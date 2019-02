Rockszene Nachrichtenblitz

Hannover-Duo TLR tritt bei Monster Records auf



Das hannoversche Bass/Schlagzeug-Duo TLR um Carlo Kallen und Lars Hansen wird am 22. März um 20.00 Uhr zu einem Gig bei Monster Records in der Oeltzenstraße erwartet. TLR wurden 2017 gegründet und versprechen "Post-Punk-Core-Something".+++

Record Store Day 2019 am 13. April



Der diesjährige, international ausgerichtete Record Store Day findet am Samstag, dem 13. April statt. Botschafter in diesem Jahr sind Pearl Jam. Viele unabhängige Plattenläden werden am 13. April zahlreiche Sonderveröffentlichungen anbieten und mit sonstigen Aktionen, wie etwa Instore-Gigs aufwarten. In Hannover nehmen Monster Records und 25music am Record Store Day teil. Mehr über den Link unten.+++

Dave Hause & The Mermaid im April in Hannover



Ende April kommt der US-Rock-und Folk-Punk-Musiker Dave Hause mit seiner Band The Mermaid für einige ausgewählte Shows nach Europa. Im Zuge dessen werden Dave Hause And The Mermaid am Sonntag, dem 28. April im Béi Chéz Heinz in Hannover auftreten. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Der Kartenvorverkauf startet am 14. Februar. Kürzlich hatte der Künstler seine aktuelle Akustik-EP "September Haze" auch als CD auf den Markt gebracht. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de.+++

Bosse veröffentlicht Video zu „ Ich warte auf dich“



Der Braunschweiger Singer-Songwriter Bosse hat heute ein Video zu seinem Song „Ich warte auf dich“ veröffentlicht. Das Video und der dazugehörige Titel, aus seinem Album „Alles ist Jetzt“, soll laut offizieller Pressemitteilung zeigen, „dass Sehnsucht nicht mit Schwermut behaftet sein muss, sondern auch mit hoffnungsvoller Leichtigkeit daher kommen kann.“ Für das Video konnte Bosse den Schauspieler Bjarne Mädel gewinnen, der unter anderem aus den Serien „Stromberg“ und dem „Tatortreiniger“ bekannt ist.+++

Schwedische Stadt Norrköping lädt Musiker aus Hannover ein



Die schwedische Stadt Norrköping trägt, ebenso wie Hannover, das Prädikat „UNESCO City of Music“. Aus diesem Grund möchte die Stadt Musikerinnen und Musiker aus Hannover zu ihrem „Hugo Parkfestival“, das im Sommer diesen Jahres stattfindet, einladen. Den Künstlern werden neben dem Auftritt zusätzlich noch zwei Übernachtungen und Verpflegung bereitgestellt. Anteilige Reisekosten und ein Honorar werden nach vorheriger Rücksprache vom Kulturbüro Hannover / UNESCO City of Music übernommen. Ab sofort können sich hannoversche Musiker*innen aus den Genres Pop/Electronica, DJ`s, sowie Singer-Songwriter für den Auftritt unter der Mail-Adresse: unesco-cityofmusic@hannover-stadt.de bewerben. Die Bewerbung sollte Bandinformationen, links zu Videos oder Sound Beispielen, Website Information usw. beinhalten. Bewerbungsschluss ist der 26. Februar.++++

Bewerbungsphase für Musikwettbewerb „local heroes“ ist gestartet



Der niedersächsische Musikwettbewerb „local heroes“ ist schon seit Jahren eine gute Möglichkeit für junge Bands und Künstler Erfahrungen auf großen Bühnen zu sammeln und sich dem Publikum zu präsentieren. Ab sofort können sich Bands, Duos sowie Solointerpretinnen und -interpreten jeder musikalischen Stilrichtung unter www.localheroes-nds.de für den diesjährigen Wettbewerb anmelden. Eine Voraussetzung ist dabei ist, dass das Durchschnittsalter bei Gruppen die 30 Jahre-Marke nicht überschreitet. Mehr Informationen zu „local heroes“ und der Anmeldung gibt es auf der offiziellen Website.+++

Don Felder mit "American Rock ´n´Roll"

11.02.2019, 18:29 Uhr

Der mit den Eagles berühmt gewordene US-amerikanische Gitarrist und Songschreiber Don Felder, der bis 2001 Mitglied der Band war, kündigt zum 5. April sein neues Solo-Album "American Rock´n´Roll" an. Auf diesem Album gibt es ein Großaufgebot äußerst namhafter Gastmusiker der internationalen Rockszene. Kürzlich ist bereits der Titeltrack als Stream auf YouTube veröffentlicht worden. Mehr dazu in der morgigen Dienstagsausgabe hier auf Rockszene.de.+++

Escape stellen neues Live-Video von Hannover-Show vor



Die hannoversche Indie-/Alternative-Pop-Band Escape stellt aktuell ein Live-Video vor. Der Mitschnitt des Songs "All I See" stammt von dem Auftritt von Escape beim Sixpack-Contest im Dezember 2018 im MusikZentrum. Direkt zu Video geht es über den Link unten.+++

Fettes Brot mit erster Single aus "Lovestory"



Die HipHop-Band Fettes Brot hat am vergangenen Freitag ihre erste Single aus ihrem neuen Album "Lovestory" vorgestellt. Zu dem Song "Du driftest nach rechts" ist auch ein Lyric-Video erschienen. Das Album "Lovestory" wird ab dem 5. April im Handel erwartet. Im Oktober und November gehen Fettes Brot auf Deutschland-Tour+++

Within Temptation auf Platz eins der Charts



Die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation ist mit ihrem neuen Album "Resist" direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Eine Besprechung des Albums findet ihr in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Kneipengig mit Mastodon im Netz



Erst vorgestern Abend war die Progressive-Metal-Band Mastodon im Verlauf ihrer aktuellen Tournee zu Gast in Hannover (Wir berichteten). Jüngst standen die Mannen um Sänger und Bassist Troy Sanders außer der Reihe auf einer kleinen Bühne in einer sehr kleinen Kneipe in London. Für die Reihe "The K! Pit" des britischen Musikmagazins Kerrang! spielten Mastodon einen Gig im Blondies. Gut 30 Minuten davon gibt es in sehr ordentlicher Ton-und Bildqualität im YouTube-Kanal des Magazins. Der Mitschnitt wurde am gestrigen Donnerstag veröffentlicht.

Lieber Herr Meier mit Video zu "Bitterkeit"



Die hannoversche Indie-Pop/Rock-Band Lieber Herr Meier hat einen weiteren Song aus ihrem Debütalbum "Nichts" ausgekoppelt. Zum gut sechsminütigen Titel "Bitterkeit" gibt es nun auch ein Musikvideo auf YouTube. Mehr dazu in Kürze bei uns im Magazin.+++

Peter Staade ist gestorben

08.02.2019, 16:56 Uhr

Wie heute bekannt wurde, ist Peter Staade in dieser Woche an den Folgen einer schweren Tumorerkrankung gestorben. Staade war über Jahrzehnte ein vielfältig aktiver und stadtbekannter Macher in der hannoverschen Musikszene. Über viele Jahre organisierte er als Booker im Béi Chéz Heinz und später im Kulturzentrum Faust Konzerte und Festivals. In der Szene kannte man ihn auch von seinen Table-Quiz-Abenden. Zuletzt arbeitete er für die hiesige Plattenfirma Magic Mile Music, die im hannoverschen Stadteil Badenstedt auch ein Tonstudio und einen Musikverlag unterhält. Die Promotion von "Ouro", des Albums der Indie-Rock-Band Black As Chalk gehörte dort zu seinen letzten Projekten. Peter Staade wurde 50 Jahre alt.+++

Psychedelic-Band Colour Haze mit Headliner-Tour in Hannover



Die Münchener Psychedelic und Heavyrock Band Colour Haze ist am 8. Mai in Hannover zu Gast. Im MusikZentrum präsentieren Colour Haze, die auch schon letztes Jahr beim Fährmannsfest spielte, unter anderem Songs aus ihrem siebten Studioalbum „Sphere“. Als Support-Act wurde Monkey3 angekündigt. Tickets für die Show gibt es ab sofort im Vorverkauf. Präsentiert wird diese Show von unserem Online-Musikmagazin..+++

Konzert von Jini Meyer verlegt



Aufgrund der großen Nachfrage wird das Konzert der ehemaligen Luxuslärm-Sängerin Jini Meyer vom LUX ins MusikZentrum verlegt. Ab sofort gibt es also wieder Karten für die Show am 28. November erhältlich. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.+++

The Parlotones veröffentlichen neues Studioalbum



Die südafrikanische Indie-Rockband The Parlotones hat für Ende März ihr neuntes Studioalbum angekündigt. Die Platte mit dem Titel „China“ soll insgesamt 16 Songs enthalten und am 29. März auf den Markt kommen. Als ersten Vorboten kann man bereits das Video zu ihrer ersten Singleauskopplung „Can You Feel it?“ sehen. Mehr Informationen gibt es auf ihrer Website.+++

Sting kommt auf die EXPO Plaza



Der Konzertsommer in Hannover wird immer sensationeller. Neben Ed Sheeran, Kiss, Slash und Phil Collins hat gerade ein weiterer Weltstar ein Konzert in der Landeshauptstadt angekündigt. Sting ist am 6. Juni mit seiner „My Songs“ Tour auf der hannoverschen EXPO Plaza zu Gast. Der Fanclub Presale startet morgen ab 10 Uhr. Alle anderen können die Karten ab Samstag, den 9. Februar an den bekannten Vorverkaufsstellen erwerben.+++

Reload-Festival bestätigt Bullet For My Valentine und weitere Bands



Das auf Metal, Metalcore, Rock, Punk und Hardcore spezialisierte Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen bestätigt einige neue Bands. In der Headliner-Riege werden Bullet For My Valentine dabei sein. Außerdem haben While She Sleeps, Soilwork, Bury Tomorrow, Dog Eat Dog und Sondaschule zugesagt. Die Band Ill Niño muss ihren Auftritt dagegen absagen. "Interne Gründe" innerhalb der Band werden vom Veranstalter als Grund genannt. Das Reload-Festival findet vom 22.-24. August statt. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

Mastodon-Show heute: Beginn bereits um 19.30 Uhr



Am heutigen Mittwochabend gibt es im Capitol Hannover mit den Shows von Mastodon, Kvelertak und Mutoid Man ein hartes Live-Paket im Spannungsfeld von Hardrock, Metal, Punk und Hardcore. Außerdem wird Neurosis-Sänger Scott Kelly erwartet. Aufgrund des großen Programms startet der Konzertabend mit der ersten Band bereits um 19.30 Uhr und nicht -wie sonst gewohnt- um 20.00 Uhr. Als erster Act des Abends dürften um 19.30 Uhr Mutoid Man auf der Bühne stehen, im Anschluss Kvelertak und zum Abschluss Mastodon. Es gibt voraussichtlich noch Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr+++

The Dirty Nil mit Billy-Talent-Bassist