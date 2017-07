Rockszene Nachrichtenblitz

Sondaschule mit neuem Album auf Platz 7 der deutschen Albumcharts



„Freunde, ihr seid der WAHNSINN!“ schreiben Sondaschule auf Facebook. Ihr neues Album „Schere, Stein, Papier“, das am 7. Juli veröffentlicht wurde, steigt auf Platz 7 der offiziellen deutschen Albumcharts ein. Dies ist das zweite DIY-Werk der deutschen Ska-Punk Band, das es in die Top 10 schafft. „Ein ausgiebiges Statement kommt, sobald wir zurück auf dieser Erde sind“, so die Band weiter. Am 5. August werden Sondaschule auf dem Fährmannsfest in Hannover spielen.

Goldfinger liefern weiteren Vorgeschmack aufs neue Album



Die Ska-Punk-Band Goldfinger meldet sich nach neun Jahren mit neuem Album „The Knife“ zurück. Aus diesem Werk präsentieren sie mit „Tijuana Sunrise“ einen neuen Song. Auf dem Album erwartet die Hörer einige hochkarätige Gastmusiker wie beispielsweise Mark Hoppus von Blink-182. Das Schlagzeug hat ebenfalls Blink-182-Drummer Travis Baker eingespielt. „The Knife“ erscheint am kommenden Freitag.

Antilopen Gang mit Video zu "Liebe Grüße"



Die Antilopen Gang präsentiert ein Musikvideo zum Song "Liebe Grüße". Dieser stammt vom aktuellen Album „Anarchie und Alltag“, das Anfang des Jahres auf den Markt kam. Zu sehen sind Aufnahmen vom Hurricane Festival. Am 1. September wird die Antilopen Gang auf dem Révoltés Festival auf der Gilde Parkbühne in Hannover auftreten.

Konzert von Bad Religion in Hannover ist ausverkauft



Das Konzert der US-Punk-Rock-Band Bad Religion in der nächsten Woche Mittwoch, dem 26.Juli, im Capitol in Hannover ist ausverkauft. Das meldete der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute Nachmittag.+++

Citizen spielen im Oktober in Deutschland



Die Punk-/Post-Hardcore-Band Citizen kommt Anfang Oktober für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 7. Oktober spielt die Band aus Michigan und Ohio im Tsunami Club in Köln und am 8. Oktober im Cassiopeia in Berlin. Als Support-Act fungiert die englische Band Honey Lung. Citizen kündigten kürzlich die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „As You Please“ an, welches am 6. Oktober erscheint (Rockszene.de berichtete).+++

Bela B im Oktober in Hannover



Im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Albums „bastard“ wird Bela B gemeinsam mit der Hamburger Musikerin Peta Devlin und der Americana-Band Smokestack Lightnin‘ auf „Söhne & Schwestern“-Tour gehen. In Norddeutschland stehen Shows im Lagerhaus in Bremen am 23. September, im Forum in Bielefeld am 26. September, im Grünspan in Hamburg am 27. September und in der Pumpe in Kiel am 29. September auf dem Tourplan. In Hannover tritt Bela B am 1. Oktober im Capitol auf.+++

Alter Bridge im Oktober in Hannover



Verhältnismäßig kurzfristig: Die US-Alternative-Rockband Alter Bridge wird im Oktober zu drei Konzerten in Deutschland aufschlagen. Auch in Hannover wird die aus Creed hervorgegangene Band auftreten. Termin: Sonntag, 15.Oktober, Swiss Life Hall. Weitere Shows sind für den 12.Oktober in der Porsche Arena in Stuttgart und für den 16.Oktober in der Turbinenhalle in Oberhausen gebucht. Weitere Infos auch über den Link unten.+++

Casper feat. Drangsal mit neuem Song „Keine Angst“



Mit „Keine Angst“ präsentiert der deutsch-amerikanische Rapper Casper gemeinsam mit dem deutschen Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalisten Drangsal die dritte Single „Keine Angst“ samt Musikvideo aus seinem kommenden Album „Lang Lebe Der Tod“, das am 1. September erscheint. Inspiriert von New-Wave, Post-Punk, Indie-Pop, Morrisey und Marilyn Manson unterstützt Feature-Gast Drangsal Rapper Casper dabei, dem Song „Keine Angst“ eine neue musikalische Farbe zu verpassen. Auf seinem vierten Album spielt Casper das Lied vom Tod in vielen Varianten. Im Herbst geht es für Casper auf „Lang Lebe Der Tod“-Tournee. Am 25. November tritt der gebürtige Extertaler in der Swiss Life Hall in Hannover auf.+++

Marteria-Show in Hannover ist ausverkauft



Die Hannover-Show des Rappers Marteria am 15. Dezember in der Swiss Life Hall ist nun fünf Monate vor dem Konzert offiziell restlos ausverkauft. Nach der Veröffentlichung seines erfolgreichen aktuellen Albums „Rosswell“, das am 26. Mai erschienen ist, zeichnete sich das große Interesse der Fans bereits im Voraus ab.+++

Der Vorverkauf für das NDR 2 Plaza-Festival 2018 hat begonnen



Ab sofort beginnt der Vorverkauf für das NDR 2 Plaza Festival 2018. Die Veranstaltung auf der Expo Plaza in Hannover findet am Freitag, den 25. Mai, statt. Die Live-Acts werden noch bekannt gegeben. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im NDR-Ticketshop, sowie über Hannover Concerts erhältlich. Das Ticket berechtigt zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Veranstaltungstag im GVH-Bereich. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Das NDR 2 Plaza Festival fand erstmalig 2001 statt und gehört mittlerweile zu den größten Festivals Norddeutschlands.+++

Nine Inch Nails kündigen neue EP „Add Violence“ an



Mit dem Song „Less Than“ haben die US-amerikanischen Industrial-Rocker Nine Inch Nails ihre erste Single der kommenden EP „Add Violence“ veröffentlicht, die am 21. Juli erscheinen wird. Die EP ist nach „Not The Actual Events“ aus dem vergangenen Dezember der zweite Teil einer dreiteiligen EP-Reihe. „Add Violence“ enthält insgesamt fünf Tracks: „Less Than“, „The Lovers“, „This Isn’t The Place“ „Not Anymore“ und „The Background World“. Das Klangspektrum habe sich seit "Not The Actual Events" deutlich vergrößert und integriere Elemente von Schönheit in die dunkle Dissonanz, wie es auf der Website beschrieben wird. Zugleich habe sich der narrative Bogen, der mit der ersten EP begann, durch Lyrics und Artwork erweitert. In der kommenden Woche werden Nine Inch Nails das FYF Fest in Los Angeles headlinen und damit zum ersten Mal seit 2014 wieder live auf der Bühne stehen.+++

Hot Water Music präsentieren Oldschool-Video zu „Vultures“



Hot Water Music haben heute ihre neue Single „Vultures“ samt Musikvideo veröffentlicht. Im Juni hatte die Band ihre Fans dazu aufgerufen, selbstgemachte Fotos und Videos von Konzerten der Band einzusenden. Aus Konzertmaterial der letzten 25 Jahre entstand das Musikvideo zu „Vultures“. Andrew Seward, langjähriger Bassist von Against Me!, arbeite sich durch hunderte Stunden VHS-Aufnahmen und DVDs, um ein Video im Oldschool-Stil von Fans für Fans zu produzieren. „Vultures“ ist die zweite Single des neuen Albums „Light It Up“, welches am 15. September auf den Markt kommt.+++

Rock am Deister Festival gibt Zeitplan bekannt



Das Rock am Deister Festival hat nun den Zeitplan für das Ein-Tages-Festival am 29. Juli in Springe-Völksen bekannt gegeben. Hinzugekommen sind Stonepit, die das Festival um 14:15 Uhr eröffnen werden, gefolgt von Friday And The Fool, Felixxx und Hagelslag. Um 18 Uhr betreten dann Le Fly beziehungsweise die St. Pauli Tanzmusik die Bühnen. Anschließend treten Wood & Valley und The Planetoids auf. Den Abschluss machen Tequila & The Sunrise Gang, bevor um 23 Uhr die Festival Ausklang Party das Ende des eintägigen Festivals einläutet. Tickets für das Rock am Deister Festival sind im Vorverkauf erhältlich.+++

George Thorogood kündigt "Party Of One" für Anfang August an.



George Thorogood ist für seine energiegeladenen Blues-Rock-und Rock´n´Roll Songs und entsprechende Live-Shows seit Jahrzehnten ein Begriff. Am Freitag, den 4.August will der US-Gitarrist, Sänger und Songschreiber sein neues Studioalbum "Party Of One" in den Handel bringen. Auf diesem Album geht es quasi "Back To The Roots", in die Zeit, als Thorogood noch als Straßenmusiker herumreiste, heißt, auf dem Album sind akustische Blues-Klassiker zu hören.+++

hertzschlag präsentieren Musikvideo zu "Reaktion"



Kürzlich hat die Burgdorfer NDH-Band hertzschlag ihr neues Album "Reaktion" veröffentlicht. Eine Besprechung dazu, findet man auch hier auf Rockszene.de in der Rubrik "Gehört und Gesehen". Nun hat die auch ein offizielles Musikvideo zum Titeltrack herausgebracht. Das nächste Konzert in Hannover ist für den 29.September im Rocker geplant, wo hertzschlag die Bühne mit der hannoverschen Band Schrei! teilen werden.+++

Chris Rea vor Tournee mit "Road Songs For Lovers"



"Road Songs For Lovers" wird der Titel des neuen Albums von Gitarrist, Sänger und Songschreiber Chris Rea sein. Am 29.Septtember soll es in den Handel kommen. Zwölf neue Songs sind darauf vertreten. Im Oktober tourt Chris Rea wieder in Deutschland. In Hannover wird der Musiker am 28.Oktober im Kuppelsaal erwartet. Karten dafür sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Human Fortress nach über 13 Jahren mit Konzert in Hannover



Die aus Hannover stammende Melodic-Metal-Band Human Fortress kündigt für den kommenden Sonntag, 16.Juli ein Konzert im LUX an. Es ist das erste Hannover-Konzert von Human Fortress seit über 13 Jahren, wie die Band mitteilt. Als support sind King Leoric dabei, eine ebenfalls in Hannover ansässige Heavy-Metal-Band. Im Anschluss an das Konzert wollen Human Fortress die Arbeiten zu einem neuen Album aufnehmen.+++

Lagwagon-Frontmann Joey Cape verlost Tourauftritte



Eine interessante Meldung für alle Solo-Acts, Singer-/Songwriter im Allgemeinen sowie Folk-Punk und Akustik-Punk-Musikerinnen und Musiker im Speziellen. Joey Cape, vielseitig aktiver Sänger und Gitarrist der Punk-Rock-Szene und vielen vor allem als Frontmann der Band Lagwagon ein Begriff, verlost für seine bevorstehende Europa-Tour im Frühherbst, Auftritte von Solo-Künstlern. Für jede Stadt soll ein Act ausgewählt werden, der während der Show von Joey Cape und seinen Mitmusikern, einen eigenen Song live vorstellt. Unter allen Teilnehmern soll ein Künstler oder Künstlerin ausgesucht werden, der/die nach San Francisco eingeladen wird, um dort mit Joey Cape ein Album für dessen Label One Week Records aufzunehmen. Anmeldungen und mehr Informationen gibt es über den Link unten.+++

Marteria in Hannover kurz vor "Ausverkauft" - Letzte Karten im Vorverkauf



Wir hatten mehrmals über das große Publikumsinteresse zum Konzert von Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover berichtet und das eine wohl bald ausverkaufte Show absehbar ist. Heute meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts, dass die Show tatsächlich "kurz vor ausverkauft" steht. Letzte Marteria-Karten für den 15.Dezember seien heute noch im Vorverkauf erhältlich, so der Veranstalter. Das Konzert von Marteria in Hannover wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Billy Bragg stellt "The Sleep Of Reason" vor - D-Konzerte im Herbst