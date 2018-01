Rockszene Nachrichtenblitz

Song-Jubiläum: "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" wird 50



Der Welthit "(Sittin´On) The Dock Oft The Bay" ist heute vor 50 Jahren offiziell veröffentlicht worden. Der Song von Soul-Legende Otis Redding erreichte im Januar 1968 schnell Top-Platzierungen in den Charts vieler Länder und wurde zu einem Evergreen. "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" zählt zu den wenigen Songs aus den 1960er-Jahren, die über 100.000 Streams auf Spotify verzeichnen können. Zum Jubiläum hat die Plattenfirma Volt/Stax/Atlantic-Atco / Warner Music Entertainment eine goldene 7" Vinyl-Single mit dem Titel herausgebracht sowie eine 7-LP-Vinyl-Box mit den Original-Mono-Mixen aller Studioalben von Otis Redding.Der Musiker verunglückte am 10.Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz tödlich. Am 7.Dezember hatte er "(Sittin´On) The Dock Of The Bay" aufgenommen+++

Ausverkaufte Konzert im LUX, im Béi Chéz Heinz und im MusikZentrum



Einige der in den kommenden Wochen in Hannover geplante Konzerte sind bereits ausverkauft. Vereinzelte Shows meldeten wir bereits kürzlich als "sold out". Heute hat der örtliche Veranstalter Hannover Concerts ein kurze Übersicht herausgegeben, für welche Konzerte in Hannover bereits alle Tickets vergriffen sind: Razz, am heutigen Montagabend, 8.Januar im Béi Chéz Heinz, FJØRT am 20.Januar im MusikZentrum, Alex Mofa Gang am 27.Januar im LUX und Giant Rocks am 31.Januar im MusikZentrum.+++

Simple Minds planen Tour zum neuen Album mit The Pretenders



Die New-Wave/Pop-Rock-Band Simple Minds will am 2.Februar ihr neues Album "Walk Between Worlds" auf den Markt bringen und plant im August und September ihre "Grandslam 2018" Tour mit derzeit 13 Konzerten. Als absolute Besonderheit ist anzusehen, dass die Band um Jim Kerr und Charlie Burchill zusammen mit The Pretenders auf Konzertreise gehen. Als special guest wird K.T. Tunstall mit dabei sein. In Deutschland wollen die Simple-Minds vor dieser Tour einige Festival-Shows spielen, die für den Juli und Anfang August terminiert sind. Am heutigen Freitag ist "Magic" die erste Single aus dem neuen Simple-Minds-Album samt Musikvideo erschienen.+++

Tom Angelripper stellt Sodom neu auf - geplante Shows finden statt



Tom Angelripper, Bassist, Sänger und Kopf der deutschen Thrash-Metal-Legende Sodom hat sich von seinen bisherigen Mitmusikern, Gitarrist Bernd Kost und Schlagzeuger Markus Freiwald getrennt. Dies meldet die hannoversche Plattenfirma SPV heute. Angelripper will Sodom personell neu aufstellen, ob zukünftig als Quartett oder -wie bislang- in Triobesetzung ist noch nicht bekannt. Alle für 2018 bereits gebuchten und angekündigten Sodom-Shows sollen jedoch stattfinden. In diesem Jahr ist die in der Metalszene populäre Band unter anderem für eine Show auf dem Rockharz Festival bestätigt.+++

25music macht an neuer Adresse weiter



Die Nachricht im Sommer war für viele mit der Stadt Hannover und seinen musikalischen Einrichtungen und Geschäften zunächst ernüchternd. Ausgerechnet im Jahr des 30-jährigen Bestehens kündigte 25music an, dass der Plattenladen an der Liste Meile voraussichtlich Ende Februar 2018 schließen müsse. Der neue Besitzer der Immobilie, in der Lister Meile wo 25music seit vielen Jahren sein Geschäft hat sollte kernsarniert werden, mit absehbar weitreichenden Folgen für den Plattenladen. Dieser kündigte den Mietvertrag mit Wirkung zu Ende Februar, aber dies bedeutet nun nicht das Aus von 25music. Demnächst, so gab 25music heute bekannt, werde man unter einer neuen Adresse zu finden sein, in der Kronenstraße 12 nahe des bisherigen Standortes, einmal "um den Block", wie man es in manchen Gegenden umgangssprachlich ausdrückt. Anlässlich des bevorstehenden Umzug kündigt der Fachgeschäft für CDs, Vinyl-LPs, DVDs und Blu-ray-disks eine Rabattaktion an.+++

Neues Grailknights-Album im Kasten - Hannover-Show im Mai



Die Melodic-Death-Metal-Band Grailknight aus Grailham City bei Hannover hat die Arbeiten an ihrem neuen Album mit ihrem Produzenten Willi Dammeier im Institut für Wohlklangforschung abgeschlossen. Das Album soll voraussichtlich Ende April veröffentlicht werden. Live vorgestellt werden soll das neue Grailknights-Werk im Rahmen des zweitägigen Grailfestes am 4.und 5.Mai im MusikZentrum Hannover (Wir berichteten bereits).+++

The Gaslight Anthem spielen wieder Live-Shows



Die US-Band The Gaslight Anthem hat vor wenigen Minuten angekündigt, in diesem Jahr wieder ein paar Konzerte zu spielen. Der Grund: Ihr Album "The ´59 Sound" feiert zehnjähriges Jubiläum. Bei den Shows will die Band das Album und seine Songs in den Mittelpunkt rücken. Bestätigt ist ein Auftritt auf dem Governors Ball Festival Anfang Juni in New York City. Weitere Termine sollen noch folgen erklärt die Band auf ihrer Facebook-Seite. Ende 2015 sind The Gaslight Anthem in eine Pause von unbestimmter Dauer gegangen. Fortan forcierte Sänger und Gitarrist Brian Fallon seine Solo-Karriere.+++

Cosmic Tribe vor Béi-Chéz-Heinz Show mit Live-Clip aus dem LUX



Die hannoversche Rockband Cosmic Tribe meldet sich zum Start ins Jahr 2018 ebenfalls mit einem Videoclip künstlerisch zu Wort. Im Frühling 2016 hatten Cosmic Tribe ihr Album "Gravity" bei einer Show im LUX live vorgestellt. Von diesem Konzert stammen die Bilder für das neue Video zum Song "Rubbermaid Lips", dem Opener von "Gravity". Für Fans und Neugierige könnte das ein Appetithappen im Vorfeld des unmittelbar bevorstehenden Konzerts am kommenden Samstag, dem 6.Januar im Béi Chéz Heinz sein. Dort teilen Cosmic Tribe die Bühne mit Candy Trip Down und Pacman.+++

Chester Park in Teilen neu besetzt und mit neuem Sound



Die Emo-Punk-Pop-Rock Band Chester Park aus Hannover meldet sich mit neuen Songs und einem neuen Sound zurück. Im vergangenen Jahr sind ein neuer Schlagzeuger und ein neuer Sänger zu Chester Park gestoßen. Der neue Sound sei druckvoller und komplexer und weniger weich als teilweise zuvor, lässt die Band verlauten. Man lässt sich offenbar wieder mehr von der Musik und dem Sound von Genre Bands der 90er und frühen 2000er inspirieren. In der neuen Besetzung haben Chester Park im Herbst vier neue Songs auf ihrem Bandcamp-Profil veröffentlicht. Neue Videos sollen ebenfalls produziert werden. Für dieses Jahr plant die Band wieder, einige Shows zu spielen. Zum Song "Invested/Afforded" gibt es bereits einen Clip mit Live-Szenen aus dem Kulturpalast Linden.+++

Terrorgruppe mit vierter Video-Auskopplung aus Live-Album



Die Punk-Band Terrorgruppe hat in diesem Jahr einiges vor, darunter will man zwei Tourneen im Winter und im Frühjahr und einige Sommerfestivals spielen. Fast schon vor der Tür steht die "BlechdoseN-Tour 2018", in deren Verlauf Terrorgruppe am 8.Februar in Hannover in der Faust spielen werden. Gestern hat die Band ein neues Live-Video zu ihrem Song "Gestorben auf dem Weg" zur Arbeit veröffentlicht. Dieser Clip ist gleichzeitig der Teaser zur bevorstehenden "BlechdoseN Tour" und ist bei einer Show im Berliner SO 36 entstanden. Das Live-Video ist bereits die vierte Auskopplung aus dem aktuellen Terrorgruppe- Live-Doppel-Album "Superblechdose"+++

Papa Roach koppeln Song aus "Crooked Teeth" aus



Die US-Crossover-Metal/Alternative-Rock-Band Papa Roach hat mit "Traumatic" einen neuen Song aus ihrem aktuellen Album "Crooked Teeth" ausgekoppelt und dazu jüngst auch ein Musikvideo veröffentlicht. Im April und Mai werden Papa Roach in den USA auf Tournee sein.+++

Fat Belly starten mit "Little Boy" ins neue Jahr



Die Punk-Pop-Rock-Band Fat Belly aus Hannover ist mit einem Live-Video zu ihrem neuem Song "Little Boy" in das neue Jahr gestartet. Der Clip wurde bereits Silvester ins Netz gestellt. Bei dem Video handelt es sich um einen Live-Mitschnitt von der Fat-Belly-Show, die die Band im Rahmen des DieFetteCarolineKannFliegen-Konzerts am 9.Dezember in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover-Linden spielte. Für 2018 hat die Band "Großes" vor, will aber noch nicht zu viel erzählen, wie sie auf ihrer Facebook-Seite mitteilt.+++

Lady Crank-Gitarrist und -Sänger will im Chewbacca-Kostüm auftreten



Am zweiten Weihnachtsfeiertag startete die hannoversche Rockband Lady Crank eine Aktion auf Facebook und Instagram eine Aktion die man durchaus als eine Art "Engagement Baiting" einordnen konnte. Sollte auf ein gepostetes Foto 99 oder mehr Likes geben, versprach die Band, das Gitarrist und Sänger Janni am Abend bei einer Show im Kostüm der Star-Wars-Figur Chewbacca auftreten würde. Diese Zahl wurde in der Kürze der Zeit zwar nicht erreicht, aber wenig später waren es in der Summe der Instagram- und Facebook-Reaktionen 120 Likes. Nun will Janni den ersten Auftritt im Jahr 2018 im Outfit des zotteligen Weltraum-Sympathen absolvieren. Vielleicht singe er dann ja auch Song im markanten Stil wie Chewbacca seine Laute von sich gibt, fragen sich Lady Crank in einem Facebook-Post am heutigen Nachmittag.+++

Aus Surreal Dream wurden General Circus



Mit einem neuen Namen rein ins neue Jahr: Die aus Alfeld stammende, aber auch in Hannover gut vernetzte Alternative-Rockband Surreal Dream (im Herbst noch live in der Strangriede Stage) hat sich in General Circus umbenannt. Eine neue Facebook-Seite ist bereits am Start und wartet auf eine wachsende Fan-Gefolgschaft.+++

Emerson Prime kündigen Video zu Silvester an - Hannover Show am 11.Januar



Die Progressive-Pop/Funk/Soul-Band Emerson Prime hat für Silvester die Veröffentlichung eines neuen Musikvideos angekündigt. Bereits seit dem gestrigen Mittwoch kursiert ein Teaser-Video in sozialen Netzwerken wie Facebook. Am 11.Januar werden Emerson Prime ihr neues Album "Wonderseed" herausbringen und im Rahmen einer gemeinsamen Show mit der HipHop-Band Passepartout im LUX in Hannover präsentieren. Für dieses Konzert gibt es Tickets im Vorverkauf. Mehr zum Thema auf der Facebook-Seite von Emerson Prime.+++

Konzert von FJØRT in Hannover ausverkauft



Das Konzert der Aachener Post-Rock/Post-Hardcore-Band FJØRT am 20.Januar im MusikZentrum in Hannover ist seit heute Mittag ausverkauft. Darüber informierte der Tourneeveranstalter Karsten Jahnke über Facebook.+++

Konzert von Kettcar im Capitol ausverkauft



Das Konzert der Hamburger Indie-Rock/Indie-Punk-Band Kettcar am 8.Februar im Capitol ist ausverkauft. Das melden die Band und der örtliche Veranstalter Living Concerts über ihre Facebook-respektive über ihre Website. Kettcar werden im Rahmen ihrer bevorstehenden Tournee ihr Album "Ich vs. Wir" live vorstellen. Das Hannover-Konzert am 8.Februar im Capitol wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.+++

Harter Hardcore: Nasty u.a. heute Abend im MusikZentrum Hannover



Nach für viele wohl besinnlichen Weihnachtstagen, beginnt spätestens heute Abend wieder die harte Realität. Zumindest in Hannover. Im hiesigen MusikZentrum stehen am heutigen Mittwochabend die Zeichen ganz konsequent auf harten bis ganz harten Hardcore. Die belgische Band Nasty ist live zu Gast. Mit dabei sind noch die Bands Empowerment, Harm Shelter und -als Opener- Angst. Für diese Show sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet um 19.00 Uhr. Die Show soll gegen 20.00 Uhr starten.+++

Jahresrückblick 2017 - Serie in vier Teilen startet noch heute

27.12.2017, 11:42 Uhr

Seit den frühen Morgenstunden sind wir hier in der Redaktion wieder am Start. Noch am heutigen Mittwoch wird unsere Serie mit dem Jahresrückblick 2017 starten. Der Artikel, in dem wir auf die Monate Januar, Februar und März 2017 zurückblicken, wird heute Nachmittag noch außerhalb der nächtlichen Aktualisierungsroutinge veröffentlicht. In der morgigen Donnerstagsausgabe (online nachher ab kurz nach Mitternacht) beschäftigen wir uns rückblickend mit den Monaten April, Mai und und Juni. Freitag und Samstag schließen wir das Jahr 2017 dann mit zwei weiteren Artikeln ab.+++

Neue EP der Band Beachless erschienen