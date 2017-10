Rockszene Nachrichtenblitz

Peter Maffay "MTV unplugged" - spezielle Show mit Gästen



Auch Peter Maffay hat ein Konzert in der Reihe "MTV unplugged" gespielt, im Steintor-Varieté in Halle, dem ältesten Varieté Theater Deutschlands. Als musikalsiche Gäste wirkten unter anderem Jennifer Weist von Jennifer Rostock, Johannes Oerding, Ray Cooper und Katie Melua mit. Das länger als zweieinhalb Stunden andauernde Konzert wurde aufgezeichnet und wird am 3.November als Album erscheinen. Auf seiner "MTV unplugged"-Tour im kommenden Jahr wird Peter Maffay am 16.Februar in Hannover in der Tui-Arena auftreten.+++

Kettcar-Album "Ich vs.Wir" ist da



Am heutigen Freitag ist das neue Album "Ich vs. Wir" der Hamburger Indie-Rock/Punk-Band Kettcar in den Handel gekommen. Zuvor hatte die Band mit einigen Single-Auskopplungen und Musikvideos auf die neue Veröffentlichung aufmerksam gemacht (Wir berichteten). Das Album bekommt man unter anderem über den Online-Shop des Label Grand Hotel van Cleef (GHvC). Am 8.Februar spielen Kettcar in Hannover im Capitol. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten sind im Vorverkauf zu haben.+++

Terrorgruppe präsentiert "Superblechdose"



Die Punk-Rock-Band Terrorgruppe, 2016 einer der Headliner auf dem Fährmannsfest in Hannover und seit Jahren eine Genre-Institution in Deutschland, präsentiert heute ihr neues Live-Doppelalbum "Superblechdose". Bereits 2002 hatte die Band mit "Blechdose" ein Live-Album herausgebracht. Auf "Superblechdose" befinden sich viele neue Songs und Klassiker, die Musiker betonen, dass auch zahlreiche Gimmicks, Wortspiele und "deftige Ansagen" (Pressetext) darauf zu hören sind. Im Rahmen ihrer bevorstehenden Wintertournee treten Terrorgruppe am 8.Februar in Hannover im Kulturzentrum Faust auf.+++

Sixpack-Bewerbungsschluss am 15.Oktober



Bands aus Hannover und Region, die am diesjährigen Sixpack-Contest am 9.Dezember im MusikZentrum Hannover teilnehmen möchten, können sich noch bis zum kommenden Sonntag, dem 15.Oktober bewerben. Mehr dazu über den Link unten und in unserer morgigen Freitagsausgabe von Rockszene.de.+++

Gewinnspiel The Esprits beendet - Richtige Lösung: Knifte



Die Verlosung der Gästelistenplätze für das morgige, ausverkaufte Konzert von The Esprits im LUX in Hannover ist beendet. Die richtige Lösung unserer Preisfrage war c) Knifte. Die Gewinner haben wir mittlerweile direkt per E-Mail benachrichtigt. Einlass für die Show von The Esprits am morgigen Freitag im LUX ist ab 19.00 Uhr, der Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen. Als support ist die Band Matagalpa aus Hannover dabei.+++

Konzert von Bollmer im LUX fällt aus



Das für den 25.Oktober im LUX am Schwarzen Bären in Hannover geplante Konzert des Musikers Bollmer wurde "aus organisatorischen Gründen" abgesagt. Bereits gekaufte Karten würden zurückerstattet werden, teilte der örtlicher Veranstalter Hannover Concerts heute Nachmittag mit.+++

Nachhaltigkeitspreis für Annie Lennox und Marius Müller-Westernhagen



Die Sängerin Annie Lennox und der Musiker Marius Müller-Westerhagen werden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Mit den Auszeichnungen würdigt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis den vorbildlichen ökologischen und sozialen Einsatz beider Künstler. Die Preise werden am 8. Dezember 2017 in Düsseldorf verliehen.+++

Berlin-Konzert von Morrissey heute Abend im Stream bei arte TV



Am heutigen Mittwochabend tritt Morrissey im Rahmen der Reihe "Berlin live" im Berliner Club "Schwuz" auf. Dieser Auftritt wird ab 19 Uhr (CET) auf dem TV-Sender arte im Stream zu verfolgen sein. Morrissey plant, im Verlauf seiner heutigen Show einen Querschnitt aus seinem bisherigen musikalischen Schaffen zu präsentieren.+++

Molly Hatchet mit Southern Rock bald in Hannover



Die Southern-Rock-Urgesteine von Molly Hatchet werden im Verlauf ihrer bevorstehenden Tournee am 12.Dezember in Hannover im MusikZentrum spielen. Als support sind Dezperados mit dabei. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Gentleman am 14.Dezember in Hannover ausverkauft



Das "MTV unplugged"-Konzert von Gentleman am 14.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover ist ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts heute Mittag mit.+++

Alter Bridge Sonntag mit As Lions in Hannover



Die britische Band As Lions ist special guest der heute Abend startenden Europa-Tour der US-Band Alter Bridge. Am kommenden Sonntag, dem 15.Oktober sind Alter Bridge mit As Lions zu Gast in Hannover in der Swiss Life Hall. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe hier auf Rockszene.de, online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Wirtz stellt neues Album im November vor



Der Frankfurter Rockmusiker Daniel Wirtz, in der Musikszene vielen einfach als Wirtz geläufig, kündigt für den 17.November die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums "Die fünfte Dimension" an. Bereits am 17.Oktober soll ein Videoclip zum neuen Song "Gib nicht auf" erscheinen.+++

Belle & Sebastian bringen 3 EPs in Serie heraus



Die schottische Indie-Pop-Band Belle & Sebastian kündigt die Veröffentlichung von gleich drei neuen EPs an. Die Serie kommt mit dem Titel "How To Solve Our Human Problems" in den Handel. Die geplanten Termine: Die erste EP soll am 8.Dezember erscheinen, gefolgt von EP 2 am 19.Januar und EP 3 am 16.Februar. Kürzlich wurde bereits der neue Song "I´ll Be Your Pilot" auf YouTube veröffentlicht.+++

Glam-Rock-Allstar-Trio aus den Siebzigern mit Debütalbum



Wer in den 1970er-Jahren pop-und rockmusikalisch sozialisiert wurde, der ist an Suzie Quatro, The Sweet und Slade wohl kaum vorbeigekommen. Alle drei Acts prägten die Glam-und Glitzerära maßgeblich mit. Nun haben sich Suzi Quatro, Andy Scott von The Sweet und Don Powell von Slade zusammengetan und ein Album mit dem Titel "Quatro, Scott & Powell" eingespielt. Dieses ist vor einiger Zeit bereits in Australien und Asien erschienen, kommt nun aber auch in Europa in den Handel. Der Veröffentlichungstermin ist für den 27.Oktober angesetzt. Die Vinyl-Doppel-LP-Fassung soll ab dem 8.Dezember erhältlich sein.+++

Kurztournee von Hot Water Music in Deutschland



Die US-Post-Hardcore / Punk-Rock-Band Hot Water Music wird im April 2018 für drei Club-Konzerte nach Deutschland kommen und im Zuge dessen ihr jüngst erschienenes Album "Light It Up" auch live vorstellen. Die drei raren Termine hat die Agentur Kingstar heute Vormittag bekannt gegeben: 26.April 2018, Köln, Live-Music-Hall - 27.April 2018, Berlin, Astra und 28.April, München, Muffathalle. Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, dem 13.Oktober.+++

Neues zur Emergenza-Hannover-Saison 2018



Der Emergenza-Newcomerband-Contest wird im kommenden Jahr in Hannover einen veränderten Ablauf haben. Es wird eine Reihe von Vorrunden-Konzerten in der gewohnten Spielstätte, dem Mephisto im Kulturzentrum Faust geben. Halbfinal-Konzerte sind 2018 nicht mehr vorgesehen, dafür wird ein großes Stadtfinale im MusikZentrum ausgetragen. Aus den Vorrundenkonzerten qualifizieren sich jeweils drei Bands direkt für das Stadtfinale im MusikZentrum. Erste Termine sind bereits gebucht. Für die Emergenza- Vorunden-Shows 2018 im Mephisto sind derzeit reserviert: 27. Januar, 17. Februar, 3. März, 10. März und 6. April. Das Hannover-Finale im MusikZentrum ist für den 26.Mai terminiert. Interessierte Bands aus Hannover und der Region und anderen Teilen Niedersachsens, die bei Emergenza 2018 auftreten möchten, können sich ab sofort anmelden. Mehr dazu auf der Website des Bandcontests.+++

PPC Music mit spezieller Nachtaktion im November



PPC Music in Hannover-Vahrenheide kündigt für Freitag, den 3.November eine besondere Abend-und Nachtaktion an. In den Räumlichkeiten und allen Abteilungen des Musikgeschäfts soll eine begrenzte Anzahl an Besuchern die Möglichkeit haben, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 1.00 Uhr nachts ausgiebig Instrumente und Equipment zu testen, Leute zu treffen, sich auszutauschen und zu fachsimpeln. Das Programm für diese Nachtaktion ist umfangreich. Angekündigt sind eine Lounge mit Catering und Getränken, Workshops, Präsentationen und Live-Sessions. Anmeldungen nimmt PPC Music bis zum 15.Oktober entgegen. Die Teilnehmer/Besucherzahl ist auf 80 begrenzt. Mehr zu dieser besonderen Nachtaktion auf der Website von PPC.+++

Thirty Seconds To Mars im Frühjahr in Deutschland



Die US-Alternative-Rockband Thirty Seconds To Mars kommt im Frühjahr 2018 für vier Shows nach Deutschland. Konzerte sind in den so genannten Medienstädten geplant: 11.März 2018, Köln - 18.März 2018, München - 2.Mai 2018, Hamburg und 3.Mai 2018, Berlin. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 13.Oktober.+++

Black As Chalk mit neuer Musik zurück in Hannover



In den letzten Jahren war es ein wenig ruhier geworden um die Göttinger Indie-Rock-Band Black As Chalk, die auch durch zahlreiche Auftritte in Hannover in der hiesigen Szene bekannt ist. Nun meldet sich die Band mit neuer Musik zurück und die ist ebenfalls in der Leinemetropole für ein neues Album aufgenommen worden. Produziert haben Black As Chalk im Magic Mile Studio, eine Single soll demnächst erscheinen, der Longplayer ist für 2018 avisiert. Am 22.Dezember tritt die Band als support von Terry Hoax im Capitol auf.+++

DAF stellen "Die Sprache der Liebe" vor