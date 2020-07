Rockszene Nachrichtenblitz

Narada Michael Walden kündigt "Immortality" an



Seit 1979 veröffentlicht der Schlagzeuger, Keyboarder, Sänger, Songschreiber und Produzent Michael Narada Walden Solo-Alben. Bekannt wurde Walden einst als Drummer der Jazz-Rock-Fusion Band Mahavishnu Orchestra. Sein neues Album "Immortality" soll am 7. August erscheinen. Drauf zollt Michael Narada Walden unter anderem Aretha Franklin und Horace Silver Tribut. +++

Kansas mit ihrem 16. Album 2021 zurück in Deutschland



Die US-amerikanische Classic-/Progressive-Rockband Kansas hat am vergangenen Freitag ihr 16. Studioalbum "The Absence Of Presence" herausgebracht. Zuvor hatte die Band aus diesem Album drei Radiosingles ausgekoppelt. Im Herbst 2021 wollen Kansas wieder in Deutschland touren. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist für den 13. Oktober 2021 in den Hamburger Docks terminiert.+++

Stray Cats bringen Live-Album heraus



"Rocked This Town: From LA To London" ist der Titel des Live-Albums, dass Rock´n´Roll Trio Stray Cats am 11. September auf den Markt bringen will. Die Aufnahmen entstanden 2019 als Stray Cats anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums durch die USA und Europa tourten. Eine erste Auskopplung ist die Live-Version des Songs "Rock It Off". Zu Audiostream gelangt man über den Link unten.+++

Video-Clip vom Rockkantine Gig am "Motel California" in Isernhagen



Die Blues Garage in Isernhagen veranstaltet derzeit einige Open-Air-Konzerte unter Pandemie-Bedingungen. Das Ganze findet auf dem Gelände des kleinen Hotels "Motel California" in unmittelbarer Nähe zur Bluesgarage statt, das gleichzeitig ein "Side-Projekt" des Clubs ist. Am Samstag trat dort unter leicht improvisierten Bühnenbedinungen rund um Wohnmobile die hannoversche Band Rockkantine auf. Einen Ausschnitt von diesem Gig, als Rockkantine den David-Bowie-Klassiker "Heroes" spielten, findet man in ansprechender Qualität auf YouTube. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

The Pineapple Thief stellen Break It All vor



Die britische Alternative-/Progressive-Rockband The Pineapple Thief stellt mit "Break It All" den zweiten Song aus ihrem für den 4. September erwarteten neuen Studioalbum "Versions Of The Truth" vor. Zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Neal Morse mit erster Single aus neuem Solo-Album



Der Progressive-Rock-Komponist, Sänger und Multiinstrumentalist Neal Morse hat kürzlich die erste Single aus seinem im September erscheinenden Album "Sola Gratia" veröffentlicht. Zum Song "In The Name Of The Lord" ist auch ein Video entstanden. Zu diesem gelangt man über den Link unten.+++

Ich Kann Fliegen spielen open-air bei acht & siebzig



Der Biergarten von acht & siebzig am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2 im Sportpark Hannover wird am Sonntag, dem 30. August erneut zum Schauplatz eines Open-Air-Konzerts. Die Agentur Living Concerts organisiert an diesem Termin ein Konzert mit der Band Ich Kann Fliegen. Das wurde heute Nachmittag bekannt. Für den 16. August sind bereits Fortuna Ehrenfeld bestätigt. Weitere Infos und Tickets über den Link unten.+++

Wacken World Wide kündigt weitere Bands an



Die Veranstalter des Wacken World Wide haben weitere Acts bestätigt. Neben den bereits bekannten Bands wie Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black werden nun auch Sabaton und Hämatom mit von der Partie sein. Das digitale Festival findet vom 29. Juli bis 01. August 2020 statt und wird unter anderem Live auf wacken-world-wide.com gestreamt. +++

The Dead Daisies unterschreiben bei SPV



Die australische Hard-Rock-Band The Dead Daisies hat erneut einen Vertrag beim hannoverschen Label SPV unterschreiben. Das offizielle Statement des PV-Labelmanager Olly Hahn dazu lautet: „Wir sind stolz und glücklich, diese fantastische Formation nach der erfolgreichen Zusammenarbeit der zurückliegenden Jahre weiterhin unter Vertrag zu haben. Die Konstellation The Dead Daisies/SPV ist und bleibt ein echtes Erfolgsmodell!“ Die erste Veröffentlichung der Band beim Label ist die digitale EP „The Lockdown Sessions“, die insgesamt vier Acoustic-Songs umfasst. +++

The Killers verschieben Album-Release



Die US-amerikanische Rockband The Killers hat die Veröffentlichung ihres Albums „Imploding The Mirage“ vom 31. Juli auf den 21. August verschoben. Um die Wartezeit zu überbrücken haben sie ihren Song „My Own Soul’s Warning“ herausgebracht, zu dem es auch ein offizielles Video gibt. +++

The Pretenders veröffentlichen Album und neues Video



The Pretenders haben heute ihr elftes Studioalbum „Hate for Sale“ auf den Markt gebracht. Um dies gebührend zu feiern haben sie gleich auch noch ein Video zu ihrer Ballade „You Can`t Hurt A Fool” veröffentlicht, das man seit kurzem online sehen kann. +++

John Diva verschiebt Tour und kündigt Album an



Die Glam-Rock-Band John Diva & The Rockets Of Love hat ihre Tour im Herbst auf das Frühjahr im nächsten Jahr verschoben. Davon betroffen ist unter anderem auch ihr Auftritt in der Blues Garage Isernhagen, der nun am 23. April 2021 stattfindet. Gleichzeitig hat die Band ihr zweites Album „American Amadeus“ angekündigt. Es soll am 15. Januar auf den Markt kommen. Eine Vorabsingle inklusive Video ist ebenfalls geplant. Sie soll im Laufe der nächsten Wochen erscheinen. +++

Eispilot am Freitag mit neuem Video und Live-Gig in Steinhude



Am kommenden Freitag wird die Wunstorfer Rock-Pop-Band Eispilot ein Video zu ihrem Song "Wann entdeckst du die Liebe?" veröffentlichen. Am Abend steht dann ein Open-Air-Gig zusammen mit Der To im Scheunenviertel in Steinhude an. Mehr Infos gibt es auf der Website von Eispilot (siehe Link unten).+++

Pohlmann im September mit "falschgoldrichtig"



"falschgoldrichtig" wird der Titel des neuen Studioalbums des Hamburger Sängers, Gitarristen und Songschreibers Pohlmann sein. Das Album wird am 11. September. In den vergangenen Monaten hatte Pohlmann bereits mit den Singles "Glashaus", "Besonnen" und "Unterwasser Atmen" auf das neue Werk aufmerksam gemacht.+++

Walter Trout mit neuem Studioalbum im August



Der renommierte Rock-und Blues-Sänger und -Gitarrist Walter Trout kündigt sein neues Studioalbum "Ordinary Madness" für den 28. August zur Veröffentlichung an. Zuletzt hatte er im Jahr 2019 ein Album mit den Interpretationen zahlreicher Genre-Klassiker herausgebracht.+++

Keine Sommerpause in der PPC Music Academy



In der PPC Music Academy im Hause von PPC Music gibt es auch in diesem Jahr in den Sommerferien keine Sommerpause. Im laufenden Juli und im August werden zahlreiche Kurse für Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Bass angeboten. Außerdem sind Kurse für Recording, Songwriting und Harmonielehre angesetzt. Mehr dazu auf der Website von PPC Music in der Rubrik Academy.+++

Jeremias in Städten, in denen sie zuvor noch kein Konzert gegeben hatten



Die hannoversche Disco-Funk-Pop-Band Jeremias plant im Februar eine Deutschland-Tour mit insgesamt acht Konzerten. Das Tourmotto ist an den Titel ihrer aktuellen EP "alma" angelehnt. Im Verlauf dieser Tour spielen Jeremias ausschließlich in Städten, in denen sie bis dato noch kein Konzert gegeben haben. Fans aus Hannover müssen ein bisschen reisen. Geografisch naheliegend sind die Shows am 19. Februar im Lagerhaus in Bremen und am 20. Februar im Movie in Bielefeld.+++

Local Players In Concert Shows jetzt auf YouTube



Von Ostermontag bis zum 20. Juni fanden im Tonstudio und in der Halle des MusikZentrums Hannover zahlreiche Live-Streaming-Konzerte mit den stilistisch unterschiedlichsten Bands, Musikerinnen und Musikern aus Hannover und der Region statt. Einige der Konzerte sind ab sofort auf YouTube verfügbar (siehe Link unten).+++

Fortuna Ehrenfeld in Hannover: Der erste Schwung Tickets bereits weg



Wer die Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld am Sonntag, dem 16. August live und open-air im Biergarten von acht & siebzig in Hannover live sehen und hören möchte, sollte sich relativ zeitnah um Tickets bemühen. Der erste Schwung von gut 50 von insgesamt rund 200 zur Verfügung stehenden Karten war bis zum gestrigen Montag bereits verkauft. Tickets gibt es unter anderem über den Veranstalter Living Concerts (siehe Link unten).+++

