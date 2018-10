Rockszene Nachrichtenblitz

"Ein Wutanfall": Therapiezentrum stellen "Gib mir Strom" vor



www.facebook.com/Therapiezentrum.musik 19.10.2018, 17:12 UhrDie Osnabrücker Rockband Therapiezentrum hat am heutigen Freitag ihre neue Single "Gib mir Strom" veröffentlicht. Die Single sei ein "Wutfall" schreibt die Band auf Facebook. Der Song behandelt das Thema Sexismus. Nachdem in den vergangenen Tagen das dazugehörige Musikvideo mehrfach "geteast" wurde, hat es die Band heute ebenfalls in voller Länge veröffentlicht.+++

DUCS supporten Dirty Sound Magnet im LUX



www.lux-concerts.de 19.10.2018, 16:46 UhrDie aus der Schweiz stammende Rockband Dirty Sound Magnet macht im Verlauf ihrer aktuellen Europatour am Freitag, dem 2.November Halt im LUX in Hannover. Dirty Sound Magnet spielen Rockmusik abseits der üblichen Standards. Ihr Stil wird auch als "Creative Rock" oder "Mystic Rock" bezeichnet. Unterstützung bekommt das Schweizer Trio von der in der hannoverschen Rockszene populären Band DUCS. Dies wurde heute bekannt gegeben. Die ursprünglich als support geplante Band In Years kann krankheitsbedingt nicht auftreten. Karten für das Rock-Doppel Dirty Sound Magnet und DUCS im LUX sind vor Ort an der Abendkasse erhältlich.+++

Dave Matthews Band kommt nach Deutschland



www.livenation.de 19.10.2018, 16:38 UhrDie US-Jam-Rocker der Dave Matthews Band kommen im März nächsten Jahres für vier Konzerte nach Deutschland. Die Dave Matthews Band zeichnet sich durch ihre besondere musikalische Vielfalt und instrumentelles Können der Musiker aus. Meist ist man in Genres wie Rock, Funk, Pop und auch mal Jazz unterwegs oder verbindet diese Richtungen in manchen Songs. Das einzige Konzert in Norddeutschland spielt die Dave Matthews Band am Freitag, dem 22.März im Hamburger Mehr!Theater. Weitere Shows sind in München (6.März), Düsseldorf (8.März) und Berlin (23.März) angesetzt. Der allgemeine Vorverkauf startet am 26.Oktober. Im Juni war das aktuelle Album der Band "Come Tomorrow" erschienen.+++

Bosse mit "Alles ist jetzt" auf Platz eins der Charts



www.axelbosse.de 19.10.2018, 16:31 UhrDer Braunschweiger Sänger, Gitarrist und Songschreiber Bosse ist mit seinem neuen Studioalbum "Alles ist jetzt" direkt auf Platz eins der deutschen Charts eingestiegen. Dies gelang ihm bereits mit seinem Vorgängeralbum "Engtanz" im Jahr 2016. Am 1.November startet Bosse in Cottbus eine groß angelegte Deutschlandtour, die ihn am 26.März 2019 nach Hannover in die Swiss Life Hall führen wird.+++

The Neal Morse Band kündigt "The Great Adventure" an



www.nealmorseband.com 18.10.2018, 16:48 UhrDas nächste Album von The Neal Morse Band steht vor der Tür. "The Great Adventure" wird der Titel sein und -wie schon der Vorgänger "The Similitude Of A Dream"- als Doppel-CD erscheinen. Veröffentlichungstermin wird der 25.Januar 2019 sein. Im März und im April wird The Neal Morse Band auf Europa-Tour kommen und dabei fünf Konzerte in Deutschland spielen. Die einzige Show in Norddeutschland ist für den 4.April in der Hamburger Markthalle terminiert. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Tank Shot supporten Cock Sparrer in der Faust



www.tankshot.de 18.10.2018, 16:42 UhrEs dürfte ein großes Street-Punk-Happening werden am 27.Oktober in der Faust in Hannover. Cock Sparrer, seit 45 Jahren aktiv, sind seit langem für ein Konzert angekündigt und die 60er-Jahre-Halle auch bereits ausverkauft. Als support wird die hannoversche Punk-Band Tank Shot auftreten, deren Mitglieder ebenfalls seit vielen, vielen Jahren in der Szene aktiv sind.+++

Kettcar präsentieren Video zu "Auf den billigen Plätzen"



www.kettcar.net 18.10.2018, 16:15 UhrDie Hamburger Indie-Rock-Band Kettcar präsentiert aktuell ein Video zu ihrem Song "Auf den billigen Plätzen" und kündigt gleichzeitig neue Tourdaten für das Jahr 2019 an. In Norddeutschland wird die Band am 2.März 2019 im Hamburger Mehr! Theater auftreten. In Niedersachsen werden Kettcar zuvor am 7.November im Wolfsburger Hallenbad auftreten. Die Tournee läuft weiterhin unter dem Motto "Ich vs.Wir". In Hannover waren Kettcar zuletzt im Februar dieses Jahres im ausverkauften Capitol zu Gast. Diese Show wurde von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Neues Video von Editors / Konzert in Bremen



www.youtube.com/watch?v=IErd07yfY-4 17.10.2018, 15:06 UhrDer berühmte Künstler Rahi Rezvani hat beim neuen Musikvideo von Editors Regie geführt. Entstanden ist ein Clip zu dem Song "Cold", der aus dem aktuellen Editors-Album "Violence" stammt und zu den herausragenden Titeln der Platte gezählt wird. Die Performance im Video übernahmen Editors-Sänger Tom Smith und die US-Baletttänzerin Drew Jacoby. Im Verlauf ihrer aktuellen Herbsttournee treten Editors am 16.November im Pier 2 in Bremen auf.+++

Rival Sons im Frühjahr in Deutschland



www.livenation.de 17.10.2018, 14:59 UhrDie Bluesrock-Band Rival Sons wird Anfang des kommenden Jahres auf Tournee in Deutschland unterwegs sein. Insgesamt fünf Shows in den so genannten Medienstädten stehen im Kalender. Das einzige Konzert, das Rival Sons in Norddeutschland spielen wird, ist für Freitag, 1.März 2019 in der Großen Freiheit in Hamburg terminiert. Der allgmeine Kartenvorverkauf startet übermorgen, am Freitag, 19.Oktober.+++

Für Kurzentschlossene: Noch Karten für Anti-Flag + Silverstein heute Abend



www.livingconcerts.de 16.10.2018, 18:21 UhrWer sich noch kurzfristig entscheidet, das Konzert von Anti-Flag, Silverstein, Cancer Bats und Worriers heute Abend im Pavillon in Hannover zu besuchen, wird - nach aktuellem Stand- noch Karten an der Abendkasse vorfinden. Die Show ist noch nicht ausverkauft. Die Türen und die Abendkasse im Pavillon öffnen nachher um 19.00 Uhr. Die erste Band wird bereits um 19.30 Uhr auf der Bühne erwartet.+++

P!NK im Juli 2019 im Stadion in Hannover



www.hannover-concerts.de 16.10.2018, 17:47 UhrDie Pop-Rock-Sängerin und Entertainerin P!NK wird im kommenden Jahr eine Stadion-Show in Hannover spielen. Das Konzert in der hiesigen HDI-Arena ist für Freitag, den 12.Juli 2019 angesetzt. Die Show geht im Verlauf der "Beautiful Trauma Tour" über die Bühne. Karten für die Show von P!NK in Hannover werden ab dem morgigen Mittwoch, 17.Oktober, 10 Uhr, zunächst über einen exklusiven Pre-Sale auf eventim.de erhältlich sein. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Samstag, 20.Oktober. Die Ticketpreise liegen zwischen zirka 70 und 150 Euro inkl.Gebühren, teilt der örtliche Veranstalter, Hannover Concerts, mit.+++

Kuersche mit neuer Band in Südtirol - neues Album 2019



www.kuersche.de 16.10.2018, 17:39 UhrDer hannoversche Sänger, Gitarrist und Songschreiber ist seit einiger Zeit in neuem Band-Line-Up unterwegs (wir berichteten). Die neue Trio-Besetzung besteht -Szene-Kenner wissen das- aus Kuersche an Gitarre und Gesang, Lars Neumann (Schlagzeug) und Jan Neumann (Bass). Ende Oktober stößt man in Sachen Live-Shows in internationale Gefilde vor: Kuersche ist für das Kaltern-Pop-Festival in Südtirol bestätigt. Das Festival ist bereits ausverkauft. 2019 plant die neue Kuersche-Besetzung ein neues Album.+++

Flower Rush für De Winnewupps beim local heroes Finale



www.facebook.com/localheroesNds 16.10.2018, 16:47 UhrAm kommenden Samstag, 20.Oktober, steigt im MusikZentrum in Hannover das diesjähriges Landesfinale von local heroes Niedersachsen. Soeben meldeten die Veranstalter über Facebook eine Änderung im Band-Line-Up. De Winnewupps könnten leider nicht auftreten, heißt es, dafür wurde die aus dem Kreis Lüneburg stammende College-Rock-Band Flower Rush nachnominiert. Mehr zum local-heroes-Niedersachsen-Finale in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Hardrock-Band Bonfire mit Rocklegenden auf Tour



www.bonfireandfriends.de 15.10.2018, 13:38 UhrDie Hardrock-Band Bonfire aus Ingolstadt geht ab November auf Tour durch Deutschland. Unter dem Motto „Bonfire – A Night With Rock Legends“ geben sie 20 Konzerte in 20 deutschen Städten. An diesen Abenden spielen Bonfire nicht nur ihre eignen Hits, sondern fungieren auch als Backing-Band für zahlreiche internationale Rocklegenden. Mit dabei sind unter anderem Bobby Kimball (ex-Toto), Joe Lynn Turner (ex Rainbow, ex-Deep Purple), Dave Bickler (ex-Survivor) und Phil Mogg (UFO). In Hannover sind Bonfire am 21. November im Capitol zu Gast.+++

Silbermond melden sich zurück



www.silbermond.de 15.10.2018, 11:59 UhrDie erfolgreiche Pop-Rockband Silbermond meldet sich nach einer längeren Pause mit zwei Konzerten zurück. Nächstes Jahr spielen sie am 08. Juni in Bad Hersfeld in der Hessentagsarena und am 26. Juli in der Arena am Hartmannplatz in Chemnitz. Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Mehr Informationen gibt es über die Webseite der Band.+++

I Raise The Siren stellen "I Raise The Siren" vor



www.youtube.com/watch?v=KbaVih1c1LA 12.10.2018, 16:49 UhrDie hannoversche Band I Raise The Siren, die stilistisch meist in den Bereichen Alternative-Rock und -Metal unterwegs ist, stellt am heutigen Freitag ihr Video zu ihrem Song "I Raise The Siren" vor. Mit diesem Track schlägt die Band auch progressive Töne und Grooves an. Entstanden ist der Videoclip unter der Regie von Andreas Körner in der Halle des MusikZentrums in Hannover. Allerdings nicht auf der Bühne, sondern im Zuschauerraum. Die Audio-und Videoproduktion wurde maßgeblich von aktuellen und ehemaligen Technikern des MusikZentrums realisiert, ebenso das Licht-Setting in der Halle. Direkt zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Konzert von Feuerschwanz in Hannover ausverkauft



www.livingconcerts.de 12.10.2018, 12:52 UhrDas Konzert der Mittelalter-Rock-Band Feuerschwanz am 8.Dezember in Hannover im MusikZentrum ist bereits jetzt ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts. Feuerschwanz treten in Hannover im Rahmen ihrer Methämmer-Tour auf. Zweiter Act des Abends sind Schattenmann.+++

Hurricane-Festival 2019: Vier sehr namhafte Headliner



www.hurricane.de 12.10.2018, 12:37 UhrDie Veranstalter der Zwillingsfestivals Hurricane im niedersächsischen Scheeßel und Southside im süddeutschen Neuhausen ob Eck, haben heute vier sehr namhafte Headliner für ihre Festivals im Jahr 2019 bekannt gegeben. Erwartet werden auf beiden Festivals The Cure, Foo Fighters, Die Toten Hosen und Mumford & Sons. Das Hurricane-und das Southside-Festivals sind für das Wochenende 21.-23.Juni 2018 terminiert. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Ermäßigte Karten der so genannten "zweiten Preisstufe" seien nur noch am heutigen 12.Oktober erhältlich, im Anschluss greife die "dritte Preisstufe", heißt es in einer aktuellen Medienmitteilung. Mehr dazu über den Link unten.+++

Pascow mit "Jade" in der Faust



www.pascow.de 12.10.2018, 12:28 Uhr20 Jahre gibt es die im pfälzischen Gimbweiler gegründete Punkrock-Band Pascow nun schon. Ihr bis dato letztes Album erschien im Jahr 2014, offenbar wird es nun Zeit für neue Musik. Die kommt nun in Form des neuen Albums "Jade", das am 25.Januar über Rookie Records erscheint. Im Verlauf ihrer Frühjahrstournee treten Pascow am 17.April in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover auf.+++

