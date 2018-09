Rockszene Nachrichtenblitz

You Me at Six kündigen Europa-Tour an



Die britische Rockband You Me at Six kehren im Januar für eine Handvoll Shows nach Deutschland zurück. Im Rahmen ihrer Europa-Tournee stellt die Band um Sänger Josh Franceschi ihr neues Album „VI“ vor, das am 05. Oktober veröffentlicht wird. Für Deutschland stehen Konzerte in Köln, Berlin, München und Frankfurt auf dem Tourplan. Als bisher einzige Show in Norddeutschland ist die Show am Freitag, den 18. Januar, im Grünspan in Hamburg bestätigt. In diesem Festival-Sommer traten You Me at Six unter anderem auf dem Deichbrand-Festival an der Nordsee auf. Im vergangenen Oktober spielte die fünfköpfige Band im Rahmen ihrer Headline-Show im Kulturzentrum Faust in Hannover. Die Show wurde unter anderem von Rockszene präsentiert. Aus dem kommenden Album „VI“ sind bereits die Tracks „3 AM“, „Fast Forward“, „Back Again“ und „I O U“ erschienen. Zu letzterem Song präsentierte die Band kürzlich einen „Track Breakdown“ in Form eines Videos aus dem Format IGTV auf Instagram, in dem die Bandmitglieder von der Entstehung des Songs im Studio erzählen.+++

Paramore schicken “Misery Business” in den Ruhestand



Der Song „Misery Business“ von Paramore wird oft als Durchbruch-Hit der US-amerikanischen Band angesehen. In dem Song aus ihrem 2007 erschienenen Pop-Punk-Album „Riot!“, das 2016 den Doppel-Platin-Status erhielt, rechnet die damals 17-jährige Hayley Williams mit einer Mitschülerin ab. Der Songtext von „Misery Business“ wurde vor allem wegen Lyrics wie: „Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry that‘ll never change“ besonders kritisiert. Diese Message widerspricht den heutigen Ansichten von Frontfrau Hayley Williams, die besonders für ihre feministische Einstellung einsteht und für viele junge Frauen ein Vorbild ist. In einem Blogpost aus dem Jahr 2015 schrieb die Sängerin, dass sie seit Jahren nicht mehr hinter den Lyrics des Songs steht. Aus diesem Grund spielte Paramore den Song bei ihrem Event „Art + Friends“ in ihrer Heimat Nashville vergangenen Freitag, welches als Abschlussauftritt des aktuellen Albums „After Laughter“ gilt, vorerst zum letzten Mal.+++

Callejon mit speziellem Album in Hannover



Die Metal-und Metalcore-Band Calljon liebäugelt mit Deutsch-Rap. Das soll sich mit dem neuen Album "Hartgeld im Club", das im Januar 2019 erscheinen soll zeigen. Unter dem Motto "Metal meets HipHop" werden Callejon auf ihrer neuen Platte auch spezielle Coverversionen von Tracks von unter anderem Marteria, Deichkind oder Bonez MC & RAF Camora präsentieren. Live gibt es das Ganze auch im Rahmen einer Tour, die für den Februar 2019 terminiert ist. Auch in Hannover sind Callejon Stammgäste. Bislang trat die Band hier in der Regel im MusikZentrum auf, am 15.Februar 2019 wird das Callejon-Konzert allerdings in der größeren 60er-Jahre-Halle im Kulturzentrum Faust über die Bühne gehen. Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.+++

Tom Odell im Duett mit Alice Merton - Album-VÖ verschiebt sich



Der britische Sänger und Songschreiber Tom Odell hat mit "Half As Good As You" eine weitere Single aus seinem neuen Album "Jubilee Road" ausgekoppelt. Dort singt er im Duett mit der in Berlin lebenden Sängerin Alice Merton. Begleitend ist auch ein Musikvideo mit den beiden erschienen. Die Veröffentlichung des neuen Tom-Odell-Albums wird sich indes auf den 26.Oktober verschieben, heißt es in einer Medienmitteilung. Ursprünglich sollte die Platte zwei Wochen vorher auf den Markt kommen. Am 30.Oktober tritt Tom Odell im Verlauf seiner Herbsttournee in Hannover im Capitol auf. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Fiddler´s Green 2019 zurück in Hannover



Die Speedfolk-Band Fiddler´s Green besucht im Verlauf ihrer Tourneen seit vielen Jahren auch regelmäßig Hannover. Mit ihrem neuen Album "HEYDAY" wird die Band am 9.Mai 2019 im Capitol zu sehen und zu hören sein. Karten gibt es im Vorverkauf. Als support sind The Moorings angekündigt.+++

Lenny Kravitz 2019 auf der Expo-Plaza in Hannover



Der US-amerikanische Rockstar Lenny Kravitz wird im kommenden Jahr im Rahmen des NDR Plaza Festivals auf der Expo-Plaza in Hannover auftreten. Kravitz wird am Freitag, dem 24.Mai 2019 Headliner sein. Vor wenigen Tagen erschien sein neues Studioalbum "Raise Vibration". Eine Besprechung folgt demnächst in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen". Tickets für das NDR-Plaza-Festival 2019 sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Alternative Punk-Rock Trio Therapy? veröffentlicht neue Single



Das Alternative Punk-Rock Therapy? hat für heute ein Lyric Video zu ihrem Song „Wreck It Like Beckett" angekündigt. Der Titel ist, neben „Callow“, die zweite Singleauskopplung aus ihrem Album „Cleave“, das am 21. September erscheinen soll. Diesen Herbst ist die Band auch auf Tour durch Deutschland und spielt unter anderem am 16. Oktober ein Konzert in Hamburg.+++

Guns`n`Roses Gitarrist Slash kommt nach Deutschland



Guns`n`Roses Gitarrist Slash kommt im Februar und März 2019 für drei Konzerte nach Deutschland. Zusammen mit Myles Kennedy & The Conspirators, mit denen er seit vier Jahren Musik macht, tritt er in Hamburg, Berlin und Offenbach auf. Und auch ein neues Album wurde angekündigt. Sein viertes Soloalbum „Living The Dream“ soll am 21. September erscheinen. Karten für die Konzerte am 07. Februar in der Offenbacher Stadthalle, am 3. März in der Hamburger Sporthalle und am 4. März in der Verti Music Hall in Berlin gibt es ab 19. September ab 10 Uhr im Vorverkauf.+++

R.E.M. bringen seltene Aufnahmen heraus



Die US-amerikanische Rockband hat die Veröffentlichung des Albums „R.E.M. at the BBC“ angekündigt. Es soll am 19. Oktober auf den Markt kommen und seltene Studio- und Liveaufnahmen aus ihrer nahezu 25jährigen Karriere enthalten. Darunter befinden sich unter anderem Aufnahmen der „John Peel Session“ (1998), der Sendung „Drivetime“ und ein Auftritt in der „Radio 1 Live Lounge“ (2008). Das Album wird als Super Deluxe 8CD/1DVD-Boxset, Doppel-CD, Doppel-LP und als digitales Format erhältlich sein.+++

Der irische Folk-Rocker Hozier veröffentlicht neue EP



Der irischer Folk-Rock Sänger Hozier, der vor allem durch seinen Titel „Take Me To Church“ bekannt wurde, hat eine neue EP angekündigt. „Nina Cried Power“ soll noch heute Abend veröffentlicht werden. Die vier neuen Titel werden zunächst nur digital erhältlich sein. Musikalisch bewegen sich zwischen Folk-Rock und Gospel. Des weiteren hat Hoizer die Planung eines neuen Albums in Aussicht gestellt. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es aber noch nicht.+++

NDR 2 Soundcheck Neue Musik Festival im Livestream



Das diesjährige „NDR 2 Soundcheck Neue Musik Festival“ wird live im Internet übertragen. Sowohl die Einzelkonzerte, als auch das große Finale kann man per Livestream mitverfolgen. Das Festival startet Donnerstag den 13. September und geht bis Samstag den 15. September. Mit dabei sind unter anderem Namika, Revolverheld, Bosse und Joris. Mehr Informationen und den Livestream gibt es über den Link+++

Katie Melua kündigt zwei neue Songs an



Die georgisch-britische Sängerin Katie Melua hat mit „Bridge Over Troubled Water“ und „Diamonds Are Forever“ zwei neue Aufnahmen bekannter Songs angekündigt. Der Titel „Bridge Over Troubled Water“, der bereits erhältlich ist, wurde 2018 in Georgien mit dem Gori Women's Choir und dem Georgian Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Nikoloz Rachveli aufgenommen. Zusammen mit „Diamonds Are Forever“ soll er Teil der 30 Songs umfassenden „Ultimate Collection“ sein, die am 5. Oktober auf den Markt kommt.+++

Steve Perry bringt „No More Cryin`" auf den Markt



Der ehemalige Journey Sänger Steve Perry hat den Song „No More Cryin`“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Es ist der zweite Vorbote seines Albums „Traces“, das am 5. Oktober erscheinen soll. „Traces“ ist das erste Album des Sängers seit 24 Jahren. Mehr Informationen gibt es über den Link+++

Hamburger Band Abwärts veröffentlicht Video zu „Going Down“



Die Hamburger Punkband Abwärts hat ein Video zu ihrer Single „Going Down“ veröffentlicht. Es zeigt unter anderem die Vergänglichkeit von Pflanzen, Tieren und Menschen auf. „Going Down“ ist die zweite Vorabveröffentlichung aus ihrem Album „Smart Bomb“, das am 28. September auf den Markt kommen soll.+++

HalfNoise tritt im November in Hamburg auf



HalfNoise ist das Alternative-Pop-Rock-Projekt von Zac Farro, den man vor allem als Drummer der US-amerikanischen Band Paramore kennt. Nach einigen EPs und zwei Studioalben ist im Mai die aktuelle EP mit dem Titel „Flowerss“ erschienen. Bei den Live-Auftritten bekommt Zac Farro oftmals musikalische Unterstützung von Logan McKenzie, Joey Mullen, Daniel Kadawatha und Joey Howard, die auch Paramore als Live-Mitglieder erweitern. Bei Home-Shows in ihrer Heimatstadt Nashville standen auch schon seine Paramore-Bandkollegen Taylor York und Hayley Williams mit Farro auf der Bühne. Im November geht es für den Schlagzeuger auf „Flowers“-Tournee durch Europa. Für Deutschland sind zwei Konzerte angesetzt. Am 11. November spielt HalfNoise im Headcrash in Hamburg und am folgenden Tag im Musik & Frieden in Berlin.+++

Boy George and Culture Club veröffentlichen Video zu „Let Somebody Love You“



Die 80er Jahre Band Boy George and Culture Club hat ihr erstes Video nach ihrem überraschenden Comeback veröffentlicht. Der Clip zum Song „Let Somebody Love You“, das von dem RegisseurHoward Greenhalgh betreut wurde, zeigt Boy George in einer typisch englischen Speaker`s Corner, wo er dazu aufruft, „über jene Dinge zu sprechen, die man liebt als über jene, die man nicht liebt“, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. „Let Somebody Love You“ ist der erste Vorbote zum neuen Album „Life“, das am 26. Oktober erscheinen soll.+++

Zebrahead spielen morgen im MusikZentrum



Die kalifornische Pop-Punk-Band Zebrahead hat ihre europäische Sommer-Tournee nach einigen Festivalauftritten ausgeweitet, um eine weitere Woche in deutschen Clubs aufzutreten. Am morgigen Mittwoch tritt die fünfköpfige Band im MusikZentrum in Hannover auf. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von der deutschen Punkrock-Band Alex Mofa Gang. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Good Charlotte mit neuem Song und Deutschland-Tour 2019



Das neue Album „Generation Rx“ der US-amerikanischen Pop-Punk-Band Good Charlotte erscheint am 14. September. Die aktuelle Single „Prayers“ soll am morgigen Mittwoch veröffentlicht werden. Auf Facebook ist bereits ein Teaser für das dazugehörige Musikvideo zu sehen, in dem es um das Schicksal eines Sohns von US-Immigranten geht. Für 2019 hat die Band um die Brüder Benji und Joel Madden eine Europa-Tournee angekündigt. In Norddeutschland tritt Good Charlotte am 16. Februar in der Sporthalle in Hamburg auf.+++

Todesursache von We Came as Romans-Sänger bekannt gegeben



Nach dem unerwarteten Tod von Kyle Pavone, Sänger der US-amerikanischen Metalcore-Band We Came as Romans, hat die Band in einem Statement nun die Todesursache bekannt gegeben. Demnach ist der 28-Jährige an einer versehentlichen Drogen-Überdosis gestorben. Zu Ehren ihres Bandmitglieds hat die Band die Kyle Pavone Foundation gegründet, um anderen Künstlern mit ähnlichen Problemen zu helfen. Außerdem planen We Came As Romans ihren verstorbenen Frontmanns bei einer öffentlichen Veranstaltung Anfang Oktober in Detroit zu gedenken.+++

Ozzy Osbourne kündigt Abschiedstour an