Rockszene Nachrichtenblitz

22.02.2017, 18:09 Uhr: Passepartout mit neuem Video



www.youtube.com/watch?v=Bo-ADMYcWbo Die Hannoveraner Passepartout haben zum Song "Lotterie" ein neues Video veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album "Kiosque". Ab dem 3. März wird die Band bis in den April hinein einige Shows in Deutschland spielen. In ihrer Heimatstadt macht der Fünfer zwar nicht Halt, dafür aber beispielsweise am 3. März im Birdland in Hamburg.

22.02.2017, 14:29 Uhr: Architects mit Live-Video zu „Gravity“



www.youtube.com/watch?v=GktXlCEJ-HU Die US-amerikanische Band Architects hat zum Song „Gravity“ ein neues Video veröffentlicht, das Live-Mitschnitte der Band zeigt. Der Song stammt vom aktuellen Album „All Our Gods Have Abandoned Us“, das im Mai 2016 auf den Markt kam.

22.02.2017, 11:36 Uhr: Béi Chéz Heinz sucht Wolfgang Petry Double



www.facebook.com/beichezheinz "Wir haben uns mal wieder was total Bescheuertes in den Kopf gesetzt... Wir suchen ein Wolfgang-Petry-Double!", schreibt das Béi Chéz Heinz aus Hannover auf seiner Facebookseite. "Ruhm und Ehre sind garantiert! Hohn und Spott nicht ausgeschlossen", wird versprochen. Bewerben kann man sich mit einer E-Mail unter dem Stichwort "Wolle P." an festival@beichezheinz.de.

21.02.2017, 14:57 Uhr: Kettenfett spielen EP-Releaseshow am 24. März in Hannover



www.facebook.com/kettenfettpunk Die hannoversche Punkrockband Kettenfett wird am 24. März ihre Debüt-EP "Ungesättigt" im Rahmen ihrer Releaseshow im Béi Chéz Heinz in Hannover präsentieren. Das neue Werk ist auf 100 Exemplare limitiert und es ist keine Nachpressung geplant. Als Support wurde die ebenfalls in Hannover beheimatete Band Tag/Ohne/Schatten bestätigt.

21.02.2017, 09:04 Uhr: Neues Incubus Album kommt im April



www.vevo.com/watch/incubus/Nimble-Bastard-(Lyric-Video)/USUV71700311 Die US-Rockband Incubus hat für den 21. April ihr neues Album "8" angekündigt. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist dies das achte Studioalbum der Band. Mit "Nimble Bastard" präsentieren Incubus einen ersten Song samt Lyric-Video.

20.02.2017, 18:34 Uhr: Kommen gut voran: Volter aus Hannover auch in Liechtenstein



www.volterzone.de Die hannoversche Kick-Ass-Rock´n´Roll Band Volter hat offenbar einen guten Lauf. Erst im letzten Jahr zusammengefunden, arbeitetet die Band am ersten Album und kann für dieses Jahr schon eine Festival-Show im Fürstentum Liechtenstein ankündigen. Am 27.Mai spielen Volter beim Open-Hair-Festival in Balzers in Liechtenstein. Dort stehen auch Excrementory Grindfuckers im Line-Up.+++

20.02.2017, 18:30 Uhr: Grailknights am 1.April in Hannover - Mac Death zurück



www.grailknights.de In und um Hannover längst eine Kultband sind die Grailknights. Die Melodic-Death-Metal-Band schickt sich an, im Rahmen einer Tour am 1.April in Hannover im MusikZentrum aufzutreten, respektive in eine "Heimschlacht" zu ziehen. Dort wollen die Grailknights einen alten Verbündeten wieder begrüßen, der nach über zehn Jahren Mitgliedschaft um 2011 ausgestiegen war: Mac Death. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe. Infos und Tickets gibt es direkt auf der Website der Grailknights (siehe Link unten).+++

19.02.2017, 17:06 Uhr: About Béliveau mit neuem Video und ersten Sommer-Open-Air-Terminen



www.facebook.com/aboutbeliveau Das aus Hannover und Bielefeld stammende Alternative-Rock-Duo About Béliveau hat am gestrigen Samstag ein Musikvideo zu ihrem Song "I Would Leave Anything Behind" veröffentlicht. Zudem meldet die Band um Drummer Niklas und Gitarrist/Sänger Ferenc die ersten bestätigten Sommer-Open-Air-Shows. Zuvor wird man aber noch support Shows für Van Holzen und Kyles Tolone spielen. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von About Béliveau.+++

19.02.2017, 17:02 Uhr: Von Soltau nach Berlin: Finder am Dienstag bei Circus HalliGalli



www.findermusik.com Es wird für eine Band gemeinhin als Erfolg gewertet und gilt als hip, in der Show Circus HalliGalli aufzutreten. Finder, das Indie-/Alternative-Rock-Trio aus Soltau mit engem Bezug zu Hannover wird hier am kommenden Dienstag einen Spot bekommen. Ab 22.15 Uhr auf dem TV-Sender ProSieben. Darüber hinaus gehen Finder wieder auf Tour. Dabei stehen einige Konzerte in Niedersachsen an, unter anderem am 11.Mai im Béi Chéz Heinz in Hannover.+++

17.02.2017, 17:31 Uhr: Die Toten Hosen ab sofort auch bei Spotify und anderen Streaming-Diensten



www.facebook.com/dietotenhosen Die Düsseldorfer Punk-Rock-Band Die Toten Hosen sind nun augenscheinlich immer weiter ins digitale Zeitalter vorgestoßen, zumindest, was die Verbreitung ihrer Musik angeht. Seit dem heutigen Freitag sind Songs und Alben von Campino & Co. nun auch auf digitalen Streamingplattformen wie Spotify, Apple Music und Deezer verfügbar. Auf ihrer Facebook-Seite postete die Band am gestrigen Donnerstag ein knappes Video als Ankündigung.+++

17.02.2017, 17:22 Uhr: We Invented Paris nach zwei Jahren Pause zurück



www.facebook.com/weinventedparis We Invented Paris, das europäische Künstlerkollektiv mit Zentrum Basel, meldet sich nach zweijähriger Pause zurück. Am gestrigen Donnerstag hat die auch durch ihre zahlreichen Konzerte hier in Hannover populäre Band einen neuen Song veröffentlicht. "When Did I Stop" -so der Titel- ist unter anderem als Musikvideo auf YouTube zu sehen und zu hören und ebenso auf diversen digitalen Plattformen erhältlich.+++

16.02.2017, 18:10 Uhr: Reload-Festival in Sulingen gibt sieben neue Bands bekannt



www.reload-festival.de Das Reload-Festival in Sulingen, wegen der geografischen Nähe traditionell auch oft von Rock-, Metal- und Punk-Rock-Fans aus Hannover und der Region besucht, gibt für die diesjährige Ausgabe sieben neue Bands bekannt. So werden am Wochenende 25.und 26.August neben bereits zuvor bestätigten Acts wie unter anderemAnti-Flag, August Burns Red und Caliban auch Heaven Shall Burn, Trivium, Knorkator, Skindred, Bury Tomorrow, Life Of Agony und The Charm Fury mit dabei sein. Bereits am 24.August wird es eine "Warm-Up-Night" auf dem Reload geben. Für diesen Termin sind sind Auftritte der Bands While She Sleeps, Rogers und Hundreth angekündigt. Tickets für das Reload-Festival sind im Vorverkauf erhältlich.+++

16.02.2017, 17:16 Uhr: New Found Glory mit erster Single aus "Makes Me Sick"



www.newfoundglory.com Die ursprünglich in Florida gegründete, mittleweile aber in Kalifornien beheimatete Punk und Pop-Punk-Band New Found Glory hat derzeit ihr neues Studioalbum "Makes Me Sick" im Visier, das am 28.April über das Label Hopeless Records auf den Markt kommen soll. Passend zum Albumtitel ist auf dem YouTube-Kanal des Labels am gestrigen Mittwoch ein Video zur Single "Happy Being Miserable" online gegangen. Das inhaltliche Konzept des Videos stamme direkt von der Band, die eine Brech-Szene aus dem Spielfilm "Stand By Me" in ihrer eigenen, speziellen Interpretation nachstellen wollte, erklärt eine Medieninformation. Die neue Single kann zudem bei Spotify gestreamt werden.+++

16.02.2017, 17:01 Uhr: Linkin Park heute mit erster Video-Single aus "One More Light"



www.linkinpark.de Es ist eine Popballade: Die US-Band Linkin Park hat am heutigen Donnerstag ein Lyric-Video zu ihrem Song "Heavy" auf YouTube veröffentlicht. Anders als der Songtitel vermuten lässt, handelt es sich bei "Heavy" um einen eher sanften, aber dennoch kraftvollen Popsong. Als Gastvokalistin ist die als "Shooting Star" gehandelte Kiiara dabei. "Heavy ist eine Auskopplung aus dem am 19.Mai zur Veröffentlichung geplanten neuen Linkin-Park-Album "One More Light". Die Band zählt im Übrigen zur Headliner-Riege der diesjährigen Ausgaben der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside (wir berichteten bereits).+++

15.02.2017, 18:25 Uhr: Blondie veröffentlichen erstes Musikvideo aus neuem Album



www.facebook.com/Blondie Die Band Blondie um Sängerin und Frontfrau Debbie Harry hat heute ihr erstes Video aus dem für Mai angekündigten neuen Album auf vevo veröffentlicht. Zu sehen und zu hören gibt es den tanzbaren Track "Fun", der in Teilen an den New-Wave-Disco-Sound der Band aus den späten Siebzigern erinnert. Das neue Blondie-Album "Pollinator" soll am 5.Mai in den Handel kommen.+++

15.02.2017, 18:16 Uhr: Epochales Prog-Konzert der Neal Morse Band auf CDs/DVDs/Blu-ray



www.nealmorse.com Während der laufenden Europtour von The Neal Morse Band veröffentlicht das Label Radiant Records am 24.März ein sehr umfangreiches Live-DVD/CD/Blu-ray- Paket. "Morsefest 2015" ist der Titel und beinhaltet rund fünf Stunden Live-Material der Progressive-Rockband. Beim "Morsefest 2015", einem besonderen Prog-Rock Event, spielte The Neal Morse Band in großer Besetzung mit 38 Gastmusikern und -musikerinnen, darunter einem Bläser-Ensemble und einem vielköpfigen Chor, ihre Stücke in speziellen Arrangements. Auch die Audio-/Lichtproduktion war für dieses Konzert verhältnismäßig aufwendig. Das Ganze ist, inklusiver einer Dokumentation, auf der DVD/CD/Blu-Ray-Veröffentlicchtung "Morsefest 2015" festgehalten. Im Rahmen ihrer Europatournee, bei dem das aktuelle Album "The Similitude Of A Dream" im Mittelpunkt stehen wird, tritt die Band auch in Deutschland auf (Wir berichteten). Die Termine: 25.März, Aschaffenburg, 26.März, Berlin , 29.März, Hamburg und 31.März, Köln.+++

15.02.2017, 18:05 Uhr: Hannover-Speed-Pop-Band Oversize ist wieder aktiv



www.facebook.com/SpeedPopHannover Die hannoversche Speed-Pop-Band Oversize ist wieder aktiv und meldet sich zurück. Ende der 1990er / Anfang der 2000er Jahre gehörten Oversize zu den auftrittsfreudigen Bands der hiesigen Szene und konnte sich bei vielen Shows eine stattliche Fanbase erspielen. Nach ihrer Auflösung widmeten sich einzelne Musiker anderen Bandprojekten. Jetzt, im Februar 2017, sind Oversize in der Besetzung Jenny (Gesang), Chris (Bass), Cain (Schlagzeug) sowie Seegi + Jörg (Gitarren) nach über zehn Jahren Pause wieder am Start und treten am kommenden Freitag, den 17.Februar, im Rahmen des Akustik-Benefiz-Konzerts des Asphalt Magazins im Pavillon auf.+++

14.02.2017, 18:28 Uhr: The Smith Street Band mit neuem Material und Deutschland-Gigs



www.thesmithstreetband.com Im Herbst vergangenen Jahres spielte die australische Rock-/Indie-Punk-Band The Smith Street Band im Rahmen ihrer Tour auch ein äußerst stimmungsvolles Konzert im LUX in Hannover (wir berichteten). Mittlerweile steht bei der Band ihr kommendes Album im Fokus, das am 7.April unter dem Titel "More Scared Of You Than You Of Me" erscheinen wird. Am heutigen Tag ist mit dem Song "Birthdays" eine Auskopplung als Musikvideo veröffentlicht worden. Im Sommer wird The Smith Street Band in Deutschland auf dem Hurricane-und auf dem Southside Festival zu sehen und zu hören sein.+++

14.02.2017, 18:20 Uhr: Neues Studioalbum von Fischer-Z. kommt Ende März



www.fischer-z.com Am 31.März will die Plattenfirma BMG ein neues Studioalbum der New-Wave-Band Fischer-Z. veröffentlichen. "Building Bridges" wird der Titel sein. Fischer-Z. können in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Einem größeren Publikum wurde die Band um Sänger und Gitarrist John Watts im Jahr 1981 mit dem Album "Red Skies Over Paradise" und Songs wie "Marliese" oder "Berlin" bekannt.+++

14.02.2017, 18:14 Uhr: Vainstream Rockfest gibt weitere namhafte Bands bekannt