründe" zu lesen.+++

Konzert von Lukas Droese: Terminverlegung in Hannover



Das für den 23. Mai in Hannover im LUX geplante Konzert des Sängers und Songschreibers Lukas Droese wird auf den 13. November verschoben. Bereits für den 23. Mai gekaufte Karten bleiben auch für den neuen Termin gültig, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Turbostaat beim Heimatzoo-Festival



Das Heimatzoo-Festival, das in diesem Jahr am 6. und 7. September über die Hof-und Scheunenbühne in Grindau/Schwarmstedt gehen wird, hat kürzlich die ersten Bands für das Festival bekannt gegeben. Zu den Headlinern zählen Turbostaat und -wie schon im vergangenen Jahr - Tequila And The Sunrise Gang. Mehr Infos über den Link unten.+++

Good Riddance mit neuem Album im Juli



Am 19. Juli erscheint das neue Album “Thoughts and Prayers” der Melodic Hardcore-/Skate Punk-Band Good Riddance. Die erste Single “Don’t Have Time” ist bereits veröffentlicht. Produziert und gemixt wurde das neue Werk von Bill Stevenson und Jason Livermore, die seit „Operation Phoenix“ aus dem Jahr 1999 an jedem Album mitgearbeitet haben. Im August kommt die Band nach Deutschland und spielt unter anderem am 10. August im Hafenklang in Hamburg und am 16. August auf dem Stemweder Open Air.+++

Action-Maler David Garibaldi mit KISS in Hannover



Wenn die US-Glam-Rock-Band KISS am 5. Juni auf der Expo-Plaza in Hannover auftritt, wird sie einen besonderen Gast dabei haben, der das Vorprogramm mit einer speziellen Performance bestreitet: Der Rock´n´Roll Action-Maler David Garibaldi, der KISS bereits in den USA begleitete, wird direkt vor der KISS-Show in Hannover Porträts von Rockstars auf große Leinwände malen und das in Hochgeschwindigkeit. Die so auf der Bühne der Expo-Plaza entstandenen Porträt-Gemälde sollen von KISS signiert und direkt nach dem Konzert vor Ort gegen eine Spende verlost werden. Für das "End Of The Road World Tour"-Open-Air-Konzert von KISS am Mittwoch, dem 5. Juni auf der Expo-Plaza in Hannover sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos und Tickets gibt es auch beim örtlichen Veranstalter Hannover Concerts.+++

Gov´t Mule zum Jubiläum mit Live-Album und Deutschland-Gig