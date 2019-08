Rockszene Nachrichtenblitz

Neue Musik von Simply Red



Eigentlich hatten sich Simply Red vor rund zehn Jahren aufgelöst, sind aber inzwischen wieder aktiv. Am 8. November bringt die Soul-Funk-Pop-Band um Sänger Mick Hucknall ihr erstes Studioalbum seit vier Jahren auf den Markt. "Blue Eyed Soul" wird der Titel sein. Die erste Single daraus, "Thinking Of You" ist bereits jetzt via Stream als Lyric-Video zu hören und zu sehen. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=8FeAdfRQTtE 21.08.2019, 14:53 UhrEigentlich hatten sich Simply Red vor rund zehn Jahren aufgelöst, sind aber inzwischen wieder aktiv. Am 8. November bringt die Soul-Funk-Pop-Band um Sänger Mick Hucknall ihr erstes Studioalbum seit vier Jahren auf den Markt. "Blue Eyed Soul" wird der Titel sein. Die erste Single daraus, "Thinking Of You" ist bereits jetzt via Stream als Lyric-Video zu hören und zu sehen. Direkt dorthin geht es über den Link unten.+++

Pohlmann im Dezember nochmal in Hannover



Vor anderthalb Wochen trat der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Pohlmann noch open air im Gartentheater in Hannover-Herrenhausen auf. Im Verlauf seiner Herbsttournee besucht Pohlmann erneut Hannover. Am 12. Dezember spielt er im MusikZentrum. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 21.08.2019, 14:46 UhrVor anderthalb Wochen trat der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Pohlmann noch open air im Gartentheater in Hannover-Herrenhausen auf. Im Verlauf seiner Herbsttournee besucht Pohlmann erneut Hannover. Am 12. Dezember spielt er im MusikZentrum. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Frank Turner als special guest von Dropkick Murphys in Hannover



Anstatt mit seiner Band und seinem neuen Album "No Man´s Land" eine eigene Konzertreise anzutreten, klinkt sich Frank Turner mit seinen Sleeping Souls bei den Dropkick Murphys auf deren Tournee ein. Als special guest von Dropkick Murphys spielen Frank Turner & The Sleeping Souls im Februar 2020 vier Hallenkonzerte in Deutschland, darunter auch am 12. Februar in der Swiss Life Hall in Hannover. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.fkpscorpio.com 21.08.2019, 14:44 UhrAnstatt mit seiner Band und seinem neuen Album "No Man´s Land" eine eigene Konzertreise anzutreten, klinkt sich Frank Turner mit seinen Sleeping Souls bei den Dropkick Murphys auf deren Tournee ein. Als special guest von Dropkick Murphys spielen Frank Turner & The Sleeping Souls im Februar 2020 vier Hallenkonzerte in Deutschland, darunter auch am 12. Februar in der Swiss Life Hall in Hannover. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

AnnenMayKantereit auf der Expo-Plaza



Die Kölner Band AnnenMayKantereit kommt mit ihrem eigenen Open-Air im Juni 2020 auch nach Hannover. Unter dem Motto "AnnenMayKantereit & Freunde OpenAir" geht es am 13. Juni 2020 auf die Expo-Plaza. Karten werden im Vorverkauf ab dem kommenden Freitag, 23. August 2019 über krasserstoff.com und eventim.de angeboten.+++

www.hannover-concerts.de 21.08.2019, 14:32 UhrDie Kölner Band AnnenMayKantereit kommt mit ihrem eigenen Open-Air im Juni 2020 auch nach Hannover. Unter dem Motto "AnnenMayKantereit & Freunde OpenAir" geht es am 13. Juni 2020 auf die Expo-Plaza. Karten werden im Vorverkauf ab dem kommenden Freitag, 23. August 2019 über krasserstoff.com und eventim.de angeboten.+++

Bruce Springsteen mit Trailer zu „Western Stars“



Der US-amerikanische Rockmusiker Bruce Springsteen hat einen Trailer zum seinem Kinofilm „Western Stars“ veröffentlicht. „Western Stars“ ist eine filmische Umsetzung seines gleichnamigen Albums, das am 14. Juni auf den Markt kam. Die Premiere des Films, bei dem Bruce Springsteen zusammen mit Thom Zimny Regie führte, ist während des „Toronto International Film Festival“ im Herbst diesen Jahres.+++

www.youtube.com/watch?v=nGqjav-KbDU 20.08.2019, 18:14 UhrDer US-amerikanische Rockmusiker Bruce Springsteen hat einen Trailer zum seinem Kinofilm „Western Stars“ veröffentlicht. „Western Stars“ ist eine filmische Umsetzung seines gleichnamigen Albums, das am 14. Juni auf den Markt kam. Die Premiere des Films, bei dem Bruce Springsteen zusammen mit Thom Zimny Regie führte, ist während des „Toronto International Film Festival“ im Herbst diesen Jahres.+++

Noel Gallagher veröffentlicht neues Video



Noel Gallagher’s High Flying Birds haben ein Video zu ihrem Song „This Is The Place“ veröffentlicht. Der, unter der Regie von Dan Cadan und Jonathan Mowatt entstandene, Clip zeigt die Band abwechselnd vor Szenen aus dem All, dem Wilden Westen oder belebten Schnellstraßen. „This Is The Place“ ist der Titeltrack der gleichnamigen EP, die am 27. September erscheinen soll.+++

www.youtube.com/watch?v=k1iz7R3H4A8 20.08.2019, 17:28 UhrNoel Gallagher’s High Flying Birds haben ein Video zu ihrem Song „This Is The Place“ veröffentlicht. Der, unter der Regie von Dan Cadan und Jonathan Mowatt entstandene, Clip zeigt die Band abwechselnd vor Szenen aus dem All, dem Wilden Westen oder belebten Schnellstraßen. „This Is The Place“ ist der Titeltrack der gleichnamigen EP, die am 27. September erscheinen soll.+++

Foo Fighters stellen Album für 2020 in Aussicht



Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters befindet sich gerade noch auf Tour zu ihrem 2017 veröffentlichten Album „Concrete and Gold“. Doch bereits jetzt machen sich die Gerüchte breit, dass nächstes Jahr ein neues Studioalbum folgen soll. In einem Interview mit dem britischen Magazin Rocksound machte der Foo Fighters Schlagzeuger Taylor Hawkins den Fans Hoffnungen. Man habe bereits einige Demotapes und würde sich direkt nach Tour zusammensetzen und am neuen Album arbeiten.+++

www.foofighters.com 20.08.2019, 17:21 UhrDie US-amerikanische Rockband Foo Fighters befindet sich gerade noch auf Tour zu ihrem 2017 veröffentlichten Album „Concrete and Gold“. Doch bereits jetzt machen sich die Gerüchte breit, dass nächstes Jahr ein neues Studioalbum folgen soll. In einem Interview mit dem britischen Magazin Rocksound machte der Foo Fighters Schlagzeuger Taylor Hawkins den Fans Hoffnungen. Man habe bereits einige Demotapes und würde sich direkt nach Tour zusammensetzen und am neuen Album arbeiten.+++

Slipknot erobern US-Charts



Die Nu Metalband Slipknot ist mit ihrem Album „We Are Not Your Kind“ von null auf den ersten Rang der US-amerikanischen Longplay Charts geklettert. Für die Band aus Iowa ist es nach „All Hope Is Gone" aus dem Jahr 2008 und „5 - The Gray Chapter“, das 2014 veröffentlicht wurde, bereits die dritte Pole-Position in ihrem Heimatland.+++

www.slipknot1.com 19.08.2019, 18:06 UhrDie Nu Metalband Slipknot ist mit ihrem Album „We Are Not Your Kind“ von null auf den ersten Rang der US-amerikanischen Longplay Charts geklettert. Für die Band aus Iowa ist es nach „All Hope Is Gone" aus dem Jahr 2008 und „5 - The Gray Chapter“, das 2014 veröffentlicht wurde, bereits die dritte Pole-Position in ihrem Heimatland.+++

Hannoversche Band Jeremias veröffentlicht Video



Die hannoversche Indie-Popband Jeremias hat ein Video zu ihrem Song „Diffus“ veröffentlicht. Er ist die dritte Singleauskopplung aus ihrer EP „Du musst an den Frühling glauben“, die am 4. Oktober auf den Markt kommen soll. Ihren dritten Titel beschreibt die Band wie folgt: „Diffus ist ein labiler Tanz mit Tendenz zur Eskalation. Dort, wo andere an Zukunftsängsten verzweifeln, wird die Ahnungslosigkeit zelebriert und in dancigen 70s Synthies eingebettet.“ +++

www.youtube.com/watch?v=XC4eniSYGy0 19.08.2019, 13:15 UhrDie hannoversche Indie-Popband Jeremias hat ein Video zu ihrem Song „Diffus“ veröffentlicht. Er ist die dritte Singleauskopplung aus ihrer EP „Du musst an den Frühling glauben“, die am 4. Oktober auf den Markt kommen soll. Ihren dritten Titel beschreibt die Band wie folgt: „Diffus ist ein labiler Tanz mit Tendenz zur Eskalation. Dort, wo andere an Zukunftsängsten verzweifeln, wird die Ahnungslosigkeit zelebriert und in dancigen 70s Synthies eingebettet.“ +++

Frank Turner als Support für die Dropkick Murphys



Die irisch-amerikanische Folk-Punk Band Dropkick Murphys hat Frank Tuner & The Sleeping Souls als Support-Act angekündigt. Der britische Folk-Punk und Folk-Rock Musiker wird demnach erneut in Hannover spielen. Sein bisher letztes Konzert in der Landeshauptstadt war am 11. November 2018 (wir berichteten). Sein Konzert als Support-Act der Dropkick Murphys findet am 12. Februar 2020 in der Swiss Life Hall in Hannover statt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.frank-turner.com 19.08.2019, 13:14 UhrDie irisch-amerikanische Folk-Punk Band Dropkick Murphys hat Frank Tuner & The Sleeping Souls als Support-Act angekündigt. Der britische Folk-Punk und Folk-Rock Musiker wird demnach erneut in Hannover spielen. Sein bisher letztes Konzert in der Landeshauptstadt war am 11. November 2018 (wir berichteten). Sein Konzert als Support-Act der Dropkick Murphys findet am 12. Februar 2020 in der Swiss Life Hall in Hannover statt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

The Darkness veröffentlichen neuen Song



Die britische Glam-Rock Band The Darkness hat gerade ihren Song „Heart Explodes“ veröffentlicht. Es ist neben „Rock and Roll Deserves to Die“ bereits die zweite Singleauskopplung aus ihrem sechsten Studioalbum „Easter Is Cancelled“, das am 4. Oktober auf den Markt kommen soll.+++

www.thedarknesslive.com 16.08.2019, 16:19 UhrDie britische Glam-Rock Band The Darkness hat gerade ihren Song „Heart Explodes“ veröffentlicht. Es ist neben „Rock and Roll Deserves to Die“ bereits die zweite Singleauskopplung aus ihrem sechsten Studioalbum „Easter Is Cancelled“, das am 4. Oktober auf den Markt kommen soll.+++

Millencolin kommt erneut nach Deutschland



Die schwedische Punkband Millencolin kommt Anfang nächstes Jahr erneut nach Deutschland. Mit ihrem aktuellen Album „SOS“ waren sie bereits im Frühjahr bei uns. Jetzt sind sieben weitere Auftritte hierzulande geplant. Im Januar und Februar 2020 spielen sie unter anderem in Saarbrücken, Leipzig, Münster und Düsseldorf. Die genauen Daten und alle anderen Informationen findet ihr über den Link.+++

www.millencolin.com 16.08.2019, 11:58 UhrDie schwedische Punkband Millencolin kommt Anfang nächstes Jahr erneut nach Deutschland. Mit ihrem aktuellen Album „SOS“ waren sie bereits im Frühjahr bei uns. Jetzt sind sieben weitere Auftritte hierzulande geplant. Im Januar und Februar 2020 spielen sie unter anderem in Saarbrücken, Leipzig, Münster und Düsseldorf. Die genauen Daten und alle anderen Informationen findet ihr über den Link.+++

Bewerbungsphase für Sixpack Musikwettbewerb startet



Die Bewerbungsphase für den jährlichen Musikwettbewerb Sixpack ist gestartet. Ab sofort können sich junge Bands aus Niedersachsen für einen Startplatz bewerben, der dazu berechtigt am 7. Dezember am Wettbewerb im MusikZentrum teilzunehmen. Dazu müssen sie drei Musikstücke, Bandfotos und eine Bandinfo an das Rockbüro Hannover, Sabine Busmann, Emil-Meyer-Straße 28, 30165 Hannover (info@musikzentrum-hannover.de) schicken. Die Bewerbungsphase endet am 15. Oktober.+++

www.musikzentrum-hannover.de 16.08.2019, 10:52 UhrDie Bewerbungsphase für den jährlichen Musikwettbewerb Sixpack ist gestartet. Ab sofort können sich junge Bands aus Niedersachsen für einen Startplatz bewerben, der dazu berechtigt am 7. Dezember am Wettbewerb im MusikZentrum teilzunehmen. Dazu müssen sie drei Musikstücke, Bandfotos und eine Bandinfo an das Rockbüro Hannover, Sabine Busmann, Emil-Meyer-Straße 28, 30165 Hannover (info@musikzentrum-hannover.de) schicken. Die Bewerbungsphase endet am 15. Oktober.+++

Simply Red veröffentlichen neuen Song



Die britische Band Simply Red hat soeben ihren neuen Song „Thinking of You“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihres Albums „Blue Eyed Soul“, das am 8. November auf den Markt kommen soll. Alle Songs ihres zwölften Studioalbums wurden von Mick Hucknall geschrieben und in den Londoner British Grove Studios vom langjährigen Bandvertrauten Andy Wright produziert.+++

www.simplyred.com 15.08.2019, 17:35 UhrDie britische Band Simply Red hat soeben ihren neuen Song „Thinking of You“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihres Albums „Blue Eyed Soul“, das am 8. November auf den Markt kommen soll. Alle Songs ihres zwölften Studioalbums wurden von Mick Hucknall geschrieben und in den Londoner British Grove Studios vom langjährigen Bandvertrauten Andy Wright produziert.+++

Tommy Emmanuel Konzert in Hannover fast ausverkauft



Fans des australischen Gitarristen Tommy Emmanuel sollten sich beeilen. Für sein Konzert am 16. November im hannoverschen Pavillon sind nur noch Restkarten erhältlich. Neu im Vorverkauf hingegen sind Tickets für die Show der Göttinger Rockband Stahlmann, die am 29. November im MusikZentrum stattfindet, für das Konzert der 80er Jahre Dark-Wave-Band Clan Of Xymox am 6. Dezember im LUX und für den Singer-Songwriter Pohlmann, der am 12. Dezember im MusikZentrum zu sehen ist.+++

www.livingconcerts.de 15.08.2019, 16:07 UhrFans des australischen Gitarristen Tommy Emmanuel sollten sich beeilen. Für sein Konzert am 16. November im hannoverschen Pavillon sind nur noch Restkarten erhältlich. Neu im Vorverkauf hingegen sind Tickets für die Show der Göttinger Rockband Stahlmann, die am 29. November im MusikZentrum stattfindet, für das Konzert der 80er Jahre Dark-Wave-Band Clan Of Xymox am 6. Dezember im LUX und für den Singer-Songwriter Pohlmann, der am 12. Dezember im MusikZentrum zu sehen ist.+++

Heute vor 50 Jahren startete Woodstock



Am 15. August 1969 startete das legendäre Woodstock Festival mit dem Auftritt des, bis dahin noch recht unbekannten, Folksängers Richie Havens. Unter dem Motto „3 Days of Peace & Music“ traten vom 15. bis 17. August 1969 32 Bands und Solokünstler der Musikrichtungen Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who. Es wurde zum Inbegriff der Hippebewegung und wird auch gleichzeitig als Schlusspunkt der Bewegung in den USA angesehen. Eine Wiederauflage des Festival, die in diesem Jahr geplant war, scheiterte weil sich Künstler und Investoren zurückzogen und es schwer war einen Veranstaltungsort zu finden.+++

www.woodstock.com 15.08.2019, 14:07 UhrAm 15. August 1969 startete das legendäre Woodstock Festival mit dem Auftritt des, bis dahin noch recht unbekannten, Folksängers Richie Havens. Unter dem Motto „3 Days of Peace & Music“ traten vom 15. bis 17. August 1969 32 Bands und Solokünstler der Musikrichtungen Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who. Es wurde zum Inbegriff der Hippebewegung und wird auch gleichzeitig als Schlusspunkt der Bewegung in den USA angesehen. Eine Wiederauflage des Festival, die in diesem Jahr geplant war, scheiterte weil sich Künstler und Investoren zurückzogen und es schwer war einen Veranstaltungsort zu finden.+++

Helloween mit erstem Trailer zu „United Alive“



Die Hamburger Metal-Band Helloween hat einen Trailer zu „United Alive“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihrer Live-Aufnahmen, die am 4. Oktober auf den Markt kommen. „United Alive“ enthält Mitschnitte von den größten Hits aus ihrer über 30-jährigen Karriere. Aufgenommen wurden sie bei Wacken Open Air 2018 und bei ihren beiden Konzerten in Madrid und São Paulo im Jahr 2017. „United Alive“ erscheint in verschiedenen CD-Versionen, als Vinyl und auf Blu-Ray und DVD.+++

www.helloween.org 14.08.2019, 18:45 UhrDie Hamburger Metal-Band Helloween hat einen Trailer zu „United Alive“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihrer Live-Aufnahmen, die am 4. Oktober auf den Markt kommen. „United Alive“ enthält Mitschnitte von den größten Hits aus ihrer über 30-jährigen Karriere. Aufgenommen wurden sie bei Wacken Open Air 2018 und bei ihren beiden Konzerten in Madrid und São Paulo im Jahr 2017. „United Alive“ erscheint in verschiedenen CD-Versionen, als Vinyl und auf Blu-Ray und DVD.+++

Ignore The Sign mit neuem Live-Video



Die hannoversche Rockband Ignore The Sign, rund um Ossy Pfeiffer und Anca Graterol, hat gerade ein Live-Video ihres Songs „Burn Your House Down“ veröffentlichen. Aufgenommen wurde es bei ihrem Konzert im MusikZentrum am 09. Februar dieses Jahres. Den Link findet zum Video findet ihr hier:

www.youtube.com/watch?v=-yfyIZPt_vk&feature=youtu.be 14.08.2019, 15:39 UhrDie hannoversche Rockband Ignore The Sign, rund um Ossy Pfeiffer und Anca Graterol, hat gerade ein Live-Video ihres Songs „Burn Your House Down“ veröffentlichen. Aufgenommen wurde es bei ihrem Konzert im MusikZentrum am 09. Februar dieses Jahres. Den Link findet zum Video findet ihr hier:

Enter Shikari veröffentlichen neuen Song



Die britische Trancecore Band Enter Shikari hat soeben ihren Song „Stop The Clocks“ veröffentlicht. Der Song, den die Band bereits letztes Jahr auf ihren Konzerten gespielt hat, ist laut ihrem Sänger „ein optimistischer Post-Punk-Pop-Track über die Freuden der menschlichen Verbindung. Wenn jemand offen und ehrlich zu seinen Schwachstellen ist, können sich andere mit ihnen verbinden, und dann können wir uns alle stärker und wohler fühlen.“ „Stop The Clocks“ ist ihre erste Veröffentlichung beim Label „So Recordings“.+++

www.entershikari.com 14.08.2019, 14:42 UhrDie britische Trancecore Band Enter Shikari hat soeben ihren Song „Stop The Clocks“ veröffentlicht. Der Song, den die Band bereits letztes Jahr auf ihren Konzerten gespielt hat, ist laut ihrem Sänger „ein optimistischer Post-Punk-Pop-Track über die Freuden der menschlichen Verbindung. Wenn jemand offen und ehrlich zu seinen Schwachstellen ist, können sich andere mit ihnen verbinden, und dann können wir uns alle stärker und wohler fühlen.“ „Stop The Clocks“ ist ihre erste Veröffentlichung beim Label „So Recordings“.+++

Montreal am Freitag mit "Hier und heute nicht"