Anzeige:

Rockszene Nachrichtenblitz

Pavillon schließt nun bis 31. August und erklärt warum



Das Veranstaltungsverbot bis "mindestens 31. August" bezieht sich zwar explizit auf Großveranstaltungen, dennoch hat sich der Pavillon in Hannover, wo meist kulturelle Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern im Angebot sind, nun entschlossen proaktiv den Schritt zu gehen, bis zum 31. August zu schließen. Die Entscheidung sei in erster Linie durch die unklare Genehmigungslage für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Gästen beeinflusst worden, erklärt das Kulturzentrum in einem Statement. Somit sei es nicht möglich, planungssicher zu arbeiten; ein Teilbetrieb mit minimaler Veranstaltungszahl und wenigen Besuchern sei darüber hinaus nicht finanzierbar, heißt es weiter. Ob man zum 1. September den Spielbetrieb wieder aufnehmen könne, wisse man derzeit noch nicht und sei dabei, ein Hygienekonzept für Team, Künstler und Publikum zu entwickeln, "falls wir wieder öffnen können", führt auch ein Facebook-Post aus.+++

www.facebook.com/PavillonHannover 28.04.2020, 19:07 UhrDas Veranstaltungsverbot bis "mindestens 31. August" bezieht sich zwar explizit auf Großveranstaltungen, dennoch hat sich der Pavillon in Hannover, wo meist kulturelle Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern im Angebot sind, nun entschlossen proaktiv den Schritt zu gehen, bis zum 31. August zu schließen. Die Entscheidung sei in erster Linie durch die unklare Genehmigungslage für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Gästen beeinflusst worden, erklärt das Kulturzentrum in einem Statement. Somit sei es nicht möglich, planungssicher zu arbeiten; ein Teilbetrieb mit minimaler Veranstaltungszahl und wenigen Besuchern sei darüber hinaus nicht finanzierbar, heißt es weiter. Ob man zum 1. September den Spielbetrieb wieder aufnehmen könne, wisse man derzeit noch nicht und sei dabei, ein Hygienekonzept für Team, Künstler und Publikum zu entwickeln, "falls wir wieder öffnen können", führt auch ein Facebook-Post aus.+++

"Autokultur-Konzerte" auf dem Schützenplatz - wichtige Details bekannt



Inzwischen ist auch die Veranstaltungswebsite der Auto-Kino-und -Konzertreihe "Autokultur aus Hannover für Hannover" mit vielen Detailinformationen aktualisiert worden. Speziell für die Konzerte im Mai und Juni auf dem Schützenplatz gibt es für Besucherinnen und Besucher jede Menge Regeln zu beachten. Das Wichtigste: Zwei Personen in einem eigenen PKW, keine Platz-Reservierungen auf dem Gelände, Tagesfahrlicht muss ausgeschaltet sein, Verlassen des PKW für Toilettengänge nur mit Maske, kein Angebot von Speisen und Getränken (Selbstverpflegung im eigenen PKW - Abfall soll wieder mitgenommen werden), Tonübertragung ausschließlich per UKW-Frequenz in die jeweiligen Autoradios, keine Beifallsbekundungen für die Acts per Autohupe, Technik-Service-Team für Probleme mit dem Fahrzeug (evtl. leere Batterie o.ä.) vor Ort. Keine Ersatzradios oder Heizgeräte. Mehr über den Link unten.+++

www.autokultur.info 28.04.2020, 14:52 UhrInzwischen ist auch die Veranstaltungswebsite der Auto-Kino-und -Konzertreihe "Autokultur aus Hannover für Hannover" mit vielen Detailinformationen aktualisiert worden. Speziell für die Konzerte im Mai und Juni auf dem Schützenplatz gibt es für Besucherinnen und Besucher jede Menge Regeln zu beachten. Das Wichtigste: Zwei Personen in einem eigenen PKW, keine Platz-Reservierungen auf dem Gelände, Tagesfahrlicht muss ausgeschaltet sein, Verlassen des PKW für Toilettengänge nur mit Maske, kein Angebot von Speisen und Getränken (Selbstverpflegung im eigenen PKW - Abfall soll wieder mitgenommen werden), Tonübertragung ausschließlich per UKW-Frequenz in die jeweiligen Autoradios, keine Beifallsbekundungen für die Acts per Autohupe, Technik-Service-Team für Probleme mit dem Fahrzeug (evtl. leere Batterie o.ä.) vor Ort. Keine Ersatzradios oder Heizgeräte. Mehr über den Link unten.+++

Kasimir Effekt heute bei local players in concert



Das hannoversche Trio Kasimir Effekt wird am heutigen Dienstagabend ab 20.30 Uhr in der Konzertstreaming-Reihe "local players in concert" auftreten. Zu sehen und zu hören sein wird der Gig auf welcome-home.de, außerdem wird das Konzert auf cityofmusicradio.de gestreamt.+++

www.facebook.com/kasimireffekt 28.04.2020, 14:42 UhrDas hannoversche Trio Kasimir Effekt wird am heutigen Dienstagabend ab 20.30 Uhr in der Konzertstreaming-Reihe "local players in concert" auftreten. Zu sehen und zu hören sein wird der Gig auf welcome-home.de, außerdem wird das Konzert auf cityofmusicradio.de gestreamt.+++

Blackout Problems mit Live-Video von der Royal Republic Tour



Die Münchner Alternative-Rockband Blackout Problems hat ein Live-Video zu ihrem Song "Kaos" veröffentlicht. Die Szenen entstanden bei einem Konzert in der Hamburger Sporthalle wo Blackout Problems Ende 2019 als support der Band Royal Republic spielten. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=qltJ717TZ04 27.04.2020, 17:58 UhrDie Münchner Alternative-Rockband Blackout Problems hat ein Live-Video zu ihrem Song "Kaos" veröffentlicht. Die Szenen entstanden bei einem Konzert in der Hamburger Sporthalle wo Blackout Problems Ende 2019 als support der Band Royal Republic spielten. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

Emerson Prime präsentieren "Lemonade"



Die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime hat mit "Lemonade" einen neuen Song veröffentlicht, der über einschlägige Kanäle zu streamen ist. "Lemonade" haben Emerson Prime zu fünft geschrieben und arrangiert, produziert wurde der Track von Helge Preuß. Es sei der vermutlich persönlichste Song, den man bislang geschrieben habe, sagt die Band.+++

www.emersonprime.com/lemonade 27.04.2020, 17:54 UhrDie hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime hat mit "Lemonade" einen neuen Song veröffentlicht, der über einschlägige Kanäle zu streamen ist. "Lemonade" haben Emerson Prime zu fünft geschrieben und arrangiert, produziert wurde der Track von Helge Preuß. Es sei der vermutlich persönlichste Song, den man bislang geschrieben habe, sagt die Band.+++

Spider Promotion lässt T-Shirt-Käufer entscheiden, wohin das Geld gehen soll



Die hannoversche Tournee-und Promotionagentur Spider Promotion hat sich eine ganz spezielle Spendenaktion ausgedacht. Jeder, der jetzt ein neu aufgelegtes Spider-Promotion-T-Shirt bei der Agentur bestellt, teilt bei Bestellung mit, an wen der jeweilige Verkaufserlös der einzelnen Bestellung gehen soll. Spider Promotion möchte diesen spenden, überlässt aber den Käufern die Entscheidung, an wen. Das können Hilfs-oder Schutzorganisationen sein, aber auch in der Musikszene Aktive und Engagierte wie etwa Bands, Clubs, Musikmagazine, Booker, Veranstaltungstechniker oder Produktionsfirmen. Mehr über den Link unten.+++

www.facebook.com/SpiderPromotion 27.04.2020, 16:58 UhrDie hannoversche Tournee-und Promotionagentur Spider Promotion hat sich eine ganz spezielle Spendenaktion ausgedacht. Jeder, der jetzt ein neu aufgelegtes Spider-Promotion-T-Shirt bei der Agentur bestellt, teilt bei Bestellung mit, an wen der jeweilige Verkaufserlös der einzelnen Bestellung gehen soll. Spider Promotion möchte diesen spenden, überlässt aber den Käufern die Entscheidung, an wen. Das können Hilfs-oder Schutzorganisationen sein, aber auch in der Musikszene Aktive und Engagierte wie etwa Bands, Clubs, Musikmagazine, Booker, Veranstaltungstechniker oder Produktionsfirmen. Mehr über den Link unten.+++

Im Mai Konzerte auf dem Schützenplatz - Besucher sitzen im Auto



"Autokultur aus Hannover für Hannover" ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe von Hannover Concerts und der Agentur event it, die im Mai auf dem Schützenplatz mit Konzerten steigen soll. Eine kreative Lösung, Konzerte auch während der Corona-Krise möglich zu machen, wenn auch auf eine alternative Art und Weise. Die Veranstaltungsszenerie soll die einem Autokino gleichen. Besucher reisen mit eigenem PKW an, der mit maximal zwei Personen besetzt sein darf. Auf dem Schützenplatz wird eine voll professionell ausgestattete Bühne aufgestellt sein, das Tonsignal wird über eine UKW-Frequenz in die Autos der Besucher geschickt. Eine Außenübertragung mittels P.A.-System findet nicht statt. Seit heute Nachmittag sind die Shows im Vorverkauf. Die Ticketpreise pro PKW liegen -je Konzert- zwischen 52 und 99 Euro. Angekündigt sind Acts wie Sido, Revolverheld, Fury In The Slaughterhouse und Terry Hoax.+++

www.facebook.com/hannoverconcerts 27.04.2020, 16:51 Uhr"Autokultur aus Hannover für Hannover" ist der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe von Hannover Concerts und der Agentur event it, die im Mai auf dem Schützenplatz mit Konzerten steigen soll. Eine kreative Lösung, Konzerte auch während der Corona-Krise möglich zu machen, wenn auch auf eine alternative Art und Weise. Die Veranstaltungsszenerie soll die einem Autokino gleichen. Besucher reisen mit eigenem PKW an, der mit maximal zwei Personen besetzt sein darf. Auf dem Schützenplatz wird eine voll professionell ausgestattete Bühne aufgestellt sein, das Tonsignal wird über eine UKW-Frequenz in die Autos der Besucher geschickt. Eine Außenübertragung mittels P.A.-System findet nicht statt. Seit heute Nachmittag sind die Shows im Vorverkauf. Die Ticketpreise pro PKW liegen -je Konzert- zwischen 52 und 99 Euro. Angekündigt sind Acts wie Sido, Revolverheld, Fury In The Slaughterhouse und Terry Hoax.+++

The Killers mit neuem Song und Live-Performance



The Killers haben heute die zweite Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album „Imploding The Mirage“ veröffentlicht. Der Song „Fire In Bone“ wurde mit einem sogenannten Visualizer Video versehen, das man sich auf den gängigen Videoportalen anschauen kann. Des weiteren werden The Killers heute Abend ab 21.00 Uhr live auf ihrem Instagram-Kanal drei Songs spielen und Fragen zum neuen Album beantworten. +++

www.youtube.com/watch?v=3Nx24VAjK6Q 24.04.2020, 14:17 UhrThe Killers haben heute die zweite Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album „Imploding The Mirage“ veröffentlicht. Der Song „Fire In Bone“ wurde mit einem sogenannten Visualizer Video versehen, das man sich auf den gängigen Videoportalen anschauen kann. Des weiteren werden The Killers heute Abend ab 21.00 Uhr live auf ihrem Instagram-Kanal drei Songs spielen und Fragen zum neuen Album beantworten. +++

Pink Floyd streamen heute "Live At Pompeii"



Am heutigen Freitag um 18 Uhr streamen Pink Floyd auf YouTube ihren Konzertfilm "Live At Pompeii", verbunden mit einer Spendenaktion. Ende vergangener Woche hatte die legendäre Progressive-/Art-Rock-Band in diesem Rahmen bereits ihren Konzertfilm "Pulse" von einer Tourshow im Oktober 1994 gestreamt. Neu aufgearbeitet von den Original-Masterbändern. "Live At Pompeii" ist ein Konzertfilm aus dem Jahr 1972 und zeigt Pink Floyd bei ihrem geschichtsträchtigen Auftritt im Jahr 1971 im Amphitheater der antiken italienischen Stadt. Zum Stream, der um 18 Uhr startet, gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=5m5yprC6_Zw 24.04.2020, 14:09 UhrAm heutigen Freitag um 18 Uhr streamen Pink Floyd auf YouTube ihren Konzertfilm "Live At Pompeii", verbunden mit einer Spendenaktion. Ende vergangener Woche hatte die legendäre Progressive-/Art-Rock-Band in diesem Rahmen bereits ihren Konzertfilm "Pulse" von einer Tourshow im Oktober 1994 gestreamt. Neu aufgearbeitet von den Original-Masterbändern. "Live At Pompeii" ist ein Konzertfilm aus dem Jahr 1972 und zeigt Pink Floyd bei ihrem geschichtsträchtigen Auftritt im Jahr 1971 im Amphitheater der antiken italienischen Stadt. Zum Stream, der um 18 Uhr startet, gelangt man über den Link unten.+++

Fettes Brot im Sommer 2021 in Hannover



Die Hamburger Hip-Hop-Crew Fettes Brot hat Termine für eine Tour im nächsten Jahr angekündigt. Neben Auftritten in Gießen, Köln, Hamburg, Püttlingen und Rothenburg Ob der Tauber, werden sie auch eine Show in Hannover spielen. Diese soll am 26. August 2021 auf der Gilde Parkbühne stattfinden. +++

www.fettesbrot.de 24.04.2020, 14:09 UhrDie Hamburger Hip-Hop-Crew Fettes Brot hat Termine für eine Tour im nächsten Jahr angekündigt. Neben Auftritten in Gießen, Köln, Hamburg, Püttlingen und Rothenburg Ob der Tauber, werden sie auch eine Show in Hannover spielen. Diese soll am 26. August 2021 auf der Gilde Parkbühne stattfinden. +++

Künstler covern „Times Like These“ von den Foo Fighters



Im Rahmen der „BBC Radio 1 Live Lounge“ haben verschiedene internationale Künstler zusammengetan um den Foo Fighters Song „Times Like These“ zu covern. Darunter befinden sich auch Versionen von Rag N Bone Man, Rita Ora, Yungblud, Zara Larsson, Bastille, Biffy Clyro und Chris Martin von Coldplay. Die durch das Singlerelease von "Times Like These" in Großbritannien erwirtschaftete Gewinne gehen an BBC Children In Need sowie Comic Relief. Alle internationalen Erlöse der Cover-Single fließen an den COVID-19-Solidarity Response Fund der WHO. +++

www.youtube.com/watch?v=7GElP4YdrBE 24.04.2020, 11:37 UhrIm Rahmen der „BBC Radio 1 Live Lounge“ haben verschiedene internationale Künstler zusammengetan um den Foo Fighters Song „Times Like These“ zu covern. Darunter befinden sich auch Versionen von Rag N Bone Man, Rita Ora, Yungblud, Zara Larsson, Bastille, Biffy Clyro und Chris Martin von Coldplay. Die durch das Singlerelease von "Times Like These" in Großbritannien erwirtschaftete Gewinne gehen an BBC Children In Need sowie Comic Relief. Alle internationalen Erlöse der Cover-Single fließen an den COVID-19-Solidarity Response Fund der WHO. +++

Rolling Stones mit erster Single seit acht Jahren



Die Rolling Stones haben den Song „Living In A Ghost Town“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Geschrieben wurde er von Mick Jagger und Keith Richards. Es ist die erste Single der Rolling Stones seit acht Jahren. Das offizielle Statement von Mick Jagger zum Song lautet: „Die Stones waren also im Studio, um vor dem Lockdown neues Material aufzunehmen, und es gab einen Song, von dem wir dachten, er würde durch die Zeiten, in denen wir gerade leben, mitschwingen. Wir haben isoliert daran gearbeitet. Und hier ist er - er heißt "„Living In A Ghost Town“ - ich hoffe er gefällt euch.“ +++

www.youtube.com/watch?v=LNNPNweSbp8 24.04.2020, 11:26 UhrDie Rolling Stones haben den Song „Living In A Ghost Town“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Geschrieben wurde er von Mick Jagger und Keith Richards. Es ist die erste Single der Rolling Stones seit acht Jahren. Das offizielle Statement von Mick Jagger zum Song lautet: „Die Stones waren also im Studio, um vor dem Lockdown neues Material aufzunehmen, und es gab einen Song, von dem wir dachten, er würde durch die Zeiten, in denen wir gerade leben, mitschwingen. Wir haben isoliert daran gearbeitet. Und hier ist er - er heißt "„Living In A Ghost Town“ - ich hoffe er gefällt euch.“ +++

Morgen neue Album-Besprechungen



Am morgigen Freitag werden wir euch in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" die aktuellen Alben folgender Bands vorstellen: Andy Frasco & The U.N., Brazzo Brazzone, The Amity Affliction, Humanist und Myrath. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

- 23.04.2020, 17:51 UhrAm morgigen Freitag werden wir euch in unserer Rubrik "Gehört und Gesehen" die aktuellen Alben folgender Bands vorstellen: Andy Frasco & The U.N., Brazzo Brazzone, The Amity Affliction, Humanist und Myrath. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Mike Campbell´s Dirty Knobs bringen neuen Song raus



"Lockdown" ist der Titel eines neu veröffentlichten Songs von Mike Campbell´s Dirty Knobs zu dem auch ein Video online gegangen ist. Der Song stammt aus dem Debütalbum der Band das am 18. September erscheinen soll. "Lockdown" kann über die Bandwebsite heruntergeladen werden. Die Einnahmen kommen der Organisation "Feeding America" zu Gute. Das Video zum Song wurde bei Mike Campbell im Homestudio von dessen Frau Marcie aufgenommen (siehe Link unten).+++

www.youtube.com/watch?v=um2HLwseRaI 23.04.2020, 16:35 Uhr"Lockdown" ist der Titel eines neu veröffentlichten Songs von Mike Campbell´s Dirty Knobs zu dem auch ein Video online gegangen ist. Der Song stammt aus dem Debütalbum der Band das am 18. September erscheinen soll. "Lockdown" kann über die Bandwebsite heruntergeladen werden. Die Einnahmen kommen der Organisation "Feeding America" zu Gute. Das Video zum Song wurde bei Mike Campbell im Homestudio von dessen Frau Marcie aufgenommen (siehe Link unten).+++

Neuer Song von The Used mit einem Feature von Mark Hoppus



Das neue, achte Studioalbum "Heartwork" von der US-amerikanischen Post-Hardcore-Band The Used soll am Freitag erscheinen. Nach den bereits veröffentlichten Singles "Bloody Nose" und "Cathedral Bell" ist nun der Song "The Lighthouse" zu hören. Mark Hoppus von blink-182 hat seinen Gesang beigesteuert. Auch blink-182-Schlagzeuger Travis Barker ist auf dem Album vertreten, welches von John Feldman produziert wurde. The Used ruft Fans dazu auf, ein Teil des Musikvideos zum Song "The Lighthouse" zu werden. Bis zum 28. April können sie Videos der "frontline fighters" in ihrem Leben einsenden, sprich von medizinischem Personal, Supermarkt-Mitarbeitern, etc. Mehr Infos zur Teilnahme gibt es in der Beschreibung des Musikvideos.+++

www.youtube.com/watch?v=tRj7V--ZbTs 22.04.2020, 20:10 UhrDas neue, achte Studioalbum "Heartwork" von der US-amerikanischen Post-Hardcore-Band The Used soll am Freitag erscheinen. Nach den bereits veröffentlichten Singles "Bloody Nose" und "Cathedral Bell" ist nun der Song "The Lighthouse" zu hören. Mark Hoppus von blink-182 hat seinen Gesang beigesteuert. Auch blink-182-Schlagzeuger Travis Barker ist auf dem Album vertreten, welches von John Feldman produziert wurde. The Used ruft Fans dazu auf, ein Teil des Musikvideos zum Song "The Lighthouse" zu werden. Bis zum 28. April können sie Videos der "frontline fighters" in ihrem Leben einsenden, sprich von medizinischem Personal, Supermarkt-Mitarbeitern, etc. Mehr Infos zur Teilnahme gibt es in der Beschreibung des Musikvideos.+++

Cadet Carter kündigen für Mai "Perceptions" an



Die Münchner Alternative-/Punk-/Emo-Rock-Band Cadet Carter, in Hannover zuletzt vor einem Jahr als support von Dave Hause & The Mermaid im Béi Chéz Heinz zu Gast, wird am 8. Mai ihr zweites Album "Perceptions" auf den Markt bringen. Hieraus wurden bereits zwei Songs mit flankierenden Musikvideos ausgekoppelt. Jüngst erschienen ist der Song "Windshields" (Video-Link siehe unten).+++

www.youtube.com/watch?v=iXGEK08cAHk 21.04.2020, 19:35 UhrDie Münchner Alternative-/Punk-/Emo-Rock-Band Cadet Carter, in Hannover zuletzt vor einem Jahr als support von Dave Hause & The Mermaid im Béi Chéz Heinz zu Gast, wird am 8. Mai ihr zweites Album "Perceptions" auf den Markt bringen. Hieraus wurden bereits zwei Songs mit flankierenden Musikvideos ausgekoppelt. Jüngst erschienen ist der Song "Windshields" (Video-Link siehe unten).+++

Faust TV widmet sich Freitag drei Clubs der alternativen Szene



Das Format Faust TV des Kulturzentrums Faust bekommt am kommenden Freitag, 24. April, Besuch aus der alternativen Club-Szene Hannovers, dem Café Glocksee und dem Béi Chéz Heinz. In einer digitalen Variante von "If The Kiez Is United" wird unter anderem Thema sein, welche Bedeutung die Clubs Faust, Café Glocksee und Béi Chéz Heinz für Hannovers kulturelles Leben haben und wie sie die derzeitige Veranstaltungspause überbrücken. Live dabei sein werden die hannoversche Rockband DUCS und einige Szene-DJs. Gestreamt wird Faust TV am Freitag in der Zeit von 19-22 Uhr.+++

www.facebook.com/kulturzentrum.faust 21.04.2020, 19:30 UhrDas Format Faust TV des Kulturzentrums Faust bekommt am kommenden Freitag, 24. April, Besuch aus der alternativen Club-Szene Hannovers, dem Café Glocksee und dem Béi Chéz Heinz. In einer digitalen Variante von "If The Kiez Is United" wird unter anderem Thema sein, welche Bedeutung die Clubs Faust, Café Glocksee und Béi Chéz Heinz für Hannovers kulturelles Leben haben und wie sie die derzeitige Veranstaltungspause überbrücken. Live dabei sein werden die hannoversche Rockband DUCS und einige Szene-DJs. Gestreamt wird Faust TV am Freitag in der Zeit von 19-22 Uhr.+++

Europe-Musiker mit Benefiz-Aufnahme



Joey Tempest und Mic Michaeli, ihres Zeichens Mitglieder der Rockband Europe haben den Titeltrack des Europe-Albums "Walk The Earth" in einer Akustik-Version neu aufgenommen. Die Einnahmen daraus sollen an die Organisation "Ärzte Ohne Grenzen" gehen. Michaeli hat das Klavier in Schweden aufgenommen, Tempest in seinem Studio in England eingesungen. Das Ergebnis wurde als Video festgehalten (Link unten). Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

www.youtube.com/watch?v=fqdQbCy5w-k 21.04.2020, 19:20 UhrJoey Tempest und Mic Michaeli, ihres Zeichens Mitglieder der Rockband Europe haben den Titeltrack des Europe-Albums "Walk The Earth" in einer Akustik-Version neu aufgenommen. Die Einnahmen daraus sollen an die Organisation "Ärzte Ohne Grenzen" gehen. Michaeli hat das Klavier in Schweden aufgenommen, Tempest in seinem Studio in England eingesungen. Das Ergebnis wurde als Video festgehalten (Link unten). Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Tal Wilkenfeld mit Video zu "Killing Me"



Die gebürtige Australierin Tal Wilkenfeld kannte man viele Jahre als virtuose Bassistin, die im Studio und live mit einigen prominenten Größen der internationalen Musikszene spielte. 2019 debütierte Tal Wilkenfeld als Sängerin und Songschreiberin und präsentierte ihr Album "Love Remains". Daraus stammt der Titel "Killing Me", zu dem sie kürzlich ein Musikvideo veröffentlichte. Direkt zum Video gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=CvGNiloum8s 21.04.2020, 18:46 UhrDie gebürtige Australierin Tal Wilkenfeld kannte man viele Jahre als virtuose Bassistin, die im Studio und live mit einigen prominenten Größen der internationalen Musikszene spielte. 2019 debütierte Tal Wilkenfeld als Sängerin und Songschreiberin und präsentierte ihr Album "Love Remains". Daraus stammt der Titel "Killing Me", zu dem sie kürzlich ein Musikvideo veröffentlichte. Direkt zum Video gelangt man über den Link unten.+++

Cryptex mit dritter Single aus neuem Album