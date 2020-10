Rockszene Nachrichtenblitz

Kulturzentrum Faust plant im November ein Konzert



Ein regulärer Konzertbetrieb in Hannovers Clubs ist derzeit noch in weiter Ferne. Nach Hygiene-und Abstandsregeln will das Kulturzentrum Faust in Hannover im November wenigstens ein Live-Konzert auf die Beine stellen. In der zur Faust gehörenden Warenannahme soll am 14. November die hannoversche Afrobeat/Reggae/-Soul-Band Koro Boni spielen. Die Warenannahme verfügt ausschließlich über Sitzplätze. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Alter Kaffee gewinnen alternatives local-heroes-Niedersachsen-Finale



Die aus der Region Hannover stammende Band Alter Kaffee hat das diesjährige Finale von local-heroes-Niedersachsen in seiner alternativen Ausgabe gewonnen. Ein Konzert, wie sonst üblich, war nicht möglich. Stattdessen drehten 14 Bands aus ganz Niedersachsen im MusikZentrum Hannover Live-Videos, die bewertet wurden. Mehr dazu und die weiteren Platzierungen gibt es in der morgigen Dienstagsausgabe.+++

Madsen erneut mit Song vom neuen Album



Die Indie-Rockband Madsen hat heute erneut eine Single aus ihrem kommenden Album „Na gut dann nicht“ ausgekoppelt. Der Song heißt „Herzstillstand“ und ist neben „Behalte deine Meinung“, „Quarantäne für immer“ und dem Titeltrack „Na gut dann nicht“ bereits die vierte Vorabveröffentlichung. Das Video zum Song „Herzstillstand“ zeigt Madsen als fiktive Schlagerband „Deine Jungs“ und soll laut offizieller Pressemitteilung verdeutlichen: „man sollte Musik nicht immer nur nach den Vorurteilen beurteilen, die man über Bands und KünstlerInnen vielleicht hat!“ Mit dem Video möchten Madsen desweiteren Spenden für die Organisation Sea-Watch sammeln. +++

Kadavar veröffentlichen neuen Song



Das Berliner Rock-Trio Kadavar hat heute ihren Song „Eternal Light“ veröffentlicht. Er ist Teil ihres Albums „The Isolation Tapes“, das am 23. Oktober auf den Markt kommen soll. Ihr Schlagzeuger Tiger kommentiert den neuen Song wie folgt: „Anfang April waren wir gerade dabei, „The Isolation Tapes" zu schreiben. Ich begann als mein Morgenritual mit dem Fahrrad den Kanal entlang zu fahren und suchte nach einer Art Erleuchtung. Die Sonne schien, die Bäume waren voll davon grüne Blätter und das Geräusch des Windes erfüllte mich mit Freude. Ich war einfach froh, zu Hause zu sein. Zum ersten Mal seit 8 Jahren hatte ich keine einzige Tour geplant. Seit Judith und ich vor drei Jahren Eltern wurden und mit einem anderen Baby auf dem Weg gab es schließlich einige starke positive Nebenwirkungen der Coronakrise“. +++

You Me At Six planen Hannover-Show im Juni



Die englische Pop-Rock- und Pop-Punk-Band You Me At Six plant für Juni kommenden Jahres einige Europatermine. In Hannover will die Band am 4. Juni im MusikZentrum auftreten. In Deutschland sind außerdem noch eine Show am 2. Juni im Mojo Club in Hamburg und am 3. Juni im Metropol in Berlin angesetzt. Weiterhin wird die Band bei Rock am Ring und Rock im Park erwartet.+++

Vorerst kein neuer Termin für "Give Live A Chance"-Konzert



Am 4. September sollte unter dem Motto "Give Live A Chance" ein Open-Air-Konzert mit 13.000 Besuchern in Düsseldorf stattfinden. Dafür wurde ein spezielles Hygiene-Konzept entwickelt. Geplant waren Auftritte von unter anderem Bryan Adams, The Boss Hoss und Sarah Connor. Das Konzert musste dann doch Ende August abgesagt werden und erhielt den Status "verschoben". Für den Spätherbst 2020 war eine Neuansetzung ins Auge gefasst worden. Medienberichten zufolge gibt es jedoch vorerst keinen neuen Termin. Ein Grund: Bei kühleren Witterungsbedingungen, wie sie im Spätherbst für gewöhnlich herrschen, müsse das Dach der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena geschlossen werden. Das Hygienekonzept sieht aber eine Show bei geöffnetem Stadiondach vor.+++

Autumn Moon Festival als kleine "Fan Edition" in Asendorf



Das Autumn Moon Festival, das vom 23.-25. Oktober in Hameln stattfinden sollte, wurde bekanntlich auf 2021 verschoben. Die Veranstalter planen für den ursprünglichen Termin eine Fan Edition im südlich von Bremen und nahe Nienburg gelegenen Asendorf. Im Kulturhaus B.O. (Alte Heerstraße 35, 27330 Asendorf) sollen bei kostenlosem Eintritt einige Acts aus dem näheren und entfernteren Umfeld von Folk, Wave-Gothic und Metal auftreten. Teils in reduzierten Akustik-Besetzungen, darunter Vlad In Tears. Anmeldungen sind jedoch erforderlich. Mehr über den Link unten.+++

Joe Bonamassa veröffentlicht Video zu "Royal Tea"



Der Blues-Gitarren-Meister Joe Bonamassa hat kürzlich ein Video zum Titel-Track seines am 23. Oktober erscheinenden Albums "Royal Tea" veröffentlicht. Zum Clip zu "Royal Tea" gelangt man über den Link unten. Im September hatte Bonamassa sein neues Album in einem weltweiten Livestream vorgestellt.+++

Springsteen-Doku zu "Letter To You" auf Apple TV



Am 23. Oktober erscheint "Letter To You", das neue Album von Bruce Springsteen und der E-Street Band. Am gleichen Tag will Apple TV+ eine Dokumentation zur Entstehung der Platte senden. Einen Teaser der Doku, der Bruce Springsteen, Little Steven & Co. in durchaus launiger Runde im Studio zeigt, findet man über den Link hier unten.+++

Kyles Tolone spielen 2020 noch Shows, darunter in Hannover



Die Göttinger Alternative-Rockband Kyles Tolone spielt in diesem Jahr noch vier Shows mit jeweils speziell auf die Örtlichkeiten abgestimmten Hygiene-Konzepten, die unter anderem deutlich reduzierte Besuchkapazitäten der Venues vorsehen. Die Termine: 1. November, Hamburg, Knust - 27.+28. November, musa, Göttingen - 5. Dezember, Hannover, MusikZentrum. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Im MusikZentrum in Hannover, das sonst Platz für etwas mehr als 500 Besucher bietet, sind zum Kyles-Tolone-Konzert nach aktuellem Stand nur rund 50 Besucher zugelassen. Ihre eigentliche Tournee haben Kyles Tolone auf das nächste Jahr verschoben. Mehr auf der Facebook-Seite der Band+++

AC/DC mit erster Single aus "Power Up"



"Shot In The Dark" ist der Titel der ersten Single aus dem neuen AC/DC-Album "Power Up", das am 13. November auf den Markt kommen soll. Zum Audiostream von "Shot In The Dark" gelangt man über den Link unten.+++

Edward van Halen ist verstorben



Edward "Eddie" van Halen ist heute an den Folgen einer lang andauernden Krebserkrankung gestorben. Sein Sohn Wolfgang "Wolf" van Halen verbreitete die traurige Nachricht via Social Media. Zur Stunde melden zudem viele Medien unter Bezugnahme der Twitter-Nachricht den Tod des Ausnahmegitarristen. Eddie van Halen war Gründungsmitglied der Hardrockband Van Halen und zählte in der internationalen Rockszene zu den allerbesten und einflussreichsten Hardrock-Gitarristen weltweit. Er war unter anderem bekannt für sein Solo-Spiel und dabei insbesondere für sein virtuoses Tapping und die große weitere Verbreitung dieser Spieltechnik seit den späten 1970er Jahren. Eddie van Halen wurde 65 Jahre alt.+++

Rage mit Livestream aus Essener Kreuzkirche



Am 10. Oktober spielt die Metal-Band Rage ihr erstes Kirchenkonzert ihrer Karriere. Das Konzert mit einer kleinen Anzahl von Publikum findet in der Kreuzkirche in Essen statt. Man kann die Show, bei der sie von Bonded unterstützt werden, aber auch per Livestream verfolgen. Tickets für die Show und für den Livestream sind weiterhin erhältlich. +++

Bands teasern neuen Die-Ärzte-Song



Unter dem Hashtag #singtrueromance singen Bands und andere bekannte Persönlichkeiten wie Fettes Brot, Oliver Kalkofe, Beatsteaks auf instagram den neuen Song „True Romance“ von Die Ärzte. Ob auf der Parkbank wie Nachrichtensprecherin Linda Zervakis oder zu fünft im Auto in der nachgestellten Waynes-World-Szene wie die Donots – alle singen den neuen Die-Ärzte-Song „True Romance“, der am Freitag erscheinen soll. In der instagram-story von Bela B sind alle Beiträge gesammelt. Dabei sind unter anderem Deichkind, Kraftclub, Terrorgruppe, Antilopen Gang, KIZ, Tocotronic, Alligatoah, Corvus Crax, Swiss und die Anderen, Adam Angst, Carolin Kebekus, Schrottgrenze, Sascha Ferris Reimann. Auf der Website von Die Ärzte gibt es eine Vorschau auf die Songtitel des kommenden Albums.+++

Studioszene in Hannover: Auf High Fidelity folgen Volter



Ziemlich viel los ist derzeit im Institut für Wohlklangforschung in Hannover. Unter der Regie von Willi Dammeier hat die hannoversche Band High Fidelity hier in den vergangenen zwei Wochen ein komplettes Album aufgenommen, das in den kommenden Tagen final durchgehört wird, aktuell bastelt auch die hiesige Kick-Ass-Rock´n´Roll-Band Volter an Aufnahmen.+++

Video-Interview zu „(What’s The Story) Morning Glory?“ online



Das Oasis Album „(What’s The Story) Morning Glory?“ feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat die Band, neben einer Neuauflage des Albums, viele Aktionen rund um den Brit-Pop Klassiker durchgeführt. Nun wurde ein Video-Interview mit Noel Gallagher, in dem er in die Rockfield Studios in Wales zurückkehrt und über die Entstehung beziehungsweise das Vermächtnis des Albums erzählt. +++

Devin Townsend veröffentlicht Live-Video



Der kanadische Sänger, Gitarrist und Musikproduzent Devin Townsend hat heute ein Live-Video zu seinem Song „War“ veröffentlicht. Entstanden ist es bei seiner Order Of Magnitude Tour, die er im Winter 2019 in Europa durchführte. „War“ ist auch Teil seines kommenden Live-Albums „Order Of Magnitude – Empath Live Volume 1“, das am 23. Oktober auf den Markt kommt. +++

Bon Jovi veröffentlichen neues Album



Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi hat heute ihr Album „2020“ veröffentlicht. Das 14. Studioalbum der Band enthält Songs wie „Unbroken“ , „Do What You Can“ und „American Reckoning“. Inhaltlich beschäftigt es sich mit Themen wie der Pandemie oder dem Tod von George Floyd und der Black-Lives-Matters Bewegung. Damit ist es eines der politischsten Alben der Bandgeschichte. +++

Laura Jane Grace hat Solo-Album "Stay Alive" veröffentlicht



Against Me!-Sängerin Laura Jane Grace hat heute ihr Solo-Album "Stay Alive" veröffentlicht. Die Platte wurde in nur vier Tagen aufgenommen. Auf dem Album verarbeitet die Sängerin ihre Ängste und den Frust in der Isolation. Mehr dazu in Kürze auch hier im Magazin.+++

