Rockszene Nachrichtenblitz

Video-Interview zu „(What’s The Story) Morning Glory?“ online



Das Oasis Album „(What’s The Story) Morning Glory?“ feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat die Band, neben einer Neuauflage des Albums, viele Aktionen rund um den Brit-Pop Klassiker durchgeführt. Nun wurde ein Video-Interview mit Noel Gallagher, in dem er in die Rockfield Studios in Wales zurückkehrt und über die Entstehung beziehungsweise das Vermächtnis des Albums erzählt. +++

Devin Townsend veröffentlicht Live-Video



Der kanadische Sänger, Gitarrist und Musikproduzent Devin Townsend hat heute ein Live-Video zu seinem Song „War“ veröffentlicht. Entstanden ist es bei seiner Order Of Magnitude Tour, die er im Winter 2019 in Europa durchführte. „War“ ist auch Teil seines kommenden Live-Albums „Order Of Magnitude – Empath Live Volume 1“, das am 23. Oktober auf den Markt kommt. +++

Bon Jovi veröffentlichen neues Album



Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi hat heute ihr Album „2020“ veröffentlicht. Das 14. Studioalbum der Band enthält Songs wie „Unbroken“ , „Do What You Can“ und „American Reckoning“. Inhaltlich beschäftigt es sich mit Themen wie der Pandemie oder dem Tod von George Floyd und der Black-Lives-Matters Bewegung. Damit ist es eines der politischsten Alben der Bandgeschichte. +++

Laura Jane Grace hat Solo-Album "Stay Alive" veröffentlicht



Against Me!-Sängerin Laura Jane Grace hat heute ihr Solo-Album "Stay Alive" veröffentlicht. Die Platte wurde in nur vier Tagen aufgenommen. Auf dem Album verarbeitet die Sängerin ihre Ängste und den Frust in der Isolation. Mehr dazu in Kürze auch hier im Magazin.+++

Live-Album von Keith Richards wird neu veröffentlicht



Im Jahr 1991 erschien "Live At The Hollywood Palladium", der Mitschnitt einer Tourshow von Keith Richards & The X-Pensive Winos aus dem Dezember 1988. Dieses Album wird nun am 13. November über BMG als Super Deluxe Box neu veröffentlicht. Das Album erscheint ebenso auf CD und Doppel-Vinyl-Schallplatte.+++

Iron Maiden bringen Live-Album im November heraus



Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden kündigt für den 20. November die Veröffentlichung ihres neuen Live-Albums “Nights Of The Dead – Legacy Of The Beast, Live in Mexico City” an. Die Aufnahme stammt vom Mexico-City-Konzert von Iron Maiden im Zuge ihrer Welttourne im letzten Jahr.+++

Southside Jam kündigt Shows für November an



Das hannoversche Kulturprojekt Southside Jam hat für den 2. November zwei Konzerte angekündigt. „13 Jahre lang war der Novembertermin des Southside Jams als Open Stage reserviert. Diese ist aufgrund von Corona leider nicht durchführbar. Aus diesem Grunde wird die Southside Jam Houseband den Abend mit ein paar wenigen musikalischen Freunden alleine bestreiten. Wie bereits im Oktober wird es aufgrund der Publikumsbegrenzung zwei Shows geben (um 18.30 Uhr und um 21.00 Uhr)“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Anmeldung zu den Konzerten ist erforderlich. Mehr Informationen gibt es über die Webseite des Projekts. +++

Midnight Oil veröffentlichen neuen Song



Die australische Rockband Midnight Oil hat vor kurzem ihren Song „First Nation“ veröffentlicht. Er entstand zusammen mit Jessica Mauboy & Tasman Keith und ist Teil ihres Mini-Albums „The Makarrata Project“, das am 30. Oktober auf den Markt kommen soll. Mit dem ersten Album seit 18 Jahren möchte die Band Projekte finanziell unterstützen, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens einsetzen. +++

Larkin Poe kündigen Coveralbum an



Das US-amerikanische Rock-Duo Larkin Poe hat für den 20. November das Coveralbum „Kindred Spirits“ angekündigt. Es soll insgesamt elf Songs enthalten. Darunter befinden sich unter anderem Coverversionen von „Hellhound On My Trail“ von Robert Johnson, „(You’re The) Devil In Disguise“ von Elvis Presley, „Crocodile Rock“ von Elton John, sowie „Nights in White Satin“ von The Moody Blues. +++

Marilyn Manson präsentiert Video zu "Don´t Chase The Dead"



Marilyn Manson, jüngst mit dem neuen Album "We Are Chaos" auf Platz 4 der deutschen Charts eingestiegen, hat kürzlich ein Video zum Song "Don´t Chase The Dead" präsentiert. Direkt zum Clip gelangt man über den Link unten.+++

Dritte Wahl in den Top-10 der deutschen Album-Charts



Die Rostocker Punkrock-Band Dritte Wahl ist mit ihrem neuen Album "3D" auf Platz 6 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Die zum Album gehörende Tour wird nicht - wie geplant - in diesem Herbst stattfinden, sondern musste auf das Jahr 2021 verlegt werden. In Hannover sollen Dritte Wahl am 10. Dezember 2021 in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust auftreten. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Selig mit neuem Song und Datum fürs Album



Mitte September hatten wir im Nachrichtenblitz über die verschobene Veröffentlichung des Selig Albums „Myriaden“ berichtet. Heute hat Universal den 12. März als neues Relasedatum bekanntgegeben. Verbunden haben sie diese Information mit der Veröffentlichung der neuen Selig-Single „SMS K.O.“, die die Band bereits gestern bei „Inas Nacht“ präsentierte und nun auch offiziell auf dem Markt ist. +++

Prince Konzert feiert Weltpremiere



Am 31. Dezember 1987 gab Prince in seinem Wohn- und Arbeitssitz ein Konzert während seiner „Sign O` The Times“ Tour, das unter seinen Fans als legendäre Show in die Geschichte einging. Ein Grund dafür dürfte auch die Unterstützung der Jazz-Legende Miles Davis gewesen sein, der damals mit ihm gemeinsam auf der Bühne stand. Vor kurzem hat The Prince Estate in Zusammenarbeit mit Warner Records das komplette Konzert bei YouTube online gestellt. +++

Madsen erneut mit Singleauskopplung



Die Indie-Rockband Madsen hat heute erneut eine Single ihres Albums „Na gut dann nicht“ veröffentlicht. Der Song „Quarantäne für immer“ ist bereits die dritte Auskopplung ihres, am 9. Oktober auf den Markt kommenden, Albums. Das dazugehörige Video wurde von der Band selbst gefilmt und geschnitten. +++

Donny Benét mit neuem Video und Tourankündigung



Der australische Synthie-Pop Musiker Donny Benét hat vor kurzem ein Live-Video zu seinem Song „Moving Up“ veröffentlicht. Der Song ist auf seinem aktuellen Album „Mr. Experience“ zu finden, das er im Frühjahr dieses Jahr auf den Markt gebracht hat. Im Frühjahr nächstes Jahr möchte er mit seinem Album auf Tour gehen. Und auch in Deutschland sind vier Konzerte geplant. Das einzige Konzert im Norden soll am 16. Mai im Hafenklang in Hamburg stattfinden. +++

Nathan Gray plant Deutschland-Tour im März



Der US-amerikanische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Nathan Gray, vielen auch als Sänger der Boysetsfire ein Begriff, plant für kommendes Jahr eine Club-Tour durch Deutschland. In Hannover wird Nathan Gray am 11. März 2021 im MusikZentrum erwartet. Im Januar dieses Jahres hatte der Musiker sein aktuelles Album "Working Title" veröffentlicht.+++

You Me At Six stellen "Beautiful Way" vor - neues Album Mitte Januar



Die britische Pop-Rock-und Pop-Punk-Band You Me At Six gibt mit ihrem Song "Beautiful Way" einen weiteren Einblick in ihr neues Album "Suckapunch", das am 15. Januar 2021 erwartet wird. Zum am vergangenen Montag veröffentlichten Video zu "Beautiful Way" gelangt man über den Link unten.+++

Fleet Foxes haben kurzfristig Album und Film veröffentlicht



Die Indie-Folk/Indie-Pop-Rock-Band Fleet Foxes hat am Dienstag dieser Woche überraschend ihr neues Album "Shore" veröffentlicht. Aktuell ist das Album rein digital erhältlich, am 5. Februar soll es als Tonträger in den Handel kommen. Parallel dazu haben Fleet Foxes ihren 60-minütigen Road Movie "Shore" online gestellt, der mit großartigen Landschaftsaufnahmen aufwartet. Direkt zum von Jan Werdal realisierten Film geht es über den Link unten.+++

Bruce Springsteen veröffentlicht "Ghosts"



Bruce Springsteen hat mit dem Song "Ghosts" eine weitere Single nebst Lyric-Video aus seinem im Oktober zur Veröffentlichung geplanten Album "Letter To You" herausgebracht. Direkt zum Videoclip geht es über den Link unten.+++

Steven Wilson präsentiert Single-Video aus neuem Album