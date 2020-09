Rockszene Nachrichtenblitz

Rock-und Metal-Gitarrist Victor Smolski bei der PPC Music Academy



Victor Smolski als virtuoser Gitarrist bekannt von Bands wie Rage, Almanac und Mind Odysee wird am 19. September einen Gitarren-und Songwriting-Workshop bei der PPC Music Academy in Hannover geben. Themen werden unter anderem sein: Riff-Building, Songwriting, Arrangement und Aufnahmetricks. Die PPC Music Academy empfiehlt Interessenten an diesem Kurs eine rechtzeitige Anmeldung. Außerdem bietet die Musikschule im Hause von PPC Music nach fünf Monaten Pause auch wieder Gesangsunterricht an. Mehr über den Link unten+++

RPWL zelebrieren drei besondere Konzerte in der Blues Garage



Eigentlich hatte die Art-/Progressive-Rock-Band RPWL vor, das 20-jährige Jubiläum ihres Albums "God Has Failed" im Rahmen einer Europa-Tournee zu feiern. Diese fällt aus bekannten Gründen aus. Nun hat sich aber die Möglichkeit ergeben, dass die Band pandemie-gerecht in der Blues Garage in Isernhagen bei Hannover auftreten kann und so plant man drei inhaltlich unterschiedlich gestaltete Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Fester Bestandteil wird dabe die Musik von "God Has Failed" sein. Die Termine: 25., 26. und 27. November 2020.+++

Donots kündigen Live-Album und Unterstützung für ihre Crew an



Die Punkrock-Band Donots wird am 4. Dezember ihr Album "Birthday Slam Live!" in verschiedenen Editionen veröffentlichen. Vorbestellbar ist die Platte im Online-Shop der Band. Dort wird auch ein speziell aufgelegtes T-Shirts mit der Aufschrift "Crew Love Is True Love" zum Verkauf angeboten. Die Erlöse aus dem Verkauf des Shirts sollen der Crew der Band zugute kommen.+++

Southside Jam in Hannover startet wieder am 7. Oktober



Unter Einhaltung von Abstandsregelungen und mit einem Hygienekonzept soll der Southside Jam im Arminia Vereinslokal in Hannover wieder starten. Für die erste Veranstaltung am 7. Oktober sind zwei Shows mit jeweils reduzierter Besucherzahl vorgesehen. Show Nummer eins soll von 18.30 Uhr - 20.30 Uhr steigen, Show Nummer zwei von 21.00 Uhr - 23.00 Uhr. Das Publikum wird zwischen diesen Slots getauscht. Neben der Southside Jam Housebands sind zwei englische Gäste aus dem Genre Blues mit dabei. Interessierte Besucher müssen sich vorher beim Wirt des Arminia Vereinslokals, Jürgen Becker, anmelden.+++

Stones-Ausstellung Unzipped ab 14. November in Groningen



"Unzipped", die Ausstellung über The Rolling Stones startet am 14. November im niederländischen Groningen und wird dort bis zum 28. Februar 2021 geöffnet haben. Präsentiert werden sollen rund 400 Orginalobjekte aus der Sammlung der Band. Darunter befinden sich Bühnenkleidung, Instrumente, seltene Audiotracks, persönliche Aufzeichnungen und ein Studio. Der Kartenvorverkauf für den Besuch der Ausstellung startet am 1. Oktober. Das Museum in Groningen ist während der Ausstellung von 10-22 Uhr geöffnet.+++

Béi Chéz Heinz plant lokales Metal-Open-Air mit Kopfhörern



Ein ganz lupenreines Metal-Paket ist es zwar nicht, aber für Fans von Musik härterer Gangart sicherlich attraktiv: Die hannoverschen Bands Lorimer Burst, Circuit Breach und The Black Court werden für eine Open-Air-Show am 20. September im Hofgarten des Béi Chéz Heinz angekündigt. Das Ganze wird als "Silent Concert" aufgezogen, was bedeutet, dass das Publikum die Auftritte über Kopfhörer mitverfolgen kann.+++

Strangriede Stage sagt zwei Shows ab



Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass die Strangriede Stage für September ein komplettes Konzertprogramm plant. Doch nun haben zwei Bands ihre Show abgesagt. Dies betrifft das Konzert von Riesending am 5. September und den Auftritt von Cella'Door am 26. September. Die anderen Konzerte finden aber wie geplant statt. +++

Mad Caddies veröffentlichen neuen Song



Die US-amerikanische Ska-Punkband Mad Caddies hat vor kurzem ihren Song „Waiting For the Real Thing“ veröffentlicht. Er ist die erste Singleauskopplung ihrer digitalen EP „House on Fire“, die am 16. Oktober auf den Markt kommen soll. Insgesamt enthält sie fünf Songs. +++

Edu Wahlmann ist verstorben



Unsere Redaktion musste heute Nachmittag die traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass Edu Wahlmann gestern verstorben ist. Edu Wahlmann war jahrzehntelang leitender Mitarbeiter des MusikZentrums Hannover, der LAG Rock in Niedersachsen und des Rockbüros Hannover. Als Musiker spielte er seit den 1970er Jahren in verschiedenen Bands Keyboard, darunter bis vor ein paar Jahren bei Re-Play. Edu machte sich in der hannoverschen und niedersächsischen Musikszene vor allem um die Unterstützung und Förderung von Generationen von Bands und der Rock-und Popszene verdient. Die LAG Rock und das MusikZentrum Hannover veröffentlichten heute Nachmittag auf ihren Webseiten und Facebook-Präsenzen einen gleichlautenden Nachruf. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen.+++

Smashing Pumpkins melden sich mit neuen Songs zurück



Die Alternative-Rock Band Smashing Pumpkins haben sich mit zwei neuen Songs zurückgemeldet. Neben dem Titel „Cyr“ haben sie auch noch den Song „The Colour of Love“ veröffentlicht. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie an einem neuen Album arbeiten und zwar in Originalbesetzung. Wann das Album auf den Markt kommen soll, ist allerdings noch unklar. +++

Five Finger Death Punch mit zweitem Best-Of Album



Die US-amerikanische Metal-Band Five Finger Death Punch hat heute mit „A Decade of Destruction - Volume 2“ ihr zweites Best-Of Album angekündigt. Neben ihren größten Hits, wie zum Beispiel „Hard To See“ , „When The Seasons Change“ oder „Hell To Pay“, sollen auch fünf bisher unveröffentlichte Titel enthalten sein. Vier von ihnen sind Remixe beziehungsweise Akustikversion ihrer bereits bekannten Songs. Nun der Titel „Broken World“ ist ein komplett neuer Song. Das Album soll ab dem 9. Oktober im Handel stehen. +++

Blue Öyster Cult veröffentlichen zwei neue Songs



Vor kurzem hat die US-amerikanische Hard-Rock Band Blue Öyster Cult ihr Album „The Symbol Remains” angekündigt. Nun sind auch die ersten beiden Songs aus dem kommenden Album online. Sie heißen „That Was Me“ und „Box In My Head“. Die Veröffentlichung des kompletten Albums ist für den 9. Oktober geplant. +++

Madsen kündigen Punkalbum an



Eigentlich wollten Madsen dieses Jahr auf Tour gehen und im Sommer ein neues Album aufnehmen. Die Tour wurde, aus den bekannten Gründen, bis in den Herbst nächstes Jahr verschoben und das neue Album auch erst einmal auf Eis gelegt. Stattdessen hat die Band sich dazu entschlossen ein Punkalbum mit dem Titel „Na gut dann nicht“ auf den Markt zu bringen. Es soll am 9. Oktober veröffentlicht werden. Den Titelsong kann aber schon jetzt hören. +++

Alien Instant Noodle haben "I.W.S.Y." draußen



Die aus Hildesheim und Hannover stammende NuMetal-Band Alien Instant Noodle hat vor gut einer halben Stunde ihr Musikvideo zum Song "I.W.S.Y." auf YouTube veröffentlicht. Die Abkürzung steht für "I Wanna See Y´All". Direkt zum Video gelangt man über den Link unten. Mehr zum Thema in der morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de+++

Pain Of Salvation bringen morgen "Panther" raus



Die schwedische Progressive-Metal/Rock-Band Pain Of Salvation um Mastermind Daniel Gildenlöw veröffentlicht am morgigen Freitag ihr neues Studioalbum "Panther". Bereits am 14. August hatte die Band den Titeltrack der Platte als Musikvideo präsentiert. Im Clip zu dem von elektronischen Sounds geprägten Song treten Pain Of Salvation mit Tiermasken auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

Keine erneute Verlegung: The Hirsch Effekt canceln Tour komplett



Eigentliche wollte die Hannoveraner Art-Core-Band The Hirsch Effekt im Mai dieses Jahres auf "Kollaps-Tour", auch, um in diesem Rahmen ihr aktuelles, gleichnamiges Album live vorzustellen. Die Tour wurde Corona-bedingt zunächst in den Herbst verschoben, aber auch im Herbst werden voraussichtlich keine regulären Clubkonzerte im von früher vertrauten Rahmen stattfinden können. Die Band verzichtet nun darauf, die Tour noch ein weiteres Mal zu verschieben, sondern hat sich zu einer konsequenten Absage entschlossen. Wenn es die Bedingungen wieder zulassen sollten, möchte man die "Kollaps-Tour" komplett neu ansetzen. Eine Stellungnahme dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band.+++

Geplantes Stadion-Open-Air in Düsseldorf nicht am 4. September

Die Ankündigungen, dass der Veranstalter Marek Lieberberg von Live Nation am 4. September ein Open-Air-Konzert mit 13.000 Besuchern im Düsseldorfer Stadion plant, hatten für viel Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff gesorgt. Unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor und The BossHoss sollten auftreten. Heute wurde nun bekannt gegeben, dass das Open-Air nicht am 4. September stattfinden kann. Aufgrund von steigenden Infektionszahlen und im Raum stehenden nachträglichen Kapazitätsbeschränkungen, was zu Verunsicherungen hätte führen können, sahen sich die Veranstalter veranlasst, die Show für den geplanten Termin zu canceln. Bislang waren nach Angaben von Live Nation mehr als 7000 Tickets verkauft worden. Das Eintrittsgeld inklusive Vorverkaufsgebühren werde komplett zurückerstattet, heißt es in einer heute herausgegebenen Medienmitteilung.+++

Madsen verschieben Tournee erneut - Hannover im September 2021



Die Indie-Rock-Band Madsen verschiebt ihre "Die Perfektion Tournee" erneut. Dieses Mal von Anfang 2021 auf Herbst 2021. In Hannover wollen Madsen nun am Freitag, 10. September 2021 in der Swiss Life Hall spielen. Für die ursprünglich geplanten Termine im April 2020 und Januar 2021 gekauften Karten behalten weiter ihre Gültigkeit.+++

MusikZentrum vor weiterem Hofkonzert



Die Premiere war am 21. Juni anlässlich des Fête de la Musique-Termins, nun plant das MusikZentrum Hannover ein weiteres Hofkonzert auf dem Gelände Emil-Meyer-Str.26-28 zwischen Halle und Bürogebäude. Am 13. September soll es soweit sein: Dann werden im Rahmen des Großraumentdeckertages Passepartout, Versacer, Sobi, Vinter und Jona Straub erwartet.+++

