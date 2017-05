Rockszene Nachrichtenblitz

Cosmic Tribe legen Video zu "Dance With Me" vor



Die hannoversche Rockband Cosmic Tribe hat kürzlich ein neues Musikvideo vorgelegt. Hierbei hat sich das Quintett seinem Song "Dance With Me" gewidmet, die zweite Single-Auskopplung aus dem aktuellen Cosmic-Tribe-Album "Gravity". Mehr zum Thema über den Link unten in der Infobox.+++

Emil Bulls mit traditionellem Hannover-Konzert im Herbst



Meist alle ein bis zwei Jahre im Herbst besucht die Münchner Metal-/Metalcore-Band Emil Bulls Hannover und tritt im Verlauf ihrer Tourneen im MusikZentrum auf. Das nächste Mal wird dies am 30.November der Fall sein, wenn Emil Bulls im Rahmen ihrer "Kill Your Demons" Tour unterwegs sein werden. Der Vorverkauf startet am 31.Mai.+++

Milliarden sagen für das Fährmannsfest zu



Am heutigen Montag gibt das hannoversche Fährmannsfest-Open-Air-Festival bekannt, das auch die stetig populärer werdende Band Milliarden im August auf der Musikbühne am Zusammenfluss von Leine und Ihme mitwirken wird. Milliarden füllten in Hannover im Rahmen ihrer jüngsten Club-Tournee zuletzt das MusikZentrum. Festival-Tickets für das Fährmannsfest (4.-6.August) sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Bonaparte mit neuer Single "Wolfenbüttel" kurz vor Albumveröffentlichung



Mit "The Return Of Stravinsky Wellington" veröffentlichen Bonaparte am 2. Juni ihr fünftes Album. Um die Wartezeit auf den letzten Metern noch zu verkürzen, veröffentlicht die Band einen neuen Song namens "Wolfenbüttel". Neben ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park im Sommer spielen Bonaparte Ende Oktober eine exklusive Club-Show in Berlin. Weitere Konzerte wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Beatsteaks kündigen neues Album "Yours" an



Zwei Jahre nach ihrer letzten, selbstbetitelten Platte kündigen die Berliner Beatsteaks für den 1. September ihr neues Album "Yours" an. Am heutigen Freitag erscheint außerdem eine Single, die insgesamt vier Songs enthält, darunter auch den Song "I Do", zu dem außerdem ein Video veröffentlicht wurde. Weiter stellen die Beatsteaks die neuen Songs „40 Degrees“, „Sucker Punch“ und „Hate To Love“ vor. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe von Rockszene.de.

Charterfolg für neues Mando Diao-Album



Am 12. Mai dieses Jahres veröffentlichten Mando Diao ihr neues Album "Good Times". Damit konnte sich die Band direkt auf Platz 11 der deutschen Albumcharts platzieren. Im November werden die Schweden für insgesamt fünf Shows nach Deutschland kommen. Für Norddeutschland steht am 25. November die Sporthalle in Hamburg auf dem Tourplan.

Joey Cape kommt auf Solo-Tour nach Deutschland



Joey Cape, Frontmann der Punkrock-Band Lagwagon und Gitarrist und Sänger der Punkrock- Supergroup Me First And The Gimme Gimmes und nachdenklicher Solokünstler mit Akustikgitarre, kehrt im September auf Solo-Tour auf deutsche Bühnen zurück. Unterstützung erhält er bei seiner "One Week Records"-Akustik-Punk-Tournee von Brian Wahlstrom (Scorpios), Zach Quinn (Pears) und Donald Spence (Versus The World). Die Tour führt die vier Musiker im September durch Europa. In Norddeutschland sind Termine am 12. September in der Pension Schmidt in Münster, am 15. September im Tower in Bremen und am 17. September im Jugendzentrum B58 in Braunschweig geplant. Weitere Shows werden in Köln, Berlin, Wiesbaden und München gespielt.

Guttermouth mit neuem Song "A Boy And His Love Gun"



Die Punkrock-Veteranen Guttermouth aus Südkalifornien haben einen neuen Song "A Boy And His Love Gun" aus ihrem kommenden Doppel-Album "The Whole Encilada" veröffentlicht. Das neue Studioalbum soll am 23. Juni erscheinen. Im vergangenen Jahr brachten die Punkrocker bereits zwei EPs "Got It Made" und "New Car Smell" heraus. "The Whole Enchilada" besteht aus neuaufbereiteten Greatest-Hits der Band in einer Live-Umgebung, drei unveröffentlichten Songs und einer re-mastered Version der beiden letzten EPs.

Stone Sour kündigen Deutschlandshows an



Im November und Dezember kommt die US-Rockband Stone Sour für fünf Headlinershows nach Deutschland. Die einzige Norddeutschlandshow findet am 27. November in der Sporthalle in Hamburg statt. Am 30. Juni wird die Band rund um Frontmann Corey Taylor (auch bekannt als Sänger der Band Slipknot) ihr neues Album „Hydrograd“ veröffentlichen.

Rise Against streamen neuen Song "House On Fire"



Die US-Punkrock Band Rise Against präsentiert mit "House On Fire" einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album "Wolves". Das neue Werk wird am 9. Juni erscheinen. Am 29. Mai wird die Band aus Chicago eine exklusive Deutschlandclubshow im SO36 in Berlin spielen. Außerdem sind Rise Against für das Taubertal Festival, das Rocco Del Schlacko Festival sowie das Open Flair Festival in diesem Jahr bestätigt.

Maximo Park mit neuem Video zu "What Equals Love?"



Die britische Band Maximo Park präsentiert zum Song "What Equals Love?" ein neues Musikvideo. Das Lied stammt vom aktuellen Album "Risk To Exist". Frontmann Paul Smith über das Video: „Wir wünschten uns, dass das Video eine Weiterführung des Artworks des neuen Albums, das von Deborah Bower entworfen wurde, ist. Ihre Idee war es die handgezeichneten Animationen mit 16mm Filmaufnahmen von körperlosen und zur Musik tanzenden Händen zu verschmelzen. Verspielte und surreale Bilder für einen überbordenden und rhythmischen Song.“

Itchy mit neuem Video zu "Keep It Real"



Die deutsche Punkband Itchy (früher Itchy Poopzkid) hat mit "Keep It Real" einen neuen Song veröffentlicht. Dieser stellt einen weiteren Vorboten auf das kommende Album "All We Know", das am 21. Juli auf den Markt kommt. Am 26. Juli werden Itchy als Support für die US-Punkrock Band Bad Religion im Capitol in Hannover zu Gast sein.

Metal-Band Dystopolis gewinnt Emergenza-Finale in Hannover



Die Bremer Metal-Band Dystopolis hat mit einem sehr beeindruckendem Auftritt am gestrigen Samstagabend das Regio-Finale Hannover des Emergenza-Bandwettbewerbs in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust gewonnen. Die Band reist somit zum Emergenza-Deutschland-Finale am 1.und 2.Juni nach Berlin ins Columbia Theater. Platz 2 ging an die Cave Comrades , Platz 3 an Massentrend, Platz 4 an die Band Pegel und Platz 5 an Raum 12. Insgesamt nahmen neun Bands am Emergenza-Regio-Finale in Hannover teil. Außer Konkurrenz spielten Lady Moustache als special guest. Einen Konzertbericht und eine Fotostrecke findet ihr noch heute Nacht hier auf Rockszene.de.+++

Cryptex kündigen "Anthems Of Glory"-Tour an.



Die hannoversche Progressive-Rock-Band Cryptex kündigt für diesen Herbst ihre "Anthems Of Glory"-Tour an. Zwischen Anfang Oktober und Dezember wird das Quartett nach jetzigem Stand zehn Shows spielen. Hannover, wo Cryptex zuletzt im LUX auftraten (wir berichteten), ist im Rahmen dieser Konzertreise kein Konzert geplant. Dafür sind im Norden Konzerte in Osterholz-Scharmbek, Bremen, Hamburg und Braunschweig vorgesehen.+++

The Brew und Failed At Scoring neu für das Fährmannsfest bestätigt



Das Fährmannsfest gibt zwei neue Bands für sein diesjähriges Open-Air bekannt. Die aus Hannover stammende Alternative-Rock / Pop-Punk-Band Failed At Scoring wird ebenso mit dabei sein, wie die britische Blues-Rock-Band The Brew, die jüngst bei ihrem Tourkonzert in Hannover im LUX für einen besonders stimmungsvollen Abend sorgten. Das Fährmannsfest findet vom 4.-6.August statt. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Ruts DC mit Die Toten Hosen "Zurück auf dem Bolzpatz"



Die britische Punkrock-Band Ruts DC wird neben eigenen Shows in Deutschland Die Toten Hosen bei ihrer "Zurück auf dem Bolzplatz"-Tour bei zwei Konzerten unterstützen. Am 29. Mai spielen sie gemeinsam in der Getec-Arena in Magdeburg und am 30. Mai in der Flens-Arena in Flensburg. Zuvor treten Ruts DC am 27. Mai im LUX in Hannover auf (wir berichteten).

It´s M.E. aus Hannover arbeiten an neuer CD



Die aus Hannover stammende Band It´s M.E. um Sängerin Martina Maschke und Keyboarder Ecki Hüdepohl arbeitet derzeit an einer neuen CD, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Auf Facebook hat die Band einen entsprechenden Videoclip veröffentlicht, der Martina Maschke beim Einsingen eines neuen Songs mit dem Titel "Riding On The Wind" im heimischen Fuchsbau Studio zeigt.+++

Terry Hoax kündigen "Thrill" für September an



Die hannoversche Rockband Terry Hoax kündigt die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Thrill" für den 8.September an. An diesem Tag will die Band ihr neues Werk im Rahmen eines Instore-Gigs bei 25music auf der Lister Meile vorstellen.+++

Sportfreunde-Stiller-Konzert im Capitol steuert auf "ausverkauft" zu



Für das Konzert der Münchner Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller am kommenden Dienstag, den 23.Mai im Capitol in Hannover sind nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf erhältlich. Das melden die Band und der örtliche Veranstalter auf ihren Facebook-Präsenzen. Leserinnen und Leser von Rockszene.de haben aktuell die Möglichkeit Freikarten für das Konzert zu gewinnen. Mit unserer heutigen Donnerstagsausgabe ist eine Ticketverlosung gestartet (siehe unsere Rubrik News auf der Startseite).+++

