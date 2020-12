Rockszene Nachrichtenblitz

The Hives kündigen Web-Welttournee für Januar an



Die schwedische Alternative-/Garage-Rock-Band The Hives plant eine besonders ausgeklügelte Web-Welttournee im Januar mit der Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum. Für Deutschland ist ein Online-Konzert am 21. Januar in Berlin angesetzt. Insgesamt sind sechs Online-Shows vorgesehen. Das Ganze läuft unter dem Motto "World Wide Web Tour". Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Heute Abend "Luthern!" Live-Stream mit DUCS und Alina Bach



Am heutigen Montag organisieren die Macher von "Luthern!", der Konzertreihe der Jugendkirche in Hannover, ein Streaming-Konzert. Auftreten werden um 20.00 Uhr Alina Bach gefolgt von der Band DUCS, die gegen 21.15 Uhr erwartet wird. Der Stream auf YouTube (siehe Link unten) soll um 19.45 Uhr starten und ist kostenlos. Die Veranstalter bitten um Spenden.+++

Donots mit erstem Weihnachtssong



Die Donots haben zusammen mit CJ Ramon & Cecila Boström den Ramones Klassiker „Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight)“ neu aufgenommen. Die Idee zur Coverversion kam der Band ganz spontan wie sie erklären: „Spontane Ideen sind doch immer irgendwie die besten. Neulich im Proberaum ist uns aufgefallen, dass „Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)” von den legendären Ramones wohl eines der einzigen Weihnachtslieder ist, die man auf Lautstärke 100 anschmeißen darf, ohne dabei rot zu werden. Vielleicht war’s danach ein Glühwein zu viel, aber im nächsten Moment hatten wir schon die Instrumente in der Hand und einen Heidenspaß daran, genau diesen tollen Song zusammen zu spielen. Und einen weiteren Punsch on top haben wir rumgesponnen, dass es doch noch großartiger wäre, den Hit zusammen mit unserem Kumpel CJ von den Ramones (VON den Ramones!!!) aufzunehmen und dem Ganzen mit einer der wunderbar dreckigsten Frauenstimmen Schwedens, nämlich Cecilia von der famosen Baboon Show, die Xmas-Rotze-Krone aufzusetzen.“ +++

Alice Cooper mit neuem Song



Alice Cooper hat heute seinen Song „Our Love Will Change The World" veröffentlicht. Er stammt von seinem Album „Detroit Stories”, das am 26. Februar 2021 erscheint. Cooper sagt über seinen Song: „Ich glaube, „Our Love Will Change The World“ ist einer der ungewöhnlichsten Songs, die ich je gemacht habe. Er ist durch einen anderen Songwriter aus Detroit zu uns gekommen. Es ist so skurril, weil das Lied so fröhlich scheint – aber was es aussagt alles andere als fröhlich ist. Es ist einfach ein extrem bizarrer Gegensatz. Beim ersten Hören habe ich die Message sofort verstanden und gesagt: 'Okay, das ist mal wirklich etwas Besonderes.' Die Musik sagt eine Sache und der Text eine ganz andere, ich liebe diesen Song. Er ist komplett anders als jeder andere Song auf dem Album.” +++

Unheilig veröffentlicht limitiertes Box-Set



Die Band Unheilig trennte sich bereits im Jahr 2016. Heute haben sie aber ein limitiertes Box-Set veröffentlicht, das für die eingefleischten Fans interessant sein könnte. Es enthält insgesamt fünf EPs aus den Jahren 2003 – 2009, sowie eine DVD mit einer Dokumentation und Live-Auftritten der Band. Hinzukommen diverse Fanutensilien. Das Box-Set, das auf 4.000 Stück limitiert ist, kann man ab sofort erwerben. +++

Cover-Album von Chris Cornell erschienen



Cornell und ihre Kinder Toni und Christopher im Namen des The Chris Cornell Estate die Songsammlung „No One Sings Like You Anymore” als digitale Version veröffentlicht. Sie enthält insgesamt zehn Coversongs, die Chris Cornell im Jahr 2016 aufgenommen hatte. Mit dabei sind unter anderem Songs von Harry Nilsson („Jump into the Fire"), Guns N` Roses („Patience“), John Lennon („Watching the Wheels") und Prince (Nothing Compares 2 U). +++

Jeremias veröffentlichen neuen Song an



Die hannoversche Band Jeremias hat ihren neuen Song „mio“ veröffentlicht. Das dazugehörige Video kann man allerdings erst ab kommenden Sonntag, 17 Uhr über ihren YouTube Kanal sehen. „Mit „mio“ huldigen JEREMIAS dieser ganz besonderen, selbstverständlichen Dringlichkeit zwischen Arroganz, Hochstapelei und süßem Schmerz, die man so wohl nur mit Anfang 20 verspürt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. +++

FrankTurner plant Live-Stream mit kompletter Band am Geburtstag



Am 28. Dezember, seinem Geburtstag, plant der britische Folk-Rock- und Folk-Punk-Musiker Frank Turner ein Full-Band-Live-Stream-Konzert. Tickets dafür sind online erhältlich. Die Einnahmen sollen mit Turner´s Crew geteilt werden. Der Stream am 28. Dezember soll in Deutschland um 21 Uhr starten.+++

Corvus Corax kündigen 2 Livestream Konzerte an



Die Mittelalter-Band Corvus Corax hat für den 18. und 19. Dezember jeweils ein Livestream Konzert angekündigt. Ab 19.00 Uhr kann man sie, an den entsprechenden Tagen, über ihren YouTube Kanal, sowie über Facebook live sehen. Corvus Corax „spielen zwei unterschiedliche, akustische Programme mit tollen Gästen und ein paar Überraschungen“, heißt es in ihrer Pressmitteilung. Beide Konzerte sind kostenfrei zu sehen, aber um Spenden wird gebeten.

ZSK veröffentlichen Song mit Rapper SWISS



Die Berliner Punkband ZSK hat gerade ihren neuen Song „Kein Talent“ veröffentlicht. Die Kooperation mit dem Hamburger Rapper SWISS „ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit der Musikindustrie, über deren leeren Versprechungen ZSK nur noch müde lächeln können: „Was haben wir uns in der Bandgeschichte schon alles von vollgekoksten Knalltüten anhören müssen, die uns 'ganz groß rausbringen'", lacht Joshi. "Wir haben diesen Quatsch immer dankend abgelehnt,“ heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. +++

Nikki Puppet veröffentlichen neuen Song



Die hannoversche Rockband Nikki Puppet hat vor kurzem ihren Song „Silent Symphony“ veröffentlicht. Das dazugehörige Video wurde von Jan von Allwörden gedreht und geschnitten. Es zeigt die Band den Song performen. „Silent Symphony“ stammt aus dem aktuellen Album „Into the Wild“ und ist der erste Song mit dem neuen Bassisten Marc Scholz.

Talco veröffentlichen als Talco Maskerade Song aus Locktown -Album



Die italienische Punkrock-Band Talco hatte bereits angekündigt, unter ihrem Alter Ego Talco Maskerade im Februar nächsten Jahres ein Album mit dem Titel "Locktown" zu veröffentlichen. Daraus stellt die Band aktuell den Song "Fine Di Una Storia" vor, mit dem die Musiker folkloristische Wurzeln mit Saxofon verbinden. Der Song ist hörbar vom Folk-Rock amerikanischer Prägung inspiriert. Zum Video geht es über den Link unten.+++

Carry Me kündigen "Advents Türnee" an



Das aus dem Raum Seelze/Garbsen stammende Akustik-Duo Carry Me will jetzt in der Adventszeit eine "Türnee" spielen. Das bedeutet: Carry Me kommen mit dem Auto zu Privathäusern gefahren, klappen den Koffenraum auf, in dem sich eine Klein-PA befindet und spielen mit Abstand draußen vor der Tür oder vor dem Gartenzaun einige Lieder für Menschen, die das Duo zuvor gebucht haben. Ein solches Konzept hatten Sängerin Cindy und Gitarrist Michelle bereits im Frühjahr und Sommer dieses Jahres erfolgreich umgesetzt. Türkonzerte jetzt im Advent seien bereits ab 99 Euro zu haben, informiert das Duo über einen aktuellen Newsletter. Mehr dazu über den Link unten.+++

Crowdfunding und Live-Release von Fish erfolgreich angelaufen



Am vergangenen Freitagmittag hatte der schottische Musiker Fish einen Live-Mitschnitt seines einzigen Konzerts in diesem Jahr auf Streaming-Plattformen wie soundcloud und YouTube veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Mitschnitt des Auftaktkonzertes seiner diesjährigen "Weltschmerz"-Tournee am Freitag, dem 13. März in Aberdeen, die dann sofort beendet war. Verbunden mit diesem kostenlosen Online-Release rief Fish zu einem Crowdfunding zugunsten seiner Band und der Crew auf, die als Solo-Selbstständige über eine Grundsicherung hinaus kaum bis gar keine Einnahmen in diesem Jahr hatten. Das Ziel war, 15.000 britische Pfund zu sammeln. Bereits am heutigen Montagnachmittag waren bereits über 13.000 GBP eingegangen. Mehr zu dieser Aktion in der morgigen Ausgabe. Im November 2021 will Fish im Rahmen seiner neu angesetzten Tour in Hannover Station machen.+++

Volter veröffentlichen neuen Song



Die hannoversche Hardrock-Band Volter hat gestern ihren Song „Nothing“ veröffentlicht. Er ist nach „High Gain Overkill“ bereits die zweite Singleauskopplung ihres gleichnamigen Albums, das am 22. Januar auf den Markt kommen soll. +++

Die hannoversche Band Hemden mit neuen Songs



Die hannoversche Band Hemden hat zum ersten Mal seit fünf Jahren neue Songs veröffentlicht. Ihre EP „TAGTRAUMNATION“, mit insgesamt vier Songs, kam vor kurzem auf den Markt. Zu ihrem Song „Wir brechen unsere Herzen (ganz allein)“ gibt es auch ein Video. +++

Deftones enthüllen neuen Song



Die US-amerikanischen Nu-Metal Band Deftones hat ihren Song „Teenager” als Remix veröffentlicht. Die Remix-Version stammt aus der Feder des The Cure-Sängers Robert Smith und ist, neben vielen weiteren Songs, auf dem Remix-Album „Black Stallion“ zu hören, das am 11. Dezember auf den Markt kommt.

Greta Van Fleet veröffentlichen „Age of Machine“



Die US-amerikanischen Rockband Greta Van Fleet hat ihren Song „Age of Machine“ veröffentlicht. Er ist die zweite Single ihres Albums „The Battle at Garden`s Gate“, das am 16. April 2021 auf den Markt kommen soll und ab sofort vorbestellt werden kann. +++

The Hu covern Metallica



Die Mongolische Rockband The Hu hat eine Coverversion des Metallica Klassikers „Sad But True“ veröffentlicht. Mit der Mischung aus mongolischen und typischen Rockinstrumenten, sowie der Übersetzung des englischen Originaltextes in ihre Landessprache, liefen The Hu eine neue Version, die ihren Stil perfekt abbildet. +++

