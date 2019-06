Rockszene Nachrichtenblitz

Rockharz Open Air gibt Running Order bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Rockharz Open Airs (3.-6. Juli in Ballenstedt) haben die Running Order des diesjährigen Festivals bekannt gegeben. Direkt zur Übersicht über die Zeit-und Spielpläne der einzelnen Bühnen, gelangt man über den Link unten. Darüber hinaus melden die Rockharz-Veranstalter, dass die Festival-Tickets inklusive Camping ausverkauft sind. Tagestickets sind dagegen noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Baroness morgen mit "Gold & Grey"



Die US-Progressive-Metal-Band Baroness wird am morgigen Freitag ihr neues Album "Gold & Grey" herausbringen. Zusammen mit Produzent Dave Fridmann, der bereits das Vorgänger-Album "Purple" produzierte und zu dessen Referenzen unter anderem Arbeiten für Mogwai und The Flaming Lips zählen, sind 17 neue Tracks entstanden. Band-Mastermind John Baizley hat erneut das Cover-Artwort realisiert. Im November kommen Baroness als support von Volbeat auf große Deutschland-Tour. Die einzige Show in Norddeutschland findet am 11. November in der Hamburger Barclaycard Arena statt.+++

Critical Mess vor ihrer Release Show in Hannover



"Man Made Machine Made Man" ist der Titel des zweiten Albums der hannoverschen Metal-Band Critical Mess, das am 21. Juni auf den Markt kommt. Die Platte wird die Band am 29. Juni live in Hannover in der Glocksee vorstellen. Außerdem haben Critical Mess neue Merchandise-Artikel, darunter T-Shirts am Start und entsprechend ihren Online-Shop geupdated. Bei ihrer Release-Show wird die Band von Ayahuasca und Krylithsic supportet.+++

„Zombie Birdhouse“ von Iggy Pop als Neuauflage



Das 1982 erstmals veröffentlichte Album „Zombie Birdhouse“ des US-amerikanischen Künstlers Iggy Pop wird am 28. Juni als Neuauflage auf den Markt kommen. Neben regulären Tracks enthält das Album eine bisher unveröffentlichte Version von „Pain and Suffering" mit der Blondie Sängerin Debbie Harry. Des weiteren werden Sleeve Notes von Irvine Welsh sowie Fotos vom Original-Fotoshooting mit Esther Friedman mit dabei sein.+++

Noch freie Plätze bei den Niedersächsischen Frauenmusiktagen



Bei den 26. Niedersächsischen Frauenmusiktagen, die zwischen dem 10. und 14. Juli in Osterode stattfinden, sind noch Plätze frei. Die Teilnehmerinnen können in Workshops an ihrer Spiel- und Gesangstechnik arbeiten. Freie Plätze gibt es noch in der „A-cappella-Vocal-Group“ und in den Bands „Disco der 70er-Jahre unplugged“. Dort geht es darum tanzbare Arrangements von Disco-Klassikern zu entwickeln. Des weiteren kann man sich auch noch für „Barbra Streisand goes hell!“ Kurse anmelden, bei denen Popsong in ein neues Gewand gebracht werden sollen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 20. Juni. Mehr Informationen gibt es über die Webseite der LAG Rock.+++

Laura Jane Grace mit neuem Video am Start



Laura Jane Grace & The Devouring Mothers haben ein Video zu ihrem Titel „The Hotel Song“ veröffentlicht. Es wurde von Margherita Ballarin animiert und zeigt eine Person, die in ein Hotelzimmer geht, das gegen Ende des Songs überflutet wird. „The Hotel Song“ stammt aus dem „Bought to Rot“, das Ende letztes Jahr auf den Markt kam.+++

Sum 41 veröffentlichen neuen Song



Die kanadische Alternative Rockband Sum 41 haben heute ihren Song „A Death In The Family“ und das dazugehörige Video veröffentlicht. Es zeigt die Band als eine Version aus 1969 und 2019, was sich auch in der Textzeile „Your lies will tear you apart... Your fate is left to a different generation“ widerspiegelt. „A Death In The Family“ ist, nach „Out For Blood“, bereits die zweite Singleauskopplung aus ihrem siebten Studioalbum „Order In Decline“, das am 19. Juli auf den Markt kommen soll.+++

Line-Up Änderung für die morgige Show im Rocker



Das Rocker Hannover hat soeben eine Änderung im Programm für das morgige Stagelive Konzert angekündigt. Statt dem norwegischen Rock Duo Hollow Illusion wird der Rock/Pop Solist Leon Ladwig auf der Bühne stehen. Mit seiner Mischung aus deutschem Rock, Country und Pop, gepaart mit subversiven Humor und hoffnungsloser Romantik, möchte er das Publikum von sich überzeugen. Der zweite Act des Abends ist nach wie vor die hannoversche Punkrock-Band Paralies. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Rocker.+++

Konzert von Snow Patrol fällt morgen aus



Das für den morgigen Dienstag, 11. Juni geplante Konzert der Band Snow Patrol im Capitol in Hannover muss ausfallen. Nathan Conolly, Gitarrist der britischen Rockband, kann aufgrund einer schwerwiegenden Handverletzung derzeit sein Instrument nicht spielen. Er könne aktuell seine Finger gar nicht mehr bewegen erklärt eine heute ausgesandte Medienmitteilung. Nun muss Conolly pausieren. Auch das für den heutigen Pfingstmontag angesetzte Snow-Patrol in Kopenhagen ist abgesagt worden, ebenso die Show am Mittwoch, den 12. Juni in Stuttgart. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet, wo die Tickets erworben wurden. Besucher, die Karten direkt bei X Why Z in Hamburg bekauft haben, sollen am morgigen Tag eine E-Mail vom Tourneeveranstalter erhalten, in der die Rückerstattung dieser Tickets erklärt wird.+++

Berliner Skatepunks ZSK treten beim Fährmannsfest auf



Die Berliner Punkband ZSK wird am Samstag beim Fährmannsfest auftreten. Mit ihrem aktuellen Album „Hallo Hoffnung“ möchten sie, trotz des politischen Klimas, das zur Zeit vorherrscht, die Hoffnung nicht verlieren und auf das Positive schauen. Generell setzen sie sich mit ihren Songs immer wieder politisch ein, lassen aber auch Themen wie Freundschaft und die Liebe zur Musik nicht zu kurz kommen. Neben ZSK werden am Samstag den 9. August unter anderem noch Dritte Wahl, Die Postpunk, Rotz Auf der Wiese und Volter auf der Bühne stehen.+++

Wanda kündigen neues Album und Tour an



Die österreichische Rockband Wanda hat für den 6. September ihr viertes Album „Ciao“ angekündigt, mit dem sie ein neues musikalisches Kapitel einläuten wollen. Den ersten Titel „Ciao Baby“ kann schon ab heute hören. Zusätzlich soll es ab Februar 2020 eine Tour durch die deutschsprachigen Länder geben. In Deutschland treten sie unter anderem am 28.Februar in der Berliner Max Schmeling Halle und am 12. März in der Warsteiner Music Hall in Dortmund auf. Karten für die Konzerte kann man ab dem 21. Juni erwerben.+++

3sat sendet vier Stunden von Rock am Ring



Der TV-Sender 3sat wird am kommenden Samstag, 8. Juni ab 20.15 Uhr über vier Stunden Ausschnitte vom diesjährigen Rock am Ring-Festival (7.-9. Juni) zeigen. Bereits fest steht, dass 3sat Ausschnitte aus den Konzerten von den Bands Bring Me The Horizon, Alice in Chains, SDP und Foals.+++

The Districts und Kyles Tolone neu beim Fährmannsfest



Weitere Bands für das diesjährige Fährmannsfest (9.-11. August) in Hannover. Die US-amerikanische Band The Districts wird beim Fährmannsfest-Spezial-Abend, am Freitag, 9. August im Line-Up mit Kettcar und Fortuna Ehrenfeld auftreten. The Districts vereinen Indie-Rock, mit Roots Rock, Folk und Garage Rock. Für die Fährmannsfest-Kulturbühne, am Sonntag, 11. August ist die Göttinger Alternative-Rock-Band Kyles Tolone neu bestätigt. Der Kartenvorverkauf für das Fährmannsfest 2019 läuft.+++

Hannoversches Label MIG-Music nimmt Bai Kamara Jr. unter Vertrag



Das hannoversche Label MIG-Music hat den aus Sierra Leone stammenden und mittlerweile in Brüssel lebenden Singer-Songwriter Bai Kamara Jr. unter Vertrag genommen. Die erste Zusammenarbeit wird das Album „Salone“ sein, das allerdings erst im Januar 2020 erscheinen soll. Die Kollaboration mit den Voodo Sniffers enthält Musik aus den Bereichen Roots-Bluesrock, Soul, Psychedelic, Folk und Swamp. Mit „Cold Cold Love“ kann man bereits den ersten Eindruck des Albums bekommen.+++

J.B.O. mit neuem Album auf Tour



Die Fun-Metal-Band J.B.O. hat ein neues Album mit dem Titel „Wer lässt die Sau raus?!“ für den 28. Juni angekündigt. Mit dieser Veröffentlichung, die insgesamt 15 Titel enthält, will die Band aus Erlangen ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Ab Freitag sind J.B.O. dann auch auf Tour durch Deutschland. Nach Hannover kommen sie allerdings er am 15. Dezember. Dann möchten sie ihre neuen und alten Songs dem Publikum im MusikZentrum präsentieren.+++

Unzucht haben neuen, festen Bassisten



Die aus Hannover und Hameln stammende Industrial-Metal-und Dark-Rock-Band Unzucht ist wieder offiziell komplett. Nachdem Bassist Alex Blaschke im August letzten Jahres seinen Ausstieg bekannt gegeben hatte (Wir berichteten) war der Posten am Tieftöner vakant geworden. Mehr als 25 Shows spielten Unzucht mittlerweile mit Andreas Puchebuhr, der heute als offizielles neues Bandmitglied vorgestellt wurde. Auf ihrer Facebook-Seite verkündeten Unzucht heute Nachmittag: "Probezeit abgelaufen. Nach über 25 gemeinsamen Shows können wir hiermit feierlich verkünden: Die Unzucht hat einen neuen Mann am Bass. His name is Don. And he is funky. "

Zeitplan für KISS-Konzert morgen steht



Der Zeitplan für das KISS-Konzert am morgigen Mittwoch, 5. Juni steht. Wie Hannover Concerts über Facebook bekannt gibt, ist folgendes Timing vorgesehen: Einlass auf die Expo-Plaza: 18.00 Uhr - Start der Performance von Action-Maler David Garibaldi: 19.15 Uhr - Showtime KISS: 20.45 Uhr. Es gibt noch Karten im Vorverkauf und an den Tages-/Abendkassen. Darüber hinaus weisen die Veranstalter auf die Sicherheitsregeln auf dem Gelände hin. Weitere Details in der Facebook-Veranstaltung über den Link unten.+++

Kuersche mit Video zu "Tried To Call" - bald live in Hannover



Kuersche stellt aktuell ein Video zu seinem Song "Tried To Call" vor. Entstanden ist der Schwarzweiß-Clip bei trübem Wetter rund um das Ihmezentrum und auf der Limmerstraße in Hannover. Beteiligt war der hannoversche Schlagzeuger, Komponist, Arrangeur und Produzent Abi Husen. Für den 15. November kündigt Kuersche ein Konzert im Béi Chéz Heinz in Hannover an.+++

Deamon´s Child mit neuem Video



Die hannoversche Band Deamon´s Child veröffentlicht ihr inzwischen viertes Video aus ihrem aktuellen Album "Angstparade". Es handelt sich dabei um einen Clip zu dem Song "Konfetti". Mehr dazu über den Link unten.+++

Adam Green mit neuer Musik