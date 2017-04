Rockszene Nachrichtenblitz

The Brew am 9.Mai vom MusikZentrum ins LUX verleget



Das für den 9.Mai im MusikZentrum Hannover geplante Konzert der britischen Psychedelic-Rock-Band The Brew wird ins LUX am Schwarzen Bären verlegt. Die für den gleichen Termin im LUX geplante Show des Rap-Acts Capital Bra & AK Ausserkontrolle wird dagegen im MusikZentrum stattfinden. Über diesen Club-Tausch informierte heute Nachmittag Living Concerts, der örtliche Veranstalter beider Konzerte. Jeweils im Vorverkauf erworbene Karten bleiben auch für die neuen Locations gültig.+++

www.livingconcerts.de 06.04.2017, 17:26 UhrDas für den 9.Mai im MusikZentrum Hannover geplante Konzert der britischen Psychedelic-Rock-Band The Brew wird ins LUX am Schwarzen Bären verlegt. Die für den gleichen Termin im LUX geplante Show des Rap-Acts Capital Bra & AK Ausserkontrolle wird dagegen im MusikZentrum stattfinden. Über diesen Club-Tausch informierte heute Nachmittag Living Concerts, der örtliche Veranstalter beider Konzerte. Jeweils im Vorverkauf erworbene Karten bleiben auch für die neuen Locations gültig.+++

Vorverkauf für Marteria-Konzert in Hannover ist gestartet



Am gestrigen Mittwoch ist der Kartenvorverkauf für das Konzert des Rappers Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover gestartet. Die Tickets kosten knapp 33 Euro zuzügllich Gebühren und sind über die einschlägigen Vorverkaufskanäle zu beziehen. Die Karten gelten auch für kostenlose An-und Abfahrt im GVH (drei Stunden vor Konzertbeginn und bis 5.00 Uhr am kommenden Morgen). Wie wir bereits zu Wochenbeginn berichteten, wird Materia auch bei dieser Show sein neues Album "Roswell" live vorstellen, das am 26.Mai in den Handel kommen soll. Das Hannover-Konzert von Marteria wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Weitere Informationen zur Show auch über die Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

www.livingconcerts.de 06.04.2017, 14:16 UhrAm gestrigen Mittwoch ist der Kartenvorverkauf für das Konzert des Rappers Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover gestartet. Die Tickets kosten knapp 33 Euro zuzügllich Gebühren und sind über die einschlägigen Vorverkaufskanäle zu beziehen. Die Karten gelten auch für kostenlose An-und Abfahrt im GVH (drei Stunden vor Konzertbeginn und bis 5.00 Uhr am kommenden Morgen). Wie wir bereits zu Wochenbeginn berichteten, wird Materia auch bei dieser Show sein neues Album "Roswell" live vorstellen, das am 26.Mai in den Handel kommen soll. Das Hannover-Konzert von Marteria wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Weitere Informationen zur Show auch über die Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

Bad Religion im Juli in Hannover



Die Punk-Rock-Legende Bad Religion macht sich im Hochsommer auf, eine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu spielen. Für Mittwoch, den 26.Juli ist dabei eine Clubshow in Hannover im Capitol anberaumt. Bei dieser Show werden Bad Religion auch Songs aus einem neuen Album präsentieren. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Samstag, den 8.April. Zuvor gibt es am 7.April einen Vorab-Vorverkauf über ticketmaster.de.+++

www.hannover-concerts.de 06.04.2017, 14:10 UhrDie Punk-Rock-Legende Bad Religion macht sich im Hochsommer auf, eine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu spielen. Für Mittwoch, den 26.Juli ist dabei eine Clubshow in Hannover im Capitol anberaumt. Bei dieser Show werden Bad Religion auch Songs aus einem neuen Album präsentieren. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Samstag, den 8.April. Zuvor gibt es am 7.April einen Vorab-Vorverkauf über ticketmaster.de.+++

Kraftklub präsentieren zweite Single samt Video aus kommendem Album



Erst vor kurzem haben Kraftklub sowohl ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand" sowie eine dazugehörige Tour angekündigt, die die Band am 26. November in die Swiss Life Hall nach Hannover führt. Mit "Dein Lied" präsentierten Kraftklub bereits eine erste Single, nun folgt mit "Fenster" eine weitere. Aufmerksamen Zuhörern wird auch nicht entgehen, dass am Ende Farin Urlaub von Die Ärzte zum Mikrofon greift. Die neue Platte wird am 2. Juni dieses Jahres auf den Markt kommen.

www.youtube.com/watch?v=tJB89tfZ1e0 05.04.2017, 12:32 UhrErst vor kurzem haben Kraftklub sowohl ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand" sowie eine dazugehörige Tour angekündigt, die die Band am 26. November in die Swiss Life Hall nach Hannover führt. Mit "Dein Lied" präsentierten Kraftklub bereits eine erste Single, nun folgt mit "Fenster" eine weitere. Aufmerksamen Zuhörern wird auch nicht entgehen, dass am Ende Farin Urlaub von Die Ärzte zum Mikrofon greift. Die neue Platte wird am 2. Juni dieses Jahres auf den Markt kommen.

Blackfield im Mai in Deutschland



Die Art-Rock-Band Blackfield wird Ende Mai für insgesamt drei Shows nach Deutschland kommen. In Originalbesetzung besteht die Band aus dem israelischen Singer/Songwriter Aviv Geffen und dem britischen Multiinstrumentalisten Steven Wilson. Ob letzterer allerdings auf der Tour dabei sein wird, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Zuletzt war Aviv Geffen als Support für die schottische Rock Band Biffy Clyro auch in der Swiss Life Hall in Hannover zu Gast (Rockszene.de berichtete). Wilson war allerdings nicht dabei. Auch aktuell heißt es Aviv Geffen feat. Blackfield und auf dem Tourplakat ist lediglich Geffen zu sehen. Die einzige Norddeutschlandshow werden Blackfield am 28. Mai im Knust in Hamburg spielen. Am 29. Mai sind sie im Luxor in Köln und am 30. Mai im Musik und Frieden in Berlin zu Gast.

www.facebook.com/blackfieldhq 05.04.2017, 08:48 UhrDie Art-Rock-Band Blackfield wird Ende Mai für insgesamt drei Shows nach Deutschland kommen. In Originalbesetzung besteht die Band aus dem israelischen Singer/Songwriter Aviv Geffen und dem britischen Multiinstrumentalisten Steven Wilson. Ob letzterer allerdings auf der Tour dabei sein wird, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Zuletzt war Aviv Geffen als Support für die schottische Rock Band Biffy Clyro auch in der Swiss Life Hall in Hannover zu Gast (Rockszene.de berichtete). Wilson war allerdings nicht dabei. Auch aktuell heißt es Aviv Geffen feat. Blackfield und auf dem Tourplakat ist lediglich Geffen zu sehen. Die einzige Norddeutschlandshow werden Blackfield am 28. Mai im Knust in Hamburg spielen. Am 29. Mai sind sie im Luxor in Köln und am 30. Mai im Musik und Frieden in Berlin zu Gast.

Capitol Hannover gewinnt LEA Award für „Club des Jahres 2016“



Im Rahmen der gestrigen Verleihung der Live Entertainment Awards (LEA) in der Festhalle Frankfurt hat das Capitol in Hannover die Auszeichnung „Club des Jahres 2016“ gewonnen. Im September letzten Jahres hatte die Veranstaltungsstätte ihren 30. Geburtstag gefeiert. In den letzten drei Jahrzehnten fanden insgesamt über 2700 Konzerte und 2400 Partys im Capitol statt.

www.capitol-hannover.de 04.04.2017, 10:39 UhrIm Rahmen der gestrigen Verleihung der Live Entertainment Awards (LEA) in der Festhalle Frankfurt hat das Capitol in Hannover die Auszeichnung „Club des Jahres 2016“ gewonnen. Im September letzten Jahres hatte die Veranstaltungsstätte ihren 30. Geburtstag gefeiert. In den letzten drei Jahrzehnten fanden insgesamt über 2700 Konzerte und 2400 Partys im Capitol statt.

At The Drive-In präsentieren neuen Song



Die US-Band At The Drive-In hat für den 5. Mai ihr neues Album "Inter Alia" angekündigt. Nun wurde mit "Hostage Stamps" ein dritter Vorbote aus dem kommenden Werk ins Rennen geschickt. In dem dazugehörigen Video - einem Stop-Motion-Clip - geht es um eine Figur, die im Militärgefängnis sitzt und überwacht wird. Am 23. August dieses Jahres werden At The Drive-In ihre bis dato einzige Clubshow in Deutschland in München spielen.

www.youtube.com/watch?v=JoNJ6AQhmFY 04.04.2017, 10:08 UhrDie US-Band At The Drive-In hat für den 5. Mai ihr neues Album "Inter Alia" angekündigt. Nun wurde mit "Hostage Stamps" ein dritter Vorbote aus dem kommenden Werk ins Rennen geschickt. In dem dazugehörigen Video - einem Stop-Motion-Clip - geht es um eine Figur, die im Militärgefängnis sitzt und überwacht wird. Am 23. August dieses Jahres werden At The Drive-In ihre bis dato einzige Clubshow in Deutschland in München spielen.

Flooot präsentieren Video zu "Meine Bude"



Die Göttinger Band Flooot präsentiert ein brandneues Video zu ihrem ebenfalls neuen Song "Meine Bude". Der verhältnismäßig aufwändig erscheinende Musikvideo-Clip wurde von einem Team von d-Zentral in Hannover realisiert. Ab Mittwoch gehen Flooot auf eine Vier-Tage-Vier-Städte- Mini-Tour.+++

www.facebook.com/FloootBand 03.04.2017, 17:39 UhrDie Göttinger Band Flooot präsentiert ein brandneues Video zu ihrem ebenfalls neuen Song "Meine Bude". Der verhältnismäßig aufwändig erscheinende Musikvideo-Clip wurde von einem Team von d-Zentral in Hannover realisiert. Ab Mittwoch gehen Flooot auf eine Vier-Tage-Vier-Städte- Mini-Tour.+++

Joan Randall mit Debütalbum und neuem Video



Die hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Joan Randall hat am vergangenen Freitag ihr selbstbetiteltes Debütalbum herausbracht, obendrauf auch noch ein Musikvideo mit dem Titelsong "Joan Randall". Weitere Infos dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band. (siehe Link unten).+++

www.facebook.com/joanrandallmusic 03.04.2017, 17:36 UhrDie hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Joan Randall hat am vergangenen Freitag ihr selbstbetiteltes Debütalbum herausbracht, obendrauf auch noch ein Musikvideo mit dem Titelsong "Joan Randall". Weitere Infos dazu findet man auf der Facebook-Seite der Band. (siehe Link unten).+++

Rockszene.de präsentiert: Marteria im Dezember in Hannover



Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass der Rapper Marteria gemeinsam mit seiner Band im Herbst auf große Deutschland-Tournee gehen wird. In Hannover wird Marteria am 15.Dezember auftreten, präsentiert unter anderem von Rockszene.de. Bereits am 26.Mai will Materia sein neues Album "Roswell" auf den Markt bringen, dementsprechend trägt die spätere Konzertreise den Titel "Roswell Tour". Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 5.April. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe hier auf Rockszene.de.+++

www.marteria.com 03.04.2017, 14:23 UhrVor wenigen Minuten wurde bekannt, dass der Rapper Marteria gemeinsam mit seiner Band im Herbst auf große Deutschland-Tournee gehen wird. In Hannover wird Marteria am 15.Dezember auftreten, präsentiert unter anderem von Rockszene.de. Bereits am 26.Mai will Materia sein neues Album "Roswell" auf den Markt bringen, dementsprechend trägt die spätere Konzertreise den Titel "Roswell Tour". Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 5.April. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe hier auf Rockszene.de.+++

The Kooks mit "Best Of" und neuen Songs in Deutschland



Nun ist es auch schon 13 Jahre her, dass sich die Indie-Rock-Band The Kooks im britischen Brighton gründete. Vor elf Jahren erschien ihr Debütalbum "Inside In / Inside Out". Seitdem ist eine Menge passiert bei The Kooks: Alben, Touren, Erfolge und alles, was eine Band gemeinhin so erlebt. In Kürze wird es ein erstes "Best Of" Album von The Kooks geben, dass am 19.Mai unter dem Titel "Best Of...So Far" erscheinen soll. Darauf vertreten werden auch drei neue Songs, darunter die Single "Be Who You Are", die bereits auf Spotify verfügbar ist. Am 18.Mai startet in der Berliner Columbiahalle die aktuelle Deutschland-Tour der Band. Einziges Konzert im Norden wird die Show am 23.Mai in der Sporthalle Hamburg sein.+++

www.thekooks.co.uk 31.03.2017, 16:05 UhrNun ist es auch schon 13 Jahre her, dass sich die Indie-Rock-Band The Kooks im britischen Brighton gründete. Vor elf Jahren erschien ihr Debütalbum "Inside In / Inside Out". Seitdem ist eine Menge passiert bei The Kooks: Alben, Touren, Erfolge und alles, was eine Band gemeinhin so erlebt. In Kürze wird es ein erstes "Best Of" Album von The Kooks geben, dass am 19.Mai unter dem Titel "Best Of...So Far" erscheinen soll. Darauf vertreten werden auch drei neue Songs, darunter die Single "Be Who You Are", die bereits auf Spotify verfügbar ist. Am 18.Mai startet in der Berliner Columbiahalle die aktuelle Deutschland-Tour der Band. Einziges Konzert im Norden wird die Show am 23.Mai in der Sporthalle Hamburg sein.+++

Max Richard Leßmann unterstützt Sportfreunde Stiller



Max Richard Leßmann, Sänger und Frontmann der Husumer Indie-Rock-Band Vierkanttretlager, unterstützt am 23.Mai die Sportfreunde Stiller bei ihrem Konzert in Hannover. Leßmann wird dabei Songs aus seinem Solo-Programm auf die Bühne in Hannover bringen. Karten für das von Rockszene.de präsentierte Konzert sind noch an den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. Mehr zu Max Richard Leßmann in unserer morgigen Ausgabe.+++

www.livingconcerts.de 31.03.2017, 15:56 UhrMax Richard Leßmann, Sänger und Frontmann der Husumer Indie-Rock-Band Vierkanttretlager, unterstützt am 23.Mai die Sportfreunde Stiller bei ihrem Konzert in Hannover. Leßmann wird dabei Songs aus seinem Solo-Programm auf die Bühne in Hannover bringen. Karten für das von Rockszene.de präsentierte Konzert sind noch an den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. Mehr zu Max Richard Leßmann in unserer morgigen Ausgabe.+++

Karten für die Zwillings-Festivals Hurricane und Southside werden knapp



Die Tickets für das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck werden knapp. Dies gab der Veranstalter FKP Skorpio bekannt. Während das Southside Festival beinahe ausverkauft ist, sind für das Hurricane Festival noch etwa 10.000 Karten erhältlich. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe. Die Festivals finden jeweils vom 23. bis 25. Juni statt.+++

www.hurricane.de 30.03.2017, 14:26 UhrDie Tickets für das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck werden knapp. Dies gab der Veranstalter FKP Skorpio bekannt. Während das Southside Festival beinahe ausverkauft ist, sind für das Hurricane Festival noch etwa 10.000 Karten erhältlich. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe. Die Festivals finden jeweils vom 23. bis 25. Juni statt.+++

Against Me! mit Festivalshows und Konzerten im Juni



Against Me! kommen im Juni für sechs Konzerte und Festivalshows zurück nach Deutschland. Am 29. Juni tritt die Polit-Punkband im Lagerhaus in Bremen auf. Am 1. Juli spielen Against Me! auf dem Vainstream Rockfest in Münster. Karten sind ab sofort exklusiv über www.eventim.de erhältlich. Außerdem sind die Tickets ab Montag, den 03. April, um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.+++

www.kingstar-music.com 30.03.2017, 12:47 UhrAgainst Me! kommen im Juni für sechs Konzerte und Festivalshows zurück nach Deutschland. Am 29. Juni tritt die Polit-Punkband im Lagerhaus in Bremen auf. Am 1. Juli spielen Against Me! auf dem Vainstream Rockfest in Münster. Karten sind ab sofort exklusiv über www.eventim.de erhältlich. Außerdem sind die Tickets ab Montag, den 03. April, um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.+++

Krayenzeit-Konzert auf nächstes Jahr verschoben



Das für den 31.März im MusikZentrum geplante Konzert der Folk-Metal-Band Krayenzeit muss zeitlich und örtlich verschoben werden. Neuer Termin ist der 3.Februar 2018 im LUX. Bereits gekaufte Karten blieben gültig, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

www.livingconcerts.de 29.03.2017, 11:12 UhrDas für den 31.März im MusikZentrum geplante Konzert der Folk-Metal-Band Krayenzeit muss zeitlich und örtlich verschoben werden. Neuer Termin ist der 3.Februar 2018 im LUX. Bereits gekaufte Karten blieben gültig, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Seether mit „Poison The Parish“ in Deutschland



Die Post-Grunge-Band Seether kehrt nach etwas über zwei Jahren mit ihrem neuen Studioalbum „Poison The Parsih“ für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Das kommende Studioalbum wird am 12. Mai über das neue Label Canine Riot Records von Sänger und Gitarrist Shaun Morgan Welgemoed erscheinen. Der einzige Termin für Norddeutschland ist für den 19. September in der Markthalle in Hamburg angesetzt. Der Vorverkauf startet am 31. März um 10 Uhr exklusiv über www.x-why-z.eu.+++

www.seether.com 28.03.2017, 17:44 UhrDie Post-Grunge-Band Seether kehrt nach etwas über zwei Jahren mit ihrem neuen Studioalbum „Poison The Parsih“ für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Das kommende Studioalbum wird am 12. Mai über das neue Label Canine Riot Records von Sänger und Gitarrist Shaun Morgan Welgemoed erscheinen. Der einzige Termin für Norddeutschland ist für den 19. September in der Markthalle in Hamburg angesetzt. Der Vorverkauf startet am 31. März um 10 Uhr exklusiv über www.x-why-z.eu.+++

The Neal Morse Band - Bericht vom Ausflug nach Aschaffenburg morgen



Völlig entgegen unserer sonstigen Aufgabenstellung, über musikalische Entwicklungen und Ereignisse im Schwerpunkt aus Hannover und er Region zu berichten, haben sich zwei Mitarbeiter unseres Magazins am vergangenen Wochenende nach Aschaffenburg aufgemacht, um im dortigen ausverkauften Colos-Saal das mehr als zweistündige Konzert der Progressive-Rock von The Neal Morse Band anzuhören und anzuschauen. Einen Bericht von der Show, zu der einige Besucher mehrere Hundert Kilometer Anreise in Kauf nahmen, um diese Ausnahmeband des Genres live zu sehen, findet ihr in unserer morgigen Dienstagsausgabe, online nachher ab kurz nach Mitternacht. Drei der vier ausgesuchten Deutschlandkonzerte von The Neal Morse Band waren oder sind ausverkauft. Lediglich für das Konzert am Mittwoch, den 29.März in der Hamburger Markthalle gibt es nach aktuellem Stand noch Karten.+++

www.nealmorse.com 27.03.2017, 19:07 UhrVöllig entgegen unserer sonstigen Aufgabenstellung, über musikalische Entwicklungen und Ereignisse im Schwerpunkt aus Hannover und er Region zu berichten, haben sich zwei Mitarbeiter unseres Magazins am vergangenen Wochenende nach Aschaffenburg aufgemacht, um im dortigen ausverkauften Colos-Saal das mehr als zweistündige Konzert der Progressive-Rock von The Neal Morse Band anzuhören und anzuschauen. Einen Bericht von der Show, zu der einige Besucher mehrere Hundert Kilometer Anreise in Kauf nahmen, um diese Ausnahmeband des Genres live zu sehen, findet ihr in unserer morgigen Dienstagsausgabe, online nachher ab kurz nach Mitternacht. Drei der vier ausgesuchten Deutschlandkonzerte von The Neal Morse Band waren oder sind ausverkauft. Lediglich für das Konzert am Mittwoch, den 29.März in der Hamburger Markthalle gibt es nach aktuellem Stand noch Karten.+++

All Time Low veröffentlichen Musikvideo „Last Young Renegade“



Die amerikanische Pop-Punk-Band All Time Low hat den Titel-Track ihres neuen Albums, samt Musikvideo enthüllt. Das kommende Album soll am 2. Juni über das Label Fueled By Ramen erscheinen. Die Deutschland-Shows am 3. April in der Live Music Hall in Köln und am 6. April im Gruenspan in Hamburg sind bereits ausverkauft.+++

www.alltimelow.com 27.03.2017, 19:02 UhrDie amerikanische Pop-Punk-Band All Time Low hat den Titel-Track ihres neuen Albums, samt Musikvideo enthüllt. Das kommende Album soll am 2. Juni über das Label Fueled By Ramen erscheinen. Die Deutschland-Shows am 3. April in der Live Music Hall in Köln und am 6. April im Gruenspan in Hamburg sind bereits ausverkauft.+++

Emergenza-Finale in Hannover nach Freitag-Show nun komplett



Am vergangenen Freitag stieg das zweite Halbfinale der Hannover-Ausgabe des diesjährigen Emergenza-Wettbewerbs im MusikZentrum. Krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste die Band The Aramath. Nach Publikums-und Jury-Wertung lagen am Ende vier Bands vorn: Cave Comrades, Massentrend, Revelator und Splithammer. Diese vier Bands ziehen dann auch ins Emergenza-Hannover-Regionalfinale im Mai in die Faust ein. Am Wochenende zuvor erreichten beim ersten Emergenza-Hannover-Halbfinale -wir berichteten- die Bands Pegel, Raum 12, Dystopolis, und Na Na He das Finale +++

www.emergenza.net 27.03.2017, 15:26 UhrAm vergangenen Freitag stieg das zweite Halbfinale der Hannover-Ausgabe des diesjährigen Emergenza-Wettbewerbs im MusikZentrum. Krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste die Band The Aramath. Nach Publikums-und Jury-Wertung lagen am Ende vier Bands vorn: Cave Comrades, Massentrend, Revelator und Splithammer. Diese vier Bands ziehen dann auch ins Emergenza-Hannover-Regionalfinale im Mai in die Faust ein. Am Wochenende zuvor erreichten beim ersten Emergenza-Hannover-Halbfinale -wir berichteten- die Bands Pegel, Raum 12, Dystopolis, und Na Na He das Finale +++

The Hirsch Effekt kündigen "Eskapist" an und spielen im Herbst in Hannover