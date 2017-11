Rockszene Nachrichtenblitz

Das Pack kündigt "Intelligentes Leben" und Hannover-Show an



Die Hamburger Band Das Pack, mittlerweile vom Duo zum Trio gewachsen, hat am vergangenen Freitag seine neue Single "Bessere Zeiten" veröffentlicht. Eine Auskopplung aus dem neuen Album "Intelligentes Leben", das am 2.Februar auf den Markt kommen soll. Am 1.März startet in Münster die Deutschlandtour von Das Pack, die die Band am 10.März auch wieder nach Hannover ins LUX führen wird.+++

www.daspack.de 13.11.2017, 13:08 UhrDie Hamburger Band Das Pack, mittlerweile vom Duo zum Trio gewachsen, hat am vergangenen Freitag seine neue Single "Bessere Zeiten" veröffentlicht. Eine Auskopplung aus dem neuen Album "Intelligentes Leben", das am 2.Februar auf den Markt kommen soll. Am 1.März startet in Münster die Deutschlandtour von Das Pack, die die Band am 10.März auch wieder nach Hannover ins LUX führen wird.+++

Elephant´s Foot gewinnen local-heroes Deutschlandfinale



Die Band Elephant´s Foot aus Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Samstag das Deutschlandfinale des diesjährigen local-heroes-Bandcontests gewonnen. Mit ihrer Mischung aus Siebziger-Hardrock, Funk und Blues wusste das Trio die Jury und das Publikum zu überzeugen. Den Publikumspreis holten sich der Vertreter für Niedersachsen, die Band Fréros aus Oldenburg. Etwa 800 Besucher waren dabei. Als special guest außer Konkurrenz trat die Berliner Band Ohrbooten auf. Insgesamt rund 1400 Bands hatten sich deutschlandweit über das Jahr 2017 hinweg bei local heroes beteiligt.+++

www.local-heroes.de 13.11.2017, 13:03 UhrDie Band Elephant´s Foot aus Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Samstag das Deutschlandfinale des diesjährigen local-heroes-Bandcontests gewonnen. Mit ihrer Mischung aus Siebziger-Hardrock, Funk und Blues wusste das Trio die Jury und das Publikum zu überzeugen. Den Publikumspreis holten sich der Vertreter für Niedersachsen, die Band Fréros aus Oldenburg. Etwa 800 Besucher waren dabei. Als special guest außer Konkurrenz trat die Berliner Band Ohrbooten auf. Insgesamt rund 1400 Bands hatten sich deutschlandweit über das Jahr 2017 hinweg bei local heroes beteiligt.+++

Ab heute neue Musik von Tocotronic



Die Hamburger Indie-/Alternative-Rock-Band Tocotronic hat heute mit "1993" und "Hey Du" zwei neue Songs veröffentlicht. Zu "Hey Du" gibt es zudem ein Musikvideo. Beide Songs werden auf dem kommenden Tocotronic-Album "Die Unendlichkeit" zu finden sein, das am 26.Januar in den Handel kommen soll. Anfang März gehen Tocotronic auf Deutschlandtour, in Hannover wird die Band am 14.März im Capitol zu Gast sein.+++

www.tocotronic.de 10.11.2017, 16:46 UhrDie Hamburger Indie-/Alternative-Rock-Band Tocotronic hat heute mit "1993" und "Hey Du" zwei neue Songs veröffentlicht. Zu "Hey Du" gibt es zudem ein Musikvideo. Beide Songs werden auf dem kommenden Tocotronic-Album "Die Unendlichkeit" zu finden sein, das am 26.Januar in den Handel kommen soll. Anfang März gehen Tocotronic auf Deutschlandtour, in Hannover wird die Band am 14.März im Capitol zu Gast sein.+++

Guns N´Roses 2018 zurück in Deutschland



Die US-Hardrock-Band Guns N´Roses kehrt 2018 für vier weitere Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Stationen der "Not In This Lifetime Tour" sind das Berliner Olympiastadion (Sonntag, 3.Juni), die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Dienstag, 12.Juni), das Maimarktgelände in Mannheim (Sonntag, 24.Juni) und die Festwiese in Leipzig (Samstag, 7.Juli). Der allgemeine Vorverkauf von Eintrittskarten startet am kommenden Donnerstag, dem 16.November. Bereits am 14.November gibt es für 48 Stunden einen Vorverkauf über MagentaEins. Im Sommer dieses Jahres waren Guns N´Roses im Rahmen der "Not In This Lifetime Tour" auf dem Messegelände in Hannover aufgetreten.+++

www.livenation.de 10.11.2017, 12:04 UhrDie US-Hardrock-Band Guns N´Roses kehrt 2018 für vier weitere Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Stationen der "Not In This Lifetime Tour" sind das Berliner Olympiastadion (Sonntag, 3.Juni), die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Dienstag, 12.Juni), das Maimarktgelände in Mannheim (Sonntag, 24.Juni) und die Festwiese in Leipzig (Samstag, 7.Juli). Der allgemeine Vorverkauf von Eintrittskarten startet am kommenden Donnerstag, dem 16.November. Bereits am 14.November gibt es für 48 Stunden einen Vorverkauf über MagentaEins. Im Sommer dieses Jahres waren Guns N´Roses im Rahmen der "Not In This Lifetime Tour" auf dem Messegelände in Hannover aufgetreten.+++

Akustik-Gitarre von Bob Dylan zur Versteigerung angeboten



Bei einer Auktion in Dallas im US-Bundesstaat Texas soll am Samstag, dem 11.November eine Akustik-Gitarre von Bob Dylan versteigert werden, die dieser über viele Jahre im Studio und bei raren Konzerten im Einsatz hatte, darunter auch im Jahr 1971 bei dem von George Harrison initiierten "Concert For Bangladesh". Es handelt sich dabei um eine Akustikgitarre der Marke Martin, Modell D-28 aus dem Jahr 1963. Heritage Auctions, der Veranstalter der Auktion glaubt, dass für diese Gitarre mehr als 300.000 US-Dollar geboten werden könnten. Ursprünglich habe das Instrument 500 US-Dollar gekostet. Die Gitarre sei von Bob Dylan zuletzt im Jahr 1977 gespielt worden und über Jahrzehnte fachmännisch gelagert worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionators.+++

www.ha.com 09.11.2017, 15:53 UhrBei einer Auktion in Dallas im US-Bundesstaat Texas soll am Samstag, dem 11.November eine Akustik-Gitarre von Bob Dylan versteigert werden, die dieser über viele Jahre im Studio und bei raren Konzerten im Einsatz hatte, darunter auch im Jahr 1971 bei dem von George Harrison initiierten "Concert For Bangladesh". Es handelt sich dabei um eine Akustikgitarre der Marke Martin, Modell D-28 aus dem Jahr 1963. Heritage Auctions, der Veranstalter der Auktion glaubt, dass für diese Gitarre mehr als 300.000 US-Dollar geboten werden könnten. Ursprünglich habe das Instrument 500 US-Dollar gekostet. Die Gitarre sei von Bob Dylan zuletzt im Jahr 1977 gespielt worden und über Jahrzehnte fachmännisch gelagert worden sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionators.+++

Wolf Maahn am Samstag außer der Reihe live in Ronnenberg



Bevor Wolf Maahn mit seiner Band am 1.Dezember wieder auf Tour durch einige Clubs in Deutschland geht, spielt er einige ausgesuchte Solo-Konzerte. Am kommenden Samstag, dem 11.November ist Rockmusiker aus Köln in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg am südlichen Stadtrand von Hannover zu Gast. Die Show steigt um 20 Uhr unter dem Solo-Tour-Motto "Unter einem großen Himmel". Infos und Karten gibt es über mcs ticket (siehe Link unten).+++

www.mcsticket.de 09.11.2017, 15:42 UhrBevor Wolf Maahn mit seiner Band am 1.Dezember wieder auf Tour durch einige Clubs in Deutschland geht, spielt er einige ausgesuchte Solo-Konzerte. Am kommenden Samstag, dem 11.November ist Rockmusiker aus Köln in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg am südlichen Stadtrand von Hannover zu Gast. Die Show steigt um 20 Uhr unter dem Solo-Tour-Motto "Unter einem großen Himmel". Infos und Karten gibt es über mcs ticket (siehe Link unten).+++

The Hirsch Effekt heute Abend in Hannover



Die Artcore-Band The Hirsch Effekt befindet sich derzeit auf einer sehr ausgedehnten Tour durch Deutschland und angrenzende Nachbarländer. Das Trio stellt im Verlauf ihrer Tournee das aktuelle Album "Eskapist" vor. Mehr als die Hälfte der Shows sind bereits gespielt, am heutigen Donnerstagabend sind The Hirsch Effekt zum Heimspiel im MusikZentrum in Hannover zu Gast. Als support treten um 20.00 Uhr Pero Pero auf, im Anschluss dann The Hirsch Effekt. Es gibt noch ausreichend Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.+++

www.facebook.com/thehirscheffekt 09.11.2017, 15:36 UhrDie Artcore-Band The Hirsch Effekt befindet sich derzeit auf einer sehr ausgedehnten Tour durch Deutschland und angrenzende Nachbarländer. Das Trio stellt im Verlauf ihrer Tournee das aktuelle Album "Eskapist" vor. Mehr als die Hälfte der Shows sind bereits gespielt, am heutigen Donnerstagabend sind The Hirsch Effekt zum Heimspiel im MusikZentrum in Hannover zu Gast. Als support treten um 20.00 Uhr Pero Pero auf, im Anschluss dann The Hirsch Effekt. Es gibt noch ausreichend Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.+++

Selig vor Tourstart mit Video zu "Nimm mich so wie du bist"



Die Hamburger Band Selig hat kurz vor ihrem Tourstart am morgigen Freitag im Rostocker M.A.U. Club ein Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Nimm mich so wie du bist" veröffentlicht. Am 3.November war ihr neues Album "Kashmir Karma" erschienen. Die Deutschland-Tour führt Selig auch wieder nach Hannover. Hier wird die Band am 28.November im Capitol auftreten. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

www.selig.eu 09.11.2017, 15:32 UhrDie Hamburger Band Selig hat kurz vor ihrem Tourstart am morgigen Freitag im Rostocker M.A.U. Club ein Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Nimm mich so wie du bist" veröffentlicht. Am 3.November war ihr neues Album "Kashmir Karma" erschienen. Die Deutschland-Tour führt Selig auch wieder nach Hannover. Hier wird die Band am 28.November im Capitol auftreten. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Nach "Brieftauben"-Trennung: Keine Platte, keine Tour



Nach der Trennung der beiden Musiker Mircro und Olli von der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben, geht es -zumindest auf absehbare Zeit- mit der Band nicht weiter. Gründungsmitglied Micro informierte inzwischen über Facebook, dass die Pläne, ein neues Album aufzunehmen, verworfen und sämtliche noch für 2017 anstehenden Konzerte abgesagt wurden. Außerdem gecancelt wurde die für Frühjahr bereits komplett gebuchte Deutschland-Tour.+++

www.facebook.com/doofgesagte 08.11.2017, 19:16 UhrNach der Trennung der beiden Musiker Mircro und Olli von der hannoverschen Fun-Punk-Band Abstürzende Brieftauben, geht es -zumindest auf absehbare Zeit- mit der Band nicht weiter. Gründungsmitglied Micro informierte inzwischen über Facebook, dass die Pläne, ein neues Album aufzunehmen, verworfen und sämtliche noch für 2017 anstehenden Konzerte abgesagt wurden. Außerdem gecancelt wurde die für Frühjahr bereits komplett gebuchte Deutschland-Tour.+++

Jupiter Jones geben Auflösung bekannt



Die Indie-Rock/Punk/Pop-Rock-Band Jupiter Jones hat vor wenigen Minuten über Facebook bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werde. Für das Jahr 2017 noch anstehende Konzerte werde man genauso spielen, wie die bislang gebuchten Festival-Shows für das 2018. Man habe festgestellt -so Jupiter Jones- dass sich bei einigen Bandmitgliedern der Fokus auf Privates, Familiäres und Berufliches verschoben habe. Die für die Band nötige Aufmerksamkeit könne nicht mehr von allen aufgebracht werden und da ein erneuter Besetzungwechsel nicht mehr in Frage käme, habe man beschlossen, Jupiter Jones aufzulösen, so der Tenor eines ausführlichen Statements. Jupiter Jones gründeten sich 2002 in der Eifel. Nach vielen Jahren als typische Indie-und D.I.Y.-Band mit eigenem Label, Touren und Albumveröffentlichungen landete man mit dem Song "Still" im Frühjahr 2011 einen großer Hit, die Single und das Album "Jupiter Jones" erhielten Goldstatus. Ein Durchbruch im deutschsprachigen Raum. 2014 verließ Sänger Nicholas Müller die Band, Sven Lauer übernahm danach den Posten am Mikrofon.+++

www.facebook.com/jupiterjonesmusic 08.11.2017, 14:29 UhrDie Indie-Rock/Punk/Pop-Rock-Band Jupiter Jones hat vor wenigen Minuten über Facebook bekannt gegeben, dass sie sich auflösen werde. Für das Jahr 2017 noch anstehende Konzerte werde man genauso spielen, wie die bislang gebuchten Festival-Shows für das 2018. Man habe festgestellt -so Jupiter Jones- dass sich bei einigen Bandmitgliedern der Fokus auf Privates, Familiäres und Berufliches verschoben habe. Die für die Band nötige Aufmerksamkeit könne nicht mehr von allen aufgebracht werden und da ein erneuter Besetzungwechsel nicht mehr in Frage käme, habe man beschlossen, Jupiter Jones aufzulösen, so der Tenor eines ausführlichen Statements. Jupiter Jones gründeten sich 2002 in der Eifel. Nach vielen Jahren als typische Indie-und D.I.Y.-Band mit eigenem Label, Touren und Albumveröffentlichungen landete man mit dem Song "Still" im Frühjahr 2011 einen großer Hit, die Single und das Album "Jupiter Jones" erhielten Goldstatus. Ein Durchbruch im deutschsprachigen Raum. 2014 verließ Sänger Nicholas Müller die Band, Sven Lauer übernahm danach den Posten am Mikrofon.+++

Konzert von SAGA nächsten Freitag in Hannover ausverkauft



Das Konzert der kanadischen Progressive-/Art-Rock-Band SAGA am kommenden Freitag, dem 10.November im Capitol in Hannover ist ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts auf seiner Website mit. Die Show findet im Rahmen der Jubiläumstournee von SAGA statt, die in diesem Jahr seit 40 Jahren bestehen. Gleichzeitig will sich die Band mit dieser Konzertreise von ihren Fans verabschieden.+++

www.hannover-concerts.de 07.11.2017, 17:17 UhrDas Konzert der kanadischen Progressive-/Art-Rock-Band SAGA am kommenden Freitag, dem 10.November im Capitol in Hannover ist ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts auf seiner Website mit. Die Show findet im Rahmen der Jubiläumstournee von SAGA statt, die in diesem Jahr seit 40 Jahren bestehen. Gleichzeitig will sich die Band mit dieser Konzertreise von ihren Fans verabschieden.+++

Konzert von Dritte Wahl ausverkauft - Zusatzshow von Pohlmann



Immer viel Bewegung in der hannoverschen Konzertszene. Living Concerts meldet heute, dass das Konzert der Rostocker Punk-Rock-Urgesteine Dritte Wahl am Freitag, dem 17.November im MusikZentrum bereits jetzt ausverkauft ist. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der Veranstalter mit. Eine gute Nachricht für Fans des Sängers und Songschreibers Pohlmann. Nachdem dessen Konzert am 20.Januar 2018 im LUX vor wenigen Tagen als "ausverkauft" gemeldet wurde, wird nun ein Zusatztermin bekannt gegeben: Pohlmann wird am 22.Januar 2018 ein zweites Konzert im LUX spielen. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 07.11.2017, 13:35 UhrImmer viel Bewegung in der hannoverschen Konzertszene. Living Concerts meldet heute, dass das Konzert der Rostocker Punk-Rock-Urgesteine Dritte Wahl am Freitag, dem 17.November im MusikZentrum bereits jetzt ausverkauft ist. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der Veranstalter mit. Eine gute Nachricht für Fans des Sängers und Songschreibers Pohlmann. Nachdem dessen Konzert am 20.Januar 2018 im LUX vor wenigen Tagen als "ausverkauft" gemeldet wurde, wird nun ein Zusatztermin bekannt gegeben: Pohlmann wird am 22.Januar 2018 ein zweites Konzert im LUX spielen. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Iron Maiden streamen Konzertfilm am Samstag kostenlos



Bevor ihre "Book Of Souls: Live Chapter"-Veröffentlichung in verschiedenen, mitunter limitierten Konfigurationen am 17.November in den Handel kommt, streamt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ihren kompletten Konzertfilm vorab kostenlos auf YouTube. Am kommenden Samstag, dem 11.November um 20.00 Uhr mitteleuorpäischer Zeit soll der Film mit 15 Live-Tracks auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen sein.+++

www.youtube.com/ironmaiden 06.11.2017, 18:03 UhrBevor ihre "Book Of Souls: Live Chapter"-Veröffentlichung in verschiedenen, mitunter limitierten Konfigurationen am 17.November in den Handel kommt, streamt die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ihren kompletten Konzertfilm vorab kostenlos auf YouTube. Am kommenden Samstag, dem 11.November um 20.00 Uhr mitteleuorpäischer Zeit soll der Film mit 15 Live-Tracks auf dem YouTube-Kanal der Band zu sehen sein.+++

Mighty Oaks mit neuer EP vor Tourstart in Hannover



Am 13.November startet die Band Mighty Oaks ihre "Higher Place Tour" mit einem Konzert im Capitol in Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt war die Berliner Folk-Band zuletzt beim Maschseefest im Sommer zu Gast. Am vergangenen Freitag haben Mighty Oaks mit dem Titel "Storm" eine neue EP mit vier neuen Songs veröffentlicht. Zum Titelsong gibt es auch ein Musikvideo. Bei den vier Tracks von "Storm" soll es sich um "perfekte Musik für den Herbst" handeln, wie es eine aktuelle Medieninformation vermittelt. Für das Konzert im Capitol, bei dem Mighty Oaks von der Band Giant Rooks supportet werden, gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

www.mightyoaksmusic.com 06.11.2017, 13:32 UhrAm 13.November startet die Band Mighty Oaks ihre "Higher Place Tour" mit einem Konzert im Capitol in Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt war die Berliner Folk-Band zuletzt beim Maschseefest im Sommer zu Gast. Am vergangenen Freitag haben Mighty Oaks mit dem Titel "Storm" eine neue EP mit vier neuen Songs veröffentlicht. Zum Titelsong gibt es auch ein Musikvideo. Bei den vier Tracks von "Storm" soll es sich um "perfekte Musik für den Herbst" handeln, wie es eine aktuelle Medieninformation vermittelt. Für das Konzert im Capitol, bei dem Mighty Oaks von der Band Giant Rooks supportet werden, gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne auf Abschiedstour exklusiv in Deutschland



Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und geht gleichzeitig auf eine ausgedehnte Abschiedstournee, die -nach jetzigem Stand- für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen ist. In Deutschland wird der Sänger, der mit der 1968 gegründeten Band Black Sabbath bekannt wurde zunächst nur ein einziges Konzert geben. Die exklusive Show ist für den 28.Juni 2018 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen terminiert. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 9.November um 10.00 Uhr.+++

www.livenation.de 06.11.2017, 13:24 UhrHardrock-Ikone Ozzy Osbourne feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und geht gleichzeitig auf eine ausgedehnte Abschiedstournee, die -nach jetzigem Stand- für den Zeitraum 2018-2020 vorgesehen ist. In Deutschland wird der Sänger, der mit der 1968 gegründeten Band Black Sabbath bekannt wurde zunächst nur ein einziges Konzert geben. Die exklusive Show ist für den 28.Juni 2018 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen terminiert. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, dem 9.November um 10.00 Uhr.+++

She Past Away, Joy Denalane und Pohlmann ausverkauft



Der hannoversche Konzertveranstalter Living Concerts meldet auf einen Schlag drei ausverkaufte Konzerte in Hannover. Sämtliche Karten bereits im Vorverkauf abgesetzt wurden für das morgige Konzert (4.11.) der türkischen Dark-Rock-Band She Past Away im LUX, ebenfalls ausverkauft ist das spezielle akustische Konzert von Joy Denalane am 23.November in der Markuskirche und auch für den Auftritt von Pohlmann am 20.Januar im LUX gibt es keine Karten mehr.+++

www.livingconcerts.de 03.11.2017, 15:30 UhrDer hannoversche Konzertveranstalter Living Concerts meldet auf einen Schlag drei ausverkaufte Konzerte in Hannover. Sämtliche Karten bereits im Vorverkauf abgesetzt wurden für das morgige Konzert (4.11.) der türkischen Dark-Rock-Band She Past Away im LUX, ebenfalls ausverkauft ist das spezielle akustische Konzert von Joy Denalane am 23.November in der Markuskirche und auch für den Auftritt von Pohlmann am 20.Januar im LUX gibt es keine Karten mehr.+++

Sixpack 2017: Die Bands für den 9.Dezember stehen fest



Die Bands für den diesjährigen Sixpack-Contest am 9.Dezember im MusikZentrum Hannover stehen fest. Auf der Bühne erwartet werden: Blaufuchs, Beachless, Boy Adam, Sobi, Starfade und Yunus.+++

www.musikzentrum-hannover.de/projekte/sixpack/ 02.11.2017, 15:38 UhrDie Bands für den diesjährigen Sixpack-Contest am 9.Dezember im MusikZentrum Hannover stehen fest. Auf der Bühne erwartet werden: Blaufuchs, Beachless, Boy Adam, Sobi, Starfade und Yunus.+++

Banana Roadkill + Lady Crank kurzfristig in der Strangriede Stage



Nach der Absage des für kommenden Samstag in der Faust geplanten I Think I Spider Festivals am heutigen Mittag, haben zwei der für das Festival vorgesehenen Bands eine neue Location für eine Show gefunden. Banana Roadkill und Lady Crank werden am kommenden Samstag, dem 4.November kurzfristig ein Doppelkonzert in der Strangriede Stage in der Nordstadt spielen. Einlass dort ist ab 20.00 Uhr, die Show startet um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

www.facebook.com/StrangriedeStage 01.11.2017, 17:43 UhrNach der Absage des für kommenden Samstag in der Faust geplanten I Think I Spider Festivals am heutigen Mittag, haben zwei der für das Festival vorgesehenen Bands eine neue Location für eine Show gefunden. Banana Roadkill und Lady Crank werden am kommenden Samstag, dem 4.November kurzfristig ein Doppelkonzert in der Strangriede Stage in der Nordstadt spielen. Einlass dort ist ab 20.00 Uhr, die Show startet um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Spock´s Beard bringen "Snow -Live" auf Blu-ray heraus



Im Juli 2016 kam im Rahmen des Morsefestes die Band Spock´s Beard wieder in ihrer Ursprungsbesetzung zusammen und brachte das Konzeptalbum "Snow" aus dem Jahr 2002 erstmals in voller Länge auf die Bühne. Als Sänger und Frontmann dabei war auch Neal Morse, der das Album seinerzeit maßgeblich komponierte und Spock´s Beard im Anschluss an die ursprüngliche Veröffentlichung verließ und seine Solo-Karriere und andere Projekte forcierte. Das Morsefest und damit die "Snow"-Performance wurden aufgezeichnet. Am 10.November erscheint "Snow live" auf Blu-ray, digital und auf CD über Radiant Records. Mehr dazu demnächst auch hier auf Rockszene.de.+++

www.radiantrecords.com 01.11.2017, 17:01 UhrIm Juli 2016 kam im Rahmen des Morsefestes die Band Spock´s Beard wieder in ihrer Ursprungsbesetzung zusammen und brachte das Konzeptalbum "Snow" aus dem Jahr 2002 erstmals in voller Länge auf die Bühne. Als Sänger und Frontmann dabei war auch Neal Morse, der das Album seinerzeit maßgeblich komponierte und Spock´s Beard im Anschluss an die ursprüngliche Veröffentlichung verließ und seine Solo-Karriere und andere Projekte forcierte. Das Morsefest und damit die "Snow"-Performance wurden aufgezeichnet. Am 10.November erscheint "Snow live" auf Blu-ray, digital und auf CD über Radiant Records. Mehr dazu demnächst auch hier auf Rockszene.de.+++

Ohrbooten special guest bei local-heroes Deutschlandfinale