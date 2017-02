Rockszene Nachrichtenblitz

15.02.2017, 18:25 Uhr: Blondie veröffentlichen erstes Musikvideo aus neuem Album



www.facebook.com/Blondie Die Band Blondie um Sängerin und Frontfrau Debbie Harry hat heute ihr erstes Video aus dem für Mai angekündigten neuen Album auf vevo veröffentlicht. Zu sehen und zu hören gibt es den tanzbaren Track "Fun", der in Teilen an den New-Wave-Disco-Sound der Band aus den späten Siebzigern erinnert. Das neue Blondie-Album "Pollinator" soll am 5.Mai in den Handel kommen.+++

15.02.2017, 18:16 Uhr: Epochales Prog-Konzert der Neal Morse Band auf CDs/DVDs/Blu-ray



www.nealmorse.com Während der laufenden Europtour von The Neal Morse Band veröffentlicht das Label Radiant Records am 24.März ein sehr umfangreiches Live-DVD/CD/Blu-ray- Paket. "Morsefest 2015" ist der Titel und beinhaltet rund fünf Stunden Live-Material der Progressive-Rockband. Beim "Morsefest 2015", einem besonderen Prog-Rock Event, spielte The Neal Morse Band in großer Besetzung mit 38 Gastmusikern und -musikerinnen, darunter einem Bläser-Ensemble und einem vielköpfigen Chor, ihre Stücke in speziellen Arrangements. Auch die Audio-/Lichtproduktion war für dieses Konzert verhältnismäßig aufwendig. Das Ganze ist, inklusiver einer Dokumentation, auf der DVD/CD/Blu-Ray-Veröffentlicchtung "Morsefest 2015" festgehalten. Im Rahmen ihrer Europatournee, bei dem das aktuelle Album "The Similitude Of A Dream" im Mittelpunkt stehen wird, tritt die Band auch in Deutschland auf (Wir berichteten). Die Termine: 25.März, Aschaffenburg, 26.März, Berlin , 29.März, Hamburg und 31.März, Köln.+++

15.02.2017, 18:05 Uhr: Hannover-Speed-Pop-Band Oversize ist wieder aktiv



www.facebook.com/SpeedPopHannover Die hannoversche Speed-Pop-Band Oversize ist wieder aktiv und meldet sich zurück. Ende der 1990er / Anfang der 2000er Jahre gehörten Oversize zu den auftrittsfreudigen Bands der hiesigen Szene und konnte sich bei vielen Shows eine stattliche Fanbase erspielen. Nach ihrer Auflösung widmeten sich einzelne Musiker anderen Bandprojekten. Jetzt, im Februar 2017, sind Oversize in der Besetzung Jenny (Gesang), Chris (Bass), Cain (Schlagzeug) sowie Seegi + Jörg (Gitarren) nach über zehn Jahren Pause wieder am Start und treten am kommenden Freitag, den 17.Februar, im Rahmen des Akustik-Benefiz-Konzerts des Asphalt Magazins im Pavillon auf.+++

14.02.2017, 18:28 Uhr: The Smith Street Band mit neuem Material und Deutschland-Gigs



www.thesmithstreetband.com Im Herbst vergangenen Jahres spielte die australische Rock-/Indie-Punk-Band The Smith Street Band im Rahmen ihrer Tour auch ein äußerst stimmungsvolles Konzert im LUX in Hannover (wir berichteten). Mittlerweile steht bei der Band ihr kommendes Album im Fokus, das am 7.April unter dem Titel "More Scared Of You Than You Of Me" erscheinen wird. Am heutigen Tag ist mit dem Song "Birthdays" eine Auskopplung als Musikvideo veröffentlicht worden. Im Sommer wird The Smith Street Band in Deutschland auf dem Hurricane-und auf dem Southside Festival zu sehen und zu hören sein.+++

14.02.2017, 18:20 Uhr: Neues Studioalbum von Fischer-Z. kommt Ende März



www.fischer-z.com Am 31.März will die Plattenfirma BMG ein neues Studioalbum der New-Wave-Band Fischer-Z. veröffentlichen. "Building Bridges" wird der Titel sein. Fischer-Z. können in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Einem größeren Publikum wurde die Band um Sänger und Gitarrist John Watts im Jahr 1981 mit dem Album "Red Skies Over Paradise" und Songs wie "Marliese" oder "Berlin" bekannt.+++

14.02.2017, 18:14 Uhr: Vainstream Rockfest gibt weitere namhafte Bands bekannt



www.vainstream.com Auch schon eine Ein-Tages-Festival- Institution in Sachen Punk, Metal und Hardcore ist das Vainstream Rockfest, das in diesem Jahr am 1.Juli in Münster stattfinden wird. Die Veranstalter haben kürzlich weitere namhafte Bands bestätigt. So werden auf dem Vainstream 2017 unter anderem Dropkick Murphys, A Day To Remember, Architects, Of Mice And Men, Against Me! und Callejon auftreten. Aus dem Rap-Bereich sind 187 Strassenbande bestätigt. Die Vainstream-Macher wollen demnächst noch einen weiteren Headliner für das Festival am 1.Juli ankündigen. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

13.02.2017, 22:10 Uhr: Konzert am Freitag von Crossplane im Rocker fällt aus



www.rocker-hannover.de Das für kommenden Freitag, den 17.Februar, im Rocker Hannover geplante Konzert der Rock´n´Roll Band Crossplane fällt aus. Wie Ingo Gembalies, Inhaber des Rocker mitteilte, habe der Bassist die Band kurzfristig verlassen, weshalb die Show in Hannover nicht stattfinden könnte.+++

13.02.2017, 15:38 Uhr: Tachycardia aus Hannover stellen neues Album vor



www.facebook.com/tachycardiaband Die hannoversche Metal-/Progressive-Metalband Tachycardia meldet sich mit ihrem neuem Album "Dazzled Frog" zurück. Elf neue Songs hat die Band in den vergangenen Monaten in Eigenregie produziert. Am 25.März werden Tachycardia ihr neues Werk im Rahmen eines CD-Release-Konzertes in Hannover in der Strangriede Stage vorstellen. Als support dabei ist die Band Giant Headshock aus Münster. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

13.02.2017, 15:34 Uhr: Kings Of Leon vor Deutschland-Shows mit neuem Video



www.facebook.com/KingsOfLeon Die Band Kings Of Leon hat mit "Reverend" am vergangenen Freitag einen weiteren Song aus ihrem aktuellen Album "Walls" ausgekoppelt und dazu ein Musikvideo veröffentlicht. Übermorgen, am Mittwoch, den 15.Februar spielen Kings Of Leon in Köln in der Lanxess Arena und am Tag darauf, am Donnerstag, den 16.Februar in der Barclaycard Arena in Hamburg. Für beide Shows sind noch Tickets im Vorverkauf erhältlich.+++

10.02.2017, 11:35 Uhr: Tim Vantol kündigt neues Album an



www.facebook.com/timvantol Tim Vantol, niederländischer Singer/Songwriter, hat über Facebook sein drittes Album "Burning Desires" angekündigt. Dies soll am 21. April veröffentlicht werden. Weitere Details sollen laut eigener Aussagen bald folgen, auf Facebook präsentiert Vantol bereits das Album-Artwork.

10.02.2017, 10:28 Uhr: Nothington präsentieren Lyric-Video zu "Burn After Reading"



www.youtube.com/watch?v=nJQNJixteDg Die Punkrock Band Nothington wird am 17. Februar ihr neues Album "In The End" veröffentlichen. Nun haben die Kalifornier zum Song "Burn After Reading" ein Lyricvideo veröffentlicht.

10.02.2017, 10:13 Uhr: The Real McKenzies mit neuem Video



www.youtube.com/watch?v=KYNMGR1HMrs In diesem Jahr feiert die Folk Punk Band The Real McKenzies 25. Bandjubiläum. Zur Feier des Tages wurde für den 3. März das neue Album "Two Devils Will Talk" angekündigt. Zum Song "Due West" hat die Band aus Vancouver nun auch ein Video veröffentlicht.

09.02.2017, 16:51 Uhr: Kyles Tolone am 21.April mit Debütalbum



www.facebook.com/kylestolone Kyles Tolone aus Göttingen, local-heroes-Niedersachsen-Gewinner 2015 und auch in der Hannover-Szene keine Unbekannten, stehen vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Am 21.April wird "Lovers & Ghosts", so der Titel, erscheinen. Kürzlich brachten Kyles Tolone ein Video zu ihrem Song "World Outside" heraus. Am 25.April wird die Band in Hannover im LUX auftreten.+++

08.02.2017, 16:04 Uhr: Nick Cave & The Bad Seeds im Herbst in Deutschland



www.nickcave.com Mit ihrem aktuellen Album "Skeleton Tree" waren Nick Cave & The Bad Seeds in den vergangenen Wochen und Monaten in vielerei Munde und auch Medienthema. Zudem viel beachtet der Kinofilm "One More Time With Feeling". Im Herbst werden Nick Cave & The Bad Seeds im Rahmen ihrer Europatournee auch einige Konzerte in Deutschland spielen, das einzige Konzert in Norddeutschland findet am 9.Oktober in der Sporthalle Hamburg statt. Die weiteren Deutschland-Termine: 7.Oktober, Frankfurt, Jahrhunderthalle - 12.Oktober, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle - 22.Oktober, Berlin, Max-Schmeling Halle und 2.November, München, Zenith. Konzertkarten sollen ab dem 17.Februar erhältlich sein.+++

07.02.2017, 16:27 Uhr: Erste Bandbestätigungen für das Fährmannsfest 2017



www.facebook.com/faehrmannsfest In diesem Jahr wird das Fährmannsfest vom 4. bis zum 6. August wie gewohnt in Linden Nord in Hannover stattfinden. Nun wurden just die ersten beiden Bands bestätigt: Teil des Line-Ups ist die hannoversche Fun Punk Band Die Abstürzenden Brieftauben, die im September letzten Jahres ihr neues Album „Doofgesagte leben länger“ veröffentlichte. Zweite bestätigte Band ist Fiddler´s Green. Der Sechser aus Erlangen hat sich dem Irish Speed Folk verschrieben.

07.02.2017, 12:06 Uhr: Thrice sagen Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park ab



www.facebook.com/officialthrice Die US-Post Hardcore Band Thrice hat bekannt gegeben, in diesem Jahr nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock im Park aufzutreten. Als Grund dafür hat die Band auf Facebook Terminkonflikte angegeben. Im letzten Jahr haben Thrice ihr neues Album "To Be Everywhere Is To Be Nowhere" veröffentlicht.

07.02.2017, 09:28 Uhr: Bush kündigen neues Album für März an



www.facebook.com/BushOfficial Die Rockband Bush hat für den 10. März ihr neues Album „Black And White Rainbows“ angekündigt. Dies ist der Nachfolger zum 2014er Album „Man On The Run“ und gleichzeitig das siebte Studioalbum der britischen Band. Die Band rund um Frontmann Gavin Rossdale wurde früher oft mit Nirvana und dem Grunge in Verbindung gebracht, mitterweile ist Bush allerdings eine Rockband, die keine Grunge-Elemente mehr verwendet.

06.02.2017, 15:37 Uhr: Fargo: Solo-Projekt von Ex-The-Love-Bülow Sänger geht an den Start



www.jetztkommtfargo.de Wenn das nicht auf den ersten Blick bei älteren Rockfans zu Verwechslungen kommt. Unter dem Künstlernamen Fargo startet der Hauptsänger der inzwischen aufgelösten Berliner-Indie-Rap-Formation The Love Bülow -Falk Arne Gossler- ein Solo-Projekt. Gemeinsam mit Freunden hat Falk sein Debütalbum Fargo "Wunderbare Jahre" aufgenommen, das am 31.März erscheinen soll. Im Rahmen einer Deutschlandtour wird Fargo am 5.Mai im LUX in Hannover auftreten. Die hannoversche Hardrockband Fargo ist anderweitig aktiv und wird in diesem Jahr noch in der Beatbox spielen.+++

06.02.2017, 15:29 Uhr: Bandförderung: Tourbus für local-heroes-Bands mietfrei



www.facebook.com/localheroesNDS Eine Meldung aus dem Bereich der Bandförderung: Die deutsche Rockmusikstiftung hat für den Standort Hannover einen Tourbus angeschafft und kooperiert eng mit local heroes Niedersachsen und dessen Veranstalter, der LAG Rock zusammen. Die Finalisten von local heroes Niedersachsen 2016 können den Bus bei Bedarf eine Woche mietfrei nutzen, andere Bands aus dem Umfeld von local-heroes Niedersachsen und LAG Rock Förderprojekten sollen Sonderkonditionen bekommen. Grundsätzlich wird die Vermietung des Tourbusses von der Geschäftstelle der LAG Rock im MusikZentrum Hannover koordiniert.+++

03.02.2017, 18:44 Uhr: Steve Hackett stellt ersten Song aus "The Night Siren" vor