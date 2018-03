Rockszene Nachrichtenblitz

Scarnival special guest bei den Grailknights



Die hannoversche Metal-Band Scarnival ist einer der Special-Guest-Acts beim diesjährigen Grailfest der Melodic-Death-Metaller Grailknights am 4.und 5.Mai im MusikZentrum. Bei dieser Gelegenheit wird Scarnival-Sänger Daniel sein Abschiedskonzert geben. Er wird sich zukünftig verstärkt bei seiner ursprünglichen Band Inquiring Blood engagieren.+++

Bad Religion im August auf der Gilde Parkbühne



Die Punk-Rock-Urgesteine von Bad Religion gehen im Sommer unter dem Motto "30 Years Of Suffer" erneut auf Tournee. Während die Band in anderen Städten Show in Clubs und Hallen spielt, tritt sie in Hannover open air auf. Am Freitag, 17.August, werden Bad Religion auf der Gilde Parkbühne erwartet. Am morgigen Donnerstag startet ein Vorab-Vorverkauf über Telekom MagentaEins, der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag. Bad Religion feierten bereits in der Vergangenheit Erfolge in Hannover. Erst im Juli 2017 war die Band auf ihrer damaligen Tour im Capitol zu Gast. Der Club am Schwarzen Bären war ausverkauft.+++

Das Open Flair Festival bestätigt sieben weitere Live-Acts



Das Open Flair hat für seine 34. Ausgabe in diesem Jahr sieben neue Acts bekannt gegeben. Neben den Punkrocken Bad Religion und den Alternative Rockband You me at Six haben auch Hockey Dad, Götz Widmann, The Picturebooks, Milliarden und Skindred zugesagt. Das Open Flair Festival findet vom 8.-12. August in Eschwege statt. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Marilyn Manson veröffentlicht Video zu „Tattooed in Reverse“



Der Schockrocker Marilyn Manson hat zu seinem Song „Tattooed in Reverse“ ein neues Video veröffentlicht. Das Video, bei dem Bill Yukich Regie geführt hat, ist mit einigen Stars besetzt. Neben Manson sind Glo Taylorr, Courtney Love und Lisa Marie Presley zu sehen. Als eine Singleauskopplung seines 2017 erschienen Albums „Heaven Upside Down“ ist „Tattooed in Reverse“ gleichzeitig ein Teaser auf seine Konzerte bei den Festivals Rock am Ring, Junge Garde und dem Nova Rock im Sommer diesen Jahres.+++

Danny Latendorf präsentiert Videos aus Kalifornien



Der vor allem auch in der hannoverschen Musikszene bekannte und sehr aktive Sänger, Gitarrist und Songschreiber Danny Latendorf, den es vor einiger Zeit nach Düsseldorf verschlagen hat, weilt derzeit in den USA. An der dortigen Westküste hat er an historisch bekannten Orten einige spontane Live-Videos gedreht und auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Unter anderem spielt er seine Songs in den Hollywood Hils, oberhalb der Golden Gate Bridge in San Francisco und am Newport Beach. Mehr über den Link unten.+++

Matagalpa stellen weiteres Video aus "Pauer Session" vor



Das hannoversche Alternative/Grunge-Rock-Duo Matagalpa hat ein weiteres Videos aus ihrer "Pauer Session" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Clip zu ihrem Song "Bacanal". Die Ton-und Videoaufnahmen wurden im Pauer Studio von Musiker Ole Hauk realisiert, vielen unter anderem als Bassist der Band The Esprits bekannt. Die Videoproduktion übernahm ein Team der jungen hannoverschen Firma Stabil und Grazil.+++

Cryptex mit Cover von Beatles-Klassiker "Eleanor Rigby"



Die aus Hannover und Salzgitter stammende Progressive-Rockband Cryptex hat eine Cover-Version des Beatles-Klassikers "Eleanor Rigby" als "One-Shot-Live-im-Studio-Video" veröffentlicht. Das Video entstand bei einer Session, die Cryptex in den Rain Shelter Studios spielte. Die Band will ihren Beitrag als Hommage, als Verneigung vor den Beatles verstanden wissen. Der Song wurde komplett live und ohne Overdubs eingespielt. Zum Video gelangt man über den Link unten.+++

1972er Live-Album von Led Zeppelin erscheint heute



Am heutigen Freitag erscheint das früher ausschließlich als Bootleg erhältliche Led-Zeppelin-Live-Album "How The West Was Won" in einer unter der Regie von Gitarrist Jimmy Page neu gemasterten Version. Die Live-Platte bietet eine Zusammenstellung von Mitschnitten der Led-Zeppelin-Shows, die zwischen dem 25.und 27.Juni 1972 im Forum in Los Angeles über die Bühne gingen. Unter anderem ist auf dem Album eine 25-minütige Version des Klassikers "Dazed And Confused" zu finden.+++

Nena und Dave Stewart mt gemeinsamer Single



Anlässlich der TV-Gala ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums im Herbst letzten Jahres präsentierte die deutsche Pop-Sängerin Nena gemeinsam mit dem sehr vielseitig aktiven Dave Stewart (u.a. Eurythmics) den Song "Be My Rebel". Die von Thomas Gottschalk moderierte Gala wurde im ZDF ausgestrahlt. Am heutigen Freitag ist das Song-Duett von Nena und Dave Stewart offiziell als Single auf den Markt gekommen. Gleichzeitig hat heute ein Videoclip zu "Be My Rebel" Premiere. Am 29.Mai wird Nena im Verlauf ihrer "Nichts versäumt Tour 2018" in Hannover auf der Gilde Parkbühne auftreten.+++

Konzert mit Mr.Irish Bastard ausverkauft



Das Konzert von Mr.Irish Bastard am Freitag, dem 6.April, im LUX in Hannover ist seit einigen Tagen bereits ausverkauft.+++

Weitere Bands auf dem Fährmannsfest 2018



Heute Vormittag wurden weitere Bands für das diesjährige Fährmannsfest (3.-5.August in Hannover) bekannt gegeben. Mit Zugezogen Maskulin steht der erste Headliner des diesjährigen Alternativ-Open-Airs in Linden-Nord und der Calenberger Neustadt fest, außerdem hat die Münchner Stoner-/Psychedelic-Rockband Colour Haze und die Hannoveraner Indie-Disco-Pop-Rock-Spezialisten von The Planetoids zugesagt. Der Vorverkauf für das dreitägige Fährmannsfest 2018 läuft.+++

Marteria heute Abend: Noch 100 Restkarten an der Abendkasse



Das Konzert von Marteria heute Abend in der Swiss Life Hall in Hannover ist immer noch nicht ganz ausverkauft. Wie der örtliche Veranstalter Living Concerts soeben mitteilte, gebe es noch 100 Karten an der Abendkasse. Die Abendkasse an der Swiss Life Hall öffnet zum Einlass um 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr soll der special guest 3Plusss mit seiner Show starten, Marteria wird -lt.Plan- gegen 20.50 Uhr auf der Bühne erwartet. Einen Bericht von der Show und eine Fotostrecke findet ihr noch heute Nacht hier auf Rockszene.de.+++

Thom Yorke spielt Solo-Shows im Mai und Juni



Radiohead-Mastermind, Sänger und Frontmann Thom Yorke geht im Mai und Juni auf Europatour. Bei insgesamt zwölf Shows will er einen Querschnitt aus seinem Solo-Material präsentieren. Begleitet wird er von Nigel Godrich (Produzent von Radiohead u.a.) und Visual-Artist Tarik Barri. Sein einziges Konzert in Deutschland wird Thom Yorke am Freitag, dem 1.Juni im Tempodrom in Berlin spielen. Der Kartenvorverkauf startet am 23.März.+++

Limp Bizkit im August in Hannover in der Swiss Life Hall



Die NuMetal-Band Limp Bizkit hat ihre Konzertplanungen für Deutschland im Sommer ausgeweitet. Nachdem bereits einige Shows ausverkauft sind, wurden nun zusätzliche Termine bestätigt. Ein weiteres Limp Bizkit-Konzert findet dabei am Mittwoch, dem 15.August in der Swiss Life Hall in Hannover statt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 21.März.+++

Caliban mit rarer Club-Show im Frühsommer in Hannover



Die in der Szene bedeutende Metalcore-Band Caliban wird in der Festivalsaison zusätzlich zwei rare Clubkonzerte in Deutschland spielen. Eines findet am 15.Juni in Bremen statt, das andere am Samstag, dem 16.Juni in Hannover im MusikZentrum. Der Vorverkauf hat am heutigen Montag begonnen. Am 6.April stellen Caliban ihr neues Studioalbum "Elements" vor, das sicherlich auch im MusikZentrum ausführlich live präsentiert wird. Darüber hinaus spielen Caliban unter anderem bei Rock am Ring, Rock im Park und beim With Full Force Festival.+++

Gewinnspiel für Marteria-Freikarten ist beendet



Unsere Verlosung für die Freikarten für das Konzert von Marteria am morgigen Dienstag, 20.März, in der Swiss Life Hall in Hannover ist erfolgt, das Gewinnspiel beendet. Bis zum Einsendeschluss am gestrigen Sonntagabend, 23 Uhr, erreichten uns sehr viele E-Mails. Lediglich zweimal wurde eine falsche Lösung genannt, ansonsten wussten alle die richtige Antwort auf die Preisfrage nach dem Titel des Films, der zum Marteria-Album "Roswell" erschienen war: Die richtige Antwort war "b) Antimarteria." Wir haben die ausgelosten Gewinner inzwischen direkt per E-Mail benachrichtigt. Einlass am morgigen Dienstag in der Swiss Life Hall ist ab 18.30 Uhr, der Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen. Als special guest ist der Rapper 3Plusss dabei, der den Abend musikalisch eröffnen wird. Marteria wird vorraussichtlich wieder zwei Stunden spielen. Das Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Black As Chalk stellen "Snake Handler" vor - neues Album kommt bald



Die Göttinger Indie-Rock-Band Black As Chalk, im Dezember in Hannover mit einem beeindruckenden Set als support von Terry Hoax im Capitol zu Gast, gibt einen ersten Einblick in ihr kommendes Studioalbum. "Snake Handler" ist der Titel eines neuen Songs, zu dem jetzt ein Musikvideo erschienen ist. Am 14.September soll "Ouro", das vierte Album der Band, über das hiesige Label Magic Mile Music auf den Markt kommen. Eine der beiden "Record Release"-Shows ist für den 29.September in Hannover im LUX terminiert, die andere wird am 15.September in Göttingen im Exil über die Bühne gehen. Zuvor werden Black As Chalk Hannover am 10.Mai einen Besuch abstatten, dann spielt man beim Hoffest des Béi Chéz Heinz.+++

Lady Crank präsentieren "Die From A Little"



Die hannoversche Grunge-/Alternative-Rockband Lady Crank hat am vergangenen Freitag ein neues Musikvideo zu ihrem Song "Die From A Little" veröffentlicht. In den kommenden Wochen und Monaten ist das Trio auch wieder live unterwegs. In Hannover werden Lady Crank am 30.Juni im Béi Chéz Heinz und am 24.August auf dem Strangriede-Open-Air auf der Bühne erwartet.+++

Verlosung für Heaven Shall Burn erfolgt - Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung der 3 x 2 Freikarten für das Konzert von Heaven Shall Burn, August Burns Red, Whitechapel und In Hearts Wake am kommenden Montag, 19.März, im Capitol Hannover ist erfolgt. Einsendeschluss war der gestrige Donnerstag um 17 Uhr. Die richtige Lösung für unsere Preisfrage, wo und und mit welchen Bands August Burns Red zuletzt in Hannover aufgetreten waren, war die Antwort c) mit Silverstein und Beartooth 2016 im Capitol. Viele der sehr zahlreichen Teilnehmer wussten sogar noch das Datum der damaligen Show, es war der 26.Juni 2016. Die Gewinner der Freikarten haben wir heute Vormittag direkt per E-Mail benachrichtigt. Für das Konzert am Montag im Capitol sind zum jetztigen Zeitpunkt noch Karten im Vorverkauf erhältlich, möglicherweise wird es Montagabend auch noch Tickets an der Abendkasse geben.+++

Lagwagon im Sommer in Deutschland - Show im August in Bremen