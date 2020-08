Rockszene Nachrichtenblitz

Edu Wahlmann ist verstorben



Unsere Redaktion musste heute Nachmittag die traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass Edu Wahlmann gestern verstorben ist. Edu Wahlmann war jahrzehntelang leitender Mitarbeiter des MusikZentrums Hannover, der LAG Rock in Niedersachsen und des Rockbüros Hannover. Als Musiker spielte er seit den 1970er Jahren in verschiedenen Bands Keyboard, darunter bis vor ein paar Jahren bei Re-Play. Edu machte sich in der hannoverschen und niedersächsischen Musikszene vor allem um die Unterstützung und Förderung von Generationen von Bands und der Rock-und Popszene verdient. Die LAG Rock und das MusikZentrum Hannover veröffentlichten heute Nachmittag auf ihren Webseiten und Facebook-Präsenzen einen gleichlautenden Nachruf. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen.+++

www.lagrock.de 28.08.2020, 17:26 UhrUnsere Redaktion musste heute Nachmittag die traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass Edu Wahlmann gestern verstorben ist. Edu Wahlmann war jahrzehntelang leitender Mitarbeiter des MusikZentrums Hannover, der LAG Rock in Niedersachsen und des Rockbüros Hannover. Als Musiker spielte er seit den 1970er Jahren in verschiedenen Bands Keyboard, darunter bis vor ein paar Jahren bei Re-Play. Edu machte sich in der hannoverschen und niedersächsischen Musikszene vor allem um die Unterstützung und Förderung von Generationen von Bands und der Rock-und Popszene verdient. Die LAG Rock und das MusikZentrum Hannover veröffentlichten heute Nachmittag auf ihren Webseiten und Facebook-Präsenzen einen gleichlautenden Nachruf. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen.+++

Smashing Pumpkins melden sich mit neuen Songs zurück



Die Alternative-Rock Band Smashing Pumpkins haben sich mit zwei neuen Songs zurückgemeldet. Neben dem Titel „Cyr“ haben sie auch noch den Song „The Colour of Love“ veröffentlicht. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie an einem neuen Album arbeiten und zwar in Originalbesetzung. Wann das Album auf den Markt kommen soll, ist allerdings noch unklar. +++

www.smashingpumpkins.com 28.08.2020, 17:24 UhrDie Alternative-Rock Band Smashing Pumpkins haben sich mit zwei neuen Songs zurückgemeldet. Neben dem Titel „Cyr“ haben sie auch noch den Song „The Colour of Love“ veröffentlicht. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie an einem neuen Album arbeiten und zwar in Originalbesetzung. Wann das Album auf den Markt kommen soll, ist allerdings noch unklar. +++

Five Finger Death Punch mit zweitem Best-Of Album



Die US-amerikanische Metal-Band Five Finger Death Punch hat heute mit „A Decade of Destruction - Volume 2“ ihr zweites Best-Of Album angekündigt. Neben ihren größten Hits, wie zum Beispiel „Hard To See“ , „When The Seasons Change“ oder „Hell To Pay“, sollen auch fünf bisher unveröffentlichte Titel enthalten sein. Vier von ihnen sind Remixe beziehungsweise Akustikversion ihrer bereits bekannten Songs. Nun der Titel „Broken World“ ist ein komplett neuer Song. Das Album soll ab dem 9. Oktober im Handel stehen. +++

www.fivefingerdeathpunch.com 28.08.2020, 17:24 UhrDie US-amerikanische Metal-Band Five Finger Death Punch hat heute mit „A Decade of Destruction - Volume 2“ ihr zweites Best-Of Album angekündigt. Neben ihren größten Hits, wie zum Beispiel „Hard To See“ , „When The Seasons Change“ oder „Hell To Pay“, sollen auch fünf bisher unveröffentlichte Titel enthalten sein. Vier von ihnen sind Remixe beziehungsweise Akustikversion ihrer bereits bekannten Songs. Nun der Titel „Broken World“ ist ein komplett neuer Song. Das Album soll ab dem 9. Oktober im Handel stehen. +++

Blue Öyster Cult veröffentlichen zwei neue Songs



Vor kurzem hat die US-amerikanische Hard-Rock Band Blue Öyster Cult ihr Album „The Symbol Remains” angekündigt. Nun sind auch die ersten beiden Songs aus dem kommenden Album online. Sie heißen „That Was Me“ und „Box In My Head“. Die Veröffentlichung des kompletten Albums ist für den 9. Oktober geplant. +++

www.blueoystercult.com 28.08.2020, 17:23 UhrVor kurzem hat die US-amerikanische Hard-Rock Band Blue Öyster Cult ihr Album „The Symbol Remains” angekündigt. Nun sind auch die ersten beiden Songs aus dem kommenden Album online. Sie heißen „That Was Me“ und „Box In My Head“. Die Veröffentlichung des kompletten Albums ist für den 9. Oktober geplant. +++

Madsen kündigen Punkalbum an



Eigentlich wollten Madsen dieses Jahr auf Tour gehen und im Sommer ein neues Album aufnehmen. Die Tour wurde, aus den bekannten Gründen, bis in den Herbst nächstes Jahr verschoben und das neue Album auch erst einmal auf Eis gelegt. Stattdessen hat die Band sich dazu entschlossen ein Punkalbum mit dem Titel „Na gut dann nicht“ auf den Markt zu bringen. Es soll am 9. Oktober veröffentlicht werden. Den Titelsong kann aber schon jetzt hören. +++

www.youtube.com/watch?v=eGoXhxkeCdk 28.08.2020, 12:16 UhrEigentlich wollten Madsen dieses Jahr auf Tour gehen und im Sommer ein neues Album aufnehmen. Die Tour wurde, aus den bekannten Gründen, bis in den Herbst nächstes Jahr verschoben und das neue Album auch erst einmal auf Eis gelegt. Stattdessen hat die Band sich dazu entschlossen ein Punkalbum mit dem Titel „Na gut dann nicht“ auf den Markt zu bringen. Es soll am 9. Oktober veröffentlicht werden. Den Titelsong kann aber schon jetzt hören. +++

Alien Instant Noodle haben "I.W.S.Y." draußen



Die aus Hildesheim und Hannover stammende NuMetal-Band Alien Instant Noodle hat vor gut einer halben Stunde ihr Musikvideo zum Song "I.W.S.Y." auf YouTube veröffentlicht. Die Abkürzung steht für "I Wanna See Y´All". Direkt zum Video gelangt man über den Link unten. Mehr zum Thema in der morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de+++

www.youtube.com/watch?v=8xbrg_dvZBQ 27.08.2020, 18:34 UhrDie aus Hildesheim und Hannover stammende NuMetal-Band Alien Instant Noodle hat vor gut einer halben Stunde ihr Musikvideo zum Song "I.W.S.Y." auf YouTube veröffentlicht. Die Abkürzung steht für "I Wanna See Y´All". Direkt zum Video gelangt man über den Link unten. Mehr zum Thema in der morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de+++

Pain Of Salvation bringen morgen "Panther" raus



Die schwedische Progressive-Metal/Rock-Band Pain Of Salvation um Mastermind Daniel Gildenlöw veröffentlicht am morgigen Freitag ihr neues Studioalbum "Panther". Bereits am 14. August hatte die Band den Titeltrack der Platte als Musikvideo präsentiert. Im Clip zu dem von elektronischen Sounds geprägten Song treten Pain Of Salvation mit Tiermasken auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=NmhJTkc9v8o 27.08.2020, 17:58 UhrDie schwedische Progressive-Metal/Rock-Band Pain Of Salvation um Mastermind Daniel Gildenlöw veröffentlicht am morgigen Freitag ihr neues Studioalbum "Panther". Bereits am 14. August hatte die Band den Titeltrack der Platte als Musikvideo präsentiert. Im Clip zu dem von elektronischen Sounds geprägten Song treten Pain Of Salvation mit Tiermasken auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

Keine erneute Verlegung: The Hirsch Effekt canceln Tour komplett



Eigentliche wollte die Hannoveraner Art-Core-Band The Hirsch Effekt im Mai dieses Jahres auf "Kollaps-Tour", auch, um in diesem Rahmen ihr aktuelles, gleichnamiges Album live vorzustellen. Die Tour wurde Corona-bedingt zunächst in den Herbst verschoben, aber auch im Herbst werden voraussichtlich keine regulären Clubkonzerte im von früher vertrauten Rahmen stattfinden können. Die Band verzichtet nun darauf, die Tour noch ein weiteres Mal zu verschieben, sondern hat sich zu einer konsequenten Absage entschlossen. Wenn es die Bedingungen wieder zulassen sollten, möchte man die "Kollaps-Tour" komplett neu ansetzen. Eine Stellungnahme dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band.+++

www.faccebook.com/thehirscheffekt 27.08.2020, 14:04 UhrEigentliche wollte die Hannoveraner Art-Core-Band The Hirsch Effekt im Mai dieses Jahres auf "Kollaps-Tour", auch, um in diesem Rahmen ihr aktuelles, gleichnamiges Album live vorzustellen. Die Tour wurde Corona-bedingt zunächst in den Herbst verschoben, aber auch im Herbst werden voraussichtlich keine regulären Clubkonzerte im von früher vertrauten Rahmen stattfinden können. Die Band verzichtet nun darauf, die Tour noch ein weiteres Mal zu verschieben, sondern hat sich zu einer konsequenten Absage entschlossen. Wenn es die Bedingungen wieder zulassen sollten, möchte man die "Kollaps-Tour" komplett neu ansetzen. Eine Stellungnahme dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band.+++

Geplantes Stadion-Open-Air in Düsseldorf nicht am 4. September

26.08.2020, 15:18 Uhr

Die Ankündigungen, dass der Veranstalter Marek Lieberberg von Live Nation am 4. September ein Open-Air-Konzert mit 13.000 Besuchern im Düsseldorfer Stadion plant, hatten für viel Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff gesorgt. Unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor und The BossHoss sollten auftreten. Heute wurde nun bekannt gegeben, dass das Open-Air nicht am 4. September stattfinden kann. Aufgrund von steigenden Infektionszahlen und im Raum stehenden nachträglichen Kapazitätsbeschränkungen, was zu Verunsicherungen hätte führen können, sahen sich die Veranstalter veranlasst, die Show für den geplanten Termin zu canceln. Bislang waren nach Angaben von Live Nation mehr als 7000 Tickets verkauft worden. Das Eintrittsgeld inklusive Vorverkaufsgebühren werde komplett zurückerstattet, heißt es in einer heute herausgegebenen Medienmitteilung.+++

Madsen verschieben Tournee erneut - Hannover im September 2021



Die Indie-Rock-Band Madsen verschiebt ihre "Die Perfektion Tournee" erneut. Dieses Mal von Anfang 2021 auf Herbst 2021. In Hannover wollen Madsen nun am Freitag, 10. September 2021 in der Swiss Life Hall spielen. Für die ursprünglich geplanten Termine im April 2020 und Januar 2021 gekauften Karten behalten weiter ihre Gültigkeit.+++

www.livingconcerts.de 26.08.2020, 12:13 UhrDie Indie-Rock-Band Madsen verschiebt ihre "Die Perfektion Tournee" erneut. Dieses Mal von Anfang 2021 auf Herbst 2021. In Hannover wollen Madsen nun am Freitag, 10. September 2021 in der Swiss Life Hall spielen. Für die ursprünglich geplanten Termine im April 2020 und Januar 2021 gekauften Karten behalten weiter ihre Gültigkeit.+++

MusikZentrum vor weiterem Hofkonzert



Die Premiere war am 21. Juni anlässlich des Fête de la Musique-Termins, nun plant das MusikZentrum Hannover ein weiteres Hofkonzert auf dem Gelände Emil-Meyer-Str.26-28 zwischen Halle und Bürogebäude. Am 13. September soll es soweit sein: Dann werden im Rahmen des Großraumentdeckertages Passepartout, Versacer, Sobi, Vinter und Jona Straub erwartet.+++

www.facebook.com/MusikZentrum 25.08.2020, 15:35 UhrDie Premiere war am 21. Juni anlässlich des Fête de la Musique-Termins, nun plant das MusikZentrum Hannover ein weiteres Hofkonzert auf dem Gelände Emil-Meyer-Str.26-28 zwischen Halle und Bürogebäude. Am 13. September soll es soweit sein: Dann werden im Rahmen des Großraumentdeckertages Passepartout, Versacer, Sobi, Vinter und Jona Straub erwartet.+++

ZSK Mitte Januar 2021 mit "Ende der Welt"



Jüngst hatte die Punkband ZSK dem Berliner Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet und für das dazugehörige Video zu "Ich habe Besseres zu tun" viele, viele Klicks auf YouTube erhalten. Nun haben ZSK ein neues Studioalbum im Visier, das mit dem Titel "Ende der Welt" am 15. Januar 2021 erscheinen soll. Mit dem Vorgänger-Album "Hallo Hoffnung", das 2018 erschien, schaffte es die Band auf Platz 16 der deutschen Album-Charts. 2019 gehörten ZSK zu den Abräumern des Fährmannsfestes in Hannover.+++

www.skatepunks.de 25.08.2020, 15:31 UhrJüngst hatte die Punkband ZSK dem Berliner Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet und für das dazugehörige Video zu "Ich habe Besseres zu tun" viele, viele Klicks auf YouTube erhalten. Nun haben ZSK ein neues Studioalbum im Visier, das mit dem Titel "Ende der Welt" am 15. Januar 2021 erscheinen soll. Mit dem Vorgänger-Album "Hallo Hoffnung", das 2018 erschien, schaffte es die Band auf Platz 16 der deutschen Album-Charts. 2019 gehörten ZSK zu den Abräumern des Fährmannsfestes in Hannover.+++

Ohrenfeindt bringen Ende Oktober neues Album raus



Die St.Pauli-Vollgasrocker Ohrenfeindt kündigen für den 30. Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Das Geld liegt auf der Straße" an. Es ist bereits das neunte Album in der Karriere des Hamburger Rock´n´Roll-Trios um Sänger und Bassist Chris Laut.+++

www.ohrenfeindt.de 25.08.2020, 15:26 UhrDie St.Pauli-Vollgasrocker Ohrenfeindt kündigen für den 30. Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Das Geld liegt auf der Straße" an. Es ist bereits das neunte Album in der Karriere des Hamburger Rock´n´Roll-Trios um Sänger und Bassist Chris Laut.+++

Konzert von Thees Uhlmann in den Biergarten verlegt



Das Konzert von Thees Uhlmann, das am 27. August auf der Expo-Plaza stattfinden sollte, wird in den Biergarten bei Hannover 78 (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2, Hannover) verlegt. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. +++

www.livingconcerts.de 24.08.2020, 15:31 UhrDas Konzert von Thees Uhlmann, das am 27. August auf der Expo-Plaza stattfinden sollte, wird in den Biergarten bei Hannover 78 (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2, Hannover) verlegt. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. +++

Jeremias spielen beim MS Dockville Festival 2021



Die Veranstalter des Hamburger MS Dockville Festivals haben heute die ersten Acts für das nächste Jahr bekanntgegeben. Einer der Acts wird die hannoversche Band Jeremias sein. Ihnen Gesellschaft leisten werden unter anderem Faber, Yung Hurn, Leoniden und Die Orsons. Der Vorverkauf für das Festival ist bereits angelaufen. +++

www.msdockville.de 24.08.2020, 15:31 UhrDie Veranstalter des Hamburger MS Dockville Festivals haben heute die ersten Acts für das nächste Jahr bekanntgegeben. Einer der Acts wird die hannoversche Band Jeremias sein. Ihnen Gesellschaft leisten werden unter anderem Faber, Yung Hurn, Leoniden und Die Orsons. Der Vorverkauf für das Festival ist bereits angelaufen. +++

Travis veröffentlichen neuen Song



Die schottische Rockband Travis hat heute ihren Song „The Only Thing“ veröffentlicht. Entstanden ist er zusammen mit Susanna Hoffs, die in den späten 80ern mit The Bangles große Erfolge feiern konnte. „The Only Thing“ ist die vierte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum „10 Song“, das ab dem 9. Oktober im Handel stehen soll. +++

www.youtube.com/watch?v=0OL2zAQMNak 24.08.2020, 15:30 UhrDie schottische Rockband Travis hat heute ihren Song „The Only Thing“ veröffentlicht. Entstanden ist er zusammen mit Susanna Hoffs, die in den späten 80ern mit The Bangles große Erfolge feiern konnte. „The Only Thing“ ist die vierte Vorabsingle aus dem kommenden Studioalbum „10 Song“, das ab dem 9. Oktober im Handel stehen soll. +++

Blaqk Audio veröffentlichen neues Album



Das US-amerikanische Futurepop-Musikprojekt, das aus den AFI Bandmitgliedern Davey Havok und Jade Puget besteht, hat heute das Album „Beneath the Black Palms“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf Songs. +++

www.blaqkaudio.com 21.08.2020, 16:53 UhrDas US-amerikanische Futurepop-Musikprojekt, das aus den AFI Bandmitgliedern Davey Havok und Jade Puget besteht, hat heute das Album „Beneath the Black Palms“ veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf Songs. +++

Deftones kündigen neues Album an



Schon seit einiger Zeit wurde in den Medien und vor allem den sozialen Netzwerken über die Veröffentlichung eines neuen Albums der Deftones spekuliert. Nun ist es offiziell. Die US-amerikanische Nu-Metal Band wird am 25. September ihr neuntes Studioalbum „Ohms“ auf den Markt bringen. Den gleichnamigen Titeltrack kann man ab sofort schon hören. +++

www.youtube.com/watch?v=KUDbj0oeAj0 21.08.2020, 13:58 UhrSchon seit einiger Zeit wurde in den Medien und vor allem den sozialen Netzwerken über die Veröffentlichung eines neuen Albums der Deftones spekuliert. Nun ist es offiziell. Die US-amerikanische Nu-Metal Band wird am 25. September ihr neuntes Studioalbum „Ohms“ auf den Markt bringen. Den gleichnamigen Titeltrack kann man ab sofort schon hören. +++

Queen + Adam Lambert kündigen erstes Live-Album an



Bereits seit 2009 ist der britische Sänger Adam Lambert als Sänger von Queen auf den Bühnen unterwegs. Insgesamt haben sie zusammen weltweit 218 Konzerte vor einem Publikum von 3.659.232 Musikfans gespielt. Ein Live-Album haben sie allerdings bisher noch nicht veröffentlicht. Dies soll sich aber bald ändern. Für den 2. Oktober ist das Album „Live Around the World“ geplant. Einen ersten Trailer zur Veröffentlichung kann man bereits sehen. +++

www.youtube.com/watch?v=x3aMO8wLNyc 21.08.2020, 12:53 UhrBereits seit 2009 ist der britische Sänger Adam Lambert als Sänger von Queen auf den Bühnen unterwegs. Insgesamt haben sie zusammen weltweit 218 Konzerte vor einem Publikum von 3.659.232 Musikfans gespielt. Ein Live-Album haben sie allerdings bisher noch nicht veröffentlicht. Dies soll sich aber bald ändern. Für den 2. Oktober ist das Album „Live Around the World“ geplant. Einen ersten Trailer zur Veröffentlichung kann man bereits sehen. +++

Them veröffentlichen erste Single aus neuem Album