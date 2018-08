Rockszene Nachrichtenblitz

Uli Jon Roth mit 50-jährigem Bühnenjubiläum in Hannover



Anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums wird der international renommierte und einflussreiche Meister-Gitarrist Uli Jon Roth im Dezember zwei spezielle Shows in Hamburg und Hannover spielen. Dabei will Roth Songs aus allen Schaffensphasen seiner Karriere präsentieren. In Hannover wird Uli Jon Roth am 18.Dezember im Capitol auftreten. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Moaning mit Unterstützung von About Béliveau im LUX



In der kommenden Woche Dienstag, 28.August, spielt die kalifornische Post-Punk/Noise-Band Moaning ihre erste und einzige Deutschland-Club-Show in Hannover im LUX. Die Show wird von der jungen hannoverschen Agentur 7komplex in Kooperation mit dem LUX organisiert. Unterstützung bekommen Moaning von der aus Hannover und Bielefeld stammenden Noise-Rock/Post-Rock/Grunge-Band About Béliveau. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem online über ticket2go.de.+++

Bonaparte bei nächster Tour im Café Glocksee



Shows von Bonaparte waren vor einigen Jahren ziemliche große Punk-Elektro-Pop-Spektakel. In Hannover verkauften Bonaparte die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust aus, waren Headliner vor Tausenden beim BootBookHook-Festival auf der Faustwiese. Im kommenden Jahr touren Bonaparte bewusst ein, zwei Nummern kleiner, spielen in kleineren Clubs. In Deutschland spielt die Band um Tobias Jundt am 4.April 2019 im Café Glocksee. Mitte Juli war die neue Single "Das Lied vom Tod" erschienen.+++

Bring Me The Horizon im November in Deutschland



Die Alternative-Rock/Post-Hardcore und Metalcore-Band Bring Me The Horizon wird noch vor der Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums auf Tournee gehen und dabei auch einige Konzerte in Deutschland spielen. Zwischen dem 5.und 18.November sind insgesamt sieben Konzerte geplant. Die einzige Show in Norddeutschland soll am Dienstag, dem 6.November in der Sporthalle in Hamburg über die Bühne gehen. Weitere Termine: Stuttgart (5.November), Berlin (8.November), Chemnitz (9.November), München (14.November), Frankfurt (17.November) und Düsseldorf (18.November). Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 31.August. Das neue Bring-Me-The-Horizon-Album wird den Titel "amo" soll am 11.Januar 2019 in den Handel kommen. Kürzlich erschien mit dem Song "Mantra" bereits die erste Single daraus.+++

Konzert von Ich Kann Fliegen am Samstag ausverkauft



Das für den kommenden Samstag, 25.August im LUX in Hannover angesetzte Konzert der hannoverschen Emo-Pop-Rock-Band Ich Kann Fliegen ist ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts heute auf Facebook. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben.+++

Power-Metal-Band Helloween kündigt neue Veröffentlichungen an



Die deutsche Speed- und Power-Metal-Band Helloween befindet sich gerade noch auf großer Welttournee und wirft trotzdem schon einen Ausblick auf ihre kommenden Veröffentlichungen. Zunächst soll Anfang des Jahres 2019 ein Mitschnitt ihrer jetzigen Tour als Live CD, DVD und Blu-ray auf dem Markt kommen und im Jahr 2020 können sich die Fans dann auf ein neues Album freuen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Bremer Metal-Band HeadGear spielt im Local Heroes Finale



Die aus Bremen stammenden Alternative Metal-Band mit Trompete, wie sie sich selber nennt, hat sich einen Platz im „local heroes-Bundesfinale 2018“ gesichert. Das Finale findet am 10. November im Kulturhaus Salzwedel. Weitere bereits nominierte Bands sind Schlaraffenlandung aus Baden-Württemberg, Kesh aus Brandenburg und the Ladies Home Journal aus Sachsen. Insgesamt werden 14 Newcomer präsentiert. Als Special Guest kommen Madsen, die Titelträger von 1997 nach Salzwedel zurück. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Herbert Grönemeyer kündigt Konzert in Hannover an



Auf Grund der großen Nachfrage hat Herbert Grönemeyer für seine Tour im Jahr 2019 weitere Konzerte angekündigt. Eines von ihnen soll auch in Hannover stattfinden. Am Freitag den 6. September 2019 wird Grönemeyer in der HDI Arena zu Gast sein. Am kommenden Mittwoch startet ab 10 Uhr ein Pre-Sale bei Eventim. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag den 24. August, ebenfalls um 10 Uhr. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

Clueso im November im Capitol



Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber Clueso geht mit seinem neuen Album "Handgepäck" im Herbst auf Tournee. Auch Hannover steht wieder auf dem Tourneeplan, allerdings spielt Clueso dieses Mal nicht in der Swiss Life Hall, sondern im Club-Rahmen, im Capitol am Schwarzen Bären. Der Termin für das Konzert: 29.November 2018. Der Kartenvorberkauf startet übermorgen, am Mittwoch, dem 22.August.+++

Konzert von Mono Inc. in Hannover ausverkauft



Das für den 16.November in Hannove im MusikZentrum angesetzte Konzert der Band Mono Inc. ist bereits jetzt ausverkauft. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben. Das meldete der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Nachmittag.+++

Tom Schreibers Blume mit Live-Session-Video



Die Göttinger Indie-Singer-/Songwriter-Pop-Rock-Band Tom Schreibers Blume hat am gestrigen Sonntag den ersten Song aus ihrer Planet-Video-Studio-Live-Session veröffentlicht, die die Band vor einigen Wochen im MusikZentrum Hannover spielte. Wie zuvor auch Purple Rhino, spielten auch Tom Schreibers Blume ein rund 30-minütiges Live-Set mit mehreren Songs, das im Rahmen des LAG-Rock-Förderprojekts Planet Video audiovisuell aufgezeichnet wurden. Die Göttinger Band plant, in den kommenden Wochen -immer sonntags- jeweils einen Song aus dieser Session auf YouTube zu veröffentlichen. Zum Start präsentiert man den Song "Ans andere Ende der Zeit".+++

Maschseefest vorbei: Deutlich mehr Besucher



Das diesjährige Maschseefest in Hannover ging am gestrigen Sonntagabend zuende. Mit insgesamt 2,4 Millionen Besuchern, hätten rund 650.000 Gäste mehr am Maschsee gefeiert, als noch im vergangenen Jahr, das durch regnerisches Wetter geprägt war, bilanziert der Veranstalter HVG, Hannover vorläufig. Neben vielen Gastronomieangeboten gab es in den vergangenen drei Wochen auch ein großes Live-Musik-Programm auf unterschiedlichen Bühnen. Auch Fans von Classic-Rock-Cover und Tribute-Shows kamen dabei nicht zu kurz. Zeitweise war das Interesse an auftretenden Künstlerinnen und Künstlern so groß, dass der Durchgang am Nordufer gesperrt werden musst, so, wie etwa beim Auftritt von Namika. Das Maschseefest 2019 findet vom 31.Juli - 18.August 2018 statt.+++

Aretha Franklin ist tot



Die US-amerikanische Soul-Sängerin Aretha Franklin ist heute im Alter von 76 Jahren in Detroit verstorben. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf eine Sprecherin Franklins. Die weltweit hoch geschätze Sängerin, Komponistin und Pianistin litt seit dem Jahr 2010 an einer schweren Erkrankung. Aretha Franklin zählte zu den absolut führenden Sängerinnen des Soul. Stilistisch bewegte sie sich aber auch in Genres wie Jazz, Pop, Dance und R´n´B. Für ihre Werke wurde sie mehrfach mit dem Musikpreis Grammy ausgezeichnet. Mit "Respect" landete sie einen Nummer-Eins-Hit und wurde Ende der 1980er Jahre als erste Frau in die Rock´n´Roll Hall Of Fame aufgenommen.+++

Bad Religion sagen morgige Hannover-Show ab



Die Punkrock-Band Bad Religion hat ihre letzten beiden Konzerte der aktuellen Deutschland-Tour am morgigen Freitag, 17.August auf der Gilde Parkbühne in Hannover und beim Highfield-Festival am Wochenende in Grosspösna bei Leipzig abgesagt. Die Absage müsse aufgrund eines famillären Notfalls erfolgen, erklärt die Band auf Facebook, entschuldigt sich bei ihren Fans und bittet um Verständnis. Wie der örtliche Veranstalter des Hannover Concerts mitteilt, werde es keinen Nachholtermin geben. Bereits für die Show auf der Gilde Parkbühne gekaufte Karten würden zurückerstattet werden, heißt es in einer heute Mittag herausgegebenen Pressemitteilung von Hannover Concerts.+++

Journey-Sänger Steve Perry nach 24 Jahren mit Solo-Album



Der von der Band Journey bekannte Rocksänger Steve Perry wird am 5.Oktober sein neues Solo-Album "Traces" über Universal Music herausbringen. Es ist sein erstes Solo-Werk nach 24 Jahren. Perry hatte zwischen 1982 und 1994 bereits zwei Solo-Alben herausbracht und landete damit auch in Deutschland Achtungserfolge in den Charts. Als Sänger der US-Band Journey landete Perry Hits wie "Wheel In The Sky" und "Anyway You Want It".+++

Neue Hannover-Band: Ventura



Langjährig erfahrene und renommierte Musiker aus der hannoverschen Rockszene haben eine neue Band gegründet. Ventura setzen sich aus den von Terry-Hoax bekannten Musikern Kai Schiering und Martin Wichary sowie Portless-Schlagzeuger Tommy Krammling zusammen. Ventura bewegen sich nach eigenen Angaben in den Bereichen Rock, Punk und Underground und spielen in der Besetzung zwei Gitarren und Schlagzeug. Ihre Live-Premiere haben Ventura am Dienstag, dem 25.September, beim Ruby Tuesday im Café Glocksee. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de.+++

Neue Album-Besprechungen am morgigen Mittwoch

14.08.2018, 18:16 Uhr

Am morgigen Mittwoch findet ihr in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" wieder einige Album-Besprechungen. Dieses Mal haben wir uns Alben gewidmet, die zum Teil im Frühjahr erschienen waren oder gerade erst vor kurzem auf den Markt gekommen sind, darunter die aktuellen Werke von Ciaran Lavery, Driven By Clockwork, Tarja und Al Di Meola. Online sind die Album-Reviews nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

The Pineapple Thief bringen "Try As I Might" heraus



Die brititsche Alternative/Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief haben am vergangenen Freitag ein Musikvideo zu ihrem Song "Try As I Might" herausgebracht. Es handelt sich dabei um einen "Single-Edit". "Try As I Might" ist vom klanglichen Erscheinungsbild in Teilen relativ nah an der Musik, wie man sie etwa von Porcupine Tree kennt. Deren Drummer, Gavin Harrion, ist bekanntlich auch Schlagzeuger bei The Pineapple Thief. Am 31.August kommt das neue Album "Dissolution" in den Handel, am 18.September spielen The Pineapple Thief in Hannover im MusikZentrum. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

You Silence I Bird drehen Live-Video in WG-Küche



Die aus Hannover und Braunschweig stammende Indie-Akustik-Folk-Pop-Band You Silence I Bird hat ein Live-Video zu ihrem Song "Hard To See" in nicht ganz gewöhnlichem Umfeld produziert. Aufgenommen wurde in der WG-Küche von Gitarrist und Sänger Paul. Über Moses, dem Schlagzeuger, hängen einige Pfannen, die ganz zum Schluss des Songs auch als Perkussion-Effekt zum Einsatz kommen. Zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Wacken Open Air 2019 bereits ausverkauft