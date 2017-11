Rockszene Nachrichtenblitz

Ignore The Sign aus Hannover mit Debüt im Februar



Die hannoversche Rockband Ignore The Sign um Ossy Pfeiffer, Anca Graterol, Lars Lehmann, Kristof Hinz, Steve Mann und Momme Boe, wird ihr Debütalbum "A Line To Cross" am 23.Februar auf den Markt bringen. Das teilte die Plattenfirma Steamhammer/SPV heute mit. Das Album wird 13 Songs enthalten. Bereits am 15.Dezember wird die zweite Single "Words Ain´t Enough" digital veröffentlicht. Bereits im Februar dieses Jahres war die erste Single "A Line To Cross" erschienen.+++

www.ignorethesign.com 16.11.2017, 15:10 UhrDie hannoversche Rockband Ignore The Sign um Ossy Pfeiffer, Anca Graterol, Lars Lehmann, Kristof Hinz, Steve Mann und Momme Boe, wird ihr Debütalbum "A Line To Cross" am 23.Februar auf den Markt bringen. Das teilte die Plattenfirma Steamhammer/SPV heute mit. Das Album wird 13 Songs enthalten. Bereits am 15.Dezember wird die zweite Single "Words Ain´t Enough" digital veröffentlicht. Bereits im Februar dieses Jahres war die erste Single "A Line To Cross" erschienen.+++

Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum fast ausverkauft



Das Konzert der Metal-Band Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum Hannover ist so gut wie ausverkauft. Vorgestern teilte die Band in der Facebook-Veranstaltung der Show mit, dass nur noch 25 Tickets verfügbar sind. Ein Versuch, soeben über eventim.de zwei Karten zu kaufen, scheiterte. Bei der Order nur eines Tickets war ein Kauf möglich. Das lässt den Rückschluss zu, dass nur noch ein Ticket übrig ist. Eine Möglichkeit für interessierte Besucher der "Kill Your Demons"-Show in Hannover, noch an Karten zu kommen, könnte mittels einer Anfrage in der Facebook-Veranstaltung bestehen. Erfahrungsgemäß werden über diesen Weg zuweilen Karten für Konzerte kurzfristig zum Kauf innerhalb der Community von privat angeboten.+++

www.facebook.com/events/423026911398961/ 16.11.2017, 15:05 UhrDas Konzert der Metal-Band Emil Bulls am 30.November im MusikZentrum Hannover ist so gut wie ausverkauft. Vorgestern teilte die Band in der Facebook-Veranstaltung der Show mit, dass nur noch 25 Tickets verfügbar sind. Ein Versuch, soeben über eventim.de zwei Karten zu kaufen, scheiterte. Bei der Order nur eines Tickets war ein Kauf möglich. Das lässt den Rückschluss zu, dass nur noch ein Ticket übrig ist. Eine Möglichkeit für interessierte Besucher der "Kill Your Demons"-Show in Hannover, noch an Karten zu kommen, könnte mittels einer Anfrage in der Facebook-Veranstaltung bestehen. Erfahrungsgemäß werden über diesen Weg zuweilen Karten für Konzerte kurzfristig zum Kauf innerhalb der Community von privat angeboten.+++

Im Dezember erstmals "Offene Bühne" in der Strangriede Stage



Die Strangriede Stage in Hannovers Nordstadt öffnet im Dezember erstmals an einem Donnerstag die Tür zu einer Veranstaltung. Unter dem Motto "Alles kann, nichts muss" findet dort am 14.Dezember zum ersten eine "Offene Bühne" für alle möglichen Künstler statt. Initiator ist das Stand-Up-Comedy-Duo Ara und Hannes. Einmal monatlich wollen beide acht Künstlerinnen und Künnstler aller Art einladen, die bei dieser "Offenen Bühne" auftreten. Vielfalt zählt. Man will Musikern, Poetry-Slammern, Comedians, Zauberern und anderen Künstlern eine Bühne bieten. Wer Interesse hat, bei der Auftakt-Veranstaltung am 14.Dezember aufzutreten kann sich per Mail an lachtose (ät) gmail.com wenden. Beginn am 14.Dezember ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

www.facebook.com/StrangriedeStage 15.11.2017, 17:27 UhrDie Strangriede Stage in Hannovers Nordstadt öffnet im Dezember erstmals an einem Donnerstag die Tür zu einer Veranstaltung. Unter dem Motto "Alles kann, nichts muss" findet dort am 14.Dezember zum ersten eine "Offene Bühne" für alle möglichen Künstler statt. Initiator ist das Stand-Up-Comedy-Duo Ara und Hannes. Einmal monatlich wollen beide acht Künstlerinnen und Künnstler aller Art einladen, die bei dieser "Offenen Bühne" auftreten. Vielfalt zählt. Man will Musikern, Poetry-Slammern, Comedians, Zauberern und anderen Künstlern eine Bühne bieten. Wer Interesse hat, bei der Auftakt-Veranstaltung am 14.Dezember aufzutreten kann sich per Mail an lachtose (ät) gmail.com wenden. Beginn am 14.Dezember ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Joe Bonamassa ab März wieder in Deutschland auf Tour



Der Blues-und Blues-Rock-Gitarrist Joe Bonamassa wird im Frühjahr 2018 wieder in Deutschland auf Tournee gehen. Gebucht sind einige der großen Hallen und Arenen. Die Daten: 20.+21.März, Frankfurt, Jahrhunderthalle - 25.März, Chemnitz, Stadthalle - 26.März, Nürnberg, Arena Nürnberg - 28.März, Köln, Lanxess Arena - 30.+31.März, Berlin, Tempodrom - 2.April, Kiel, Sparkassen Arena. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.jbonamassa.com 14.11.2017, 19:18 UhrDer Blues-und Blues-Rock-Gitarrist Joe Bonamassa wird im Frühjahr 2018 wieder in Deutschland auf Tournee gehen. Gebucht sind einige der großen Hallen und Arenen. Die Daten: 20.+21.März, Frankfurt, Jahrhunderthalle - 25.März, Chemnitz, Stadthalle - 26.März, Nürnberg, Arena Nürnberg - 28.März, Köln, Lanxess Arena - 30.+31.März, Berlin, Tempodrom - 2.April, Kiel, Sparkassen Arena. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Emerson Prime heute kurzfristig mit Jaya The Cat



Die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime wird heute Abend im MusikZentrum kurzfristig als support die Show von Jaya The Cat eröffnen. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Start ist nachher um 20.00 Uhr.+++

www.facebook.com/emersonprimemusic 14.11.2017, 19:13 UhrDie hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime wird heute Abend im MusikZentrum kurzfristig als support die Show von Jaya The Cat eröffnen. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Start ist nachher um 20.00 Uhr.+++

Iron Maiden im Juni 2018 auf der Expo-Plaza



Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird im Frühsommer 2018 einige Open-Air-Shows in Deutschland spielen, darunter auch am 10.Juni auf der Expo-Plaza in Hannover. Weitere Termine: 9.Juni, München, Königsplatz - 13.Juni, Berlin, Waldbühne und 30.Juni, Freiburg, Messe-Open-Air. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 24.November.+++

www.ironmaiden.com 13.11.2017, 14:39 UhrDie britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird im Frühsommer 2018 einige Open-Air-Shows in Deutschland spielen, darunter auch am 10.Juni auf der Expo-Plaza in Hannover. Weitere Termine: 9.Juni, München, Königsplatz - 13.Juni, Berlin, Waldbühne und 30.Juni, Freiburg, Messe-Open-Air. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 24.November.+++

Das Pack kündigt "Intelligentes Leben" und Hannover-Show an



Die Hamburger Band Das Pack, mittlerweile vom Duo zum Trio gewachsen, hat am vergangenen Freitag seine neue Single "Bessere Zeiten" veröffentlicht. Eine Auskopplung aus dem neuen Album "Intelligentes Leben", das am 2.Februar auf den Markt kommen soll. Am 1.März startet in Münster die Deutschlandtour von Das Pack, die die Band am 10.März auch wieder nach Hannover ins LUX führen wird.+++

www.daspack.de 13.11.2017, 13:08 UhrDie Hamburger Band Das Pack, mittlerweile vom Duo zum Trio gewachsen, hat am vergangenen Freitag seine neue Single "Bessere Zeiten" veröffentlicht. Eine Auskopplung aus dem neuen Album "Intelligentes Leben", das am 2.Februar auf den Markt kommen soll. Am 1.März startet in Münster die Deutschlandtour von Das Pack, die die Band am 10.März auch wieder nach Hannover ins LUX führen wird.+++

Elephant´s Foot gewinnen local-heroes Deutschlandfinale



Die Band Elephant´s Foot aus Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Samstag das Deutschlandfinale des diesjährigen local-heroes-Bandcontests gewonnen. Mit ihrer Mischung aus Siebziger-Hardrock, Funk und Blues wusste das Trio die Jury und das Publikum zu überzeugen. Den Publikumspreis holten sich der Vertreter für Niedersachsen, die Band Fréros aus Oldenburg. Etwa 800 Besucher waren dabei. Als special guest außer Konkurrenz trat die Berliner Band Ohrbooten auf. Insgesamt rund 1400 Bands hatten sich deutschlandweit über das Jahr 2017 hinweg bei local heroes beteiligt.+++

www.local-heroes.de 13.11.2017, 13:03 UhrDie Band Elephant´s Foot aus Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Samstag das Deutschlandfinale des diesjährigen local-heroes-Bandcontests gewonnen. Mit ihrer Mischung aus Siebziger-Hardrock, Funk und Blues wusste das Trio die Jury und das Publikum zu überzeugen. Den Publikumspreis holten sich der Vertreter für Niedersachsen, die Band Fréros aus Oldenburg. Etwa 800 Besucher waren dabei. Als special guest außer Konkurrenz trat die Berliner Band Ohrbooten auf. Insgesamt rund 1400 Bands hatten sich deutschlandweit über das Jahr 2017 hinweg bei local heroes beteiligt.+++

Ab heute neue Musik von Tocotronic



Die Hamburger Indie-/Alternative-Rock-Band Tocotronic hat heute mit "1993" und "Hey Du" zwei neue Songs veröffentlicht. Zu "Hey Du" gibt es zudem ein Musikvideo. Beide Songs werden auf dem kommenden Tocotronic-Album "Die Unendlichkeit" zu finden sein, das am 26.Januar in den Handel kommen soll. Anfang März gehen Tocotronic auf Deutschlandtour, in Hannover wird die Band am 14.März im Capitol zu Gast sein.+++

www.tocotronic.de 10.11.2017, 16:46 UhrDie Hamburger Indie-/Alternative-Rock-Band Tocotronic hat heute mit "1993" und "Hey Du" zwei neue Songs veröffentlicht. Zu "Hey Du" gibt es zudem ein Musikvideo. Beide Songs werden auf dem kommenden Tocotronic-Album "Die Unendlichkeit" zu finden sein, das am 26.Januar in den Handel kommen soll. Anfang März gehen Tocotronic auf Deutschlandtour, in Hannover wird die Band am 14.März im Capitol zu Gast sein.+++

Guns N´Roses 2018 zurück in Deutschland



Die US-Hardrock-Band Guns N´Roses kehrt 2018 für vier weitere Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Stationen der "Not In This Lifetime Tour" sind das Berliner Olympiastadion (Sonntag, 3.Juni), die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Dienstag, 12.Juni), das Maimarktgelände in Mannheim (Sonntag, 24.Juni) und die Festwiese in Leipzig (Samstag, 7.Juli). Der allgemeine Vorverkauf von Eintrittskarten startet am kommenden Donnerstag, dem 16.November. Bereits am 14.November gibt es für 48 Stunden einen Vorverkauf über MagentaEins. Im Sommer dieses Jahres waren Guns N´Roses im Rahmen der "Not In This Lifetime Tour" auf dem Messegelände in Hannover aufgetreten.+++

www.livenation.de 10.11.2017, 12:04 UhrDie US-Hardrock-Band Guns N´Roses kehrt 2018 für vier weitere Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Stationen der "Not In This Lifetime Tour" sind das Berliner Olympiastadion (Sonntag, 3.Juni), die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Dienstag, 12.Juni), das Maimarktgelände in Mannheim (Sonntag, 24.Juni) und die Festwiese in Leipzig (Samstag, 7.Juli). Der allgemeine Vorverkauf von Eintrittskarten startet am kommenden Donnerstag, dem 16.November. Bereits am 14.November gibt es für 48 Stunden einen Vorverkauf über MagentaEins. Im Sommer dieses Jahres waren Guns N´Roses im Rahmen der "Not In This Lifetime Tour" auf dem Messegelände in Hannover aufgetreten.+++

Akustik-Gitarre von Bob Dylan zur Versteigerung angeboten



Bei einer Auktion in Dallas im US-Bundesstaat Texas soll am Samstag, dem 11.November eine Akustik-Gitarre von Bob Dylan versteigert werden, die dieser über viele Jahre im Studio und bei raren Konzerten im Einsatz hatte, darunter auch im Jahr 1971 bei dem von George Harrison initiierten "Concert For Bangladesh". Es handelt sich dabei um eine Akustikgitarre der Marke Martin, Modell D-28 aus dem Jahr 1963. Heritage Auctions, der Veranstalter der Auktion glaubt, dass für diese Gitarre mehr als 300.000 US-Dollar geboten werden könnten. Ursprünglich habe das Instrument 500 US-Dollar gekostet. Die Gitarre sei von Bob Dylan zuletzt im Jahr 1977 gespielt worden und über Jahrzehnte fachmännisch gelagert worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionators.+++

www.ha.com 09.11.2017, 15:53 UhrBei einer Auktion in Dallas im US-Bundesstaat Texas soll am Samstag, dem 11.November eine Akustik-Gitarre von Bob Dylan versteigert werden, die dieser über viele Jahre im Studio und bei raren Konzerten im Einsatz hatte, darunter auch im Jahr 1971 bei dem von George Harrison initiierten "Concert For Bangladesh". Es handelt sich dabei um eine Akustikgitarre der Marke Martin, Modell D-28 aus dem Jahr 1963. Heritage Auctions, der Veranstalter der Auktion glaubt, dass für diese Gitarre mehr als 300.000 US-Dollar geboten werden könnten. Ursprünglich habe das Instrument 500 US-Dollar gekostet. Die Gitarre sei von Bob Dylan zuletzt im Jahr 1977 gespielt worden und über Jahrzehnte fachmännisch gelagert worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionators.+++

Wolf Maahn am Samstag außer der Reihe live in Ronnenberg



Bevor Wolf Maahn mit seiner Band am 1.Dezember wieder auf Tour durch einige Clubs in Deutschland geht, spielt er einige ausgesuchte Solo-Konzerte. Am kommenden Samstag, dem 11.November ist Rockmusiker aus Köln in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg am südlichen Stadtrand von Hannover zu Gast. Die Show steigt um 20 Uhr unter dem Solo-Tour-Motto "Unter einem großen Himmel". Infos und Karten gibt es über mcs ticket (siehe Link unten).+++

www.mcsticket.de 09.11.2017, 15:42 UhrBevor Wolf Maahn mit seiner Band am 1.Dezember wieder auf Tour durch einige Clubs in Deutschland geht, spielt er einige ausgesuchte Solo-Konzerte. Am kommenden Samstag, dem 11.November ist Rockmusiker aus Köln in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg am südlichen Stadtrand von Hannover zu Gast. Die Show steigt um 20 Uhr unter dem Solo-Tour-Motto "Unter einem großen Himmel". Infos und Karten gibt es über mcs ticket (siehe Link unten).+++

The Hirsch Effekt heute Abend in Hannover



Die Artcore-Band The Hirsch Effekt befindet sich derzeit auf einer sehr ausgedehnten Tour durch Deutschland und angrenzende Nachbarländer. Das Trio stellt im Verlauf ihrer Tournee das aktuelle Album "Eskapist" vor. Mehr als die Hälfte der Shows sind bereits gespielt, am heutigen Donnerstagabend sind The Hirsch Effekt zum Heimspiel im MusikZentrum in Hannover zu Gast. Als support treten um 20.00 Uhr Pero Pero auf, im Anschluss dann The Hirsch Effekt. Es gibt noch ausreichend Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.+++

www.facebook.com/thehirscheffekt 09.11.2017, 15:36 UhrDie Artcore-Band The Hirsch Effekt befindet sich derzeit auf einer sehr ausgedehnten Tour durch Deutschland und angrenzende Nachbarländer. Das Trio stellt im Verlauf ihrer Tournee das aktuelle Album "Eskapist" vor. Mehr als die Hälfte der Shows sind bereits gespielt, am heutigen Donnerstagabend sind The Hirsch Effekt zum Heimspiel im MusikZentrum in Hannover zu Gast. Als support treten um 20.00 Uhr Pero Pero auf, im Anschluss dann The Hirsch Effekt. Es gibt noch ausreichend Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.+++

Selig vor Tourstart mit Video zu "Nimm mich so wie du bist"



Die Hamburger Band Selig hat kurz vor ihrem Tourstart am morgigen Freitag im Rostocker M.A.U. Club ein Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Nimm mich so wie du bist" veröffentlicht. Am 3.November war ihr neues Album "Kashmir Karma" erschienen. Die Deutschland-Tour führt Selig auch wieder nach Hannover. Hier wird die Band am 28.November im Capitol auftreten. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

www.selig.eu 09.11.2017, 15:32 UhrDie Hamburger Band Selig hat kurz vor ihrem Tourstart am morgigen Freitag im Rostocker M.A.U. Club ein Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Nimm mich so wie du bist" veröffentlicht. Am 3.November war ihr neues Album "Kashmir Karma" erschienen. Die Deutschland-Tour führt Selig auch wieder nach Hannover. Hier wird die Band am 28.November im Capitol auftreten. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Nach "Brieftauben"-Trennung: Keine Platte, keine Tour



Nach der Trennung der beiden Musiker Mircro und Olli von der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben, geht es -zumindest auf absehbare Zeit- mit der Band nicht weiter. Gründungsmitglied Micro informierte inzwischen über Facebook, dass die Pläne, ein neues Album aufzunehmen, verworfen und sämtliche noch für 2017 anstehenden Konzerte abgesagt wurden. Außerdem gecancelt wurde die für Frühjahr bereits komplett gebuchte Deutschland-Tour.+++

www.facebook.com/doofgesagte 08.11.2017, 19:16 UhrNach der Trennung der beiden Musiker Mircro und Olli von der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben, geht es -zumindest auf absehbare Zeit- mit der Band nicht weiter. Gründungsmitglied Micro informierte inzwischen über Facebook, dass die Pläne, ein neues Album aufzunehmen, verworfen und sämtliche noch für 2017 anstehenden Konzerte abgesagt wurden. Außerdem gecancelt wurde die für Frühjahr bereits komplett gebuchte Deutschland-Tour.+++

Jupiter Jones geben Auflösung bekannt



Die Indie-Rock/Punk/Pop-Rock-Band Jupiter Jones hat vor wenigen Minuten über Facebook bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werde. Für das Jahr 2017 noch anstehende Konzerte werde man genauso spielen, wie die bislang gebuchten Festival-Shows für das 2018. Man habe festgestellt -so Jupiter Jones- dass sich bei einigen Bandmitgliedern der Fokus auf Privates, Familiäres und Berufliches verschoben habe. Die für die Band nötige Aufmerksamkeit könne nicht mehr von allen aufgebracht werden und da ein erneuter Besetzungwechsel nicht mehr in Frage käme, habe man beschlossen, Jupiter Jones aufzulösen, so der Tenor eines ausführlichen Statements. Jupiter Jones gründeten sich 2002 in der Eifel. Nach vielen Jahren als typische Indie-und D.I.Y.-Band mit eigenem Label, Touren und Albumveröffentlichungen landete man mit dem Song "Still" im Frühjahr 2011 einen großer Hit, die Single und das Album "Jupiter Jones" erhielten Goldstatus. Ein Durchbruch im deutschsprachigen Raum. 2014 verließ Sänger Nicholas Müller die Band, Sven Lauer übernahm danach den Posten am Mikrofon.+++

www.facebook.com/jupiterjonesmusic 08.11.2017, 14:29 UhrDie Indie-Rock/Punk/Pop-Rock-Band Jupiter Jones hat vor wenigen Minuten über Facebook bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werde. Für das Jahr 2017 noch anstehende Konzerte werde man genauso spielen, wie die bislang gebuchten Festival-Shows für das 2018. Man habe festgestellt -so Jupiter Jones- dass sich bei einigen Bandmitgliedern der Fokus auf Privates, Familiäres und Berufliches verschoben habe. Die für die Band nötige Aufmerksamkeit könne nicht mehr von allen aufgebracht werden und da ein erneuter Besetzungwechsel nicht mehr in Frage käme, habe man beschlossen, Jupiter Jones aufzulösen, so der Tenor eines ausführlichen Statements. Jupiter Jones gründeten sich 2002 in der Eifel. Nach vielen Jahren als typische Indie-und D.I.Y.-Band mit eigenem Label, Touren und Albumveröffentlichungen landete man mit dem Song "Still" im Frühjahr 2011 einen großer Hit, die Single und das Album "Jupiter Jones" erhielten Goldstatus. Ein Durchbruch im deutschsprachigen Raum. 2014 verließ Sänger Nicholas Müller die Band, Sven Lauer übernahm danach den Posten am Mikrofon.+++

Konzert von SAGA nächsten Freitag in Hannover ausverkauft



Das Konzert der kanadischen Progressive-/Art-Rock-Band SAGA am kommenden Freitag, dem 10.November im Capitol in Hannover ist ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts auf seiner Website mit. Die Show findet im Rahmen der Jubiläumstournee von SAGA statt, die in diesem Jahr seit 40 Jahren bestehen. Gleichzeitig will sich die Band mit dieser Konzertreise von ihren Fans verabschieden.+++

www.hannover-concerts.de 07.11.2017, 17:17 UhrDas Konzert der kanadischen Progressive-/Art-Rock-Band SAGA am kommenden Freitag, dem 10.November im Capitol in Hannover ist ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts auf seiner Website mit. Die Show findet im Rahmen der Jubiläumstournee von SAGA statt, die in diesem Jahr seit 40 Jahren bestehen. Gleichzeitig will sich die Band mit dieser Konzertreise von ihren Fans verabschieden.+++

Konzert von Dritte Wahl ausverkauft - Zusatzshow von Pohlmann



Immer viel Bewegung in der hannoverschen Konzertszene. Living Concerts meldet heute, dass das Konzert der Rostocker Punk-Rock-Urgesteine Dritte Wahl am Freitag, dem 17.November im MusikZentrum bereits jetzt ausverkauft ist. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der Veranstalter mit. Eine gute Nachricht für Fans des Sängers und Songschreibers Pohlmann. Nachdem dessen Konzert am 20.Januar 2018 im LUX vor wenigen Tagen als "ausverkauft" gemeldet wurde, wird nun ein Zusatztermin bekannt gegeben: Pohlmann wird am 22.Januar 2018 ein zweites Konzert im LUX spielen. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 07.11.2017, 13:35 UhrImmer viel Bewegung in der hannoverschen Konzertszene. Living Concerts meldet heute, dass das Konzert der Rostocker Punk-Rock-Urgesteine Dritte Wahl am Freitag, dem 17.November im MusikZentrum bereits jetzt ausverkauft ist. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der Veranstalter mit. Eine gute Nachricht für Fans des Sängers und Songschreibers Pohlmann. Nachdem dessen Konzert am 20.Januar 2018 im LUX vor wenigen Tagen als "ausverkauft" gemeldet wurde, wird nun ein Zusatztermin bekannt gegeben: Pohlmann wird am 22.Januar 2018 ein zweites Konzert im LUX spielen. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Iron Maiden streamen Konzertfilm am Samstag kostenlos



Bevor ihre "Book Of Souls: Live Chapter"-Veröffentlichung in verschiedenen, mitunter limitierten Konfigurationen am 17.November in den Handel kommt, streamt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ihren kompletten Konzertfilm vorab kostenlos auf YouTube. Am kommenden Samstag, dem 11.November um 20.00 Uhr mitteleuorpäischer Zeit soll der Film mit 15 Live-Tracks auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen sein.+++

www.youtube.com/ironmaiden 06.11.2017, 18:03 UhrBevor ihre "Book Of Souls: Live Chapter"-Veröffentlichung in verschiedenen, mitunter limitierten Konfigurationen am 17.November in den Handel kommt, streamt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ihren kompletten Konzertfilm vorab kostenlos auf YouTube. Am kommenden Samstag, dem 11.November um 20.00 Uhr mitteleuorpäischer Zeit soll der Film mit 15 Live-Tracks auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen sein.+++

Mighty Oaks mit neuer EP vor Tourstart in Hannover