Rockszene Nachrichtenblitz

Wardruna veröffentlichen neuen Song



www.youtube.com/watch?v=99N6XWUeKdg 22.12.2020, 16:39 UhrEinar Selvik, der Frontmann des musikalischen Projekts Wardruna, hat ein Video zum Song „Andvevarljod“ veröffentlicht. Das Video zeigt ihn den Song als kurze, sogenannte Skaldic version spielen. Skalden waren zu der Zeit der Wikinger Dichter, die ihre Werke nicht selten auch mit musikalischer Untermalung vortrügen. Der Song wird auch auf ihrem Album „Kvitravn“ zu finden sein, das am 22. Januar auf den Markt kommt. Die Albumversion wird sich aber von der jetzt veröffentlichen Version unterscheiden. +++

In Extremo kündigen Sommer-Konzerte an



www.inextremo.de 22.12.2020, 16:30 UhrDie Mittelalter-Rockband hat für den nächsten Sommer insgesamt sieben Konzerte angekündigt. Damit reagieren sie auf die Verschiebung ihrer eigentlichen Tour, die nun erst 2022 stattfinden soll. Unter den neuen Konzerten sind vor allem sogenannte Strandkorb Open-Air, bei dem das Publikum mit genügend Abstand, in Strandkörben die Show verfolgen kann. Auch schon dieses Jahr gab es einige Konzerte dieser Art. Mit diesem Konzept erhoffen sich In Extremo nächsten Jahr wenigsten vor einem kleinen Publikum ihre Musik präsentieren zu können. Unter den Shows befinden sich die Termine: 25. Juni in Bosen am Bostalsee, am 9. Juli in der Brita Arena in Wiesbaden und am 10. Juli auf dem Augsburger Messegelände. +++

Die Fantastischen Vier stellen Single-Video zu "Irgendwann" vor



www.youtube.com/watch?v=LsXUlK1yhgs 21.12.2020, 17:52 UhrDie Fantastischen Vier haben am gestrigen Sonntag gab es über die Telekom-Dienste Magenta TV und Magenta 360 Grad die Streaming-Show „Frohes Fest 2020 - Weihnachten von und mit den Die Fantastischen Vier“ zu sehen. Dort präsentierten die HipHopper überraschend die neue Single "Irgendwann". Zum dazugehörigen Video-Clip geht es über den Link unten.+++

Hannover online bei The NAMM Show im Januar



www.musikzentrum-hannover.de 21.12.2020, 17:47 UhrHannover wird musikalisch bei der einer der weltweit größten Musikmessen - The NAMM Show - im Januar mit dabei sein. Pandemie-bedingt findet das Ganze im Internet statt. Zum Start der "Believe In Music Week" am 20. Januar sind über zwölf Stunden globale Live-Streams aus 23 Ländern geplant. Um 20 Uhr Ortszeit soll -stellvertretend für Deutschland - nach Hannover ins MusikZentrum geschaltet werden. Von dort aus werden Auftritte der lokalen Acts Joy Bogat, KAAK und Michèl von Wussow in die Welt gestreamt. Nähere Infos gibt es ab Januar.+++

Fury in the Slaughterhouse mit neuem Song



www.youtube.com/watch?v=MPwH2MNfBuo 18.12.2020, 11:48 UhrFury in the Slaughterhouse haben heute ihre Single „The Beauty“ veröffentlicht. Der Rocksong mit irischer Folk-Anmutung ist die zweite Auskopplung aus ihrem kommenden Album „Now“. +++

Long Distance Calling veröffentlichen Remixe



www.longdistancecalling.de 18.12.2020, 11:47 UhrDie Post-Rock Band Long Distance Calling hat unter dem Namen „HDWWTL – The Remixes“ zwei neue Versionen ihrer Songs „Voices“ und „Ashes“ veröffentlicht. „Voices“ wurde vom Kölner Musiker KeeMo bearbeitet und der Remix von „Ashes“ stammt von Stubborn Flows aus Münster. Zusätzlich haben Long Distance Calling für Ende Februar ihre neue EP „Ghost“ angekündigt. +++

Smash Into Pieces veröffentlichen Akustik-Version



www.facebook.com/SmashIntoPieces 18.12.2020, 11:47 UhrDie schwedische Rockband Smash Into Pieces hat eine Akustik-Version ihres Songs „Save it for the living“ veröffentlicht. Die Originalversion stammt von ihrem 2017er Album „Rise & Shine“. „Save it for the living“ ist, neben „Let Me Be Your Superhero“, die zweite Akustik-Version in kurzer Zeit. Im Laufe des Winters sollen weitere Veröffentlichungen folgen. +++

Napalm Records übernimmt hannoversche Plattenfirma SPV



www.facebook.com/napalmrecords. 17.12.2020, 18:33 UhrDas in Österreich ansässige Plattenlabel Napalm Records hat die hannoversche Plattenfirma SPV übernommen. Napalm Records ist auf Rock und Metal spezialisiert. Wie der Branchendienst Musikwoche berichtet, solle der Standort Hannover auch in der neuen Firmenstruktur erhalten bleiben und das bestehende Team um SPV-Geschäftsführer Frank Uhle weiterhin tätig sein. Es ist sogar in manchen Bereichen ein weiterer Ausbau geplant. "Das Fortbestehen und der Ausbau der SPV GmbH als Vertrieb und die Stärkung der hauseigenen Labels sind unsere großen Anliegen", wird Markus "Max" Riedler, Gründer und CEO von Napalm Records in einem heute auf musikwoche.de erschienen Artikel zitiert. Einen ausführlichen Beitrag dazu findet man auch auf der Facebook-Seite von Napalm Records+++

local heroes Bundesfinale am 30. Dezember im Stream



www.local-heroes.de 17.12.2020, 17:42 UhrAuch unser Magazin hatte kürzlich über den Plan B der local-heroes-Deutschland-Macher berichtet, das diesjährige Bundesfinale in Form einer TV-Show zu streamen. Vorpoduziert wurde bereits im Oktober, bislang offen war der Termin, an dem das diesjährige "alternative" local heroes - Finale im Stream zu sehen sein wird. Das Finale wird am Mittwoch, 30. Dezember, ab 20 Uhr auf www.local-heroes.de zu sehen sein. Niedersachsen wird von der Band Alter Kaffee aus Hannover und der Region vertreten sein.+++

Steven Wilson will nun komplett bestuhlte Shows im Herbst 2021 spielen



www.fkpscorpio.com 17.12.2020, 17:36 UhrAuch der britische Progressive-Rock/Art-Pop-Musiker Steven Wilson verschiebt seine "The Future Bites"-Tour in den Herbst 2021. Die sechs Deutschland-Konzerte sollen komplett bestuhlt stattfinden. Die neuen Termine: 20. September 2021, Hamburg (Sporthalle) - 24. September 2021, Frankfurt (Jahrhunderthalle) - 14. Oktober 2021, Berlin (Tempodrom) - 18. Oktober 2021, Bochum (Ruhrcongresshalle) - 20. Oktober 2021, München (Zenith) und 21. Oktober 2021, Ludwigsburg (MHP Arena). Tickets sind bereits seit einigen Tagen im Vorverkauf erhältlich. Zuletzt hatten Steven Wilson aus seinem kommenden Album "The Future Bites", das am 29. Januar in den Handel kommen soll, einige Songs und Musikvideos vorgestellt (Wir berichteten).+++

Schrei! aus Hannover kündigen für Frühjahr 2021 neues Album an



www.facebook.com/Schrei.Rock.n.Roll.Abrisskommando.de 17.12.2020, 13:11 UhrDie hannoversche Rockband Schrei! hat vor wenigen Tagen ihr Album "Laut!" auf dem hiesigen Label Yellow Snake Records wiederveröffentlicht. Im Frühjahr 2021 soll es über den gleichen Kanal das neue Album "Stoersender Anthropozän" geben.+++

Poly Ghost präsentieren morgen früh neues Video



www.polyghost.de 16.12.2020, 19:29 UhrDie aus Hannover, Hildesheim und Chemnitz stammende Synthie-/Dream-Pop-Band Poly Ghost kündigt für den morgigen Donnerstag, 7 Uhr die Premiere ihres neuen Musikvideos zu ihrem Song "Domi Degalle" an. Diese Premiere ist auch in unserem Magazin zu sehen.+++

Jimmy Eat World spielen Anfang 2021 Streaming-Konzert-Serie mit drei Gigs



www.jimmyeatworld.com 16.12.2020, 19:26 UhrDie Emo-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World will im Januar und Februar unter dem Motto "Phoenix Sessions" eine Konzert-Serie streamen. Im Mittelpunkt einer jeden Online-Show steht jeweils ein Jimmy-Eat-World-Album pro Abend. Der Start soll am 15. Januar mit dem Album "Surviving" erfolgen, im Anschluss gibt es am 29. Januar "Futures" und am 12. Februar "Clarity". Tickets können über die Website der Band erworben werden (siehe Link unten). Dort ist auch ein Ankündigungsvideo von Jim Adkins zu sehen.+++

Bandfactory erst im Juni - Bewerbungsfrist verlängert



www.bandfactory-nds.de 16.12.2020, 19:17 UhrDie Bandfactory Niedersachsen - ein Coaching-und Workshop-Förderprojekt der LAG Rock - wird in der Ausgabe 2021 nicht Anfang März, sondern erst am 26. und 27. Juni stattfinden. Aufgrund der Terminverschiebung verlängert sich auch die Bewerbungsphase für interessierte Newcomer-Acts aus Niedersachsen. Neuer Bewerbungsschluss ist der 15. März 2021. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Jeremias präsentieren Video zum Song "mio"



www.youtube.com/watch?v=m8pq2_pDzBE 15.12.2020, 17:50 UhrDie hannoversche Band Jeremias hat am Sonntag ein Video zu ihrem Song "mio" veröffentlicht. Bei "mio" handelt es sich um eine moderne Pop-Ballade mit ganz leichtem Soul-Flair. Zum lediglich 2.35-minütigen Video gelangt man über den Link unten.+++

Ryan Adams bringt neues Album im März auch auf CD



www.youtube.com/watch?v=vTwRrP9Ovq4 15.12.2020, 17:43 UhrBereits am letzten Freitag hatte der Alternative-Country-Musiker Ryan Adams sein neues Album "Wednesdays" digital veröffentlicht. Auf CD und als erweiterte Vinyl-Edition kommt das Album, das den Beginn einer Trilogie darstellen soll, am 19. März 2021 in den Handel. Das erste Video aus dem Album ist ein Clip zum Song "I´m Sorry And I Love You" und ist seit heute zu sehen (siehe Link unten)+++

August Burns Red covern System Of A Down



www.youtube.com/watch?v=TC527_cy5JE 15.12.2020, 17:38 UhrDie Metalcore-Band August Burns Red hat sich dem System-Of-A-Down-Superhit "Chop Suey" angenommen und eine Cover-Version veröffentlicht. Schon vor längerer Zeit hatten August Burns Red diesen Song immer mal wieder gespielt, bevor sie bei ihren eigenen Shows auf die Bühne gingen. Nun also eine Studioaufnahme des System-Of-A-Down-Klassikers. Zum Audiostream gelangt man über den Link unten.+++

The Hives kündigen Web-Welttournee für Januar an



www.facebook.com/hives 14.12.2020, 19:21 UhrDie schwedische Alternative-/Garage-Rock-Band The Hives plant eine besonders ausgeklügelte Web-Welttournee im Januar mit der Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum. Für Deutschland ist ein Online-Konzert am 21. Januar in Berlin angesetzt. Insgesamt sind sechs Online-Shows vorgesehen. Das Ganze läuft unter dem Motto "World Wide Web Tour". Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Heute Abend "Luthern!" Live-Stream mit DUCS und Alina Bach



youtu.be/xS-rI4_koXA 14.12.2020, 15:08 UhrAm heutigen Montag organisieren die Macher von "Luthern!", der Konzertreihe der Jugendkirche in Hannover, ein Streaming-Konzert. Auftreten werden um 20.00 Uhr Alina Bach gefolgt von der Band DUCS, die gegen 21.15 Uhr erwartet wird. Der Stream auf YouTube (siehe Link unten) soll um 19.45 Uhr starten und ist kostenlos. Die Veranstalter bitten um Spenden.+++

