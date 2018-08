Rockszene Nachrichtenblitz

Ed Sheeran veröffentlicht Dokumentation über sein Leben



Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran hat eine Dokumentation mit dem Titel „Songwriter" veröffentlicht. Die Dokumentation, die im Februar bei der Berlinale Weltpremiere feierte, zeigt unter anderem bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus seiner Kindheit und Schulzeit. Sein Cousin und enger Freund Murray Cummings begleiteten ihn zehn Jahre mit der Kamera. Die Dokumentation „Songwriter" ist ab sofort online erhältlich.+++

Die Kraftklub organisieren Konzert gegen Rechts in Chemnitz



Unter dem Motto „Wir sind mehr“ haben sich verschiedene Musiker zusammengetan um am Montag den 3. September in Chemnitz ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zu spielen. Der von Kraftklub ins Leben gerufenen Initiative sind unter anderem auch Die Toten Hosen, Marteria und Casper gefolgt. Das kostenlose Konzert findet um 17 Uhr am Karl-Marx-Denkmal in der Chemnitzer Innenstadt statt. +++

Tom Odell veröffentlicht Video zu Single „Half As Good As You“



Der 27-jährige Komponist, Produzent, Arrangeur, Pianist und Sänger Tom Odell hat ein Video zu seiner Single „Half As Good As You“ angekündigt. Am morgigen Freitag soll das Video veröffentlicht werden. Bei dem Song handelt es sich um eine Singleauskopplung aus seinem Album „Jubilee Road“, das am 12. Oktober auf den Markt kommt. Für „Half As Good As You“ konnte Tom Odell die Sängerin Alice Merton als Duettpartnerin gewinnen. Am 30. Oktober spielt Tom Odell im Capitol in Hannover.+++

Österreichische Band Granada veröffentlicht Video zu „Kopfverlorn“



Die Österreichische Band Granada hat gerade ihr Video zu ihrem Song „Kopfverlorn“ veröffentlicht. Es ist eine Singleauskopplung aus ihrem aktuellen Album „Ge Bitte“ mit dem sie ab Oktober auf Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz sind. In Hannover spielen Granada am 23. November im Lux. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Ex-Genesis Sänger Ray Wilson kündigt DVD an



Der ehemalige Genesis Sänger Ray Wilson hat für den 05. Oktober eine Live DVD mit CD angekündigt. Der Live-Mitschnitt mit dem Titel „Ray Wilson ZDF@Bauhaus“ soll insgesamt 14 Titel enthalten. Darunter befinden sich seine Solowerke wie zum Beispiel „Take It Slow“, „Alone“, „Lemon Yellow Sun“ und auch die Genesis Songs „Mama“, „No Son Of Mine“ und „Follow You Follow Me“. Einen kleine Teaser gibt es bereits auf den gängigen Videoportalen zu sehen.+++

Leto präsentieren "Karma" - im Oktober im Béi Chéz Heinz



Die Hamburger Post-Punk- und Punk-Rockband Leto hat mit "Karma" eine weitere Video-Single aus ihrem am 31.August erscheinenden Album "Vor die Hunde" veröffentlicht. Am 4.Oktober werden Leto im Verlauf ihrer Herbsttournee in Hannover im Béi Chéz Heinz auftreten. Special guest dort werden Lester sein.+++

Prog-Metalband Haken 2019 in Deutschland



Die britische Progressive-Metalband Haken hatte im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Jetzt, im elften Jahr bringen Haken ihr neues Studioalbum "Vector" auf den Markt. Die Veröffentlichung ist für den 26.Oktober vorgesehen. 2019 gehen die Band auf Deutschlandtournee. Sieben Konzerte sind geplant, darunter eine Norddeutschland-Show am 21.Februar im Uebel & Gefährlich in Hamburg. Weitere Haken-Shows sind für folgende Städte terminiert: 19.Februar 2019, Köln, Essigfabrik - 20.Februar 2019 Frankfurt, Batschkapp - 26.Februar 2019 Berlin, Columbia Theater - 04.März 2019 Leipzig, Conne Island - 06.März 2019 Stuttgart, Im Weizmann und am 07.März 2019 München, Backstage Halle. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

C For Caroline präsentieren Album bei Sonderbusfahrt



Die hannoversche Punk-Pop-Band C For Caroline kündigt für den 29.September die Veröffentlichtung ihres neuen Studioalbums "Headstrong/Heartstrong" an. Die neue Platte will die Band mit einem so genannten "Special Event" befeiern und live der Öffentlichkeit vorstellen. Mit einem original amerikanischen Schulbus wollen C For Caroline am 29.September ab 19 Uhr durch Hannover fahren und auf diesem Bus ein Gratis-Konzert spielen. Im Anschluss an diese Bustour soll in der Safrans Bar (Café Safran) in der Königsworther Straße die After-Show-Party steigen.+++

Reload Festival erstmals ausverkauft - Preiserhöhung 2019



Mit 12.000 Besuchern war das Reload-Festival in Sulingen am vergangenen Wochenende erstmals ausverkauft. Es war das erste "Sold Out" in der zwölfjährigen Geschichte des Festivals. Zu den besonders namhaften Bands, die auftraten, zählten In Flames, Kreator und Papa Roach. Für die Festival-Ausgabe 2019 kündigen die Veranstalter eine Preisanpassung "nach oben" hin an. Die Wochenend-Tickets inklusive Camping und Auto für das Reload-Festival 2019 sollen 10 Euro mehr, als 99 Euro kosten, teilt Reload-Geschäftsführer André Jürgens. Heute startet auf metaltix.de und eventim.de der Early-Bird-Ticket-Vorverkauf. Dort kosten die Karten dann 89 Euro. 2019 geht das Rock-, Metal-und Punk-Festival in Sulingen vom 22.-24.August über die Bühne.+++

Comeback von Muff Potter



Die deutsche Indie/Punk-Rock-Band Muff Potter ist wieder da. Der für viele überraschende Auftritt der 2009 offiziell aufgelösten Band auf dem "Jamel rock den Förster"-Festival bei Schwerin war keine einmalige Sache. Heute kündigen Muff Potter und ihre Konzertagentur FKP für Januar und Februar 2019 eine Deutschland-Tour mit sieben Shows an. Hannover steht allerdings nicht auf dem Tourplan. Für hiesige Fans dürften die Konzerte am 25.Januar 2019 in der Hamburger Markthalle und am 3.Februar 2019 im Skater´s Palace in Münster die geografisch am nächst gelegenen Show sein. Tickets gibt es im Vorverkauf. +++

Lester müssen Strangriede-Show morgen absagen



Die Münchner Heavy-Pop/Punk-Rock-Band Lester muss ihren für den morgigen Samstag, 25.August geplanten Auftritt auf dem Strangriede Open-Air in Hannover krankheitsbedingt absagen. Lester-Sänger Andy hatte sich vor einigen Tagen bei einem Fahrradunfall schwer an der Schulter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.+++

Marteria und Casper 2019 auf der Expo-Plaza



Die Rapper Marteria und Casper sind in den letzten Wochen des Öfteren gemeinsam in Videos und auf Bühnen zu sehen. Am 31.August erscheint mit dem Titel "1982" ihr erstes gemeinsames Album. Im Frühjahr 2019 wird es auch gemeinsame Shows geben. Unter dem Motto "Champion Sound Open Air" werden Marteria und Casper große Open-Air-Shows in Dresden, Berlin, Hamburg und Essen spielen. In Hannover steigt das "Champion Sound Open Air" am 31.Mai 2019 auf der Expo-Plaza. Der erste Kartenvorverkauf startet am 27.August um 12.00 Uhr über die Webseiten Casperxo.com und Greenberlin.com. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 29.August, ebenfalls um 12.00 Uhr. Die Expo-Plaza in Hannover bietet Platz für rund 25.000 Besucher.+++

Uli Jon Roth mit 50-jährigem Bühnenjubiläum in Hannover



Anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums wird der international renommierte und einflussreiche Meister-Gitarrist Uli Jon Roth im Dezember zwei spezielle Shows in Hamburg und Hannover spielen. Dabei will Roth Songs aus allen Schaffensphasen seiner Karriere präsentieren. In Hannover wird Uli Jon Roth am 18.Dezember im Capitol auftreten. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Moaning mit Unterstützung von About Béliveau im LUX



In der kommenden Woche Dienstag, 28.August, spielt die kalifornische Post-Punk/Noise-Band Moaning ihre erste und einzige Deutschland-Club-Show in Hannover im LUX. Die Show wird von der jungen hannoverschen Agentur 7komplex in Kooperation mit dem LUX organisiert. Unterstützung bekommen Moaning von der aus Hannover und Bielefeld stammenden Noise-Rock/Post-Rock/Grunge-Band About Béliveau. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem online über ticket2go.de.+++

Bonaparte bei nächster Tour im Café Glocksee



Shows von Bonaparte waren vor einigen Jahren ziemliche große Punk-Elektro-Pop-Spektakel. In Hannover verkauften Bonaparte die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust aus, waren Headliner vor Tausenden beim BootBookHook-Festival auf der Faustwiese. Im kommenden Jahr touren Bonaparte bewusst ein, zwei Nummern kleiner, spielen in kleineren Clubs. In Deutschland spielt die Band um Tobias Jundt am 4.April 2019 im Café Glocksee. Mitte Juli war die neue Single "Das Lied vom Tod" erschienen.+++

Bring Me The Horizon im November in Deutschland



Die Alternative-Rock/Post-Hardcore und Metalcore-Band Bring Me The Horizon wird noch vor der Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums auf Tournee gehen und dabei auch einige Konzerte in Deutschland spielen. Zwischen dem 5.und 18.November sind insgesamt sieben Konzerte geplant. Die einzige Show in Norddeutschland soll am Dienstag, dem 6.November in der Sporthalle in Hamburg über die Bühne gehen. Weitere Termine: Stuttgart (5.November), Berlin (8.November), Chemnitz (9.November), München (14.November), Frankfurt (17.November) und Düsseldorf (18.November). Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 31.August. Das neue Bring-Me-The-Horizon-Album wird den Titel "amo" soll am 11.Januar 2019 in den Handel kommen. Kürzlich erschien mit dem Song "Mantra" bereits die erste Single daraus.+++

Konzert von Ich Kann Fliegen am Samstag ausverkauft



Das für den kommenden Samstag, 25.August im LUX in Hannover angesetzte Konzert der hannoverschen Emo-Pop-Rock-Band Ich Kann Fliegen ist ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts heute auf Facebook. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Power-Metal-Band Helloween kündigt neue Veröffentlichungen an



Die deutsche Speed- und Power-Metal-Band Helloween befindet sich gerade noch auf großer Welttournee und wirft trotzdem schon einen Ausblick auf ihre kommenden Veröffentlichungen. Zunächst soll Anfang des Jahres 2019 ein Mitschnitt ihrer jetzigen Tour als Live CD, DVD und Blu-ray auf dem Markt kommen und im Jahr 2020 können sich die Fans dann auf ein neues Album freuen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Bremer Metal-Band HeadGear spielt im Local Heroes Finale



Die aus Bremen stammenden Alternative Metal-Band mit Trompete, wie sie sich selber nennt, hat sich einen Platz im „local heroes-Bundesfinale 2018“ gesichert. Das Finale findet am 10. November im Kulturhaus Salzwedel. Weitere bereits nominierte Bands sind Schlaraffenlandung aus Baden-Württemberg, Kesh aus Brandenburg und the Ladies Home Journal aus Sachsen. Insgesamt werden 14 Newcomer präsentiert. Als Special Guest kommen Madsen, die Titelträger von 1997 nach Salzwedel zurück. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Herbert Grönemeyer kündigt Konzert in Hannover an