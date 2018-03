Rockszene Nachrichtenblitz

Five Finger Death Punch mit neuem Album im Mai



Die Alternative-Metal-Band Five Finger Death Punch hat gestern ihr neues Studioalbum "Justice Of None" für den 18.Mai zur Veröffentlichung angekündigt. Die Standard-Version von "Justice For None" wird 13 Songs enthalten, auf der Deluxe Version sind noch drei Bonus-Tracks enthalten. Im Frühjahr und Sommer wird die Band ausgiebig durch die USA touren, einige Shows als Doppel-Headliner-Konzerte mit Breaking Benjamin. Weitere Gäste auf der Tour sind Bad Wolves und Nothing More. In einigen Städten werden Five Finger Death Punch ausschließlich mit Bad Wolves spielen, in anderen wiederum in der Konstellation Five Finger Death Punch, Breaking Benjamin und Bad Wolves. Die aktuelle Single von Five Finger Death Punch "Gone Away", eine Interpretation eines Hits von The Offspring aus dem Jahr 1997, läuft derzeit sehr Erfolgreich+++

Beatsteak mit neuer EP aus den Berliner Hansa-Studios



Die Punk-Rock-Band Beatsteaks hat es in ihrer Heimatstadt Berlin in die legendären Hansa-Studios gezogen. Im dortigen Meistersaal nahmen sie einige Songs im Rahmen einer One-Take-Session auf. Das Ergebnis gibt es ab dem 20.März auf der neuen Beatsteaks-EP "FEVER DELUXE (DELUXE MUSIC SESSION Spezial aus dem Meistersaal" zu hören. Eine TV-Premiere wird es am 23.März um 22 Uhr bei Deluxe Music geben. Markus Kavka interviewt dabei auch die Beatsteaks Musiker Arnim Teutoburg- Weiß und Torsten Scholz. Am 24.März starten die Beatsteaks im Hallenbad Wolfsburg eine weitere Tournee. Diese und auch weitere Shows, unter anderem am in Bremen, Bielefeld und Frankfurt sind bereits ausverkauft.+++

Marteria nächsten Dienstag: Nur noch wenige Karten für Hannover-Show



Am kommenden Dienstag, 20.März kommt Marteria im Rahmen des zweiten Teils seiner "Roswell" Tour zurück nach Hannover. Wie der örtliche Veranstalter Living Concerts über Facebook bekannt gibt, sind nur noch wenige Karten für die Show in der Swiss Life Hall vorhanden. Wer dabei sein will, dem wird jetzt empfohlen, schnell noch den Vorverkauf zu nutzen. Auch das zweite "Roswell"-Tour-Konzert von Marteria in Hannover wird von Rockszene.de präsentiert. Als support wird am Dienstag der Act 3Plusss dabei sein.+++

Comeback-Album von Fargo für Ende Mai erwartet



Die hannoversche Hardrockband Fargo meldet sich nach 36 Jahren mit einem neuen Studioalbum zurück. "Constellation", so der Titel, soll am 25.Mai über Steamhammer/SPV auf den Markt kommen. Die erste Singleauskopplung nebst Video daraus, wird am 23.März erwartet. Am 26.Mai will die Band ein Album-Release-Konzert in der Beatbox Hannover spielen. Mehr dazu in Kürze auf Rockszene.de.+++

Per Gessle´s Roxette touren in Deutschland



Per Gessle, Gitarrist und Songschreiber des schwedischen Pop-Rock-Duos Roxette, kommt unter dem Namen Per Gessle´s Roxette im Herbst auf Tour. Dabei sind auch Konzerte in Deutschland geplant. Die Termine: 11.Oktober, Hamburg, Laeiszhalle, 22.Oktober, Berlin, Admiralspalast und 23.Oktober, Köln, E-Werk. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 16.März. Auf dieser Tour wird Roxette-Sänger Marie Fredriksson nicht dabei sein. Die Musikerin hatte sich 2016 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Per Gessle hat aus Mitglieder der Original-Tourband und anderen Musikern eine neue Gruppe formiert. „Natürlich ist und bleibt Marie unersetzlich, aber sie begleitet uns mit ihren besten Wünschen", wird Per Gessle in einer Medieninformation des Tourneeveranstalters Live Nation zitiert.+++

N-Joy Starshow auf der Expo-Plaza bereits ausverkauft



Die diesjährige N-Joy Starshow am Samstag, dem 26.Mai auf der Expo-Plaza in Hannover ist bereits jetzt ausverkauft. Das meldeten die Veranstalter heute Morgen. Bei der N-Joy Starshow treten unter anderem Macklemore, James Arthur, Alma, Bausa, Nico Santos und Burak Yeter auf. Für das NDR 2 Plaza-Festival am Vortag, Freitag, 25.Mai, sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Für das NDR 2 Plaza-Festival sind unter anderem The Script, James Blunt, Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss und Lotte angekündigt.+++

Zusatzkonzert von Das Pack in Hannover



Nach ihrer ausverkauften Show am vergangenen Samstag im LUX, wird die Hamburger Band Das Pack in Hannover ein Zusatzkonzert geben. Dieses ist für den 26.Oktober an gleicher Stelle terminiert. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Itchy stellen "Black" vor und spielen bald in Hannover



Das Punk-Rock-Trio "Itchy" hat am vergangenen Freitag ein Video zu ihrem Song "Black" vorgestellt, einer Auskopplung aus ihrem im letzten Jahr erschienenen Album "All We Know". Der Clip enthält Impressionen vom ersten Teil der Release-Tour zur Platte, die die Band im Herbst 2017 spielte. Im Frühjahr sind Itchy zum zweiten Teil ihrer Release-Tour erneut unterwegs und treten im Verlauf der neuen Konzertreise auch in Hannover auf. Der Termin: 27.April im MusikZentrum.+++

Rockpalast-Shows von The Mission und Van der Graf Generator auf CD/DVD



Das hannoversche Label MiG-Music kündigt die Veröffentlichung von zwei weiteren CD/DVD-Produktionen aus der Reihe "Live At Rockpalast" an: Zum einen gibt es einen Mitschnitt von zwei Shows der der Wave-/Rock- Band The Mission aus den Jahren 1990 und 1995 zum anderen die Aufzeichnung eines Rockpalast-Konzerts der niederländischen Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator aus dem Jahr 2005. Das 2CD/DVD-Set von The Mission soll am 27.April in den Handel kommen, das von Van der Graaf Generator am 25.Mai.+++

Heute Abschiedskonzert von Schiefer im Stumpf Hannover



Die hannoversche Angrypop-Band Schiefer gibt am heutigen Donnerstagabend im Stumpf ihr Abschiedskonzert. Mit dabei sind der Akustik-Punker Cosmo Thunder, der das Konzert gegen 21.30 Uhr eröffnen soll und die aus Berlin und Trier stammende Emo-Band East, die gegen 23.15 Uhr auf der Bühne erwartet wird. Den mittleren Slot übernehmen Schiefer selbst, dieser ist für 22.15 Uhr vorgesehen. Zum Abschied haben Schiefer heute auch nochmal ein Musikvideo zu ihrem Song "AmphetaminE" auf YouTube veröffentlicht. Die ursprünglich für den heutigen Abend im Stumpf angekündigten Crashcaptains fallen krankheitsbedingt aus.+++

Video-Premiere: Foreigner spielen mit Sinfonie-Orchester



Die Rock-und Hardrock-Band Foreigner hat viele ihrer Hits und Klassiker gemeinsam mit einem 58-köpfigen Sinfonieorchester und einem 60-köpfigen Chor neu arrangiert und aufgenommen. Am heutigen Donnerstag ist das erste Video dieser besonderen Kollaboration auf YouTube veröffentlich worden. Foreigner präsentieren in der genannten Großbesetzung ihren Song "Double Vision". Auf einem Album wird das Ganze ab Ende April erhältlich sein. Der Titel: "Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus".Mitte Mai werden Foreigner drei Konzerte in Deutschland, darunter am 20.Mai im Stadtpark in Hamburg.+++

Fährmannsfest kündigt The Esprits und Antiheld an



Das Fährmannfest hat für das diesjährige Hannover-Open Air vom 3.-5.August heute die Teilnahme der Bands The Esprits und Antiheld angekündigt. Die Indie-Rocker von The Esprits, deren Mitglieder aus verschiedenen Städten Niedersachsens stammen, sind in Hannover wohlbekannt. Im vergangenen Herbst verkaufte das Quartett bereits zum zweiten Mal das LUX aus. An gleicher Stelle war die Stuttgarter "Straßenköter-Pop"-Band Antiheld letztes Jahr im November im Verlauf ihrer "Keine Legenden"-Tour zu Gast. Vor kurzem wurde bereits die Band Alex Mofa Gang für das Fährmannsfest bestätigt. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. In den kommenden Wochen sollen weitere Bands für das Open-Air-Festival am Zusammenfluss von Leine und Ihme bekannt gegeben werden.+++

The Noisy Blacks supporten Le Butcherettes



Die hannoversche Alternative-Rockband The Noisy Blacks wird im März die mexikanische Garage-Punk-Band Le Butcherettes um die expressive und künstlerisch vielseitige Musikerin Terri Gender Bender bei zwei Terminen ihrer Deutschland-Tour supporten. Dies jedoch nicht in voller Bandbesetzung, sondern als Akustik- Duo um Sängerin Laura und Gitarrist Pascal. Neben der Show am 18.März im Beatpol in Dresden, gibt es am Folgetag, am 19.März, ein Heimspiel im LUX in Hannover. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich, online unter anderem über den Tourneeveranstalter Karsten Jahnke oder -für die Show in Hannover- über den im LUX örtlichen Veranstalter Hannover Concerts.+++

Spinal-Tap-Musiker mit Solo-Album



Derek Smalls, Bassist der als "halb-fiktiven Heavy-Metal-Rockband" auf Wikipedia beschriebenen Spinal Tap, hat für den 13.April ein Solo-Album angekündigt. „Smalls Change (Meditations Upon Ageing)“ ist der Titel der Platte auf der prominente Musiker wie unter anderem Steve Lukather, Joe Satriani, Steve Vai, Larry Carlton, David Crosby, Taylor Hawkins, Rick Wakeman und Chad Smith. Spinal-Tap-Bassist Derek Smalls, hinter dem sich der Schauspieler Harry Shearer verbirgt, beschreibt sein Solo-Album selbst als Smalls selbst als „irgendwo zwischen Rage Against The Dying Of The Light` und der eigenen Suche nach dem Licht.“

Lester präsentieren Video - im Mai live in Hannover beim BCH-Hoffest



Die aus München stammende Punkrock-Band Lester knüpft seit einigen Wochen ihre Fäden immer enger in Richtung Hannover. Kein Wunder, sind doch Lester bei der hannoverschen Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion unter Vertrag. Am vergangenen Freitag haben die Münchner Punkrocker mit "Blickdicht" ein Musikvideo zu ihrer zweiten Single aus ihrem Album "Die Lüge vom großen Plan" veröffentlicht. Hinsichtlich der Video-Präsentation kooperierte man mit dem renommierten Visions Magazin. Am Donnerstag, dem 10.Mai -Himmelfahrt- werden Lester das nächste Mal in Hannover auftreten. Die Band steht im Line-Up des von unter anderem Rockszene.de unterstützten Béi-Chéz-Heinz-Open-Air, das offiziellen Hoffest heißt. Neben Lester treten dort noch Bands wie Fat Belly und Kyles Tolone auf.

The Esprits bei nächster Hannover-Tour-Show eine Nummer größer



Nachdem die niedersächsische Indie-Rock-Band The Esprits auf ihrern vergangenen Tourneen in Hannover zweimal das LUX am Schwarzen Bären ausverkauft hatten, geht es für die nächste Indoor-Show in der Leinemetropole in einen mehr als doppelt so großen Club. Am 13.Oktober spielten The Esprits ihr Tourabschlusskonzert im MusikZentrum Hannover. Zuvor stehen zwischen dem 4.Oktober und 11.Oktober noch Shows in Göttingen, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Leipzig auf dem Plan.+++

Abstürzende Brieftauben kündigen neue Tour an



Die kürzlich neu besetzten Abstürzenden Brieftauben kündigen für dieses Jahr eine neue Deutschlandtournee an. Derzeit sind neun Shows für den Monat Dezember bestätigt. In Hannover wird das Fun-Punk-Duo um Micro und den neuen Mann Norm am 22.Dezember im Kulturzentrum Faust in der dortigen 60er-Jahre-Halle auftreten. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Spock´s Beard vor 13.Album - Nick D´Virgilio im Studio zurück



Die US-Progressive-Rockband Spock´s Beard hat angekündigt, am 25.Mai ihr 13.Studioalbum mit dem Titel "Noise Floor" auf den Markt zu bringen. Auf diesem Album hat wieder Originalmitglied Nick D´Virgilio Schlagzeug gespielt, der die Band ursprünglich 2011 verlassen hatte. Musikalisch ist "Noise Floor" verhältnismäßig aufwändig geraten. Auf der Platte haben auch Musiker an Geigen, Bratsche, Cello und Englisch Horn mitgewirkt. Das Album wird als Doppel-CD erscheinen. Für die Aufnahmen im Studio und den Mix zeichnete der langjährige Partner von Spock´s Beard - Rich Mouser- verantwortlich.+++

Neue Bandzusagen für Rock am Ring und Rock im Park



Die Organisatoren der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben heute neue Bands für das diesjährige Festivalwochenende 1.-3.Juni bekannt gegeben. Neu dabei sind unter anderem die Indie-Rocker Alt-J und die Punkrock-Urgesteine Bad Religion. Bereits jetzt hätten, nach Veranstalterangaben, über 110.000 Tickets ihre Abnehmer für die beiden Festivals gefunden. Bad Religion kündigen an, bei diesen Show ihr komplettes Album "Suffer" in voller Länge und weitere Klassiker exklusiv zu spielen. Headliner von Rock am Ring und Rock im Park sind in diesem Jahr Foo Fighters, Thirty Seconds To Marse, Muse und Gorillaz.+++

Abstürzende Brieftauben wieder komplett - Neue Shows in Kürze