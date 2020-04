Rockszene Nachrichtenblitz

Landesregierung legt Zahl für Großveranstaltungen fest



Nach Beratungen am heutigen Freitag hat die niedersächsische Landesregierung eine konkrete Anzahl an Teilnehmern einer Großveranstaltung festgelegt. In der „Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ heißt es: „In jedem Fall bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte oder Ansammlungen von Menschen mit 1000 oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden (Großveranstaltungen)“. +++

www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 17.04.2020, 17:21 UhrNach Beratungen am heutigen Freitag hat die niedersächsische Landesregierung eine konkrete Anzahl an Teilnehmern einer Großveranstaltung festgelegt. In der „Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ heißt es: „In jedem Fall bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte oder Ansammlungen von Menschen mit 1000 oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden (Großveranstaltungen)“. +++

In Extremo veröffentlichen neuen Song



Die Mittelalter-Rockband In Extremo hat heute ihren Song „Wer kann segeln ohne Wind“ veröffentlicht, bei dem auch Johan Hegg von Amon Amarth mit von der Partie ist. Der Song soll die Wartezeit auf ihr neues Album „Kompass Zur Sonne“ verkürzen, das am 8. Mai auf den Markt kommen soll.+++

www.youtube.com/watch?v=tj-grz0Dg6A 17.04.2020, 16:55 UhrDie Mittelalter-Rockband In Extremo hat heute ihren Song „Wer kann segeln ohne Wind“ veröffentlicht, bei dem auch Johan Hegg von Amon Amarth mit von der Partie ist. Der Song soll die Wartezeit auf ihr neues Album „Kompass Zur Sonne“ verkürzen, das am 8. Mai auf den Markt kommen soll.+++

Beastie Boys erstmals in HD



Die Beastie Boys zählen zu einflussreichsten Künstlern im Bereich des Crossover aus Rap und Hardcore-Punk und Hip-Hop und haben auch mit ihren besonderen Videos neue Maßstäbe gesetzt. Ab heute kann man alle ihre Musikvideos zum ersten Mal in HD sehen.+++

www.youtube.com/channel/UCpRUSBcRWUQZIj3_jWF19Dg 17.04.2020, 16:49 UhrDie Beastie Boys zählen zu einflussreichsten Künstlern im Bereich des Crossover aus Rap und Hardcore-Punk und Hip-Hop und haben auch mit ihren besonderen Videos neue Maßstäbe gesetzt. Ab heute kann man alle ihre Musikvideos zum ersten Mal in HD sehen.+++

PPC Music öffnet ab Dienstag wieder



Ab Dienstag, den 21. April ab 11 Uhr ist PPC Music wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Dies geschieht natürlich unter einigen Auflagen, wie den Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten, wenn möglich: Beratungstermine machen, Wartezonen nutzen und Desinfektionsmittel nutzen und Hände waschen. Des Weiteren soll jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Läden gelassen werden, damit ist es zu keinen „stressigen Situation“ kommt, wie man im Newsletter lesen kann.+++

www.ppcmusic.de 17.04.2020, 14:25 UhrAb Dienstag, den 21. April ab 11 Uhr ist PPC Music wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Dies geschieht natürlich unter einigen Auflagen, wie den Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten, wenn möglich: Beratungstermine machen, Wartezonen nutzen und Desinfektionsmittel nutzen und Hände waschen. Des Weiteren soll jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Läden gelassen werden, damit ist es zu keinen „stressigen Situation“ kommt, wie man im Newsletter lesen kann.+++

Cryptex mit neuem Song am Start



Die Progressive-Rock/Metal-Band Cryptex hat heute ihren Song „Two Horned Crown“ veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric-Video wurde von Jonathan Noor von FreakShot kreiert. „Two Horned Crown“ ist bereits die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Once Upon A Time”, das am 8. Mai über SPV/Steamhammer erscheinen soll.+++

www.youtube.com/watch?v=n1-N_ByPcPA 17.04.2020, 12:19 UhrDie Progressive-Rock/Metal-Band Cryptex hat heute ihren Song „Two Horned Crown“ veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric-Video wurde von Jonathan Noor von FreakShot kreiert. „Two Horned Crown“ ist bereits die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Once Upon A Time”, das am 8. Mai über SPV/Steamhammer erscheinen soll.+++

NDR 2 -Plaza-Festival und N-Joy-Starshow 2021 mit identischem Line-Up



Die Festivals NDR-2-Plaza-Festival und die N-Joy-Starshow Ende Mai dieses Jahres auf der Expo-Plaza in Hannover fallen aus. Beide Festivals sind auf den 28. und 29. Mai 2021 neu terminiert werden. Alle Künstlerinnen und Künstler, die für dieses Jahr bestätigt waren, sollen dann im kommenden Jahr auftreten.+++

www.NDR.de/NDR2 16.04.2020, 18:24 UhrDie Festivals NDR-2-Plaza-Festival und die N-Joy-Starshow Ende Mai dieses Jahres auf der Expo-Plaza in Hannover fallen aus. Beide Festivals sind auf den 28. und 29. Mai 2021 neu terminiert werden. Alle Künstlerinnen und Künstler, die für dieses Jahr bestätigt waren, sollen dann im kommenden Jahr auftreten.+++

Weitere Absagen größerer Festivals 2020



Folgende Open-Air-Festivals sind unter anderem für dieses Jahr abgesagt: Das Wacken Open Air und die FKP-Scorpio-Festivals Hurricane, Southside, Highfield, Deichbrand, M´era Luna, Limestone und Elbjazz. Weitere Schritte wollen die Veranstalter Besuchern und Inhaber von Tickets demnächst bekannt geben.+++

- 16.04.2020, 18:20 UhrFolgende Open-Air-Festivals sind unter anderem für dieses Jahr abgesagt: Das Wacken Open Air und die FKP-Scorpio-Festivals Hurricane, Southside, Highfield, Deichbrand, M´era Luna, Limestone und Elbjazz. Weitere Schritte wollen die Veranstalter Besuchern und Inhaber von Tickets demnächst bekannt geben.+++

Rock am Ring und Rock im Park 2021 am 2. Juniwochenende



Die eigentlich für dieses Jahr geplanten und gestern abgesagten Jubiläen der Festivals Rock am Ring und Rock im Park sollen 2021 nachgefeiert werden. Allerdings nicht am gewohnten Termin, am 1. Juni-Wochenende, sondern eine Woche später. Wer sich die Termine schon einmal vormerken möchte: Rock am Ring und Rock im Park sind für das Wochenende 11.-13. Juni 2021 neu angesetzt. Hinsichtlich der Details der Ticketabwicklung für die in diesem Jahr abgesagten Festivals bitten die Veranstalter noch um Geduld. Wie live nation in einer Medieninformation mitteilt, würden die Veranstalter und ihre Teams an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekannt gegeben werden würden.+++

www.rockamring.de 16.04.2020, 18:17 UhrDie eigentlich für dieses Jahr geplanten und gestern abgesagten Jubiläen der Festivals Rock am Ring und Rock im Park sollen 2021 nachgefeiert werden. Allerdings nicht am gewohnten Termin, am 1. Juni-Wochenende, sondern eine Woche später. Wer sich die Termine schon einmal vormerken möchte: Rock am Ring und Rock im Park sind für das Wochenende 11.-13. Juni 2021 neu angesetzt. Hinsichtlich der Details der Ticketabwicklung für die in diesem Jahr abgesagten Festivals bitten die Veranstalter noch um Geduld. Wie live nation in einer Medieninformation mitteilt, würden die Veranstalter und ihre Teams an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekannt gegeben werden würden.+++

Das Fährmannsfest 2020 in Hannover fällt aus



Hannovers größtes Open-Air-Festival mit alternativer Ausrichtung, das Fährmannsfest, findet in diesem Jahr nicht statt. Das Fährmannsfest war für das Wochenende 31. Juli - 2. August 2020 geplant. Nach dem gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Bundesländer, wonach Großveranstaltungen "bis mindestens 31. August" untersagt sind, fällt auch das Fährmannsfest in diesem Jahr aus.+++

www.facebook.com/faehrmannsfest 16.04.2020, 15:32 UhrHannovers größtes Open-Air-Festival mit alternativer Ausrichtung, das Fährmannsfest, findet in diesem Jahr nicht statt. Das Fährmannsfest war für das Wochenende 31. Juli - 2. August 2020 geplant. Nach dem gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Bundesländer, wonach Großveranstaltungen "bis mindestens 31. August" untersagt sind, fällt auch das Fährmannsfest in diesem Jahr aus.+++

Großveranstaltungen und damit auch Musikgroßveranstaltungen bis 31. August verboten



Nach eingehenden Beratungen, die heute Nachmittag zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Corona-Krise stattgefunden haben, werden Lockerungen der "Shutdown"-Situation für die kommenden Tage und Woche in Aussicht gestellt. Allerdings: Großveranstaltungen sollen vorerst bis zum 31. August verboten werden. Das betrifft dann auch große Musikveranstaltungen wie Open-Air-Festivals. Ab welcher Publikumszahl eine Veranstaltung als Großveranstaltung eingestuft wird, ist allerdings bislang noch nicht näher definiert. Nähere Einzelheiten, welche Veranstaltungen unter das heute offiziell in einer Pressekonferenz kommunizierte Großveranstaltungsverbot bis zum 31. August fallen, werden in Kürze behördliche Verfügungen in den einzelnen Bundesländern erwartet.+++

- 15.04.2020, 18:33 UhrNach eingehenden Beratungen, die heute Nachmittag zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Corona-Krise stattgefunden haben, werden Lockerungen der "Shutdown"-Situation für die kommenden Tage und Woche in Aussicht gestellt. Allerdings: Großveranstaltungen sollen vorerst bis zum 31. August verboten werden. Das betrifft dann auch große Musikveranstaltungen wie Open-Air-Festivals. Ab welcher Publikumszahl eine Veranstaltung als Großveranstaltung eingestuft wird, ist allerdings bislang noch nicht näher definiert. Nähere Einzelheiten, welche Veranstaltungen unter das heute offiziell in einer Pressekonferenz kommunizierte Großveranstaltungsverbot bis zum 31. August fallen, werden in Kürze behördliche Verfügungen in den einzelnen Bundesländern erwartet.+++

Live2home morgen mit vorläufigem Finale



Die seit Mitte März laufende Streaming-Konzertreihe "Live2home" hat am morgigen Mittwoch, 15. April ihr vorläufiges Finale. Im Möbelhaus Sam Nok werden dann das Duo Learning To Fly und die Sängerin und Songschreiberin Arina Tara spielen. Übertragen wird ab 20.15 Uhr über die gewohnten Kanäle auf Facebook und YouTube. Die Veranstalter planen, mit der Produktion von "Live2home" in Kürze in ein Studio in Hemmingen umzuziehen. Näheres soll demnächst bekannt gegeben werden.+++

www.facebook.com/live2home.de 14.04.2020, 16:28 UhrDie seit Mitte März laufende Streaming-Konzertreihe "Live2home" hat am morgigen Mittwoch, 15. April ihr vorläufiges Finale. Im Möbelhaus Sam Nok werden dann das Duo Learning To Fly und die Sängerin und Songschreiberin Arina Tara spielen. Übertragen wird ab 20.15 Uhr über die gewohnten Kanäle auf Facebook und YouTube. Die Veranstalter planen, mit der Produktion von "Live2home" in Kürze in ein Studio in Hemmingen umzuziehen. Näheres soll demnächst bekannt gegeben werden.+++

Musikalisches Benefiz-Projekt "Wahre Helden" aus Hannover



Magic Mile Music in Hannover hat ein groß angelegtes, musikalisches Benefiz-Projekt initiiert. Eine Vielzahl von Musikerinnen und Musikern, darunter einige aus der Hannover-Szene haben sich an den Aufnahmen für den Song "Wahre Helden" beteiligt, der am heutigen Dienstag verstärkt in sozialen Medien geteilt wird. Von jedem Teilnehmer sind kurze Video-Snippets zu sehen. Die Szenen reichen vom seriösen Einsingen der Gesangsparts im Heimstudio bis zum Plantschen in der Badewanne. Gleichzeitig ruft Magic Mile Music zu Spenden für die hannoversche Musik-und Konzertkultur auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=u3Of9DgW-wc 14.04.2020, 15:34 UhrMagic Mile Music in Hannover hat ein groß angelegtes, musikalisches Benefiz-Projekt initiiert. Eine Vielzahl von Musikerinnen und Musikern, darunter einige aus der Hannover-Szene haben sich an den Aufnahmen für den Song "Wahre Helden" beteiligt, der am heutigen Dienstag verstärkt in sozialen Medien geteilt wird. Von jedem Teilnehmer sind kurze Video-Snippets zu sehen. Die Szenen reichen vom seriösen Einsingen der Gesangsparts im Heimstudio bis zum Plantschen in der Badewanne. Gleichzeitig ruft Magic Mile Music zu Spenden für die hannoversche Musik-und Konzertkultur auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

MusikZentrum startet Streaming-Konzerte



Unter dem Motto „Local Players in Concert” initiiert das MusikZentrum Hannover und die UNESCO City of Music ab Ostermontag viele kleine Konzerte aus dem Tonstudio des MusikZentrums. Diese sollen jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags ab 20.30 Uhr auf welcome-home.de von kreHtiv zu sehen und auf cityofmusic-radio.de zu hören sein. Den Start macht Tinatin Tsereteli die von Tobias Lüttig begleitet wird. Die Konzerte starten ab dem 13. April. Eine Preview mit den Gästen Lutz Krajenski & Matthias Meusel gibt es schon heute ab 20 Uhr.

www.welcome-home.de 09.04.2020, 16:27 UhrUnter dem Motto „Local Players in Concert” initiiert das MusikZentrum Hannover und die UNESCO City of Music ab Ostermontag viele kleine Konzerte aus dem Tonstudio des MusikZentrums. Diese sollen jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags ab 20.30 Uhr auf welcome-home.de von kreHtiv zu sehen und auf cityofmusic-radio.de zu hören sein. Den Start macht Tinatin Tsereteli die von Tobias Lüttig begleitet wird. Die Konzerte starten ab dem 13. April. Eine Preview mit den Gästen Lutz Krajenski & Matthias Meusel gibt es schon heute ab 20 Uhr.

Kulturzentrum Faust startet neues Format



Um der Corona-Krise zu trotzen startet das Kulturzentrum Faust ein neues Format. Ab morgen wird einmal wöchentlich von 19 bis 22 Uhr das Faust-TV übertragen. Hierfür wurde die 60er-Jahre Halle in ein riesiges Fernsehstudio umgestaltet. Die musikalischen Gäste, bei der Premiere, sind der hannoversche HipHop-Künstler Yunus sowie DJ Selendi und DJ Haywan vom House und Techno-Kollektiv Oeuvre. Abgerundet wird der Abend mit dem Lindener Autor Kersten Flenter und Dimitrij Czepurnyi von der Redaktion Welt in Hannover, die das neue Web-Angebot Corona Hilfe Hannover erstellt hat. Ebenfalls dabei sind auch die Performance-Künstlerin Ilka Theurich, Juana Steberl von der Flüchtlingsberatung bei Kargah e.V. sowie Paula Merx und Hans-Michael Krüger vom Team des Kulturzentrums Faust. „Selbstverständlich werden alle nötigen Abstände und behördlichen Auflagen eingehalten“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

www.kulturzentrum-faust.de 09.04.2020, 14:52 UhrUm der Corona-Krise zu trotzen startet das Kulturzentrum Faust ein neues Format. Ab morgen wird einmal wöchentlich von 19 bis 22 Uhr das Faust-TV übertragen. Hierfür wurde die 60er-Jahre Halle in ein riesiges Fernsehstudio umgestaltet. Die musikalischen Gäste, bei der Premiere, sind der hannoversche HipHop-Künstler Yunus sowie DJ Selendi und DJ Haywan vom House und Techno-Kollektiv Oeuvre. Abgerundet wird der Abend mit dem Lindener Autor Kersten Flenter und Dimitrij Czepurnyi von der Redaktion Welt in Hannover, die das neue Web-Angebot Corona Hilfe Hannover erstellt hat. Ebenfalls dabei sind auch die Performance-Künstlerin Ilka Theurich, Juana Steberl von der Flüchtlingsberatung bei Kargah e.V. sowie Paula Merx und Hans-Michael Krüger vom Team des Kulturzentrums Faust. „Selbstverständlich werden alle nötigen Abstände und behördlichen Auflagen eingehalten“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Rob Lynch stellt neuen Song "Old Friends" vor - Streaming-Konzert morgen



Der britische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Rob Lynch stellt aktuell seinen neuen Song "Old Friends" vor. Am morgigen Donnerstagabend, 9. April, um 20.30 Uhr will Rob Lynch ein Streaming-Konzert spielen, das man über die Facebook-Seite des Musikers (www.facebook.com/roblynchmusic) abrufbar ist. Zum Audiostream des neuen Songs geht es über den Link unten. Die für Ende Mai geplante Deutschland-Tour fällt vorerst komplett aus. Von der Absage betroffen ist auch das für den 25. Mai in Hannover geplante Konzert im LUX.+++

www.youtube.com/watch?v=EKOlQ49uGlI 08.04.2020, 16:46 UhrDer britische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Rob Lynch stellt aktuell seinen neuen Song "Old Friends" vor. Am morgigen Donnerstagabend, 9. April, um 20.30 Uhr will Rob Lynch ein Streaming-Konzert spielen, das man über die Facebook-Seite des Musikers (www.facebook.com/roblynchmusic) abrufbar ist. Zum Audiostream des neuen Songs geht es über den Link unten. Die für Ende Mai geplante Deutschland-Tour fällt vorerst komplett aus. Von der Absage betroffen ist auch das für den 25. Mai in Hannover geplante Konzert im LUX.+++

Muff Potter mit erstem neuen Song seit 2009



Die Indie-Rock-Band Muff Potter galt bis vor kurzem als aufgelöst und das seit dem Jahr 2009. Mit "Was willst du" hat die Band um Sänger und Gitarrist Thorsten "Nagel" Nagelschmidt einen ersten neuen Song vorgestellt. Direkt zum Audiostream auf YouTube geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=EnBWpqSWaig 08.04.2020, 15:49 UhrDie Indie-Rock-Band Muff Potter galt bis vor kurzem als aufgelöst und das seit dem Jahr 2009. Mit "Was willst du" hat die Band um Sänger und Gitarrist Thorsten "Nagel" Nagelschmidt einen ersten neuen Song vorgestellt. Direkt zum Audiostream auf YouTube geht es über den Link unten.+++

Eispilot aus Wunstorf stellen Donnerstag ein neues Video vor



Die Wunstorfer Rock-Pop-Band Eispilot will am morgigen Donnerstag, 9. April, um 18 Uhr ein Musikvideo zu ihrem Song "Nicht mehr meine Welt" in Netz bringen. Das Ganze ist als Live-Premiere auf YouTube vorbereitet. Den Song konnten Eispilot noch vor der Corona-Krise fertigstellen. Mehr zur Band und ihrer Musik in der morgigen Donnerstagsaugabe. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

www.eispilot.com 08.04.2020, 15:37 UhrDie Wunstorfer Rock-Pop-Band Eispilot will am morgigen Donnerstag, 9. April, um 18 Uhr ein Musikvideo zu ihrem Song "Nicht mehr meine Welt" in Netz bringen. Das Ganze ist als Live-Premiere auf YouTube vorbereitet. Den Song konnten Eispilot noch vor der Corona-Krise fertigstellen. Mehr zur Band und ihrer Musik in der morgigen Donnerstagsaugabe. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Modell Bianka arbeiten an neuem Material



Die aus Hannover stammende Indie-Punk-Band Modell Bianka arbeitet derzeit an neuen Songs und hofft gleichzeitig, sich gegen Ende des Jahres mit neuem Material zurückmelden zu können. In Kürze geplant sind die Aufnahmen von Schlagzeugspuren im Tiny Pond Studio in Hannovers Südstadt.+++

www.instagram.com/modell_bianka 08.04.2020, 15:30 UhrDie aus Hannover stammende Indie-Punk-Band Modell Bianka arbeitet derzeit an neuen Songs und hofft gleichzeitig, sich gegen Ende des Jahres mit neuem Material zurückmelden zu können. In Kürze geplant sind die Aufnahmen von Schlagzeugspuren im Tiny Pond Studio in Hannovers Südstadt.+++

Mehr Wachstum: Passepartout kündigen Show im Capitol an



Nachdem die hannoversche HipHop-Soul-Jazz-Funk-Band Passepartout bei ihrer Album-Release-Party im Herbst letzten Jahres die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust ausverkauft hatte, soll es demnächst noch weiter nach oben gehen, zumindest, was die Publikumsgröße bei Hannover-Shows angeht. Wie die Band mitteilt, ist für den 15. Januar 2021 das Capitol reserviert und dort finden mehr als doppelt so viele Besucher Platz, wie in der Faust. Würde momentan nicht die Corona-Pandemie für u.a. Veranstaltungsabsagen sorgen, hätten Passepartout am 1. Mai open air auf der Faustwiese gespielt.+++

www.facebook.com/passepartoutcrew 07.04.2020, 17:16 UhrNachdem die hannoversche HipHop-Soul-Jazz-Funk-Band Passepartout bei ihrer Album-Release-Party im Herbst letzten Jahres die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust ausverkauft hatte, soll es demnächst noch weiter nach oben gehen, zumindest, was die Publikumsgröße bei Hannover-Shows angeht. Wie die Band mitteilt, ist für den 15. Januar 2021 das Capitol reserviert und dort finden mehr als doppelt so viele Besucher Platz, wie in der Faust. Würde momentan nicht die Corona-Pandemie für u.a. Veranstaltungsabsagen sorgen, hätten Passepartout am 1. Mai open air auf der Faustwiese gespielt.+++

It´s M.E. und High Fidelity bei Live2home am Mittwoch