Rockszene Nachrichtenblitz

Driven By Clockwork veröffentlichen Demos von neuen Songs



Die hannoversche Post-Rock/Dream-Pop-Band Driven By Clockwork hatte die Zeit des Lockdowns genutzt, erste Songs in Vorbereitung auf einen Studioaufenthalt aufzunehmen. Mittelfristig plant die Band, ein neues Album aufzunehmen und herauszubringen. Nun haben sich Driven By Clockwork entschieden, drei neue Songs in loser Abfolge in den Demo-Versionen auf gängigen Streaming-Plattformen vorab zu veröffentlichen. Es handelt sich um die Titel "Deceptive Memory", "One By One" und "Shadows". Mehr über den Link unten.+++

Biffy Clyro stellen neues Album per Live-Stream-Konzert vor



"A Celebration Of Endings" ist der Titel des neuen Biffy-Clyro-Albums, das in der nächsten Woche Freitag, 14. August, auf den Markt kommen wird. Am darauffolgenden Tag, Samstag, 15. August will die schottische Alternative-/Progressive-Rock-Band in einem "legendären Glasgower Venue" ein Konzert spielen, das per Live-Stream übertragen werden soll. Bei dieser Album will das Trio das komplette Album live spielen und einige ältere Songs während des Soundchecks präsentieren. Interessierte können Tickets für den Stream kaufen (siehe Link unten).+++

Radio Havanna spielen Ende August drei Open Airs



Die Punkrock-Band Radio Havanna kommt in Sachen Konzerte wieder in Schwung. Ende August spielt die Band drei Open-Air-Konzerte unter "Corona-Bedingungen" (Sitzplätze, Abstand etc.).Die Termine: 27. August, Düsseldorf, ZAKK Open Air - 28. August, Leipzig, Parkbühne und 29. August, Potsdamm, Waschhaus-Open-Air. Als special guest ist Männi mit dabei.+++

Wacken Open Air bestätigt erste Band für 2021



Die Veranstalter des Wacken Open Air bestätigen heute die ersten Bands, die vom 29. Juli - 31. Juli 2021 auftreten sollen. Darunter sind Judas Priest, Dropkick Murphys, Rose Tattoo, Lordi, As I Lay Dying, Tarja, Venom und Moonspell. Das W:O:A 2021 ist bereits ausverkauft.+++

Mad Caddies covern Sublime



Die Kalifornische Ska-Punk Band Mad Caddies hat heute den Titel „New Song“ veröffentlicht. Er ist eine Coverversion des Sublime-Klassikers auf dem Jahr 1992. Die Coverversion ist Teil des Sublime-Tributalbums „The House That Bradley Built“, das am 4. September auf den Markt kommen soll. +++

Hollywood Undead präsentieren neuen Song



Die US-amerikanische Nu-Metal Band Hollywood Undead hat heute ihren Song „Idol“ veröffentlicht. Als musikalischer Gast ist der Rapper Tech N9ne mit von der Partie. Der Song ist das erste neue Material seit der Veröffentlichung ihres Mini-Albums „New Empire Vol. 1“ im Februar diesen Jahres. +++

Katie Melua mit neuer Single



Die Blues- und Folkmusikerin Katie Melua hat vor kurzem ihren Song „Airtime“ veröffentlicht. Er ist neben „A Love Like That“, die zweite Singleauskopplung aus ihrem Album „Album No.8“, das ab dem 16. Oktober im Handel stehen soll.+++

Marilyn Manson stellt "We Are Chaos" vor



Am 11. September will Marilyn Manson sein neues Studioalbum "We Are Chaos" auf den Markt bringen. Zehn neue Songs werden darauf zu hören sein. Das Album ist noch vor Ausbruch der Virus-Pandemie entstanden. Der Titeltrack wurde bereits gestern veröffentlicht. Dazu ist auch ein Lyric-Video entstanden, dass man über den Link unten erreicht.+++

Long Distance Calling heute Abend bei Wacken World Wide



Heute am späten Nachmittag ist der Live-Stream "Wacken World Wide" gestartet. Heute und in den kommenden Tagen werden zahlreiche Live-Auftritte von Bands gestreamt, die auf dem diesjährigen Wacken Open Air aufgetreten wären. Aus dem Lager der Post-/Progressive-Rockband ist zu erfahren, das ihr Set heute Abend um 22.55 Uhr gestreamt wird. Zuvor werden unter anderem noch Rage, Anthrax, Doro, Eskimo Callboy und Trivium zu sehen und zu hören sein. Zum laufenden Stream gelangt man über den Link unten.+++

Metal-Frühschoppen am Sonntag am Béi Chéz Heinz



Die Crew der hannoverschen Metalinitiative 30666 City Of Metal lädt am kommenden Sonntag, 2. August zum Metal-Frühshoppen unter freiem Himmel ein. Das Ganze findet auf dem Hof des Béi Chéz Heinz statt. Der geplante Zeitrahmen ist 11-16 Uhr. Interessierte können sich bei 30666 City Of Metal anmelden. Mehr dazu über den Link unten.+++

Wacken Open Air 2021 bereits ausverkauft



Die Meldung überrascht durchaus: Das Wacken Open Air in seiner für das Jahr 2021 geplanten Ausgabe ist jetzt restlos ausverkauft. 75.000 Tickets haben ihre Abnehmer gefunden. Das W:O:A soll vom 29. Juli - 31. Juli 2021 stattfinden. Erste Acts sollen ab kommenden Samstag bekannt gegeben werden. Mehr als 90 % der Fans, die im Vorfeld Eintrittskarten für das in diesem Jahr ausgefallene Metal-Festival erworben hatten, hatten ihr Tickets für 2021 umgetauscht.+++

Robert Plant stellt neue Anthologie vor



Robert Plant, Ende der Sechziger bekannt geworden als charismatischer Sänger und Frontmann von Led Zeppelin und in den letzten Jahren auch als Solo-Künstler sehr erfolgreich, wird am 2. Oktober seine neue Anthologie "Digging Deep - Subterranea" veröffentlichen. In einer limitierten 2-CD-Auflage befinden sich 30 Robert-Plant-Klassiker und drei bislang unveröffentlichte Tracks. Die Compilation kann bereits jetzt vorbestellt werden. Darüber hinaus hat heute die dritte Staffel von Plant´s Podcast "Digging Deep" Premiere. Weitere Infos auch auf der Facebook-Seite des Künstlers.+++

Fleetwood-Mac-Klassiker wird neu veröffentlicht



"Then Play On", das Fleetwood-Mac-Album aus dem Jahr 1969 wird am 18. September auf CD und Vinyl wiederveröffentlicht. Die erweiterte Fassung enthält vier Bonus-Tracks, ein persönliches Vorwort von Mick Fleetwood und Liner Notes von Anthony Bozza. "Then Play On" war das letzte Fleetwood-Mac-Album mit Sänger und Gitarrist Peter Green, der am vergangenen Samstag verstorben war.+++

Deutsche Hard Rock Band Mad Max mit neuem Song



Die Hard Rock Band Mad Max hat heute den Song „Talk To The Moon“ veröffentlicht. Die typische Hard Rock-Nummer ist eine Singleauskopplung aus ihrem Album „Stormchild Rising“, das am 21. August auf den Markt kommen soll. +++

Alice Cooper und Foreigner bei Wacken World Wide



Das Wacken World Wide startet nächsten Mittwoch. Mit dabei werden Bands wie Sabaton, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Hämatom und Beyond The Black sein, die auf Digitalbühnen performen. Nun haben die Veranstalter weitere Künstler bekannt gegeben. So werden zum Beispiel auch Alice Cooper und Foreigner mit von der Partie sein. Von ihnen wird Archivmaterial gezeigt, aber auch einige eigens zu diesem Anlass neu aufgenommene Songs. Das komplette Line-Up und die Running-Order kann man ab sofort auf der Webseite des digitalen Festivals sehen.+++

Erneute Corona-Hilfe: Anträge bei Initiative Musik von Freitag bis Montag



Die Initiative Musik legt erneut ein spendenfinanziertes Corona-Hilfsprogramm für Bands und Einzelkünstler auf. Acts denen von Anfang Juni bis Ende August nachweislich mindestens fünf Shows ausfallen, können die Hilfe in Höhe von 1000 Euro ab dem morgigen Freitag, 24. Juli 2020, 10 Uhr beantragen. Das Antragsverfahren endet bereits am kommenden Montag, 27. Juli um 19.59 Uhr. Mehr dazu auch in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Strangriede Stage plant Punk-Konzert im August



Die Strangriede Stage in Hannovers Nordstadt plant am 22. August ein Konzert mit dem Punk-Trio Premium Spezial. Dieses Konzert soll unter Corona-Bedingungen stattfinden. Es stünden maximal 50 Sitzplätze zur Verfügung, teilt die Location mit. Der Eintritt kostet 10 Euro.+++

Morse, Portnoy und George mit neuem Cover-Album



Die Progressive-Rock-Ausnahme-Protagonisten Neal Morse, Mike Portnoy und Randy George bringen am morgigen Freitag ein weiteres Cover-Album mit Interpretationen einiger Rock-Klassiker heraus. "Cov3er To Cov3er" so der Titel, enthält Interpretationen von Songs von Acts wie Yes, Ringo Starr David Bowie, Gerry Rafferty, Tom Petty und King Crimson. Darüber hinaus gibt es ab morgen die Radio Single "Hymn 43". Dieser Song stammt im Original von Jethro Tull.+++

Kuersche mit Bläsern im Pavillon



Der Sänger, Gitarrist, Songschreiber und Bühnenentertainer Kuersche feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Show im hannoverschen Pavillon. Das Konzert ist für den 22. Januar 2021 anberaumt. Kuersche wird dabei von seiner aktuellen Band und Bläsern verstärkt, wie er heute mitteilt. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Gemeinsamer Song von The Rolling Stones und Jimmy Page aus 1974