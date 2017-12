Rockszene Nachrichtenblitz

Emerson Prime kündigen Video zu Silvester an - Hannover Show am 11.Januar



Die Progressive-Pop/Funk/Soul-Band Emerson Prime hat für Silvester die Veröffentlichung eines neuen Musikvideos angekündigt. Bereits seit dem gestrigen Mittwoch kursiert ein Teaser-Video in sozialen Netzwerken wie Facebook. Am 11.Januar werden Emerson Prime ihr neues Album "Wonderseed" herausbringen und im Rahmen einer gemeinsamen Show mit der HipHop-Band Passepartout im LUX in Hannover präsentieren. Für dieses Konzert gibt es Tickets im Vorverkauf. Mehr zum Thema auf der Facebook-Seite von Emerson Prime.+++

Konzert von FJØRT in Hannover ausverkauft



Das Konzert der Aachener Post-Rock/Post-Hardcore-Band FJØRT am 20.Januar im MusikZentrum in Hannover ist seit heute Mittag ausverkauft. Darüber informierte der Tourneeveranstalter Karsten Jahnke über Facebook.+++

Konzert von Kettcar im Capitol ausverkauft



Das Konzert der Hamburger Indie-Rock/Indie-Punk-Band Kettcar am 8.Februar im Capitol ist ausverkauft. Das melden die Band und der örtliche Veranstalter Living Concerts über ihre Facebook-respektive über ihre Website. Kettcar werden im Rahmen ihrer bevorstehenden Tournee ihr Album "Ich vs. Wir" live vorstellen. Das Hannover-Konzert am 8.Februar im Capitol wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Harter Hardcore: Nasty u.a. heute Abend im MusikZentrum Hannover



Nach für viele wohl besinnlichen Weihnachtstagen, beginnt spätestens heute Abend wieder die harte Realität. Zumindest in Hannover. Im hiesigen MusikZentrum stehen am heutigen Mittwochabend die Zeichen ganz konsequent auf harten bis ganz harten Hardcore. Die belgische Band Nasty ist live zu Gast. Mit dabei sind noch die Bands Empowerment, Harm Shelter und -als Opener- Angst. Für diese Show sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet um 19.00 Uhr. Die Show soll gegen 20.00 Uhr starten.+++

Jahresrückblick 2017 - Serie in vier Teilen startet noch heute

27.12.2017, 11:42 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden sind wir hier in der Redaktion wieder am Start. Noch am heutigen Mittwoch wird unsere Serie mit dem Jahresrückblick 2017 starten. Der Artikel, in dem wir auf die Monate Januar, Februar und März 2017 zurückblicken, wird heute Nachmittag noch außerhalb der nächtlichen Aktualisierungsroutinge veröffentlicht. In der morgigen Donnerstagsausgabe (online nachher ab kurz nach Mitternacht) beschäftigen wir uns rückblickend mit den Monaten April, Mai und und Juni. Freitag und Samstag schließen wir das Jahr 2017 dann mit zwei weiteren Artikeln ab.+++

Neue EP der Band Beachless erschienen



Anfang Dezember die hannoversche Indie-Punk-Surf-Band Beachless ein beeindruckendes Musikvideo zu ihrer Single "Happy" heraus. Am gestrigen Freitag, dem 22.Dezember ist nun die neue Beachless-EP mit dem Titel "Pretend It´s Still The Same" herausgekommen. Die EP kann auf vielen gängigen Portalen gestreamt werden, darunter auf Spotify, Apple Music und Amazon Music. Jüngst waren Beachless auch zweimal in Hannover aufgetreten und konnten bei ihren Gigs in der Strangriede Stage und beim Sixpack 2017 im MusikZentrum viele Fans begeistern. Mehr über die Band, zum Video und zu den Streaming-Links über den Link unten.+++

Letzte Instanz stellen "Morgenland" bald in Hannover vor.



Die Band Letzte Instanz wird am 16.Februar ihr neues Studioalbum "Morgenland" in den Handel bringen. Ein erster Song daraus ist "Children", der inklusive Videoclip bereits veröffentlicht wurde. Dieser Titel entstand in Zusammenarbeit mit der israelischen Band Orphaned Land. Im Verlauf ihrer Frühjahrstournee werden Letzte Instanz auch wieder in Hannover spielen. Termin: 14.April, MusikZentrum. Dort mit dabei ist die Band Die Kammer.+++

Rockharz 2018 wächst: Powerwolf, Cannibal Corpse und Sodom dabei



Das Programm des Rockharz-Festivals 2018 wächst weiter. Für das Rock-und Metal-Open-Air auf dem Flugplatz in Ballenstedt im Ostharz werden vom 4.-7.Juli 2018 unter anderem Eisbrecher, Die Apokalyptischen Reiter, Exodus, In Flames und Annisokay auftreten. Kürzlich zugesagt haben ihre Auftritte außerdem Powerwolf, Cannibal Corpse und Sodom. Karten für das Rockharz 2018 sind bereits im Vorverkauf erhältlich+++

Levellers mit rarer Akustik-Show im Juni in Hannover



Die britische Folk-, Folk-Rock und Folk-Punk-Band Levellers wird im kommenden jahr eine Akustik-Tour spielen. Nach jetzigem Stand sind -abgesehen von einem Festival-Gig in Bonfeld- für Deutschland bislang lediglich zwei Konzerte anberaumt. Eines ist am 13.Juni in Essen geplant, das andere am Samstag, dem 9.Juni in Hannover. Hier werden Levellers in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust in Linden Nord erwartet. Die Warenannahme war schon in der Vergangenheit Schauplatz so manch stimmungsvoller Akustik-Konzerte. Der Vorverkauf für die Levellers-Show am 9.Juni in Hannover hat bereits begonnen.+++

Aus Cocker Rocks wurden Mad Dogs Unchained



Ehemalige Bandmitglieder des im Dezember 2014 verstorbenen Blues-, Rock- und Soul-Sängers Joe Cocker hatten sich zusammengetan um die Musik von Joe Cocker auf der Bühne weiterleben zu lassen. Man gründete die spezielle Tribute Band Cocker Rocks und engagierte Elliot Tuffin als Sänger. Nun haben sich offensichtlich rechtliche Probleme bezüglich der Nutzung des Bandnamens ergeben, wie eine heute Abend versandte Pressemitteilung der in Hannover ansässigen Agentur cmm informiert. Die Band hat sich kurzfristig in Mad Dogs Unchained umbenannt und wird auch unter diesem Namen ihr seit längerem geplantes Konzert am 2.März in Hannover im Capitol spielen. Am 21.Dezember soll eine neue Website ins Netz gehen. Die Facebook-Seite ist bereits auf den neuen Namen umgestellt. Mehr zum Thema in der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de.+++

Radio Havanna mit neuer Musik auf eigenem Label



Die unermüdlichen Punk-Rocker von Radio Havanna kündigen für Mitte Januar ein neues Album an. "Utopia", so der Titel, wird auf dem frisch gegründeten, bandeigenen Label Dynamit Records auf den Markt kommen. Musikalisch-inhaltlich werden Radio Havanna mit ihren neuen Songs ein Mix aus Pop, Punk und Politik anbieten. Die Veröffentlichung ist für den 12.Januar terminiert. Im Verlauf ihrer Tournee wird die Band am 7.April in Hannover im Kulturzentrum Faust zu Gast sein.+++

Dropkick Murphys beim Schlossgarten Open Air in Osnabrück



Am 10.August 2018 steigt in Osnabrück das nächste Schlossgarten Open-Air. Hierbei handelt es sich nicht um ein Festival mit vielen Bands, sondern um einen Freiluft-Konzertabend mit voraussichtlich lediglich drei Acts. Als Headliner sind sehr populären Folk-Punker von Dropkick Murphys bestätigt, des Weiteren sollen im Frühjahr 2018 noch ein Special Guest und ein Opening Act bekannt gegeben werden. Bereits jetzt gibt es Tickets im Vorverkauf, online unter anderem über deinticket.de.+++

Grand Hotel van Cleef bekommt symbolisch Goldene Schallplatte



Das Hamburger Indie-Label Grand Hotel van Cleef (Kettcar, Tomte u.a.) hat vom Vertriebspartner Indigo symbolisch eine Goldene Schallplatte für insgesamt rund 1 Millionen verkaufte Tonträger erhalten. Seit der Label-Gründung im Jahr 2002 arbeiten das Grand Hotel van Cleef (GHvC) und Indigo zusammen. Das GHvC wurde vor gut 15 Jahren von den Musikern Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff (beide Kettcar) und Thees Uhlmann (Tomte) ins Leben gerufen. Neben ihren eigenen Acts veröffentlichen die Macher auf dem GHvC-Label auch zahlreiche andere Indie-Bands erfolgreich.+++

tiefblau feat.Spax stellen "hätte könnte würde" vor



Soul und Pop aus Hannover, dafür steht unter anderem die Band tiefblau. Am gestrigen Sonntag haben tiefblau ein Musikvideo zu ihrem Song "hätte könnte würde" veröffentlicht. Als featuring artist wirkt der hannoversche Rapper Spax mit.+++

Annie´s Revier stellen neue CD im Kulturpalast vor



Die hannoversche Rock-Pop-Band Annie´s Revier hat für fünf neue Songs für eine EP aufgenommen, die die Band am 30.Dezember bei einem Konzert im Kulturpalast in Linden live vorstellen wird. Als special guest wird Songwriter Nick March mit dabei sein. Im Januar werden Annie´s Revier auch beim Emergenza Bandcontest im Faust-Club Mephisto auftreten.+++

Muse weiterer Headliner bei Rock am Ring / Rock im Park



Die britische Band Muse wird weiterer Headliner der Zwillingsfestivals Rock Am Ring und Rock im Park sein, die vom 1.-3.Juni 2018 über ihre jeweiligen Bühnen am Nürburgring und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld gehen. Vor Muse waren bereits Foo Fighters, Gorillaz und Thirty Seconds To Mars als besonders namhafte Zugpferde für die Open Airs angekündigt worden.+++

Ignore The Sign aus Hannover präsentieren heute neue Single



Die hannoversche Classic-Rock-Band Ignore The Sign hat heute ihre neue Single "When Words Ain´t Enough" veröffentlicht. Ein Musikvideo gibt es auch. Der Song stammt aus dem Debütalbum der Band um Ossy Pfeiffer, Anca Graterol & Co, das mit dem Titel "A Line To Cross" am 23.Februar über Steamhammer/SPV auf den Markt kommt.+++

Wincent Weiss und Johannes Oerding auf der Expo-Plaza



Beim NDR 2-Plaza-Festival auf der Expo-Plaza in Hannover werden im kommenden Jahr auch Wincent Weiss und Johannes Oerding dabei sein. Das gaben die Veranstalter heute Vormittag bekannt. Das NDR 2 Plaza Festival ist 2018 für Freitag, den 25.Mai terminiert. Zuvor hatten bereits The Script, James Blunt und Michael Patrick Kelly ihre Auftritte bei der alljährlichen NDR-Open-Air-Veranstaltung auf der Expo-Plaza zugesagt. Tickets für das Plaza-Festival sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Kettcar und Fury beim A Summer´s Tale 2018



Das A Summer´s Tale Festival gibt die ersten Bands für seine Ausgabe 2018 bekannt. In Luhmühlen werden vom 1.-4.August 2018 unter anderem Fury In The Slaughterhouse, Kettcar, Passenger, Kat Frankie und Gisbert zu Knyphausen erwartet. Tickets sind in verschiedenen Varianten im Vorverkauf erhältlich.+++

