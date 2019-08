Rockszene Nachrichtenblitz

The Darkness veröffentlichen neuen Song



Die britische Glam-Rock Band The Darkness hat gerade ihren Song „Heart Explodes“ veröffentlicht. Es ist neben „ Rock and Roll Deserves to Die“ bereits die zweite Singleauskopplung aus ihrem sechsten Studioalbum „Easter Is Cancelled“, das am 4. Oktober auf den Markt kommen soll.+++

Millencolin kommt erneut nach Deutschland



Die schwedische Punkband Millencolin kommt Anfang nächstes Jahr erneut nach Deutschland. Mit ihrem aktuellen Album „SOS“ waren sie bereits im Frühjahr bei uns. Jetzt sind sieben weitere Auftritte hierzulande geplant. Im Januar und Februar 2020 spielen sie unter anderem in Saarbrücken, Leipzig, Münster und Düsseldorf. Die genauen Daten und alle anderen Informationen findet ihr über den Link.+++

Bewerbungsphase für Sixpack Musikwettbewerb startet



Die Bewerbungsphase für den jährlichen Musikwettbewerb Sixpack ist gestartet. Ab sofort können sich junge Bands aus Niedersachsen für einen Startplatz bewerben, der dazu berechtigt am 7. Dezember am Wettbewerb im MusikZentrum teilzunehmen. Dazu müssen sie drei Musikstücke, Bandfotos und eine Bandinfo an das Rockbüro Hannover, Sabine Busmann, Emil-Meyer-Straße 28, 30165 Hannover (info@musikzentrum-hannover.de) schicken. Die Bewerbungsphase endet am 15. Oktober.+++

Simply Red veröffentlichen neuen Song



Die britische Band Simply Red hat soeben ihren neuen Song „Thinking of You“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihres Albums „Blue Eyed Soul“, das am 8. November auf den Markt kommen soll. Alle Songs ihres zwölften Studioalbums wurden von Mick Hucknall geschrieben und in den Londoner British Grove Studios vom langjährigen Bandvertrauten Andy Wright produziert.+++

Tommy Emmanuel Konzert in Hannover fast ausverkauft



Fans des australischen Gitarristen Tommy Emmanuel sollten sich beeilen. Für sein Konzert am 16. November im hannoverschen Pavillon sind nur noch Restkarten erhältlich. Neu im Vorverkauf hingegen sind Tickets für die Show der Göttinger Rockband Stahlmann, die am 29. November im MusikZentrum stattfindet, für das Konzert der 80er Jahre Dark-Wave-Band Clan Of Xymox am 6. Dezember im LUX und für den Singer-Songwriter Pohlmann, der am 12. Dezember im MusikZentrum zu sehen ist.+++

Heute vor 50 Jahren startete Woodstock



Am 15. August 1969 startete das legendäre Woodstock Festival mit dem Auftritt des, bis dahin noch recht unbekannten, Folksängers Richie Havens. Unter dem Motto „3 Days of Peace & Music“ traten vom 15. bis 17. August 1969 32 Bands und Solokünstler der Musikrichtungen Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who. Es wurde zum Inbegriff der Hippebewegung und wird auch gleichzeitig als Schlusspunkt der Bewegung in den USA angesehen. Eine Wiederauflage des Festival, die in diesem Jahr geplant war, scheiterte weil sich Künstler und Investoren zurückzogen und es schwer war einen Veranstaltungsort zu finden.+++

Helloween mit erstem Trailer zu „United Alive“



Die Hamburger Metal-Band Helloween hat einen Trailer zu „United Alive“ veröffentlicht. Er ist der erste Vorbote ihrer Live-Aufnahmen, die am 4. Oktober auf den Markt kommen. „United Alive“ enthält Mitschnitte von den größten Hits aus ihrer über 30-jährigen Karriere. Aufgenommen wurden sie bei Wacken Open Air 2018 und bei ihren beiden Konzerten in Madrid und São Paulo im Jahr 2017. „United Alive“ erscheint in verschiedenen CD-Versionen, als Vinyl und auf Blu-Ray und DVD.+++

Ignore The Sign mit neuem Live-Video



Die hannoversche Rockband Ignore The Sign, rund um Ossy Pfeiffer und Anca Graterol, hat gerade ein Live-Video ihres Songs „Burn Your House Down“ veröffentlichen. Aufgenommen wurde es bei ihrem Konzert im MusikZentrum am 09. Februar dieses Jahres. Den Link findet zum Video findet ihr hier:

Enter Shikari veröffentlichen neuen Song



Die britische Trancecore Band Enter Shikari hat soeben ihren Song „Stop The Clocks“ veröffentlicht. Der Song, den die Band bereits letztes Jahr auf ihren Konzerten gespielt hat, ist laut ihrem Sänger „ein optimistischer Post-Punk-Pop-Track über die Freuden der menschlichen Verbindung. Wenn jemand offen und ehrlich zu seinen Schwachstellen ist, können sich andere mit ihnen verbinden, und dann können wir uns alle stärker und wohler fühlen.“ „Stop The Clocks“ ist ihre erste Veröffentlichung beim Label „So Recordings“.+++

Montreal am Freitag mit "Hier und heute nicht"



Die Punkrock-Band Montreal bringt am kommenden Freitag ihr siebtes Studioalbum "Hier und heute nicht" auf den Markt. Mit dem zerbrochenene Blumenkübel auf dem Cover hat es was auf sich. Das Cover wurde übrigens von Alex-Mofa-Gang-Schlagzeuger Michael Breuninger gestaltet. Im November spielen Montreal in Hannover im Capitol. Mehr dazu in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Me On Monday stellen "Living To Get More" vor



Me On Monday, das ist eine aufstrebende Alternative Pop-Punk-Band aus Leipzig, die am Sonntag ihr Video zu ihrem Song "Living To Get More" veröffentlicht hat. Es sei das Resultat monatelanger Arbeit und der wohl bislang anstrengendste Abschnitt der gesamten Bandlaufbahn, schreibt die Band auf Facebook. Mehr zum Thema in der morgigen Mittwochsausgabe von Rockszene.de.+++

"A Summer´s Tale" Festival pausiert für ein Jahr



Das von FKP Scorpio 2015 ins Leben gerufene "A Summer´s Tale" Festival in Luhmühlen wird im kommenden Jahr eine Pause einlegen. Es gebe Entwicklungen, die den Veranstaltern veränderte behördliche Auflagen in Aussicht stellen, die den Festivalbetrieb am bisherigen Standort nicht mehr im bisherigen Umfang ermöglichen würden, wird FKP Scorpio-Chef Folkert Koopmanns in einer offiziellen Pressemitteilung der Konzertagentur zitiert. Bis zur langfristigen Klärung dieser Situation habe man sich entschlossen, eine einjährige Pause zu machen, so Koopmanns weiter. In dieser Zeit will der Veranstalter nutzen, das "A Summer´s Tale" im Sinne seiner Gäste weiterzuentwickeln. 2021 soll es weitergehen.+++

Neues Video von Kyles Tolone ist draußen



Am heutigen Freitagmittag, exakt um 12 Uhr ist das Video zur neuen Kyles-Tolone-Single "Reign Over Me" online gegangen. Es ist die zweite Single aus dem Album "Low Spirits & Fireworks", das am 13. September veröffentlicht wird und mit dem die Band am 26. Oktober im Zuge ihrer Deutschland-Tour in Hannover im LUX auftreten wird. Zunächst aber sind Kyles Tolone bereits diesen Sonntag in Hannover und spielt gegen 21 Uhr ein einstündiges Konzert auf der Kulturbühne des Fährmannsfestes. Direkt zum Video von "Reign Over Me" geht es über den Link unten.+++

Jubiläumsausgabe von "Abbey Road" der Beatles



Exakt heute vor 50 Jahren, am 8. August 1969 entstand das weltberühmte Foto auf dem die vier Musiker der Band The Beatles den Zebrastreifen auf der Londoner Abbey Road nahe des EMI Recording Studios überschreiten. Dreimal waren The Beatles über den Zebrastreifen gelaufen. Iain Macmillan balancierte auf einer Leiter und schoss die Fotos. Das Beatles-Album "Abbey Road" wird anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in einer entsprechenden Edition neu aufgelegt, mit neuen Mixen und zusätzlichen Demo-und Sessionaufnahmen. Die Neuauflage des Album erscheint am 27. September in verschiedenen Konfigurationen.+++

Donots an der Spitze der Vinyl-Charts



Wie vielen bekannt ist, feiert die Alternative-/Punk-Rock-Band Donots in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die Band ein Album mit dem Titel "Silverhochzeit" herausgebracht, das nun Platz eins der deutschen Vinyl-Charts erreicht hat. Ermittelt wurde dies von GfK Entertainment. „Unsere erste offizielle Nummer 1 nach einem Vierteljahrhundert Donots - wir freuen uns riesig, dieses großartige Ergebnis nach dem Motto 'Do-It-Yourself' mit unserem bandeigenen Label Solitary Man Records erreicht zu haben.“, kommentieren die Musiker ihren Charterfolg.+++

Tool streamen Titelsong aus neuem Album



Die US-amerikanische Progressive-/Alternative-Metalband Tool wird am 30. August ihr neues Album "Fear Inoculum" herausbringen. Ab sofort steht der Titelsong der Platte als Stream zur Verfügung. Dorthin gelangt man über den Link unten.+++

Klassiker von Bruce Springsteen heute Abend am Maschsee



Eine als Ergebnis unserer Recherchen sehr vielversprechende Bruce-Springsteen-&-The-E-Street-Band Tribute Band hat sich für den heutigen Mittwochabend zum Maschseefest in Hannover angekündigt. Die Band Blood Brothers stammt aus Italien und wird gegen 19.30 Uhr auf der Löwenbastion erwartet. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Leoniden in Braunschweig ausverkauft



Das Konzert mit der Band Leoniden am 3. November im neuen Kultur-und Veranstaltungszentrum Westand in Braunschweig ist ausverkauft. Das meldet der örtliche Veranstalter undercover entertainment.+++

Nur noch wenige Karten für Beast in Black und Myrath



Für das Konzert der Metal-Bands Beast in Black und Myrath am 1. November im MusikZentrum in Hannover sind jetzt nur noch verhältnismäßige Karten im Vorverkauf erhältlich. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Show demnächst ausverkauft sein wird. Interessierte, die dieses Konzert besuchen möchten, sind gut beraten, sich jetzt noch kurzfristig Tickets im Vorverkauf zu sichern.+++

Wacken Open Air 2020 nach 21 Stunden ausverkauft