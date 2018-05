Rockszene Nachrichtenblitz

Blackout Problems verlosen "Secret-Show"



Am 15.Juni bringt die Münchner Alternative-/Punkrock-Band Blackout Problems ihr neues Album "Kaos" auf den Markt. Im Anschluss spielt die Band mehrere kleine Promo-Gigs und Wohnzimmerkonzerte. Ein Wohnzimmerkonzert verlosen Blackout Problems unter Fans und Interessierten. Diese Show ist für Sonntag, den 17.Juni terminiert und muss nicht zwingend in einem Wohnzimmer stattfinden, es kann auch ein anderer, tendenziell für Gigs ungewöhnlicher Ort sein. Blackout Problems rufen dazu auf, sich für diesen Gig als Gastgeber zu bewerben. Eine reguläre Club-Tournee folgt im Herbst. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Band.+++

Limmerstraßenfest fällt dieses Jahr aus



Das sehr populäre Limmerstraßenfest in Hannover-Linden-Nord, das in den letzten Jahren am ersten Septemberwochenende regelmäßig mehr als 10.000 Besucher anlockte und auch ein breites Kulturprogramm bot, fällt in diesem Jahr aus. Die Finanzierbarkeit der ursprünglich als Marktfest für ortsansässige Einzelhändler gestarteten Veranstaltung war zuletzt immer schwieriger geworden. Der Charakter des Festes hatte sich in den vergangenen Jahren mehr zu einer Party für Jung und Alt mit hohem kulturellem Programmanteil entwickelt. Auch zahlreiche Bands aus der Hannover-Szene traten beim Limmerstraßenfest auf. Nun pausieren die Organisatoren und wollen neue Konzepte für ein Fest in Linden-Nord entwickeln. Im nächsten Jahr soll es in veränderter Form weitergehen, heißt es in einer Pressemitteilung.+++

Höchster Charteinstieg für Parkway Drive in Europa



Die australische Metalcoreband Parkway Drive zählt aktuell zu den besonders prominenten und erfolgreichen des Genres. Mit ihrem aktuellen Album "Reverence" schaffte die Band die bislang höchsten Charteinstiege in Ländern der EU in ihrer Bandkarriere. In Deutschland stieg "Reverence" auf Platz 3 der hiesigen Albumcharts ein. Am 2.und 3.Juni werden Parkway Drive bei Rock am Ring und Rock im Park erwartet.+++

Vainstream Rockfest am 30.Juni restlos ausverkauft



Auch bei Fans von Musik der härteren Gangart in Hannover und der Region sehr populär ist das alljährliche Vainstream Rockfest in Münster. In diesem Jahr findet das Festival am 30.Juni auf dem Gelände Am Hawerkamp statt. und ist für das Genre Rock, Punk-Rock, Hardcore, Metal und Metalcore äußerst namhaft besetzt. Mit dabei sind unter anderem die Beatsteaks, Casper, Bullet For My Valentine, Enter Shikari, Stick To Your Guns, Boysetsfire, Silvestein, Cro-Mags und Sondaschule. Die Veranstalter melden, dass das Vainstream 2018 nun restlos ausverkauft ist.+++

The Adicts mit neuem Video - Anfang Juni live auf der Expo Plaza



Die legendäre britische Punk-Band The Adicts hat kürzlich ein neues Musikvideo veröffentlicht. Entstanden ist ein Clip zum Song "Fucked Up World". Im November letzten Jahres hatte die Band ihr elftes Studio-Album "And It Was So" auf den Markt gebracht. Am 1.Juni kehren The Adicts live zurück in Hannover. Als support von Die Toten Hosen spielt man auf der Expo Plaza.+++

Neues Festival: Rolling Stone Park



Das Festival Rolling Stone Weekender am Weißenhäuser Strand an der Ostsee bekommt in diesem Jahr ein Schwester-Festival in Südwestdeutschland: Den Rolling Stone Park. Über die Pläne informierten wir bereits in einer früheren Ausgabe. Das Rolling-Stone-Park-Festival steigt am 16.und 17.November im Europa Park in Rust in Baden Württemberg. Dieser Freizeitpark, der normalerweise im November geschlossen ist, will anlässlich der Festival-Premiere einige seiner Attraktionen öffnen. Live dabei sein werden Ryan Adams, The Flaming Lips, Kettcar, Motorpsycho, Nada Surf und viele andere Bands und Solo-Künstler. Der Vorverkauf läuft und noch sind Tickets erhältlich. Der bereits seit Jahren etablierte Rolling Stone Weekender, der am Wochenende davor, am 9.und 10.November an der Ostsee stattfindet, ist bereits seit längerem ausverkauft.+++

Die Toten Hosen mit neuer Single + Video



Heute haben Die Toten Hosen die vierte Single aus ihrem vor einem Jahr erschienenen Album "Laune der Natur" ausgekoppelt und dazu auch ein Video veröffentlicht. In Kürze sind Die Toten Hosen wieder auf Tournee, die meisten Konzerte sind allerdings ausverkauft, darunter die Show am 1.Juni auf der Expo Plaza in Hannover. Noch nicht ausverkauft gemeldet hat Braunschweig, wo die Band am 20.Mai in der dortigen VW-Halle erwartet werden.+++

Lenny Kravitz: Erst die Tour, dann das Album



Der populäre US-amerikanische Rockmusiker Lenny Kravitz kündigt für den 7.September die Veröffentlichung seines neuen Albums "Raise Vibration" an. Zuvor kommt Kravitz für einige Konzerte nach Deutschland. Die Tourdaten: 31.Mai München, Olympiahalle, 12.Juni Berlin, Zitadelle, 13.Juni Frankfurt, Festhalle, 25.Juni Köln, Lanxess Arena und 21.Juli Stuttgart, Jazzopen.+++

Béi Chéz Heinz Hoffest startet heute draußen und später



Das Hoffest des Béi Chéz Heinz findet am heutigen Himmelfahrtstag, wie ursprünglich geplant, draußen auf dem Hof vor dem Club statt. Bis heute Vormittag hatten sich die Veranstalter die Option offen gelassen, bei dem seit Tagen für den heutigen Nachmittag und Abend prognostizierten schlechten Wetter, die Auftritte der Bands indoor, unten im Kellerclub stattinden zu lassen. Das Musikprogramm startet allerdings eine Stunde später. Die Göttinger Indie-Rock-Band Black As Chalk musste ihren Auftritt heute krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Die jetzt aktuellen Planungen für das Béi Chéz Heinz sehen vor: 17.00 Uhr Imperial Tunfisch - 18 Uhr Kyles Tolone - 19 Uhr Lester und 20 Uhr Fat Belly. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Billy Talent verkaufen Sammlerplaketten für den guten Zweck



Die kanadische Rockband Billy Talent hat im Zuge ihres 25-jährigen Bestehens vor kurzem die Gründung des „Billy Talent Charity Trust“ bekannt gegeben. Unter der Leitung ihres Drummers Aaron Solowoniuk möchte man diverse wohltätige Organisationen unterstützen. Für ihr erstes Projekt haben sie sich mit dem kanadischen Unternehmen „Funding Innovation“ zusammengetan und eine Sammlerplakette herausgebracht. Sie enthält ein Gold-Album, das offizielle Artwork aller bisherigen Singles, Studio- und Live-Alben, ein exklusives Foto und die Unterschriften der Band. Der Verkauf des Sammlerobjekts ist zeitlich begrenzt und geht noch bis zum 21. Mai. Die gesamten Erlöse kommen der MS-Forschung in Kanada zugute.+++

Hannoversche Band U.T.C. ist zurück für eine Show



Die hannoversche Band U.T.C., die in den 90ern auch unter dem Namen Under The Church bekannt war, hat sich extra für eine Show im LUX wieder zusammengefunden. Am morgigen Donnerstag spielt sie ein Set ihrer früheren Punkrock-Songs. Unterstützt werden U.T.C. von der ebenfalls aus Hannover stammenden Emo-Punk-Band Chester Park, die das Konzert eröffnen wird. Als Headliner der Show ist die Punk-Pop Band Autonomics aus Portland angekündigt. Karten sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erhältlich. Einlass zur Show ist ab 19 Uhr, Beginn ab 20 Uhr.+++

Milou & Flint legen neue Single vor - Album kommt im September



Das hannoversche Poesie-Pop-Duo Milou & Flint hat kürzlich seine neue Single "Schwalben Anfang Mai" vorgelegt. Dazu gibt es, wie es sich gehört, auch ein Musikvideo. Am 7.September soll dann das neue Album "blau über grün" in den Handel kommen. Ab Ende Mai sind Milou & Flint dann wieder eifrig auf Tour. Bis zum Jahresende sind zahlreiche Konzerte geplant, darunter auch einige Auftritte in Hannover. Hier spiellt die Band unter anderem am 21.Juni auf der Fête de la Musique und am 22.September im Pavillon.+++

IG Rock Langenhagen nach über 20 Jahren mit Festival



Erstmals seit dem Jahr 1997 stellt die IG Rock Langenhagen wieder ein Rock-Open-Air auf die Beine. Dieses soll vom 8.-10.Juni auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände Ecke Südpassage und Handelshof am City Center in Langenhagen über die Bühne gehen. Von Freitag, 8.Juni, 18 Uhr bis Sonntag, 10.Juni, 22 Uhr werden zahlreiche Bands aus der Langenhagener Szene und Drumherum auftreten. Geplant sind GoDots, Stifler´s Mom, The Magic Magpie, D-Wall, Pick Of The Bunch, Die Leita, Chyroc, Rock City und Borderline. +++

Jimmy Eat World mit neuen Songs in Hannover



Kurz vor ihrem Tourstart vor wenigen Tagen hat die Emo-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World im Studio zwei neue Songs aufgenommen: "Love Never" und "Half Heart" (Siehe auch unsere Nachrichtenblitz-Meldung vom 4.Mai) Beide Songs können Fans als 7´´ Single im Webshop der Band kaufen. Zu "Love Never" ist auch ein Musikvideo entstanden. Am 30.Mai kommen Jimmy Eat World zu einem von nur zwei Clubkonzerten in Deutschland nach Hannover ins Capitol. Diese Show wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Gut möglich, dass die neuen Songs auf der Setlist Platz finden. Noch sind Tickets im Vorverkauf erhältlich. Der örtliche Veranstalter empfiehlt Besuchern, die bislang noch keine Karten haben, sich zu beeilen.+++

Seeed in der TUI-Arena // Rabatte für Kinder



Die Reggae-/Dancehall-Band Seeed ist zurück. Auf ihrer Herbsttournee tritt die Band am Dienstag, dem 5.November in Hannover in der TUI-Arena auf. Derzeit arbeiten Seeed auch an neuen Songs. Während der allgemeine Kartenvorverkauf am 17.Mai beginnt, startet bereits übermorgen, am Mittwoch, dem 9.Mai, ein Pre-Sale über seeed.de und eventim.de. Für Tickets für Kinder im Alter von 6-12 Jahre sollen die Eltern lt.Angabe des Veranstalters beim Kauf einer Karte einen Rabatt von 50 % auf den Grundpreis des jeweiligen Tickets eingeräumt bekommen. Mehr dazu über den Link unten.+++

Guns N´Roses legen Debüt mit Bonustracks neu auf



Die Rockband Guns N´Roses legt ihr Debütalbum "Apetite For Destruction", das ursprünglich im Jahr 1987 auf den Markt gekommen war, neu auf. Das Album wurde komplett neu abgemischt und erscheint um zwei bislang unveröffentlichte Songs am 29.Juni in fünf verschiedenen Editionen. Bei den Bonustracks handelt es sich jedoch nicht um neue Titel. Bonus Nummer eins, "Shadow Of Your Love" entstand während einer Studiosession im Dezember 1986, Bonus Nummer zwei, "Move To The City" in einer Akustik-Version ist 1988 aufgenommen worden. Im Frühsommer und Sommer kommen Guns N´Roses im Rahmen ihrer "Not In This Lifetime"-Tour nochmals für vier Konzerte in Hannover. Am 3.Juni wird die Band im Berliner Olympiastadion erwartet, am 12.Juni in der Gelsenkirchener Veltins Arena, am 24.Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände und am 7.Juli schließlich auf der Festwiese in Leipzig.+++

Milliarden veröffentlichen Titelsong aus ihrem neuen Album



Am 1.Juni veröffentlicht die Berliner Indie-/Alternative-Rockband Milliarden ihr neues Album "Berlin". Der Titelsong daraus wurde kürzlich als Single ausgekoppelt, passend dazu wurde auch ein Video herausgebracht. Milliarden waren im letzten Jahr live unter anderem in Hannover auf dem Fährmannsfest zu Gast, in diesem Jahr spielt die Band unter anderem bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park. In Norddeutschland tritt die Band auf dem Deichbrand-Festival in Cuxhaven auf.+++

Fährmannsfest kündigt neue Bands an



In schöner Regelmäßigkeit verraten die Organisatoren des Fährmannsfestes häppchenweise, welche Bands bei diesjährigen Open Air vom 3.-5.August in Hannover auf der Bühne stehen werden. Heute wurde bekannt gegeben, dass die Reggae/Rock/Punk-Band Tequila And The Sunrise Gang, die gerade erst am letzten Freitag bei ihrer Tourshow in Hannover das LUX ausverkauft hatte, genauso dabei sein wird, wie die seit mehr als zehn Jahren szene-bekannte Hardcore-Punk-Band One Strike Left. Festivaltickets für das Fährmannsfest 2018 sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Rock am Ring und Rock im Park geben Auftrittszeiten bekannt



Die beiden Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben ihre jeweiligen Spielpläne für das Wochenende 1.-3.Juni bekannt. Die längste Show von allen beteiligten Bands wollen die Foo Fighters spielen. Die Veranstalter kündigen ein rund 150-minütiges Konzert an.+++

