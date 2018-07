Rockszene Nachrichtenblitz

Hannoversches Duo Milou & Flint bekommt viel Zuspruch für „Schwalben Anfang Mai“



Das hannoversche Singer/Songwriter-Duo bekommt für ihre Single „Schwalben Anfang Mai“ im Radio viel Zuspruch. Seit dem 27. April wurde ihr Song über 400-Mal bei diversen Radiosendern gespielt. Darunter sind sowohl Stationen aus der Region, wie zum Beispiel „LeineHertz 106einhalb“ oder „NDR 90,3“ als auch die Sender „SWR 4 BW“, „SWR 4 RP“, „RBB radioBerlin“ und „MDR Sachsen-Anhalt“. „Schwalben Anfang Mai“ ist der Vorbote ihres Albums „Blau über Grün“, das am 7. September auf den Markt kommt. Am 22. September feiern Milou & Flint ein Release-Konzert im Pavillon in Hannover+++

Deaf Havana veröffentlichen Vorboten ihres Album „Rituals“



Die britische Alternative-Rockband Deaf Havana hat heute das Video zu ihrer Single „Sinner“ veröffentlicht. Es ist Vorbote ihres Albums „Rituals“, das im August auf den Markt kommen soll. Der Song soll laut ihrem Sänger James Veck-Gilodi „poppig“ sein „und sehr weit weg von unserem älteren Zeug“, wie er in der offiziellen Pressemitteilung erwähnt. Live zu sehen sind Deaf Havana (wir berichteten bereits) am 26. Juli im Musikzentrum in Hannover.+++

Besondere Sicherheitshinweise für das Eminem-Konzert



Am kommenden Dienstag findet das, mit 75000 Besuchern, schon längst ausverkaufte Konzert des US-amerikanischen Rappers Eminem auf dem Messegelände in Hannover statt. Zu diesem Anlass hat Hannover Concerts Sicherheitshinweise und Tipps für die Anreise herausgegeben. Damit alles reibungslos funktioniert sollten Konzertbesucher früh anreisen und so wenig Gegenstände mitnehmen wie möglich. So wäre es zum Beispiel sinnvoll komplett auf große Taschen und Rucksäcke zu verzichten. Weitere Informationen gibt es unter dem Link.+++

Richie Ramone im Juli zu exklusiven Shows in Deutschland



Der ehemalige Schlagzeuger der legendären Punkband Ramones -Richie Ramone- ist jetzt im Juli zu fünf exklusiven Auftritten in Deutschland. Der Musiker soll eine neue Platte mitbringen und auch Ramones-Klassiker spielen. Im norddeutschen Raum ist unter anderem am 13.Juli ein Clubkonzert im Monkeys Music Club in Hamburg terminiert. Am kommenden Freitag, 6.Juli ist Richie Ramone beim Festival Ruhrpott Rodeo in Hünxe zu Gast.+++

Annisokay mit neuer Musik über neues Label



Die Metalcore-Band Annisokay wird ihr kommendes Album "Arms" über das Label Arising Empire herausbringen. Von dieser Konstellation verspricht man sich einiges. "Arms" soll am 17.August in den Handel kommen, bereits erschienen ist die erste Video-Single "Unaware". Mitte Oktober startet die "Fully Automatic"-Tour in deren Verlauf Annisokay am 1.November in Hannover im MusikZentrum spielen werden.+++

Feine Sahne Fischfilet mit Tourabschluss in der Swiss Life Hall



Vor allem in der Punkrock-Szene ist die Band Feine Sahne Fischfilet sehr populär und gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit und Fans. Noch vor ein paar Jahren spielte die auch politisch und sozial sehr engagierte Band in Hannover in der Glocksee, mittlerweile ist man in einigen Städten aus der Club-Größe herausgewachsen und zieht in die großen Hallen. Zum Abschluss ihrer "Sturm & Dreck" Herbst/Winter Tournee treten Feine Sahne Fischfilet am 29.Dezember in der Swiss Life Hall auf. Eintrittskarten sind ab kommenden Freitag, 6.Juli im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.+++

Marteria und Casper mit gemeinsamem Album



In der HipHop/Rap/Indie-Szene ein wahrscheinlich ganz, ganz dickes Ding: Die beiden wohl derzeit populärsten deutschen Acts des Genres, Casper und Marteria, bringen am 31.August ihr gemeinsames Album "1982" auf den Markt. Das verkündeten beide bei einem gemeinsamen Überraschungs-Headliner Gig auf dem Kosmonaut Festival am vergangenen Wochenende bei Chemnitz. Auf dem Festivalgelände weckten beide mit einer improvisierten Promo-Show auf einem mit "1982" gebrandeten Pick-Up-Truck die überraschten Zeltplatzbesucher.+++

Alternativ: Grand Hotel van Cleef mit Gratis Open-Air



Das Label Grand Hotel van Cleef präsentiert einige seiner Bands bei einem kostenlosen Open-Air am 28.Juli an seinem Standort Hamburg. Live dabei sein werden FJØRT, Adam Angst, Grillmaster Flash und Keele. Das Ganze soll auf dem 45 Hertz Platz in der Lagerstraße über die Bühne gehen. Einlass ist ab 16.00 Uhr. Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreich man das Open-Air über die U-Bahnstation "Sternschanze".+++

Tom Odell im Herbst in Hannover



Der britische Sänger, Pianist, Gitarrist und Songschreiber Tom Odell will im Oktober sein neues Album "Jubilee Road" auf den Markt bringen. Kürzlich ist bereits die erste Single daraus, der Song "If You Wanna Love Somebody" nebst Musikvideo herausgekommen. Am 30.Oktober startet Tom Odell seine diesjährige Deutschlandtournee mit einem Konzert im Capitol in Hannover. Weitere Shows sind für Hamburg, Berlin, Leipzig und Köln terminiert. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 6.Juli. Mehr zum Thema in Kürze in unserem Online-Musikmagazin.+++

Matagalpa kündigen EP "Eating Hooks" an



Das hannoversche Alternative-/Grunge-Rock-Duo Matagalpa hat die Veröffentlichung seiner 3-Track-EP "Eating Hooks" für den 13.Juli angekündigt. Die EP soll es als CD und auch als digitalen Download und Stream geben. Am 3.August spielen Matagalpa in Hannover auf dem Fährmannsfest.+++

Ian Gillan veröffentlicht Platte mit 60er-Jahre-Band



Bevor der weltbekannte Rocksänger Ian Gillan zu der Hardrock-Band Deep Purple stieß, war er in den 1960er Jahren mit einer Band namens The Javelins unterwegs, tourte durch Pubs. Nun hat sich Ian Gillan mit seinen alten Freunden wiedervereint und das Album "Ian Gillan & The Javelins" aufgenommen, das am 31.August über earMusic auf den Markt kommen soll. Inhaltlich handelt es sich um Neuaufnahmen von Songs, die um das Jahr 1963 auf den Live-Setlisten von The Javelins standen, darunter Songs, die im Original von Acts wie Chuck Berry, The Drifters, Jerry Lee Lews, Buddy Holly, Ray Charles und Bo Diddley stammen. The Javelins waren Gillans allererste Band.+++

The Coral bringen neue Musik heraus



Die britische Rockband The Coral, die traditionell Retro und Moderne geschickt miteinander verbindet, hat mit "Eyes Like Pearls" eine neue Single herausgebracht. Das dazugehörige Musikvideo hatte kürzlich ebenfalls Premiere. "Eyes Like Pearls" stammt aus dem neuen The-Coral-Album "Move Through The Dawn", das am 10.August erwartet wird.+++

Unzucht kündigen "Akephalos" + Tour an



Die hannoversche Dark-Rock-Band Unzucht hat kürzlich mit ihrer Video-Single "Nela" einen ersten Eindruck vom kommenden Album "Akephalos" gegeben, das am 28.Juli in den Handel kommen soll. Anfang November startet die dazugehörige Deutschlandtour, die Unzucht am 22.Dezember ins MusikZentrum führen wird.+++

Ed Sheeran Groß-Open-Air nach Gelsenkirchen verlegt



Die Entwicklungen rund um das für Mitte Juli geplante Groß-Open-Air des Sängers und Songschreibers Ed Sheeran wurden deutschlandweit verfolgt und auch im ganzen Land hatten sich Fans mit Karten für die Riesen-Show eingedeckt, die ursprünglich in Düsseldorf stattfinden sollte. Für die im dortigen Raum infrage kommenden und ausgesuchten Open-Air Venues, gab es aus unterschiedlichen Gründen keine Genehmigung. Während Veranstalter und Behörden ein Tauziehen veranstalteten waren -diversen Medienberichten zufolge- bereits rund 85.000 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Nun geht die Show nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena. Da dieses Stadion keine 85.000 oder mehr Besucher fasst, wird es zwei Termine geben, an denen Ed Sheeran auftreten wird: Am 22.und 23.Juli 2018. Mehr dazu über die Website unten.+++

Sommerparty des Rockbüros Hannover wieder Ende August



Die traditionelle Sommerparty des Rockbüros Hannover, die in der hannoverschen Musikszene als "Rockbüro-Party" bekannt ist, findet in diesem Jahr am Samstag, dem 25.August statt. Der Eintritt ist kostenlos. Die "Rockbüro-Party" steigt jedes Jahr im und um das MusikZentrum herum. Konzerte meist hannoverscher Bands finden auf der Bühne in der Halle und im Zelt vor der Halle statt. Mehr dazu demnächst hier.+++

Punk-Rock-Allstar-Band Beach Rats präsentiert ersten Song aus Debüt



Beach Rats ist der Name einer 2017 gegründeten Punk-Rock-Allstar Band mit Mitgliedern von Bad Religon, Lifetime und Bouncing Souls. Am 27.Juli soll das Debüt der Band "Wasted Time" in den Handel kommen. Daraus haben Beach Rats bereits den Song "Lonely For The Night" vorgestellt. Mehr dazu über den Link unten.+++

Chuck Ragan in Hannover - viele Karten bereits vergriffen



Es herrscht offenbar sehr großes Interesse an der Show von Chuck Ragan am 14.Dezember dieses Jahres in Hannover in der Markuskirche. Ein Großteil der zur Verfügung stehenden Karten ist bereits abgesetzt worden. Derzeit gibt es nur noch ein Kontingent von deutlich unter 100 Tickets. Wer bei dem Konzert des US-amerikanischen Folk-, Rock-und Folk-Punk-Singer-/Songwriters im Dezember in Hannover dabei sein will, sollte sich demnach möglichst rasch mit Karten versorgen.+++

Mike Shinoda kündigt zusätzliche Show an



Wie wir bereits berichteten hat das Linkin Park Mitglied Mike Shinoda vor kurzem sein Album „Post Traumatic“ veröffentlicht und ist mit ihm auf Tour durch Europa. Sein bisher einziger Auftritt in Deutschland war das Konzert in Köln, das bereits innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft war. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Shinoda nun einen zusätzlichen Termin angekündigt. Das Konzert soll am 6. September in der Stadthalle in Offenbach stattfinden. Der allgemeine Vorverkaufsstart im am kommenden Freitag ab 10 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage.+++

The Pineapple Thief präsentieren "Far Below"



Die Alternative-/Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief gibt mit ihrem Song "Far Below" einen ersten Einblick in ihr neues Album "Dissolution", das Ende August auf den Markt kommt. "Far Below" gibt es als Stream bei YouTube und ist in der Progressive-Rock-Playlist auf Spotify vertreten. Am 18.September treten The Pineapple Thief feat.Gavin Harrison in Hannover im MusikZentrum auf. Als support wurden LizZard bestätigt. Tickets gibt es im Vorverkauf. Das Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Kissin´Dynamite - Record Release Party im Rocker