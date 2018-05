Rockszene Nachrichtenblitz

Das Fährmannsfest gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfests vom 3.-5.August in Hannover haben heute weitere Bands für das traditionelle Open-Air in Linden-Nord und der Calenberger Neustadt bekannt gegeben. Aus Hannover werden die "Mindie-Pop"-Band Joan Randall und die Metal-Gothic-Rock-Band Ember Sea mit von der Partie sein, auf der Kulturbühne gehört die belgische Psychedelic-Indie-Rock-Band Imperial Tunfisch, die sich in Hannover jüngst beim Hoffest des Béi Chéz Heinz eindrucksvoll vorstellte, zum diesjährigen Line-Up. Auf der Kulturbühne gibt es zudem mit der "Song-Gong-Show" ein neues Unterhaltungsangebot.+++

Udo Lindenberg: MTV Unplugged die Zweite



Nach dem Erfolg des ersten MTV Unplugged-Albums soll nun ein zweites Akustik-Set Udo Lindenbergs für die Reihe aufgenommen werden. Die Konzerte finden vom 4. bis zum 6. Juli 2018 in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg statt. Aufgenommen wird aber nur am 5. und 6. Juli. Genauso wie bei der ersten Auflage soll Udo Lindenberg von nationalen und internationalen Künstlern, sowie dem NDR Elbphilharmonie Orchester unterstützt werden. Tickets für die Konzertreihe gibt es per Losverfahren vom 25. bis zum 3. Juni online bei Eventim.de. +++

Morrissey kündigt Konzert in Berlin an



Der britische Sänger Morrissey kommt auf seiner Europatournee für ein Konzert nach Deutschland. Mit im Gepäck hat Morrissey, der als Mitglied Indie-Rock Band The Smith bekannt wurde, sein aktuelles Album „Low In High School“ Seine exklusive Deutschland-Show gibt Morrissey am 15. Juli in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Der offizielle Vorverkauf startet an diesem Freitag ab 10 Uhr. MagentaEINS Kunden können ihre Tickets schon ein Tag vorher bestellen.+++

Passenger präsentiert neue Single + Video



Mike Rosenberg alias Passenger hat in der vergangenen Woche mit "Hell Or High Water" eine neue Single veröffentlicht. Das dazugehörige Video entstand im Verlauf einer dreiwöchigen Reise durch die USA. Live in Deutschland wird Passenger am 9.Juni auf dem Black Sheap Festival im süddeutschen Bonfeld und am 2.August auf dem A Summer´s Tale Festival in Luhmühlen erwartet. Weitere Konzertdaten sollen in Kürze folgen.+++

Eric Clapton veröffentlicht Soundtrack-Album zu Doku-Film



"Life In 12 Bars" ist der Titel eines Dokumentarfilms über die Karriere des Musikers Eric Clapton. Bereits 2017 entstanden und vorgestellt, soll der Film in diesem Jahr auch von der BBC ausgestrahlt werden. Am 8.Juni kommt das dazugehörige Soundtrack-Album auf den Markt. Es enthält 32 Songs aus seit fünf Jahrzehnten andauerenden Karriere von Eric Clapton, dazu kommen fünf exklusive Titel. Der Soundtrack "Life In 12 Bars" wird als 4-LP-Box (Veröffentlichung 20.Juni) und Doppel-CD veröffentlicht und erscheint darüber hinaus als Download.+++

Nada Surf im November im Capitol



Die US-Indie/Alternative-Band Nada Surf wird am 12.November in Hannover im Capitol auftreten. Im Mittelpunkt der Show wird das Nada-Surf-Album "Let Go" stehen, das im Jahr 2002 erschien und bei Fans als besonders populär gilt. Im ersten Teil der Konzerte will die Band das Album "Let Go" komplett und in voller Länge spielen, im zweiten Teil einen Querschnitt aus ihrem bisherigen Schaffen bieten. Der Auftritt einer Vorgruppe bei den Nada-Surf-Shows im Herbst ist nicht geplant. Der Kartenvorverkauft startet am 24.Mai.+++

Saltatio Mortis Ende Juli mit "Brot und Spiele"



Die populäre deutsche Mittelalter-Rock-Band Saltatio Mortis kündigt für den 27.Juli ihr neues Album "Brot und Spiele" an. Bereits jetzt ist mit "Große Träume" ein erster Song zu hören und in Form eines Video-Clips zu sehen. Ab Mitte Oktober touren Saltatio Mortis mit ihrem neuen Programm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hannover, wo die Band im Verlauf ihrer letzten Konzertreisen im Capitol spielten, steht aktuell nicht auf dem Tourplan. Das einzige Konzert in Norddeutschland ist für den 10.November im Hamburger Mehr! Theater terminiert.+++

Konzert von Fil Bo Riva im MusikZentrum wird verlegt



Das für den morgigen Samstag, 19.Mai geplante Konzert des italienischen Musikers Fil Bo Riva und seiner Band im MusikZentrum Hannover fällt krankheitsbedingt aus. Ein neuer Termin wurde bereits gefunden: Die Show soll nun am Donnerstag, dem 5.Juli an gleicher Stelle nachgeholt werden. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben auch für den neuen Termin gültig, teilt der örtliche Veranstaler -Hannover Concerts- mit+++

Heimatzoo-Festival gibt komplettes Programm bekannt



Das Heimatzoo-Festival, das in diesem Jahr am Wochenende 10.und 11.August in Grindau/Schwarmstedt stattfindet, ist komplett. Über Facebook haben die Organisatoren das Line-Up bekannt gegeben. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr Mr.Irish Bastard und Tequilla And The Sunrise Gang. Außerdem spielen Bands wie Leto, Black As Chalk und Reggaedemmi. Direkt aus der hannoverschen Musikszene ist die Band Die Postpunk mit dabei.+++

Konzert von Farmer Boys in Hannover verlegt



Das für den 26.Mai im LUX geplante Konzert mit der Band Farmer Boys ist auf den 28.November verschoben worden. Dann wird die Stuttgarter Alternative-Metal-Band ihr neues Album "Born Again" vorstellen. Für den 26.Mai gekaufte Karten bleiben auch für den neuen Termin am 28.November gültig+++

Mono Inc. morgen mit neuer Single - live in Hannover im November



Die Hamburger Dark-Rock-Band Mono Inc. veröffentlicht am morgigen Freitag, 18.Mai, die erste Single aus ihrem kommenden Album "Welcome To Hell". Bei der Auskopplung handelt es sich um den gleichnamigen Titeltrack. Im Verlauf ihrer Herbsttournee treten Mono Inc. am Freitag, dem 16.November in Hannover im MusikZentrum auf.+++

The Kooks kündigen Album und supports für The Rolling Stones an



Die britische Indie-Rock-Band The Kooks will ihr neues Album "Let´s Go Sunshine" am 31.August auf den Markt bringen. Mit "No Pressure" und "All The Time" hat die Band bereits zwei neue Songs veröffentlicht. Im Juni werden The Kooks bei zwei Stadionshows in Stuttgart und Berlin als support für The Rolling Stones auftreten.+++

The Hirsch Effekt starten "Playthrough"-Video-Reihe



Die hannoversche Artcore-Band The Hirsch Effekt hat eine neue "Playthrough"-Video-Reihe gestartet, die in den nächsten Wochen fortgesetzt werden soll. Insgesamt sind drei Videos entstanden, in deren Verlauf einzelne Titel vom aktuellen The Hirsch-Effekt-Album "Eskapist" aus der Perspektive einzelner Bandmitglieder und deren Instrumente präsentiert werden. Den Anfang macht Gitarrist Nils Wittrock mit dem Song "Xenophotopia". Außerdem sind -für aktive Musiker zum Nachspielen- auch Gitarren-und Bass-Tabulatoren zu Titeln aus "Eskapist" im Online-Shop der Band erhältlich. Im Herbst geht die Band auf 10-jährige Jubiläumstour. In Hannover werden The Hirsch Effekt am 14.September im Indiego Glocksee erwartet.+++

Café-Tabor-Open-Air Mitte Juni in Hannovers Südstadt



Das diesjährige Open Air des Café Tabor an der Hildesheimer Str. 32 in Hannovers Südstadt ist für Freitag, den 22.Juni terminiert. Auf dem großen Gelände hinter dem Café sollen Lionman, Geishecker und Leonard Ottolien auftreten. Der Eintritt wird kostenlos sein. Weitere Infos über den Link unten.+++

Time Tools feiert 20-jähriges Bestehen in Hannover



Was das Mastering von Musikproduktionen angeht, zählen die Time-Tools Studios in Hannovers Nordstadt zu den sehr renommierten Adressen in Deutschland. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens lud das Team von Time Tools heute Nachmittag zu einem lockeren Empfang in den Räumlichkeiten in der Sandstraße. Hannovers Kulturdezernent Harald Härke überbrachte Glückwünsche an die für ihn bis vor kurzem "unentdeckte Perle" in der Stadt. Man könne bei Time Tools und in Hannover stolz sein, auf die rund 10.000 gemasterten Tonträger. Einige davon haben Gold-und Platinstatus erreicht, so Härke, denn Time Tools mastert auch Produktionen von weltweit populären, großen Acts. Times Tools ist aus Sicht von Geschäftsführer Andy Bolleshon das in dieser Konstellation am längsten bestehende Projekt unabhängiger Tonstudios in Deutschland. Harald Härke überreichte dem Team ein Schild, das Time Tools als offiziellen Partner im Netzwerk UNESCO City Of MUSIC auszeichnet.+++

Blackout Problems verlosen "Secret-Show"



Am 15.Juni bringt die Münchner Alternative-/Punkrock-Band Blackout Problems ihr neues Album "Kaos" auf den Markt. Im Anschluss spielt die Band mehrere kleine Promo-Gigs und Wohnzimmerkonzerte. Ein Wohnzimmerkonzert verlosen Blackout Problems unter Fans und Interessierten. Diese Show ist für Sonntag, den 17.Juni terminiert und muss nicht zwingend in einem Wohnzimmer stattfinden, es kann auch ein anderer, tendenziell für Gigs ungewöhnlicher Ort sein. Blackout Problems rufen dazu auf, sich für diesen Gig als Gastgeber zu bewerben. Eine reguläre Club-Tournee folgt im Herbst. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Band.+++

Limmerstraßenfest fällt dieses Jahr aus



Das sehr populäre Limmerstraßenfest in Hannover-Linden-Nord, das in den letzten Jahren am ersten Septemberwochenende regelmäßig mehr als 10.000 Besucher anlockte und auch ein breites Kulturprogramm bot, fällt in diesem Jahr aus. Die Finanzierbarkeit der ursprünglich als Marktfest für ortsansässige Einzelhändler gestarteten Veranstaltung war zuletzt immer schwieriger geworden. Der Charakter des Festes hatte sich in den vergangenen Jahren mehr zu einer Party für Jung und Alt mit hohem kulturellem Programmanteil entwickelt. Auch zahlreiche Bands aus der Hannover-Szene traten beim Limmerstraßenfest auf. Nun pausieren die Organisatoren und wollen neue Konzepte für ein Fest in Linden-Nord entwickeln. Im nächsten Jahr soll es in veränderter Form weitergehen, heißt es in einer Pressemitteilung.+++

Höchster Charteinstieg für Parkway Drive in Europa



Die australische Metalcoreband Parkway Drive zählt aktuell zu den besonders prominenten und erfolgreichen des Genres. Mit ihrem aktuellen Album "Reverence" schaffte die Band die bislang höchsten Charteinstiege in Ländern der EU in ihrer Bandkarriere. In Deutschland stieg "Reverence" auf Platz 3 der hiesigen Albumcharts ein. Am 2.und 3.Juni werden Parkway Drive bei Rock am Ring und Rock im Park erwartet.+++

Vainstream Rockfest am 30.Juni restlos ausverkauft



Auch bei Fans von Musik der härteren Gangart in Hannover und der Region sehr populär ist das alljährliche Vainstream Rockfest in Münster. In diesem Jahr findet das Festival am 30.Juni auf dem Gelände Am Hawerkamp statt. und ist für das Genre Rock, Punk-Rock, Hardcore, Metal und Metalcore äußerst namhaft besetzt. Mit dabei sind unter anderem die Beatsteaks, Casper, Bullet For My Valentine, Enter Shikari, Stick To Your Guns, Boysetsfire, Silvestein, Cro-Mags und Sondaschule. Die Veranstalter melden, dass das Vainstream 2018 nun restlos ausverkauft ist.+++

The Adicts mit neuem Video - Anfang Juni live auf der Expo Plaza