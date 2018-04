Rockszene Nachrichtenblitz

Jimmy Eat World arbeiten an Setlist - am 30.Mai live in Hannover



Die US-Emo-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World bereitet sich seit letzter Woche intensiv für die bevorstehenden Tour-und Festival-Shows vor. Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen ist die Zusammenstellung der Setlist. In diesem Zusammhang fragt die Band Fans und Interessierte über ihre Social-Media-Kanäle, welche Songs unbedingt ins Programm gehören. Am 30.Mai spielen Jimmy Eat World eine von insgesamt nur zwei Deutschland-Club-Shows im Capitol in Hannover. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich, online unter anderem über den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts. Als support wird die aufstrebendende britische Emo-Band Turnover mit dabei sein. In unserer morgigen Mittwochsausgabe widmen wir uns mit einem Review-Feature dem immer noch aktuellen Album "Integrity Blues".+++

Spider Promotion bucht Europa-Tour von The Parlotones



Die hannoversche Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion streckt ihre Fühler weiter international aus. Nachdem man kürzlich die Zusammenarbeit mit dem US-Singer-/Songwriter Jared Hart vermeldet hatte, wurde nun bekannt, dass Spider Promotion die kommende Europa-Tournee für die populäre südafrikanische Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones im Herbst organisieren wird. Bis dahin wollen The Parlotones ein neues Album veröffentlicht haben. Mehr dazu in Kürze hier bei uns im Magazin.+++

Bloc Safari supporten Tequila And The Sunrise Gang im LUX



Bei ihrer Hannover-Tourshow am 4.Mai im LUX wird die Reggae-/Ska-/Punk-/Rock-Band Tequila And The Sunrise von Bloc Safari aus Peine supportet. Bloc Safari kennen einige in der Hannover-Szene womöglich noch von ihrem Auftritt auf dem Fährmannsfest im August letzten Jahres. 2015 hatten Bloc Safari erfolgreich bei local heroes Niedersachsen abgeschnitten und waren Teilnehmer des Förderprojekts Bandfactory. In ihren Songs variiert die Band zwischen Reggae, Funk, Ska, Pop und Rock. Aufgrund der starken Nachfrage kann damit gerechnet werden, dass die Show mit Tequila & The Sunrise Gang und Bloc Safari am 4.Mai im LUX am Ende ausverkauft sein wird. Noch gibt es Tickets im Vorverkauf.+++

Wirtz bricht Tournee ab



Der Sänger und Songwriter Wirtz hat alle kommenden Termine seiner "Die fünfte Dimension"-Tour abgesagt. Er gibt familiäre Gründe dafür an und bittet, von Spekulationen abzusehen. Betroffen ist davon auch der geplante Auftritt am 6. Mai im Capitol in Hannover. Die Auftritte sollen nachgeholt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Incubus spielen vier Konzerte in Deutschland



Die amerikanische Rockband Incubus kommt nach sechs Jahren erstmals wieder für vier Konzerte nach Deutschland. Die Musiker werden unter anderem die Songs ihres achten Studioalbums „8“ präsentieren, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Die Band wird am 20. August in der Columbiahalle in Berlin, am 21. August im Mehr! Theater in Hamburg, am 28. August im Palladium in Köln und am 1. September in der TonHalle in München auftreten. Der Vorverkauf beginnt am 27. April.

Paul Crook gründet interaktive All-Star Hard Rock & Heavy Metal Band



Der Produzent und Gitarrist Paul Crook, bekannt durch Zusammenarbeiten mit Anthrax, Sebastian Bach und Meat Loaf möchte mit dem Produzenten John Madera eine neue Supergroup unter dem Namen DevilStar formen. Anders als bei anderen All-Star Bands sollen die Mitglieder aber ständig wechseln. Paul Crook ist das einzige dauerhafte Mitglied. Die erste Singleauskopplung von DevilStar wird eine Coverversion des Judas Priest Titels „Beyond The Realms Of Death“, die am 1. Juli auf den Markt kommen soll. Bei dieser Veröffentlichung sind, neben dem Bassisten Joey Vera, die ehemaligen Judas Priest Mitglieder K.K. Downing, Tim Owens und Les Binks mit von der Partie. Weitere Tracks mit anderen Größen der Hard Rock und Heavy Metal Szene sollen folgen. Als kleines Geschenk können die Fans ihre Vorschläge für das Lineup oder Coversongs unter devilstarmusic@gmail.com direkt an DevilStar schicken.+++

Fährmannsfest gibt weitere Bands für das Line-Up bekannt



Das populäre Hannover Open-Air hat zwei weitere Bands für die diesjährige Ausgabe bekannt gegeben. Neben den bereits bestätigten Acts, wie zum Beispiel Zugezogen Maskulin, Alex Mofa Gang und Colour Haze, werden jetzt auch die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule mit ihrer HLS/BigBand auftreten. Unter der Leitung des Musiklehrers Frank Katemann spielen sie Bigband-Jazz und jazzverwandte Popularmusik. Der zweite neue bestätigte Act sind die vier Punkrocker Massentrend aus Hannover. Als weiteres Highlight soll auch wieder der Open Air-Poetry Slam „Macht Worte!“ an den Start gehen.+++

Heavy-Metal-Band White Wizzard will Deutschland verzaubern



Die US-Amerikanische Band White Wizzard wird in ihrem Heimatland sowohl von den Fans der Heavy-Metal Szene, als auch von den Kritikern gefeiert. So wurde ihr aktuelles Album „Infernal Overdrive“ vom Onlinemagazin Loudwire als „Best Metal Albums So Far“ ausgezeichnet. Nun haben White Wizzard ihren ersten Termin für den Festival Sommer in Deutschland angekündigt. Die US-Amerikaner kommen zum Trveheim Festival nach Hallbergmoos bei München, das am 24. und 25. August 2018 stattfindet. Ein kleinen Vorgeschmack liefert das Video zur ihrer aktuellen Single „Chasing Dragons“.+++

Konzert mit Turnstile ausverkauft



Das Konzert von der Hardcore-Punk-Band Turnstile am Montag, dem 18. Juni, im LUX in Hannover ist kurz nach dem Start des Vorverkaufs bereits ausverkauft.+++

John Fogerty kündigt Neuauflagen seiner Soloalben an



Als Gründungsmitglied der US-amerikanischen Rockband Creedence Clearwater Revival beeinflusste John Fogerty den Sound einer ganzen Generation und war als Songautor, Sänger und Co-Produzent an zahlreichen Klassikern wie zum Beispiel „Born on the Bayou“, „Green River“ , „Proud Mary“ oder „Bad Moon Rising“ beteiligt. Am 27. Mai sollen drei seiner Soloalben erneut auf den Markt kommen. Darunter auch das vor 20 Jahren veröffentlichte „ Blue Moon Swamp“, welches damals als bestes Rockalbum mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Als LP erscheint es mit neuem Artwork und in einer limitierten Auflage in blauem Vinyl. Die CD-Edition kommt mit zwei Bonustracks daher. Vom 1985er „Centerfield“ und dem Album „Premonition“ aus dem Jahr 1998 soll es ebenfalls Neuauflagen geben.+++

Panik-Rocker Udo Lindenberg kommt nach Hannover



Udo Lindenberg geht 2019 auf große Tour durch Deutschland. Mit seinem neuen Programm, vielen visuellen Überraschungen und einer Fülle an musikalischen Gästen will der Panik-Rocker seine Fans begeistern. Der Start ist am 13. Mai 2019 in der ÖVB Arena in Bremen. Ein weiteres Konzert im Norden findet am 21. Juni in der Barclaycard Arena in Hamburg statt. In Hannover spielt Udo Lindenberg am 25. Juni in der TUI Arena. Am kommenden Freitag den 20. April startet um 10 Uhr ein exklusiver Vorverkauf bei Eventim.de. An allen weiteren Vorverkaufsstellen sind die Karten ab dem 23. April erhältlich.+++

Less Than Jake kommen nach Deutschland



Die US-Amerikanische Ska-Punk Band Less Than Jake geht auf Clubtour durch Deutschland. Mit im Gepäck haben sie, neben den Klassikern, auch Songs aus ihrer letztes Jahr veröffentlichen EP „Sound The Alarm“ und aus dem 2013er Album „See The Light“. Less Than Jake spielen insgesamt sechs Konzerte in Deutschland. Den Anfang machen sie am 12. Juni in der Sputnikhalle in Münster. Das einzige Konzert im Norden, das auch den Abschluss der Tour bildet, ist am 23. Juni im Logo in Hamburg. Der Vorverkauf startet am Donnerstag den 19. April. +++

Hannoversche Band Joan Randall veröffentlicht die Single „Kein Liebeslied“



Die vier Indie-Rocker von Joan Randall bringen mit „Kein Liebeslied“ ihre zweite Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum an den Start. Die Veröffentlichung beinhaltet, neben dem Titeltrack, fünf weitere Songs, unter anderem die bisher unveröffentlichten Songs „Hemd das brennt“ und „Tätowiert“. Zusätzlich dazu hat die Band zu „Kein Liebeslied“ ein Video in Hannover gedreht. Live sehen kann man Joan Randall bei diversen Veranstaltungen in und um Hannover, wie zum Beispiel beim Béi Chéz Heinz Cover- Festival am 21. April, bei der Fête de la Musique am 21. Juni oder am 28. November im Club VEB, Hildesheim.+++

The Sea Within - populär besetztes Art-/Prog-Rock-Kollektiv mit Debüt



Es gibt wieder einmal eine Band, die man im Progressive-Rock-Genre durchaus als "Supergroup" bezeichnen kann. Mindestens zählt ein Großteil der Mitglieder von The Sea Within zu den in der Prog-Szene sehr namhaften und hoch geschätzten Musikern. The Sea Within setzen sich zusammen aus Daniel Gildenlöw (Pain Of Salvation", Roine Stolt (The Flower Kings, Transatlantic), Jonas Reingold (The Flower Kings, Steve Hackett, The Tangent u.a.), Tom Brislin (Yes u.a.) sowie Marco Minnemann (Steven Wilson, Joe Satriani u.a.). Am 22.Juni wollen The Sea Within ihr sebsltbetiteltes Debütalbum herausbringen. Auf diesem Album ist außerdem Casey McPherson von The Flying Colors mit dabei, der einige Songs auf "The Sea Within" singt. Ihr Bühnendebüt will die Band beim in Deutschland stattfindenden "Night Of The Prog" Festival vom 13.-15.Juli auf der Loreley geben.+++

Spock´s Beard mit Video aus kommendem Studioalbum



Die US-Progressive-Rockband Spock´s Beard hat mit "To Breathe Another Day" einen Song aus ihrem am 25.Mai erscheinenden neuen Studioalbum "Noise Floor" ausgekoppelt. Ein Video dazu ist ebenfalls ins Netz gegangen. "To Breathe Another Day" wird gleichzeitig der Eröffnungssong des Albums sein.+++

Deamon´s Child legen "Angstparade" vor



Die hannoversche Stoner/Noise/Punk-Band Deamon´s Child hat mit "Angstparade" ein neues Album mit acht neuen Songs fertig gestellt. Das dritte Album von Deamon´s Child sei "gewaltig und filigran", es sei ebenso "politisch und wütend" heißt es in der beiliegenden Presseinfo. "Angstparade" wird am 18.Mai über Zygmatron Music / Sonic Rendezvous in den Handel kommen und in begrenzter Stückzahl auch als Vinyl-Schallplatte erhältlich sein+++

25 Jahre MusikZentrum Hannover - Party am Sonntag überraschte



Das MusikZentrum Hannover besteht 2018 seit 25 Jahren. Am 15.April 1993 wurde der Gesellschafterbeschluss für die MusikZentrum Hannover gGmbH notariell beurkundet. Am gestrigen Sonntag, am 15.April 2018, also auf den Tag genau 25 Jahre später überraschten die Auszubildenden Geschäftführung und Projektleiter, kurz ihre Chefs, mit einer bis zur letzten Sekunde geheim gehaltenen Jubiläumsparty in der Veranstaltungshalle. Seit November 2017 hatten die Auszubildenenden und einige Ausgelernte des MusikZentrums im Verborgenen an der Party gearbeitet, Bands gebucht, Partner und Sponsoren gesucht und gefunden und das gestrige Fest mit Catering und allem Drum und Dran organisiert.



Geschäftsführer, Abteilungs-und Projektleiter wurden von "Lockvögeln" mit verbundenen Augen in die Halle geführt und blickten in ein Meer von Wunderkerzen. Tobi Kunze übernahm die Moderation, Oberbürgermeister Stefan Schostok hielt eine Rede und Live-Musik aus der Hannover-Szene gab es unter anderem von John Winston Berta, Emerson Prime und der Band Kleemann. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Jennifer Rostock und Massendefekt heute in Hannover ausverkauft



Für manche Punk-Rock-Fans in Hannover war es vielleicht die Qual der Wahl, ob man am heutigen Freitagabend eher zum Konzert von Jennifer Rostock in die Swiss Life Hall oder zur Show von Massendefekt ins MusikZentrum gehen sollte. Kurzentschlossene haben diesbezüglich schlechte Karten, denn für beiden Konzerte gibt es keine Tickets mehr. Ausverkauft.+++

The Esprits stellen neue Single mit Video vor



Die niedersächsische Indie-Rockband The Esprits stellt mit "Want You" ihre erste Single aus ihrem am 18.Mai erscheinenden Album "Men´s Business" vor. Dazu ist auch ein relativ aufwändiges Video entstanden und ebenfalls veröffentlicht worden. Am Veröffentlichungstag des Albums spielen The Esprits ein Release-Konzert in der Stadthalle Braunschweig. In Hannover wird die Band am 3.August auf dem Fährmannsfest erwartet und wird darüber hinaus im Verlauf ihrer Herbsttournee am 13.Oktober im MusikZentrum auftreten.+++

Biffy Clyro auf MTV unplugged Tour in Deutschland