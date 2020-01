Rockszene Nachrichtenblitz

Heisskalt beenden Pause und kehren mit neuem Agentur-Deal auf die Bühne zurück



Die Rockband Heisskalt hatte bereits kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, ihre seit rund einem Jahr andauernde Pause zu beenden. Mittlerweile ist die Band bei der Hamburger Konzert-und Tourneeagentur a.s.s. Concerts unter Vertrag und hat ihre Teilnahme beim diesjährigen Deichbrand-Festival bestätigt. Weitere Festival-Zusagen soll es darüber hinaus ebenfalls geben. Näheres über ihre Zukunft wollen Heisskalt demnächst bekannt geben.+++

Deamon´s Child geben Auflösung bekannt



Die hannoversche Stoner-Noise-Doom-Band Deamon´s Child hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Sängerin und Bassistin Ana Muhi und Gitarrist Sven Missulis werden ein neues Projekt starten, Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Die Auflösung von Deamon´s Child sei in Freundschaft und in gegenseitigem Einverständnis vollzogen worden, teilt die Band mit. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe+++

Internationale Musikszene verneigt sich vor Neil Peart und nimmt Anteil an seinem Tod



Viele Bands und Einzelmusiker, darunter vor allem Schlagzeuger, nehmen derzeit großen Anteil am Tod des langjährigen Rush-Drummers Neil Peart. Wie am vergangenen Freitag offiziell bekannt gegeben wurde, war Peart in der letzten Woche Dienstag im Alter von 67 Jahren verstorben. Neil Peart galt als einer der besten und einflussreichsten Rock-und Progressive-Rock-Schlagzeuger der Welt. Über das Wochenende hatten einige Bands Peart eine besondere Ehre erwiesen. Tool etwa spielten bei einem Konzert kurze Ausschnitte aus dem Rush-Song "A Passage To Bangkok", Schlagzeuger Danny Carey band in sein Solo Teile typischer Neal-Peart-Drumming-Elemente ein. Dream Theater und ihr Konzertpublikum in Amsterdam legten eine 30-sekündige Schweigepause ein. Lawrence Gowan von der Band Styx spielte bei einem Konzert Passagen aus dem Rush-Song "Limelight".+++

Disturbed zu exklusiver Deutschland-Show in Hannover



Die US-amerikanische Rock-und Metal-Band Disturbed wird neben ihren diesjährigen Auftritten bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park noch ein eigenes exklusives Deutschlandkonzert spielen. Diese Show ist für den 17. Juni in der Swiss Life Hall in Hannover angesetzt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 17. Januar. Ab Mittwoch starten darüber hinaus drei unterschiedliche Pre-Sales. Mehr Infos beim Tourneeveranstalter Live Nation.

Rock `n` Roll Wrestling Bash abgesagt



Der Rock `n` Roll Wrestling Bash, der 15. Februar im MusikZentrum in Hannover stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden. Ein Grund dafür wurde in der offiziellen Pressemitteilung nichts genannt. Da bisher kein Ersatztermin gefunden werden konnte, kann man die bereits gekauften Karten bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Die Tickets können aber auch für den Bash am 11. Januar im Gruenspan in Hamburg genutzt werden.+++

All-Star Tribute-Konzert für Prince



Unter dem Motto „Lets Go Crazy: The Grammy Salute to Prince“ wird es am 28. Januar ein Konzert zu Ehren des verstorbenen Musikers geben. Die musikalische Leitung der Show wird die US-amerikanische Schlagzeugerin und Sängerin Sheila E. übernehmen, die jahrelang mit Prince zusammengearbeitet hat. Als weitere musikalische Gäste wurden unter anderem Alicia Keys, John Legend, Beck, Earth, Wind & Fire, die Foo Fighters, sowie Prince` alte Band The Revolution angekündigt. Im Laufe des Jahres soll das Konzert, zumindest in den USA, auch im Fernsehen ausgestrahlt werden.+++

H.E.A.T veröffentlichen „Come Clean“



Die schwedische Hard-Rock-Band H.E.A.T hat heute ihren Song „Come Clean“ veröffentlicht. Wie man es von der Band gewohnt ist, klingt der Titel wieder einmal wie eine Hommage an die Musik der Rockbands aus den 80ern. Mit „Come Clean“ haben sie, neben „Rise“ und „One By One“, bereits die dritte Single ihres Albums „H.E.A.T II“ veröffentlicht. Ihr sechstes Studioalbum soll am 21. Februar auf den Markt kommen.+++

Gorillaz-Dokumentarfilm auf YouTube



Letztes Jahr im Dezember wurde die Dokumentation „Gorillaz: Reject False Icons“ an nur einem Tag weltweit in den Kinos ausgestrahlt. Wer damals keine Chance hatte den Film über die virtuelle Rockband zu sehen, der kann dies jetzt nachholen. Die Doku kann man in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Band sehen.+++

Wishbone Ash mit neuem Song und Video



Die britische Rockband Wishbone Ash hat soeben den Song „We Stand As One“ veröffentlicht. Ihr Gitarrist und Sänger Andy Powell beschreibt den Titel als eine „echte Heavy Rock-Hymne mit wunderbarer Gitarrenarbeit, ganz im Geiste von Wishbone Ash-Klassikern wie ‚The Warrior‘.“ Das dazugehörige Video zeigt zum größten Teil die Band bei einem Auftritt. „We Stand As One“ ist eine Singleauskopplung ihr Albums „Coat Of Arms“, das am 28. Februar erscheinen soll.+++

Supergrass veröffentlichen neues Video



Die britische Rockband Supergrass hat soeben ein Video zum Song „Bury My Heart“ veröffentlicht. Der Titel wurde ursprünglich für ihr 2008er Album „Diamond Hoo Ha“ aufgenommen, hatte es damals aber nicht auf die Platte geschafft. „Bury My Heart“ wird auch auf ihrem limitierten Box-Set „The Strange Ones, 1994-2008“ zu finden sein, das am 24. Januar auf den Markt kommt. +++

Green Day suchen einen Fan, bei dem sie eine Party feiern können



Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong hat sich mit einem instagram-Video an seine Fans gerichtet. Im Zuge der anstehenden Album-Veröffentlichung von „Father of All Motherfuckers“ am 7. Februar stecke die Band in den Vorbereitungen und plane allerhand. - Eine Hinterhof-Party bei einem Fan zu Hause, um genau zu sein. Dazu suchen sie jemanden in Kalifornien, der sein Haus, seine Garage, seine Scheune oder sogar eine Kirche zur Verfügung stellen könnte.+++

The Who erobern Vinyl-Charts



Die britische Rockband The Who hat mit ihrem aktuellen Album „Who“ die Spitze der deutschen Vinyl-Charts erklommen ist damit der höchste Neueinsteiger. Ebenfalls als Neueinsteiger in den Top Ten sind auch die Kompilation „The Later Years: 1987-2019“ von Pink Floyd, auf Rang fünf und das Album „Messios“ vom deutschen Rapper Ssio, das sich den zehnten Platz sichern konnte.+++

The Amity Affliction veröffentlichen "Soak Me In Bleach"



Die australische Hardcore-Band The Amity Affliction hat mit „Soak Me In Bleach" die zweite Single ihres Albums „Everyone Loves You Once You Leave Them“, das am 21. Februar auf den Markt kommen soll, veröffentlicht. „Die Single ist für Amity-Verhältnisse ein untypisch melodischer und sich dezent steigernder Core-Hit geworden und steigert sich langsam zu einem fulminanten Chorus", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Ab Anfang Februar ist das Quartett auch auf Deutschlandtour. Die Konzerte sind allerdings schon restlos ausverkauft.+++

Silverstein mit neuem Album im März



Die kanadische Post-Hardcore-Band Silverstein kündigt ein neues Album für den 6. März an. Es trägt den Titel „A Beautiful Place to Drown“. Die neue Single „Infinite“ daraus ist ab jetzt zu hören. Als Feature-Gast ist Aaron Gillespie auf dem Track dabei. Er ist vor allem als Schlagzeuger und klarer Sänger der Metalcore-Band Underoath und als Leadsänger und Rhythmusgitarrist der alternativen Rockband The Almost bekannt. Für den Song „Burn It Down“ haben sich die Fünf Caleb Shomo, den man als Leadsänger der Metalcore-Band Beartooth und ehemals von Attack Attack! kennt, ins Boot geholt.+++

Musikstreams knacken erstmals die 100-Milliarden-Marke



Laut Pressemitteilung von GfK Entertainment und BVMI haben die Musikstreams in Deutschland 2019 erstmals die 100-Milliarden-Marke geknackt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 107 Milliarden Abrufe getätigt. Im Vergleich waren es 2018 79,5 Milliarden und 2017 lediglich rund 56,4 Milliarden Streams. Besonders an Heiligabend und an Silvester schnellten, traditionsgemäß, die Abrufe nach oben. Mit mit 431 Millionen bzw. 407 Millionen Abrufen waren diese beiden Tage, die bisher streamingreichsten der Geschichte.+++

My Chemical Romance mit Show in Großbritannien?



Es war schon eine kleine Sensation, als die US-amerikanische Rockband My Chemical Romance Ende letzten Jahres ihre Reunion bekannt gab. Nun stehen auch immer mehr Konzerte auf ihrer Liste. Neben den bereits fünf bestätigten Shows in Australien, Neuseeland und Japan, scheint nun auch ein Auftritt in Großbritannien möglich zu sein. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite postete die Band ein Foto von einem Skelett in schwarzer Kutte. Kommentiert wurde dies lediglich mit einer kleinen britischen Flagge. Ob die Band, wie die Fans vermuten, wirklich ein Konzert auf der Insel geben ist damit allerdings noch unklar.+++

Michael Stipe veröffentlicht Benefiz-Song



Der ehemalige R.E.M. Sänger Michael Stipe hat vor Kurzem den Song „Drive To The Ocean“ veröffentlicht, den man auf seiner offiziellen Webseite herunterladen kann. Zusätzlich zum Song als AAC Master und im hochauflösendem Audioformat bekommt man unter anderem verschiedene Videos und Hintergründe für den PC, das Mobiltelefon und das Tablet. Den Preis für das Set kann jeder Käufer selbst bestimmen, solange er über 0,77$ liegt. Der gesamte Erlös geht an die Organisation „Pathway to Paris“, die sich mit verschiedenen Aktionen für die Einhaltung der Pariser Klimaziele einsetzt. Mehr Informationen gibt es über die Webseite des Künstlers.+++

Song von Ozzy Osbourne und Elton John



Ozzy Osbourne und Elton John arbeiten an einem gemeinsamen Song. Dies teilte seine Frau und Managerin Sharon Osbourne in einem Interview bei der US-amerikanischen TV Talk Show "The Talk" am gestrigen Montag mit. Als sie von der Co-Moderatorin gefragt wurde, was ihr Mann 2020 vor hat, sagte sie: „Viele gute Dinge. Wellness. Und zu seinen Fans zurück zukehren, um das zu tun, was er liebt, auf Tour mit seinen Fans da draußen zu sein. Und ja, es gibt neue Musik und es ist großartig. Er hat alle seine Freunde, die darauf spielen. Er macht einen Song mit Elton. Es gibt so viele gute Sachen. Gute Dinge." Wann der Song genau auf den Markt kommt und ob er auf seinem kommenden Album „Ordinary Man“ sein wird ist allerdings noch unklar.+++

Foo Fighters teilen Bilder von ungewöhnlichen Aufnahmeorten



Drummer Taylor Hawkins hatte bereist im August vergangenen Jahres verraten, dass die Foo Fighters an einem neuen Album werkeln. Zum Jahresbeginn teilen die Foo Fighters auf twitter Fotos und Videos von Trommeln in einem Treppenhaus, Musikschnipsel und einem Mikrofon in einer Badewanne. Der Aufnahmeprozess für den Nachfolger von „Concrete and Gold“ aus 2017 scheint also in vollem Gange zu sein. Die Posts sind mit den Hashtags #FF2020 und #FF25 versehen. In diesem Jahr feiert die Band um Dave Grohl ihr 25. Bestehen. Vor drei Tagen ist mit der EP „00959525“ ein weiterer Teil aus ihrem „Foo Files“-Archiv erschienen.+++

Zusammenarbeit von Kvelertak und Mastodon