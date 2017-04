Rockszene Nachrichtenblitz

Chris Rea im Oktober in Hannover



Der britische Musiker Chris Rea hat für den 28. Oktober eine Show im Kuppelsaal in Hannover angekündigt. Diese findet im Rahmen seiner aktuellen Road Songs For Lovers Tour statt. Chris Rea präsentiert sein neues Album und seine Klassiker. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. April um 10.00 Uhr.

Konzert morgen im Rocker fällt aus



Das für den morgigen Mittwoch angekündigte Stagelive-Konzert mit den Bands Red Tape Tendencies und Vitaly im Rocker in der Reuterstraße in Hannover fällt aus. Das teilte der Club soeben mit.

Tori Amos mit neuem Album auch in Deutschland



Am 8. September präsentiert die Sängerin Tori Amos ihr neues Album „Native Invader“. Passend dazu gilt es natürlich auch, das neue Werk live zu präsentieren und so kündigt die US-amerikanische Künstlerin eine Welttournee an. Diese führt sie auch nach Europa und für fünf Shows nach Deutschland. In Norddeutschland wird Tori Amos am 26. September in der Laeiszhalle in Hamburg zu Gast sein. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe von Rockszene.de.

Erster neuer Of Mice & Men Song ohne Frontmann Austin Carlile



Die US-Metalcore Band Of Mice & Men präsentiert mit "Unbreakable" den ersten Song nach dem Ausstieg von Frontmann Austin Carlile. Dieser hatte die Band zu Beginn des Jahres aus gesundheitlichen Problemen verlassen müssen. Nun übernimmt Bassist Aaron Pauley den Hauptpart am Mikrofon.

Papa Roach mit fünftem Vorabsong aus kommendem Album "Crooked Teeth"



Die US-Rockband Papa Roach hat für den 19. Mai ihr neues Album "Crooked Teeth" angekündigt. Mit "American Dreams" präsentiert die Band rund um Frontmann Jacoby Shaddix den bereits fünften Vorboten aus ihrem kommenden Werk. Zuvor wurden bereits der Titeltrack sowie die Songs "Help", "Born For Greatness" und "Periscope" veröffentlicht.

Kraftwerk: Albenkatalog und Eröffnungsshow der Tour de France angekündigt



Am 26. Mai werden Kraftwerk unter dem Namen "3-D Der Katalog" eine Sammlung ihrer bisherigen Veröffentlichungen auf den Markt bringen. Diese werden in unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download erscheinen. "3-D Der Katalog" umfasst die acht klassischen Kraftwerk-Alben in chronologischer Reihenfolge: Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978), Computerwelt (1981), Techno Pop (1986), The Mix (1991) und Tour De France (2003). Am 1. Juli werden Kraftwerk beim "Grand depart" den Start der Tour de France 2017 mit einem Open-Air-Konzert in Düsseldorf eröffnen.

Krawehl mit neuem Video zu „Bielefeld sehen… Und Scherben?“



Die Indie Rock Band Krawehl aus Bielefeld und Herford hat für den 5. Mai ihr selbstbetiteltes Debütalbum angekündigt. Mit „Bielefeld sehen… Und Scherben?“ präsentiert die Band nun einen Vorabsong samt Video. Am 23. Mai werden Krawehl im Rahmen ihrer Tour im Kulturpalast Linden in Hannover Halt machen.

Iggy Pop mit neuem Song zum 70. Geburtstag



Der "Godfahter Of Punk" Iggy Pop feiert heute seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlicht er den neuen Song "Asshole Blues", der sich - so Iggy Pop gegenüber dem Rolling Stone - an "ein Arschloch richtet, das versucht ihn zu kriegen". Im vergangenen Jahr veröffentlichte Iggy Pop sein Album "Post Pop Depression", das es in die Top 10 der deutschen Albumcharts schaffte.

Neues Musikvideo von You Silence I Bird



Die aus Hannover und Braunschweig stammende Indie-Acoustic-Band You Silence I Bird legt kurz nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Tilia" mit einem weiteren Musikvideo nach: Kürzlich ist ein Clip zum Song "I Cannot Escape" ins Netz gegangen. Im April und Mai spielen You Silence I Bird noch einige Konzerte im norddeutschen Raum.+++

Rise Against kündigen neues Album für Juni an



"Wolves" ist der Titel des neuen Albums der US-Punk/Hardcore-Band Rise Against, das am 9.Juni in den Handel kommen soll. Die erste Single daraus trägt den Titel "The Violence" und ist ab sofort erhältlich. Demnächst wird die Band einige Shows in den USA spielen. In Deutschland sind Rise Against in diesem Jahr auf den Open-Air-Festivals Rocco del Schlacko (10.August-12.August), Taubertal (10.August - 13.August) und Open Flair (9.August - 13.August) zu Gast. Mehr zum Thema in unserer morgigen Ausgabe.+++

Mono- Inc.- Konzert heute in Hannover ausverkauft



Am heutigen Donnerstagabend startet die Hamburger Dark-Rock-Band Mono Inc. ihre aktuelle Deutschlandtournee in Hannover im MusikZentrum. Wie der Veranstalter meldet, ist die Show mittlerweile ausverkauft. Rockszene.de ist heute Abend vor Ort. Einen Bericht vom Mono-Inc.-Konzert findet ihr in der morgigen Freitagausgabe.+++

12-jähriger Sohn von Metallica-Bassist am Bass für Korn



Der 12-jährige Tye Trujillo, Sohn des Metallica-Bassisten Robert Trujillo, übernimmt für sechs Konzerte den Bass bei der Nu Metal-Band Korn. Ty Trujillo wird Korn-Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu bei sechs Shows in Südamerika vertreten, bis dieser am 6. Mai wieder zur Band stoßen soll. Wie sich der junge Bassist bei den Live-Auftritten schlägt, ist in Videos von der Show in der Kolumbianischen Hauptstadt Bogotá auf YouTube zu sehen. Am 19. August treten Korn auf dem "Summer Breeze" Festival in Dinkelsbühl und am 21. August in der Saarlandhalle in Saarbrücken auf.

Paramore #2: Drei Konzerte im Sommer in Deutschland



Häppchweise trudeln heute die Informationen zu den aktuellen Aktivitäten und Plänen von Paramore ein. In der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de könnt ihr einen ausführlichen Artikel zur Band lesen, vorab aber schon einmal die Information, dass Hayley Williams & Co. im Sommer drei Konzerte in Deutschland angekündigt haben: Zweimal indoor, einmal open air: 24.Juni, Köln, Palladium - 2.Juli, Berlin, Admiralspalast und 3.Juli, Hamburg, Stadtpark. Am kommenden Mittwoch, den 26.April startet ein 48-stündiger Karten-Vorabvorverkauf über Ticketmaster, im Anschluss geht es mit dem allgemeinen Vorverkauf los.+++

Deep Purple auf Platz Eins der Album-Charts



Die britische Hardrock-Legende Deep Purple ist mit ihrem aktuellen Album "InFinite" auf Platz Eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Entsprechende Freude herrscht im Lager der Band und ihres geschäftlichen Umfeldes. Eine Besprechung des Albums findet man auch auf Rockszene.de in der Rubrik "Gehört und Gesehen".+++

Paramore veröffentlicht neuen Song "Hard Times"



Die US-Alternative-Rock-Band Paramore veröffentlichten soeben das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Hard Times" auf YouTube. Der neue Song aus ihrem kommenden Album "After Laughter" soll außerdem am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr vom US-Radiosender Alt 103.3 gespielt werden. Der Sender kann online gehört werden. Das neue, fünfte Studioalbum "After Laughter" soll am 12. Mai über das Label Fueled By Ramen erscheinen. Mehr zur neuen Paramore-Veröffentlichung wird in Kürze auf Rockszene.de zu lesen sein.

Neuer While She Sleeps Song veröffentlicht



Am kommenden Freitag veröffentlicht die britische Metalcore Band While She Sleeps ihr neues Album "You Are We". Nachdem bereits einige Songs veröffentlicht wurden, folgt nun mit "Feel" ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Werk. Das Album finanzierten While She Sleeps mit Hilfe einer Crowdfunding Kampagne.

Hannoversche Hardcoreband Angst streamt neue EP



Die Hardcoreband Angst wird mit „Burden Of Loss“ ihre neue EP veröffentlichen. Nachdem bereits der erste Song „Inhale“ präsentiert wurde, kann man nun über Bandcamp die insgesamt fünf Songs der Hannoveraner anhören. „Burden Of Loss“ kommt über das Label Street Survival Records auf den Markt. Angst besteht unter anderem aus Mitgliedern der Band Twin Red (ehemals Client.). Zuletzt spielte die Band gemeinsam mit der US-Hardcore Band Shai Hulud im Lux Club in Hannover.

Royal Blood mit erstem Vorboten aus kommenden Album



Das Alternative Rock Duo Royal Blood hat mit „Lights Out“ einen neuen Song samt Video veröffentlicht. Dieser stammt vom kommenden Album „How Did We Get So Dark?“, das die Briten am 16. Juni auf den Markt bringen werden. „How Did We Get So Dark?“ ist das zweite Werk von Royal Blood. Im Sommer wird die Band unter anderen auf den Festivals Hurricane und Southside spielen.

Gäste für Guns N´Roses-Open Air stehen fest



In Hannover und der Region haben Rock- und Hardrock-Fans im Allgemeinen und Anhänger der US-Band Guns N´Roses im Speziellen wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit den 22.Juni fest in ihren Kalendern vermerkt. An diesem Tag werden Axl Rose, Slash & Co. zu einem Open-Air auf dem Messegelände erwartet. Jüngst haben die Veranstalter die special-guest Bands für diesen Tag bekannt gegeben: Die britische Post-Punk-Band Killing Joke und Phil Campbell And The Bastard Sons werden in Hannover die Show für Guns N´Roses eröffnen. Mehr dazu in unserer morgigen Rockszene.de-Ausgabe. Karten für das Guns N´Roses-Open-Air auf dem Hermes-Platz sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Fährmannsfest bestätigt Bakfish und Bloc Safari als weitere lokale Bands