Rockszene Nachrichtenblitz

SOBI vor Hannover-Show im LUX mit weiterer neuer Single



Wenige Tage vor ihrer EP-Release-Show am 30. Januar im LUX wird die hannoversche New-Folk-Musikern SOBI noch eine weitere Single aus der EP vorstellen. Diese wird den Titel "Pearl" tragen und am 24. Januar veröffentlicht werden. Für das Konzert von SOBI und ihrer Band am 30. Januar im LUX läuft der Kartenvorverkauf weiterhin gut. Mit einem gut bis sehr gut gefüllten Club kann gerechnet werden. Als special guest ist das hannoversche Indie-Pop-Duo A Fox´s Burrow mit dabei. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Thees Uhlmann als support für Die Toten Hosen



Er hatte ein Buch über Die Toten Hosen geschrieben und war damit auf Lesetour, jetzt darf Thees Uhlmann mit seiner Band drei support-Shows für Die Toten Hosen auf deren Akustik-Tour spielen. Dabei handelt es sich um drei größere Open-Air-Konzerte: 19. August, Berlin, Waldbühne - 26. August, St-Goarshausen, Loreley-Freilichtbühne und 29. August, A-Graz, Open-Air am Messegelände.+++

Bewerbungsendspurt für die Bandfactory Niedersachsen 2020



Bands aus Niedersachsen, die an der diesjährigen Bandfactory teilnehmen möchten, sollten sich sputen. Bewerbungen für das Workshop-und Coaching-Programm inklusive Live-Showcase werden noch bis zum 20. Januar entgegen genommen. Die Bandfactory Niedersachsen findet am 21. und 22. März im MusikZentrum Hannover statt.+++

Filou startet mit Q-Bic ins Konzertjahr 2019



Am kommenden Samstag, 18. Januar startet die Musikkneipe Filou in Steinhude in das Konzertjahr 2020. Live zu Gast sein wird die hannoversche Soul-Funk-Band Q-Bic, deren Shows im Filou bereits Tradition haben. Die Konzerte im Filou kosten keinen Eintritt. Über das gesamte Jahr hinweg werden im Filou Bands aus Hannover und der Region sowie aus der internationalen Musikszene auftreten. Mehr dazu auch in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

KAAK aus Hannover kündigen weiteres Video an



Die hannoversche Post-Hardcore-Band KAAK will am 24. Januar mit "Nichts ist gut genug" eine weitere Video-Single veröffentlichen. Darüber hinaus planen KAAK, zukünftig jeden Monat einen Song mit Musikvideo herauszubringen.+++

Saxon-Frontmann Biff Byford mit Solo-Album und Tour



Biff Byford, Sänger und Frontmann der britischen Heavy-Metal-Band Saxon wird am 21. Februar sein allererstes Solo-Album herausbringen und damit auch auf Tour gehen. "School Of Hard Knocks" ist der Titel des Albums mit dem Biff Byford fünf Konzerte in Deutschland geben wird, darunter am 5. Mai im Hamburger Gruenspan und am 6. Mai im Osnabrücker Rosenhof.+++

Kasimir Effekt aus Hannover kündigen für Freitag Video-Single an



Die hannoversche Band Kasimir Effekt kündigen für den kommenden Freitag, 17. Januar, die Veröffentlichung ihrer Video-Single "M" an. Dabei handelt es sich um einen minimalistischen Elektro-Track, der gleichzeitig die zweite Auskopplung aus dem neuen Kasimir-Effekt-Album "KFX" darstellt.+++

Alexisonfire mit einem weiteren neuen Song



Nachdem Alexisonfire lange Zeit keine neue Musik mehr veröffentlicht hatte, begann die kanadische Post-Hardcore bereits im letzten Jahr damit, häppchenweise einzelne neue Songs vorzulegen. "Familiar Drugs" und "Complicit" waren die ersten beiden neuen Tracks, nun gibt es mit dem brandneuen, 7-minütigen "Season Of The Flood" einen weiteren Alexisonfire-Song (zum Stream: siehe Link unten). Live wird die Band zunächst nur einige ausgewählte Konzerte in Kanada und in den USA spielen.+++

Polaris kommt mit zweitem Album in die Faust



Die australische Metalcore Band Polaris kommt am 12. Mai zu einem Konzert nach Hannover ins Kulturzentrum Faust. Bei dieser Gelegenheit wollen Polaris ihr zweites Studioalbum "The Death Of Me" live vorstellen. Die Platte kommt bereits am 21. Februar in den Handel. Als supports bei der Show in der 60er-Jahre-Halle sind die Bands Alpha Wolf, Currents und Varials mit von der Partie. Am 16. Januar startet ein Pre-Sale für das Konzert auf eventim.de, der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 20. Januar. Weitere Infos gibt es auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Pearl Jam bringen am 27. März ihr Album "Gigaton" heraus



Die ikonische Alternative-/Grunge-Rock-Band Pearl Jam wird am 27. März ihr neues Studioalbum "Gigaton" auf den Markt bringen. Es ist das erste Album seit "Lightning Bold" aus dem Jahr 2013. Für die Produktion von "Gigaton" zeichnet Josh Evans verantwortlich, nachdem Pearl Jam in früheren Jahren für gewöhnlich mit dem Produzenten Brendan O´Brien zusammengearbeitet hatten. Die erste Single aus dem neuen Pearl-Jam-Album trägt den Titel "Dance Of The Clairvoyants" und soll nach Auskunft der Plattenfirma Universal Music in den nächsten Wochen erscheinen. Im Sommer spielen die Band um Sänger und Frontmann Eddie Vedder zwei Shows in Deutschland: Am 23. Juni in der Festhalle in Frankfurt und am 25. Juni in der Berliner Waldbühne.+++

Heisskalt beenden Pause und kehren mit neuem Agentur-Deal auf die Bühne zurück



Die Rockband Heisskalt hatte bereits kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, ihre seit rund einem Jahr andauernde Pause zu beenden. Mittlerweile ist die Band bei der Hamburger Konzert-und Tourneeagentur a.s.s. Concerts unter Vertrag und hat ihre Teilnahme beim diesjährigen Deichbrand-Festival bestätigt. Weitere Festival-Zusagen soll es darüber hinaus ebenfalls geben. Näheres über ihre Zukunft wollen Heisskalt demnächst bekannt geben.+++

Deamon´s Child geben Auflösung bekannt



Die hannoversche Stoner-Noise-Doom-Band Deamon´s Child hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Sängerin und Bassistin Ana Muhi und Gitarrist Sven Missulis werden ein neues Projekt starten, Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Die Auflösung von Deamon´s Child sei in Freundschaft und in gegenseitigem Einverständnis vollzogen worden, teilt die Band mit. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe+++

Internationale Musikszene verneigt sich vor Neil Peart und nimmt Anteil an seinem Tod



Viele Bands und Einzelmusiker, darunter vor allem Schlagzeuger, nehmen derzeit großen Anteil am Tod des langjährigen Rush-Drummers Neil Peart. Wie am vergangenen Freitag offiziell bekannt gegeben wurde, war Peart in der letzten Woche Dienstag im Alter von 67 Jahren verstorben. Neil Peart galt als einer der besten und einflussreichsten Rock-und Progressive-Rock-Schlagzeuger der Welt. Über das Wochenende hatten einige Bands Peart eine besondere Ehre erwiesen. Tool etwa spielten bei einem Konzert kurze Ausschnitte aus dem Rush-Song "A Passage To Bangkok", Schlagzeuger Danny Carey band in sein Solo Teile typischer Neal-Peart-Drumming-Elemente ein. Dream Theater und ihr Konzertpublikum in Amsterdam legten eine 30-sekündige Schweigepause ein. Lawrence Gowan von der Band Styx spielte bei einem Konzert Passagen aus dem Rush-Song "Limelight".+++

Disturbed zu exklusiver Deutschland-Show in Hannover



Die US-amerikanische Rock-und Metal-Band Disturbed wird neben ihren diesjährigen Auftritten bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park noch ein eigenes exklusives Deutschlandkonzert spielen. Diese Show ist für den 17. Juni in der Swiss Life Hall in Hannover angesetzt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 17. Januar. Ab Mittwoch starten darüber hinaus drei unterschiedliche Pre-Sales. Mehr Infos beim Tourneeveranstalter Live Nation.

Rock `n` Roll Wrestling Bash abgesagt



Der Rock `n` Roll Wrestling Bash, der 15. Februar im MusikZentrum in Hannover stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden. Ein Grund dafür wurde in der offiziellen Pressemitteilung nichts genannt. Da bisher kein Ersatztermin gefunden werden konnte, kann man die bereits gekauften Karten bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Die Tickets können aber auch für den Bash am 11. Januar im Gruenspan in Hamburg genutzt werden.+++

All-Star Tribute-Konzert für Prince



Unter dem Motto „Lets Go Crazy: The Grammy Salute to Prince“ wird es am 28. Januar ein Konzert zu Ehren des verstorbenen Musikers geben. Die musikalische Leitung der Show wird die US-amerikanische Schlagzeugerin und Sängerin Sheila E. übernehmen, die jahrelang mit Prince zusammengearbeitet hat. Als weitere musikalische Gäste wurden unter anderem Alicia Keys, John Legend, Beck, Earth, Wind & Fire, die Foo Fighters, sowie Prince` alte Band The Revolution angekündigt. Im Laufe des Jahres soll das Konzert, zumindest in den USA, auch im Fernsehen ausgestrahlt werden.+++

H.E.A.T veröffentlichen „Come Clean“



Die schwedische Hard-Rock-Band H.E.A.T hat heute ihren Song „Come Clean“ veröffentlicht. Wie man es von der Band gewohnt ist, klingt der Titel wieder einmal wie eine Hommage an die Musik der Rockbands aus den 80ern. Mit „Come Clean“ haben sie, neben „Rise“ und „One By One“, bereits die dritte Single ihres Albums „H.E.A.T II“ veröffentlicht. Ihr sechstes Studioalbum soll am 21. Februar auf den Markt kommen.+++

Gorillaz-Dokumentarfilm auf YouTube



Letztes Jahr im Dezember wurde die Dokumentation „Gorillaz: Reject False Icons“ an nur einem Tag weltweit in den Kinos ausgestrahlt. Wer damals keine Chance hatte den Film über die virtuelle Rockband zu sehen, der kann dies jetzt nachholen. Die Doku kann man in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Band sehen.+++

Wishbone Ash mit neuem Song und Video



Die britische Rockband Wishbone Ash hat soeben den Song „We Stand As One“ veröffentlicht. Ihr Gitarrist und Sänger Andy Powell beschreibt den Titel als eine „echte Heavy Rock-Hymne mit wunderbarer Gitarrenarbeit, ganz im Geiste von Wishbone Ash-Klassikern wie ‚The Warrior‘.“ Das dazugehörige Video zeigt zum größten Teil die Band bei einem Auftritt. „We Stand As One“ ist eine Singleauskopplung ihr Albums „Coat Of Arms“, das am 28. Februar erscheinen soll.+++

Supergrass veröffentlichen neues Video