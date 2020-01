Rockszene Nachrichtenblitz

Pearl Jam stellen die Single "Dance Of The Clairvoyants" vor



Man hatte es vor einigen Tagen bereits angekündigt, nun ging die Umsetzung verhältnismäßig schnell: Die Band Pearl Jam stellt aktuell die erste Single aus ihrem am 27. März erscheinenden Album "Gigaton" vor. "Dance Of The Clairvoyants" klingt für Pearl-Jam-Verhältnisse ungewöhnlich elektronisch. Synthesizer und elektronische Beats dominieren den Sound des Songs, der so ziemlich jede Tanzfläche einer Indie-Party füllen dürfte. Der Song ist als Stream unter anderem bei YouTube verfügbar (siehe Link unten).+++

www.youtube.com/watch?v=ss6mIGfyvXM 22.01.2020, 16:22 UhrMan hatte es vor einigen Tagen bereits angekündigt, nun ging die Umsetzung verhältnismäßig schnell: Die Band Pearl Jam stellt aktuell die erste Single aus ihrem am 27. März erscheinenden Album "Gigaton" vor. "Dance Of The Clairvoyants" klingt für Pearl-Jam-Verhältnisse ungewöhnlich elektronisch. Synthesizer und elektronische Beats dominieren den Sound des Songs, der so ziemlich jede Tanzfläche einer Indie-Party füllen dürfte. Der Song ist als Stream unter anderem bei YouTube verfügbar (siehe Link unten).+++

Meadows stellt "Emergency Song" vor - im Mai zurück in Hannover



Der schwedische Indie-Folk-Musiker Meadows hat mit "Emergency Song" eine Single aus seinem demnächst erscheinenden Albums "The Emergency Album" ausgekoppelt. Das dazugehörige Musikvideo ist heute auf Youtube erschienen. Den gesamten Mai über ist Meadows auf Tounree in Ungarn, Deutschland, Halloand, in der Schweiz und in Österreich. In Hannover wird er am 14. Mai im LUX auftreten. 2019 spielte Meadows im Verlauf seiner Tour ein Konzert im ausverkauften Centrum am Lindener Marktplantz. Direkt zum "Emergency-Song" auf YouTube geht es über den Link unten+++

www.youtube.com/watch?v=6qQ6oefOBJs 22.01.2020, 15:45 UhrDer schwedische Indie-Folk-Musiker Meadows hat mit "Emergency Song" eine Single aus seinem demnächst erscheinenden Albums "The Emergency Album" ausgekoppelt. Das dazugehörige Musikvideo ist heute auf Youtube erschienen. Den gesamten Mai über ist Meadows auf Tounree in Ungarn, Deutschland, Halloand, in der Schweiz und in Österreich. In Hannover wird er am 14. Mai im LUX auftreten. 2019 spielte Meadows im Verlauf seiner Tour ein Konzert im ausverkauften Centrum am Lindener Marktplantz. Direkt zum "Emergency-Song" auf YouTube geht es über den Link unten+++

Hannoveraner Lorimer Burst touren ab Ende Februar



Die Hannoveraner Post-Rocker von Lorimer Burst gehen ab Ende Februar auf Deutschlandtour. Die steht unter dem Motto "Flight Of Ham" und startet am 28. Februar im Cinema 55 in Extertal-Bösingfeld, in dem Ort also, wo der Indie-Rock-Rapper Casper herstammt. Weitere Shows stehen in Kiel (14. März), Hannover (21. März), Hildesheim (25. März), Leipzig (27. März) und Naumburg (28.März) im Kalender. Das Hannover-Konzert von Lorimer Burst geht im OSCO Open Space über die Bühne. Die Band möchte bei den Shows im komplettes Album und auch neue Songs ins Programm einbauen.+++

www.lorimer-burst.com 21.01.2020, 17:16 UhrDie Hannoveraner Post-Rocker von Lorimer Burst gehen ab Ende Februar auf Deutschlandtour. Die steht unter dem Motto "Flight Of Ham" und startet am 28. Februar im Cinema 55 in Extertal-Bösingfeld, in dem Ort also, wo der Indie-Rock-Rapper Casper herstammt. Weitere Shows stehen in Kiel (14. März), Hannover (21. März), Hildesheim (25. März), Leipzig (27. März) und Naumburg (28.März) im Kalender. Das Hannover-Konzert von Lorimer Burst geht im OSCO Open Space über die Bühne. Die Band möchte bei den Shows im komplettes Album und auch neue Songs ins Programm einbauen.+++

Sting gibt drei weitere Deutschlandkonzerte



Im Rahmen seiner "My Songs" Tournee gibt der Musiker und Komponist Sting im Herbst drei weitere Deutschlandkonzerte. Im Verlauf der Konzerte will Sting die beliebsten Songs aus seiner Zeit als Sänger und Bassist von The Police und seiner inzwischen mehr als 30 Jahre andauernden Solo-Karriere spielen. Die Deutschland-Termine: 14. Oktober, Oberhausen - 15. Oktober Hamburg und 16. Oktober Leipzig. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 24. Januar.+++

www.livenation.de 21.01.2020, 17:06 UhrIm Rahmen seiner "My Songs" Tournee gibt der Musiker und Komponist Sting im Herbst drei weitere Deutschlandkonzerte. Im Verlauf der Konzerte will Sting die beliebsten Songs aus seiner Zeit als Sänger und Bassist von The Police und seiner inzwischen mehr als 30 Jahre andauernden Solo-Karriere spielen. Die Deutschland-Termine: 14. Oktober, Oberhausen - 15. Oktober Hamburg und 16. Oktober Leipzig. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 24. Januar.+++

Ebenfalls zurück: Die Band Bright Eyes



Nach neunjähriger Pause hat sich die Indie-Folk-Rock-Band Bright Eyes um Conor Oberst, Mike Mogis und Nathaniel Walcott wieder zusammengefunden. Für dieses Jahr sind die Produktion neuer Songs und eine Tour in Planung. Ende 2019 hatten Bright Eyes einen Plattenvertrag beim Indie-Label Dead Oceans unterschrieben.+++

www.facebook.com/BrightEyes 21.01.2020, 16:47 UhrNach neunjähriger Pause hat sich die Indie-Folk-Rock-Band Bright Eyes um Conor Oberst, Mike Mogis und Nathaniel Walcott wieder zusammengefunden. Für dieses Jahr sind die Produktion neuer Songs und eine Tour in Planung. Ende 2019 hatten Bright Eyes einen Plattenvertrag beim Indie-Label Dead Oceans unterschrieben.+++

A kew´s tag sind zurück - Show im Béi Chéz Heinz im März



Einst wurde die Akustik-Progressive-Band A kew´s tag in Hannover gegründet. Mittlerweile leben und arbeiten die Bandmitglieder über Städte wie Köln und Berlin verstreut. Nach längerer Bühnenabstinenz in Hannover sind A kew´s tag am 12. März im Béi Chéz Heinz live zu sehen und zu hören. Seit 2018 arbeiten A kew´s tag an ihrem neuen Album "Hephioz", das 2021 über das hannoversche Label Magic Mile Music auf den Markt kommen soll.+++

www.akewstag.com 21.01.2020, 16:22 UhrEinst wurde die Akustik-Progressive-Band A kew´s tag in Hannover gegründet. Mittlerweile leben und arbeiten die Bandmitglieder über Städte wie Köln und Berlin verstreut. Nach längerer Bühnenabstinenz in Hannover sind A kew´s tag am 12. März im Béi Chéz Heinz live zu sehen und zu hören. Seit 2018 arbeiten A kew´s tag an ihrem neuen Album "Hephioz", das 2021 über das hannoversche Label Magic Mile Music auf den Markt kommen soll.+++

Might ist das Nachfolgeprojekt von Deamon´s Child



Nach der Auflösung der hannoverschen Band Deamon´s Child (Rockszene.de berichtete), haben Sängerin und Bassistin Ana Muhi und Gitarrist Sven "Missu" Missulis das Nachfolgeprojekt Might ins Leben gerufen. Hierbei wird Missu zusätzlich Schlagzeug spielen und singen. Might hatten am vergangenen Freitag ein erstes kurzes Teaser-Video veröffentlicht (siehe Link unten)+++

www.youtube.com/watch?v=HE2n8D21GEc 20.01.2020, 11:55 UhrNach der Auflösung der hannoverschen Band Deamon´s Child (Rockszene.de berichtete), haben Sängerin und Bassistin Ana Muhi und Gitarrist Sven "Missu" Missulis das Nachfolgeprojekt Might ins Leben gerufen. Hierbei wird Missu zusätzlich Schlagzeug spielen und singen. Might hatten am vergangenen Freitag ein erstes kurzes Teaser-Video veröffentlicht (siehe Link unten)+++

The New Roses als support von KISS in Deutschland



Im Verlauf ihrer Abschiedstournee wird die Glam-Rock/Rock´n´Roll Band KISS in diesem Jahr noch einige weitere Deutschland-Konzerte. Die Termine: 14. Juni, Dortmund - 15. Juni, Hamburg - Frankfurt, 10. Juli und Stuttgart, 11. Juli. KISS werden in diesen Städten in großen Hallen auftreten. Das Publikumsinteresse ist verhältnismäßig groß. Bislang seien 80 % der zur Verfägung stehenden Eintrittskarten verkauft worden, teilt der Tourneeveranstalter Wizzard Promotions mit. Als support wurde die Hard-Rock/Melodic-Rock´n´Roll Band The New Roses bestätigt, die jüngst auf ihrer eigenen Club-Tour unter anderem das MusikZentrum in Hannover ausverkauft hatte und seit längerem als ganz heißes Eisen in Deutschlands Rockszene gehandelt werden.+++

www.wizpro.com 20.01.2020, 11:52 UhrIm Verlauf ihrer Abschiedstournee wird die Glam-Rock/Rock´n´Roll Band KISS in diesem Jahr noch einige weitere Deutschland-Konzerte. Die Termine: 14. Juni, Dortmund - 15. Juni, Hamburg - Frankfurt, 10. Juli und Stuttgart, 11. Juli. KISS werden in diesen Städten in großen Hallen auftreten. Das Publikumsinteresse ist verhältnismäßig groß. Bislang seien 80 % der zur Verfägung stehenden Eintrittskarten verkauft worden, teilt der Tourneeveranstalter Wizzard Promotions mit. Als support wurde die Hard-Rock/Melodic-Rock´n´Roll Band The New Roses bestätigt, die jüngst auf ihrer eigenen Club-Tour unter anderem das MusikZentrum in Hannover ausverkauft hatte und seit längerem als ganz heißes Eisen in Deutschlands Rockszene gehandelt werden.+++

Festival Rolling Stone Park wird zunächst nicht fortgesetzt



Das im Jahr 2018 im Europa Park Rust etablierte Indoo-Festival Rolling Stone Park wird nach seiner zweiten Auflage im November 2019 zunächst nicht fortgesetzt. „Nach der genauen Auswertung aller relevanten Faktoren und mit Blick auf die im Vergleich zum Debütjahr nur wenig dynamische Entwicklung der Ticketverkäufe in 2019, haben wir schweren Herzen gemeinsam mit unseren Partnern, dem ROLLING STONE Magazin und dem Europa-Park, entschlossen, dass wir ROLLING STONE Park bis auf Weiteres pausieren lassen“, so lautet die Begründung zu dieser Entscheidung von Stephan Thanscheidt, CEO und Head of Festival Booking beim Veranstalter FKP Scorpio. Eine Neuauflage in den Folgejahren sei, lt. Thannscheid, jedoch nicht ausgeschlossen, der betont, dass man vom Veranstaltungskonzept und den örtlichen Gegebenheiten im Europa Park Rust überzeugt sei.+++

www.rollingstone-park.de 17.01.2020, 15:39 UhrDas im Jahr 2018 im Europa Park Rust etablierte Indoo-Festival Rolling Stone Park wird nach seiner zweiten Auflage im November 2019 zunächst nicht fortgesetzt. „Nach der genauen Auswertung aller relevanten Faktoren und mit Blick auf die im Vergleich zum Debütjahr nur wenig dynamische Entwicklung der Ticketverkäufe in 2019, haben wir schweren Herzen gemeinsam mit unseren Partnern, dem ROLLING STONE Magazin und dem Europa-Park, entschlossen, dass wir ROLLING STONE Park bis auf Weiteres pausieren lassen“, so lautet die Begründung zu dieser Entscheidung von Stephan Thanscheidt, CEO und Head of Festival Booking beim Veranstalter FKP Scorpio. Eine Neuauflage in den Folgejahren sei, lt. Thannscheid, jedoch nicht ausgeschlossen, der betont, dass man vom Veranstaltungskonzept und den örtlichen Gegebenheiten im Europa Park Rust überzeugt sei.+++

Neuer Song #4: Nada Surf und "So much love"



Die Indie-Rock-Band Nada Surf streamt aktuell ihren neuen Song "So Much Love" vom neuen Album "Never Not Together", das am 7. Februar in den Handel kommen wird. Am 3. April treten Nada Surf als very special guest von Madsen in der Swiss Life Hall in Hannover auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert und Tickets sind ebenfalls noch erhältlich. Direkt zum Stream von "So Much Love" auf YouTube geht es über den Link unten.+++

https://www.youtube.com/watch?v=-E8mdwFNwXY 17.01.2020, 15:33 UhrDie Indie-Rock-Band Nada Surf streamt aktuell ihren neuen Song "So Much Love" vom neuen Album "Never Not Together", das am 7. Februar in den Handel kommen wird. Am 3. April treten Nada Surf als very special guest von Madsen in der Swiss Life Hall in Hannover auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert und Tickets sind ebenfalls noch erhältlich. Direkt zum Stream von "So Much Love" auf YouTube geht es über den Link unten.+++

Neuer Song #3: Nathan Gray stellt "Refrain" mit Video vor



In letzter Zeit veröffentlichte der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Nathan Gray neue Songs im vollverstärkten Bandkontext. Sein neuester Titel "Refrain" kommt jedoch im zuvor gewohnten balladesken, sehr einfühlsamen und akustischen Gewand daher. Flankierend ist ein Musikvideo zu "Refrain" entstanden. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

https://www.youtube.com/watch?v=OOkrrWwfVfM 17.01.2020, 15:29 UhrIn letzter Zeit veröffentlichte der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Nathan Gray neue Songs im vollverstärkten Bandkontext. Sein neuester Titel "Refrain" kommt jedoch im zuvor gewohnten balladesken, sehr einfühlsamen und akustischen Gewand daher. Flankierend ist ein Musikvideo zu "Refrain" entstanden. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

Neuer Song #2: Brian Fallon streamt "21 Days"



Der US-amerikanische Folk-Pop- und Folk-Punk-Musiker Brian Fallon präsentiert mit dem balladesken "21 Days" einen neuen Song. Dieser stammt vom Album "Local Honey", das der ursprünglich von The Gaslight Anthem bekannt gewordene Sänger, Songschreiber und Gitarrist am 27. März über sein eigenes Label veröffentlichen will. Zum Songstream auf YouTube geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=hFU7IiX63qI 17.01.2020, 15:25 UhrDer US-amerikanische Folk-Pop- und Folk-Punk-Musiker Brian Fallon präsentiert mit dem balladesken "21 Days" einen neuen Song. Dieser stammt vom Album "Local Honey", das der ursprünglich von The Gaslight Anthem bekannt gewordene Sänger, Songschreiber und Gitarrist am 27. März über sein eigenes Label veröffentlichen will. Zum Songstream auf YouTube geht es über den Link unten.+++

Neuer Song #1: Green Day mit "Oh Yeah"



Die Punk-Pop-Rock-Band Green Day stellt heute ihren neuen Song "Oh Yeah" mit einem Musikvideo vor. Der Song stammt aus dem Green-Day-Album "Father Of All...", das am 7. Februar erscheinen wird. Zum Video geht´s über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=U3cpdkhtGx0 17.01.2020, 15:21 UhrDie Punk-Pop-Rock-Band Green Day stellt heute ihren neuen Song "Oh Yeah" mit einem Musikvideo vor. Der Song stammt aus dem Green-Day-Album "Father Of All...", das am 7. Februar erscheinen wird. Zum Video geht´s über den Link unten.+++

SOBI vor Hannover-Show im LUX mit weiterer neuer Single



Wenige Tage vor ihrer EP-Release-Show am 30. Januar im LUX wird die hannoversche New-Folk-Musikern SOBI noch eine weitere Single aus der EP vorstellen. Diese wird den Titel "Pearl" tragen und am 24. Januar veröffentlicht werden. Für das Konzert von SOBI und ihrer Band am 30. Januar im LUX läuft der Kartenvorverkauf weiterhin gut. Mit einem gut bis sehr gut gefüllten Club kann gerechnet werden. Als special guest ist das hannoversche Indie-Pop-Duo A Fox´s Burrow mit dabei. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

www.facebook.com/sobimusic 16.01.2020, 16:30 UhrWenige Tage vor ihrer EP-Release-Show am 30. Januar im LUX wird die hannoversche New-Folk-Musikern SOBI noch eine weitere Single aus der EP vorstellen. Diese wird den Titel "Pearl" tragen und am 24. Januar veröffentlicht werden. Für das Konzert von SOBI und ihrer Band am 30. Januar im LUX läuft der Kartenvorverkauf weiterhin gut. Mit einem gut bis sehr gut gefüllten Club kann gerechnet werden. Als special guest ist das hannoversche Indie-Pop-Duo A Fox´s Burrow mit dabei. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Thees Uhlmann als support für Die Toten Hosen



Er hatte ein Buch über Die Toten Hosen geschrieben und war damit auf Lesetour, jetzt darf Thees Uhlmann mit seiner Band drei support-Shows für Die Toten Hosen auf deren Akustik-Tour spielen. Dabei handelt es sich um drei größere Open-Air-Konzerte: 19. August, Berlin, Waldbühne - 26. August, St-Goarshausen, Loreley-Freilichtbühne und 29. August, A-Graz, Open-Air am Messegelände.+++

www.facebook.com/theesuhlmannmusik 16.01.2020, 13:39 UhrEr hatte ein Buch über Die Toten Hosen geschrieben und war damit auf Lesetour, jetzt darf Thees Uhlmann mit seiner Band drei support-Shows für Die Toten Hosen auf deren Akustik-Tour spielen. Dabei handelt es sich um drei größere Open-Air-Konzerte: 19. August, Berlin, Waldbühne - 26. August, St-Goarshausen, Loreley-Freilichtbühne und 29. August, A-Graz, Open-Air am Messegelände.+++

Bewerbungsendspurt für die Bandfactory Niedersachsen 2020



Bands aus Niedersachsen, die an der diesjährigen Bandfactory teilnehmen möchten, sollten sich sputen. Bewerbungen für das Workshop-und Coaching-Programm inklusive Live-Showcase werden noch bis zum 20. Januar entgegen genommen. Die Bandfactory Niedersachsen findet am 21. und 22. März im MusikZentrum Hannover statt.+++

www.bandfactory-nds.de 16.01.2020, 11:45 UhrBands aus Niedersachsen, die an der diesjährigen Bandfactory teilnehmen möchten, sollten sich sputen. Bewerbungen für das Workshop-und Coaching-Programm inklusive Live-Showcase werden noch bis zum 20. Januar entgegen genommen. Die Bandfactory Niedersachsen findet am 21. und 22. März im MusikZentrum Hannover statt.+++

Filou startet mit Q-Bic ins Konzertjahr 2019



Am kommenden Samstag, 18. Januar startet die Musikkneipe Filou in Steinhude in das Konzertjahr 2020. Live zu Gast sein wird die hannoversche Soul-Funk-Band Q-Bic, deren Shows im Filou bereits Tradition haben. Die Konzerte im Filou kosten keinen Eintritt. Über das gesamte Jahr hinweg werden im Filou Bands aus Hannover und der Region sowie aus der internationalen Musikszene auftreten. Mehr dazu auch in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

www.filou-die-kneipe.de 16.01.2020, 11:43 UhrAm kommenden Samstag, 18. Januar startet die Musikkneipe Filou in Steinhude in das Konzertjahr 2020. Live zu Gast sein wird die hannoversche Soul-Funk-Band Q-Bic, deren Shows im Filou bereits Tradition haben. Die Konzerte im Filou kosten keinen Eintritt. Über das gesamte Jahr hinweg werden im Filou Bands aus Hannover und der Region sowie aus der internationalen Musikszene auftreten. Mehr dazu auch in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

KAAK aus Hannover kündigen weiteres Video an



Die hannoversche Post-Hardcore-Band KAAK will am 24. Januar mit "Nichts ist gut genug" eine weitere Video-Single veröffentlichen. Darüber hinaus planen KAAK, zukünftig jeden Monat einen Song mit Musikvideo herauszubringen.+++

www.facebook.com/wirsindkaak 15.01.2020, 17:41 UhrDie hannoversche Post-Hardcore-Band KAAK will am 24. Januar mit "Nichts ist gut genug" eine weitere Video-Single veröffentlichen. Darüber hinaus planen KAAK, zukünftig jeden Monat einen Song mit Musikvideo herauszubringen.+++

Saxon-Frontmann Biff Byford mit Solo-Album und Tour



Biff Byford, Sänger und Frontmann der britischen Heavy-Metal-Band Saxon wird am 21. Februar sein allererstes Solo-Album herausbringen und damit auch auf Tour gehen. "School Of Hard Knocks" ist der Titel des Albums mit dem Biff Byford fünf Konzerte in Deutschland geben wird, darunter am 5. Mai im Hamburger Gruenspan und am 6. Mai im Osnabrücker Rosenhof.+++

www.facebook.com/biffsaxson747 15.01.2020, 17:38 UhrBiff Byford, Sänger und Frontmann der britischen Heavy-Metal-Band Saxon wird am 21. Februar sein allererstes Solo-Album herausbringen und damit auch auf Tour gehen. "School Of Hard Knocks" ist der Titel des Albums mit dem Biff Byford fünf Konzerte in Deutschland geben wird, darunter am 5. Mai im Hamburger Gruenspan und am 6. Mai im Osnabrücker Rosenhof.+++

Kasimir Effekt aus Hannover kündigen für Freitag Video-Single an